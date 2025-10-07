Генерал Сирски: Украинската армия няма право да забавя темпото на унищожаване на врага!

Безпилотните летателни системи (БпЛА) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са поразили 66,5 хиляди руски цели през септември, което е с 10,8% повече отколкото през август, предава NV.
От тях 39,2 хиляди попадения са от дронове камикадзе, а 18 159 хиляди военнослужещи от руската армия са били неутрализирани благодарение на тези попадения (+23% спрямо предходния месец). Това съобщи днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.
"В условията на значителното превъзходство на руския агресор в личен състав, безпилотните системи са нашият тежък аргумент за възпиране на врага и унищожаването му на бойното поле. Нямаме друг избор, освен да се борим качествено и умело“, написа Сирски в Telegram канала си във вторник, след резултатите от поредната среща за развитието на безпилотните системи във ВСУ.
Според него има определени резултати в тази насока.
"Така, през септември нашите безпилотни летателни системи поразиха 66,5 хиляди вражески цели, което е с 10,8% повече, отколкото през август. От тях 39,2 хиляди попадения са причинени от дронове камикадзе. В същото време 18 159 военнослужещи от руската армия са били поразени или унищожени (+23% спрямо предходния месец)“, пише той.
Главнокомандващият също така съобщи, че броят на задачите, изпълнени от роботизирани наземни системи, се е увеличил двойно, което показва нарастващото внимание на украинските командирите към този важен компонент на безпилотните системи.
"Предимството при използването на FPV ще продължи да бъде в наша полза, въпреки че врагът прави всичко, за да се доближи до паритет“, - подчерта Сирски и каза, че на срещата е бил изслушан доклад на разузнавачите J-2 за развитието на силите на безпилотните системи на Руската федерация, новите подразделения и техническите решения на противника, плановете за използване на руски иновации. "Врагът не стои на едно място, инвестира в развитието на подразделенията за безпилотни летателни апарати, изразходва огромни ресурси за това. Нямаме право да забавяме темпото!“ - обобщава Сирски.
7 Октомври, 2025 20:03 1 568 120
