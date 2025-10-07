Новини
Генерал Сирски: Украинската армия няма право да забавя темпото на унищожаване на врага!
Генерал Сирски: Украинската армия няма право да забавя темпото на унищожаване на врага!

7 Октомври, 2025 20:03

Главнокомандващият също така съобщи, че броят на задачите, изпълнени от роботизирани наземни системи, се е увеличил двойно

Генерал Сирски: Украинската армия няма право да забавя темпото на унищожаване на врага! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Безпилотните летателни системи (БпЛА) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са поразили 66,5 хиляди руски цели през септември, което е с 10,8% повече отколкото през август, предава NV.

От тях 39,2 хиляди попадения са от дронове камикадзе, а 18 159 хиляди военнослужещи от руската армия са били неутрализирани благодарение на тези попадения (+23% спрямо предходния месец). Това съобщи днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.

"В условията на значителното превъзходство на руския агресор в личен състав, безпилотните системи са нашият тежък аргумент за възпиране на врага и унищожаването му на бойното поле. Нямаме друг избор, освен да се борим качествено и умело“, написа Сирски в Telegram канала си във вторник, след резултатите от поредната среща за развитието на безпилотните системи във ВСУ.

Според него има определени резултати в тази насока.

"Така, през септември нашите безпилотни летателни системи поразиха 66,5 хиляди вражески цели, което е с 10,8% повече, отколкото през август. От тях 39,2 хиляди попадения са причинени от дронове камикадзе. В същото време 18 159 военнослужещи от руската армия са били поразени или унищожени (+23% спрямо предходния месец)“, пише той.

Главнокомандващият също така съобщи, че броят на задачите, изпълнени от роботизирани наземни системи, се е увеличил двойно, което показва нарастващото внимание на украинските командирите към този важен компонент на безпилотните системи.

"Предимството при използването на FPV ще продължи да бъде в наша полза, въпреки че врагът прави всичко, за да се доближи до паритет“, - подчерта Сирски и каза, че на срещата е бил изслушан доклад на разузнавачите J-2 за развитието на силите на безпилотните системи на Руската федерация, новите подразделения и техническите решения на противника, плановете за използване на руски иновации. "Врагът не стои на едно място, инвестира в развитието на подразделенията за безпилотни летателни апарати, изразходва огромни ресурси за това. Нямаме право да забавяме темпото!“ - обобщава Сирски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    56 14 Отговор
    Тази армия има 150 хиляди укриващи се от военна служба и дезертьори.

    Коментиран от #35, #51, #113

    20:06 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    59 10 Отговор
    Ааа ама вие унищожавате врага и побеждавате оооо не съм бил разбрал даже

    20:06 07.10.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    18 45 Отговор
    Рускините от Елените днес се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!

    Коментиран от #21, #36, #52

    20:07 07.10.2025

  • 7 Говорит Москва

    9 21 Отговор
    В русията има много мужици

    20:07 07.10.2025

  • 8 Доматите с колците

    55 11 Отговор
    Абе тия в кой свят живеят-даже западните медии признават за чудвоищните еждедневни човешки загуби на украинците-а тоя седнал локуми да ни растяга...Дали има още кой да им вярва на укро фашагите...?????

    Коментиран от #28, #56

    20:08 07.10.2025

  • 9 Пич

    39 7 Отговор
    Я па тоя..... !!!??? Сигурно има предвид охлювите който украинците избиват за да се прехранват !? Укропропагандата да наблегне че някъде в Европа охлювите са скъп деликатес !!!

    20:08 07.10.2025

  • 10 Нико

    14 45 Отговор
    Рано или късно путлин ще целува ръка на Зеленски

    Коментиран от #17, #20, #120

    20:08 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уса

    28 7 Отговор
    Оставили са цяла нива вторични суровини от онзи ден.Сирски е по болен от Зеленски

    20:11 07.10.2025

  • 13 Слава на Велика Украйна!

    12 32 Отговор
    Тапчете блатните хлебарки!До последната жива!

    20:11 07.10.2025

  • 14 Сирски е съмнителен

    25 7 Отговор
    66к цели само за Септември? Това прави по 2,2к цели на ден. Неутрализирани. Помислете само какви са мащабите на нападението тогава. Според мен цифрите му бягат.

