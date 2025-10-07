Володимир Зеленски: Русия използва петролни танкери за военно разузнаване и саботажни операции

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той посочи, че Киев си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос в публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна.
„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.
1 Реална ситуация
Коментиран от #2
21:05 07.10.2025
2 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #1 от "Реална ситуация":Реална ситуация.
21:06 07.10.2025
3 Георги
Коментиран от #4
21:07 07.10.2025
4 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #3 от "Георги":Спечели още 15 рубли.
Коментиран от #6
21:09 07.10.2025
5 бих коментирал,
21:10 07.10.2025
6 Георги
До коментар #4 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":задръж ги и си купи мозък. Все за 15 рубли ще е по-добър от сегашния ти.
21:10 07.10.2025
7 Напудреното носле
все реве !
През останалото време му се привиждат
контраатаки и че вече е пред портите
на Кремъл 😁
21:12 07.10.2025
8 Бялджип
Но не Русия, а той я води към тресавището.
Коментиран от #19
21:15 07.10.2025
9 тенсочи
21:16 07.10.2025
10 ха-ха
21:16 07.10.2025
11 Хм...
21:17 07.10.2025
12 доца
21:17 07.10.2025
13 Гориил
Коментиран от #15
21:17 07.10.2025
14 Зеленски реши и го направи!
21:18 07.10.2025
15 Видяхме смотан.
До коментар #13 от "Гориил":Операция Паяжина.
21:19 07.10.2025
16 Ъъъъъъъъъ
21:20 07.10.2025
17 Факла
Днес, тихомълком, в "извънредно" заседание на Комисията по отбрана към НС, е разглеждан законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България.
И тук управляващото мнозинство неочаквано включва допълнение към чл. 56 - точка 2а.
Точка за "възпиране"! Според "вече поети съюзни задължения".
Какво означава "възпиране" ли?
При определени акции ОПЕРАТИВНОТО КОМАНДВАНЕ НЯМА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ОТ БЪЛГАРИЯ И ГЕНЩАБА, А ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАТО.
Ключови решения, свързани с военни операции, се прехвърлят от националното към чуждото командване.
Това е доброволен отказ от суверенитет.
"Възпиране" е ПРЕВАНТИВЕН УДАР ПО СТРАНА, СУБЕКТИВНО ВЪЗПРИЕТА ОТ НАТО ЗА АГРЕСОР.
Сещате се коя е тази страна.
А това вече означава влизане във война.
Дронове, самолети, псевдо-диверсия, симулирана от Киев, и...българските въоръжени сили предприемат "ответен удар" срещу Москва по разпореждане на евролунатиците от Брюксел.
Не просто ни вкарват във война, а искат да провокират световна война от наша територия.
Друг скандален пункт в законопроекта е, че върховният главнокомандващ - президентът на България, оттук нататък ще е протоколна фигура, която просто ще подписва. Без право да предлага и разпорежда.
На практика президентът ВЕЧЕ НЯМА ДА Е ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ. Ролята се поема от розовото фламинго Рюте.
Не е шега. Това
21:20 07.10.2025
18 дядо поп
21:21 07.10.2025
19 Шопо
До коментар #8 от "Бялджип":Украйна не е държава а територия, руска територия.
21:21 07.10.2025
20 Хм...
21:21 07.10.2025
21 Гориил
21:22 07.10.2025