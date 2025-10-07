Новини
Володимир Зеленски: Русия използва петролни танкери за военно разузнаване и саботажни операции
  Тема: Украйна

7 Октомври, 2025 21:03

Напълно възможно е това да се спре, отбеляза още украинският президент

Володимир Зеленски: Русия използва петролни танкери за военно разузнаване и саботажни операции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той посочи, че Киев си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос в публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна.

„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.


Украйна
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реална ситуация

    13 1 Отговор
    Заленски вече прилича на маймуна-викач! Не млъква и само пищи!

    Коментиран от #2

    21:05 07.10.2025

  • 2 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Реална ситуация":

    Реална ситуация.

    21:06 07.10.2025

  • 3 Георги

    8 2 Отговор
    тарикат мъж не писка... а зелю не е спрял

    Коментиран от #4

    21:07 07.10.2025

  • 4 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Спечели още 15 рубли.

    Коментиран от #6

    21:09 07.10.2025

  • 5 бих коментирал,

    3 0 Отговор
    обаче ще ме изтрият...Не знам как да напиша коментар ,без нецензурни думи по темата...🤣🤣🤣

    21:10 07.10.2025

  • 6 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    задръж ги и си купи мозък. Все за 15 рубли ще е по-добър от сегашния ти.

    21:10 07.10.2025

  • 7 Напудреното носле

    3 2 Отговор
    Тоя когато не е на две-три линии
    все реве !
    През останалото време му се привиждат
    контраатаки и че вече е пред портите
    на Кремъл 😁

    21:12 07.10.2025

  • 8 Бялджип

    3 1 Отговор
    Държавата под ръководството на Зеленски, лети към пропаст. Затова е тази зоологическа ненавист у него към Русия.
    Но не Русия, а той я води към тресавището.

    Коментиран от #19

    21:15 07.10.2025

  • 9 тенсочи

    4 1 Отговор
    Зельооо виж само танкер да не стигне пред радата в Киев.Олиго..ен.

    21:16 07.10.2025

  • 10 ха-ха

    3 0 Отговор
    Като прочета украинския президент и се заливам от смях ...Президент наш зеля .... !

    21:16 07.10.2025

  • 11 Хм...

    0 0 Отговор
    Ми спрете ги бе, наркоман. Ама Путин каза "пиратите се унищожават" и мИкрончето на дядо бриджит се изтърва в гащите, върна на танкера китайския капитан и старши помощник и танкера си замина по живо, по здраво. Дори не се наложи другаря Си да взима отношение.

    21:17 07.10.2025

  • 12 доца

    0 0 Отговор
    зельоооо танкера да не акустира пред радата в киев

    21:17 07.10.2025

  • 13 Гориил

    1 1 Отговор
    Промиване на мозъци.Дроновете могат да бъдат свалени от самолети и ракети. Но Русия не вижда смисъл да провежда разузнаване с танкери с товароподемност 300 000 тона. Тази измислица вероятно се е появила в естонската преса. След това е била препечатана от всички европейски вестници.

    Коментиран от #15

    21:17 07.10.2025

  • 14 Зеленски реши и го направи!

    0 1 Отговор
    Вкара Путлер а за 4 години в бункера.

    21:18 07.10.2025

  • 15 Видяхме смотан.

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Операция Паяжина.

    21:19 07.10.2025

  • 16 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    След китайските дронове, които предавали разузнавателна информация, сега пък танкерите....Ужас! Много е зле това момче....🤔

    21:20 07.10.2025

  • 17 Факла

    0 0 Отговор
    ,,ЕТО КАК, ДОКАТО НИ УСПИВАТ С ТЪПОТИИ, НИ ВКАРВАТ ВЪВ ВОЙНА! СЕРВИРАТ НИ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО.

    Днес, тихомълком, в "извънредно" заседание на Комисията по отбрана към НС, е разглеждан законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България.

    И тук управляващото мнозинство неочаквано включва допълнение към чл. 56 - точка 2а.

    Точка за "възпиране"! Според "вече поети съюзни задължения".

    Какво означава "възпиране" ли?

    При определени акции ОПЕРАТИВНОТО КОМАНДВАНЕ НЯМА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ОТ БЪЛГАРИЯ И ГЕНЩАБА, А ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАТО.

    Ключови решения, свързани с военни операции, се прехвърлят от националното към чуждото командване.

    Това е доброволен отказ от суверенитет.

    "Възпиране" е ПРЕВАНТИВЕН УДАР ПО СТРАНА, СУБЕКТИВНО ВЪЗПРИЕТА ОТ НАТО ЗА АГРЕСОР.

    Сещате се коя е тази страна.

    А това вече означава влизане във война.

    Дронове, самолети, псевдо-диверсия, симулирана от Киев, и...българските въоръжени сили предприемат "ответен удар" срещу Москва по разпореждане на евролунатиците от Брюксел.

    Не просто ни вкарват във война, а искат да провокират световна война от наша територия.

    Друг скандален пункт в законопроекта е, че върховният главнокомандващ - президентът на България, оттук нататък ще е протоколна фигура, която просто ще подписва. Без право да предлага и разпорежда.

    На практика президентът ВЕЧЕ НЯМА ДА Е ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ. Ролята се поема от розовото фламинго Рюте.

    Не е шега. Това

    21:20 07.10.2025

  • 18 дядо поп

    1 0 Отговор
    Този път направо взриви тъпомера.

    21:21 07.10.2025

  • 19 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:21 07.10.2025

  • 20 Хм...

    0 0 Отговор
    Освен това, по лично мое, единствения шанс на зеле да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    21:21 07.10.2025

  • 21 Гориил

    1 0 Отговор
    Освен това значителна част от скритата флотилия принадлежи на европейски бенефициенти, чрез посреднически структури и трети държави.

    21:22 07.10.2025