    Коментиран от #42

    20:12 07.10.2025

  • 15 Смешник

    28 7 Отговор
    Този определено е на по силна дрога от Зеления наркоман Украинската армия няма да забави темпото на запад към Киев

    20:12 07.10.2025

  • 16 АБЕ БАЙ СМЕШНИК

    29 8 Отговор
    СЧУПИХА ВИ КАСКИТЕ ОТ БОЙ И ВИЕ ПЪШКАТЕ ОХ КОЛКО НИ Е ГОТ. МАЛОУМНА УКРАИНЩИНА.

    20:13 07.10.2025

  • 17 Смешник

    6 14 Отговор

    До коментар #10 от "Нико":

    А може и задника му да целуне

    20:13 07.10.2025

  • 18 Сирски, свирски все тая

    19 5 Отговор
    Освен глупости да дрънка друго оставя ли му

    20:13 07.10.2025

  • 19 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    7 22 Отговор
    Трябва да молим Зеленски и Сирски да спре да гърби калните блатари от просия,те си искат да се приберат в брезовите си колиби в тайгата и мирно и кротко са си пият антифриз,заради Путлер им отиде рахата!

    20:14 07.10.2025

  • 20 Ще целува, да

    13 6 Отговор

    До коментар #10 от "Нико":

    В Москва с нетърпение очакват Зеленски за тази церемония, но той нещо не иска да ходи там. Интересно, нали?

    20:14 07.10.2025

  • 21 да, ама не

    23 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Дали са рускини? По-скоро са украинки! Украинците са най-наглия народ. Те си мислят, че са центъра на света и всички са длъжни да им дават. Всички украинци в България говорят руски.

    Коментиран от #25

    20:15 07.10.2025

  • 22 а посмали варшед целехте се почти нищо

    9 7 Отговор
    са поразили 66,5 хиляди руски цели през септември

    20:15 07.10.2025

  • 23 Патирски

    15 6 Отговор
    Този ще свърши като патица на дръвник...., но укроробите ще го линчуват.....

    20:16 07.10.2025

  • 24 роботизирани наземни системи

    12 5 Отговор
    Ама само в обърканата му кратуна

    20:17 07.10.2025

  • 25 Рускини от Одеса са!

    12 9 Отговор

    До коментар #21 от "да, ама не":

    С украински паспорти.

    20:17 07.10.2025

  • 26 тез се издадоха

    9 4 Отговор
    ама вече на украинците враг ли викате

    20:17 07.10.2025

  • 27 Путин каза, че

    9 11 Отговор
    всички маскали ще отидат в Рая!

    Коментиран от #30

    20:18 07.10.2025

  • 28 има има

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "Доматите с колците":

    нашите джендърчета дето се напъват в нета да защитават фашиския режим на наркомнаски и ми6

    20:19 07.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Перо

    13 7 Отговор
    Папата им каза на ционистките тъпаци да хвърлят бялата кърпа, тоя говори за успехи и победи! Явно вече живеят в паралелен свят!

    20:21 07.10.2025

  • 32 На футболна среща в Одеса

    7 5 Отговор
    Бижу стадион ,всичко е спокойно, морската столица на Украйна

    20:22 07.10.2025

  • 33 Евала Украйна

    7 14 Отговор
    Разбивай руския окупатор.....

    Коментиран от #37

    20:23 07.10.2025

  • 34 Сократ

    13 4 Отговор
    Така не забава темповете, че всеки ден по 2-3 населени пункта отиват към Русия. Не коментирам загубите на великата укро армия с бусифицирану идиоти.

    20:23 07.10.2025

  • 35 и двадеситина

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    милиона избягало население в Европа...Което е твърдо зад правителството на зеления потник....🤣🤣🤣

    20:23 07.10.2025

  • 36 Перо

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    А ти се редиш в районната община на Столипиново, Надежда или Филиповци, може и Факултето!

    20:23 07.10.2025

  • 37 Сократ

    10 10 Отговор

    До коментар #33 от "Евала Украйна":

    Явно по цял ден се информираш от УНИАН. Само така. Живей в розов облак

    20:24 07.10.2025

  • 38 А така

    12 11 Отговор
    Не жалете блатните хлебарки, бой по канчето.

    20:25 07.10.2025

  • 39 Мнението ми

    4 5 Отговор
    Войната е брутална и за двете страни, но предимно за окупаторите.

    20:25 07.10.2025

  • 40 Путин в тих ужас

    13 9 Отговор
    Покровск, Суми, Купянск.....погром за неговата армия

    Коментиран от #47

    20:26 07.10.2025

  • 41 Евала Украйна

    11 11 Отговор
    ВСУ регулярно избива руснаците и....КОРЕЙЧЕТАТА.

    Коментиран от #49

    20:27 07.10.2025

  • 42 Ъъъъъъъъ

    8 11 Отговор

    До коментар #14 от "Сирски е съмнителен":

    "Според мен цифрите му бягат."

    Абсолютно!
    Има и една друга цифра, която е много различна от тази в украинските пропагандни канали:

    "В същото време 18 159 военнослужещи от руската армия са били поразени или унищожени (+23% спрямо предходния месец)“, пише той."

    18 000 за един месец и то след увеличение от 23%.....Това означава по 500-600 на ден, докато пропагандните канали претендират за минимум 1200 на ден.🤣

    Коментиран от #46, #74

    20:27 07.10.2025

  • 43 Гръч

    6 7 Отговор
    Отдавна съм спрел да се съмнявам,че Сирски и Зеленски работят за Путин.Няма такива глупаци освен,ако не са агенти на врага

    20:28 07.10.2025

  • 44 тома

    6 9 Отговор
    Генерал сирски да каже как руснаците прочистват Покровск и защо азов избягаха от защитата на града

    20:29 07.10.2025

  • 45 Къде е редовната руска армия?

    10 14 Отговор
    Орките набързо загубиха ЦЯЛАТА си професионална армия от 350 000 която нахлу в началото,та се наложи да вербуват затворници, вагнеровци(Пригожин падна от небето) алкохолици, бездомници,людоеди, севернокорейции и всякаква друга световна иzzmет от Африка и Азия
    Нито армията им е втора в света
    Нито е обучена
    Нито е добре въоръжена
    Нито платеният крепостен от Сибир има мотивация да воюва.
    Нито корейците им помогнаха.
    Нито генералите и офицерите им са кадърни-тази сбирщина гледа само как да открадне повече за себе си.
    Къде ви е флота-остатъка се с СКРИЛ И НЕ РАБОТИ
    Къде ви е крайцера Москва -при рибите
    Къде ви е уж стратегическата авиация -една трета даде фира,а останалата избяга в Чукотка.

    Коментиран от #48, #69, #116

    20:29 07.10.2025

  • 46 Поплачи си копейко 😭

    11 11 Отговор

    До коментар #42 от "Ъъъъъъъъ":

    Раша отива при крайцера и СССР.

    Коментиран от #63, #64

    20:29 07.10.2025

  • 47 Сааа

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "Путин в тих ужас":

    Скоро тези градове ще паднат. Кой е в ужас?

    20:30 07.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Аха...

    8 8 Отговор

    До коментар #41 от "Евала Украйна":

    Избива ги от смях ! Укрите и цял свят избиват от смях защото цял свят им се подиграва !

    Коментиран от #55

    20:30 07.10.2025

  • 50 нннн

    10 8 Отговор
    Еничар Сирски. Родителите и брат му живеят в Русия и са против киевската хунта

    20:30 07.10.2025

  • 51 Дик диверсанта

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Обаче се сражава успешно 43 месеца.

    20:31 07.10.2025

  • 52 Дик диверсанта

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    А трябваше отдавна да бъдат изгонени от България.

    20:32 07.10.2025

  • 53 Опаааа

    8 9 Отговор
    Студени тръпки полазват по гърба на путинягата.....руснаците гинат като мухи а нема и....гориво.

    Коментиран от #57

    20:32 07.10.2025

  • 54 Историята е доказала-

    9 8 Отговор
    Руската и сръбската армии са най-битите армии.С най-големите загуби,с най-много дезертьори,,с най много предатели,с най-много затворници.Убила най-много съветски/руски граждани

    Ватенките -голямата мечка се оказа една ГОЛЯМА ПРОСКУБАНА ГАРГА,СПОСОБНА САМО ДА ГРАЧИ

    20:34 07.10.2025

  • 55 Евала Украйна

    8 8 Отговор

    До коментар #49 от "Аха...":

    Не жали руския агресор. Направи го за смях. Четири години жива мъка на Путин в Украйна.

    20:34 07.10.2025

  • 56 Дик диверсанта

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Доматите с колците":

    Дебил, разстоянието между Донецк, който беше руски от 2014г. до Покровск е 60 км, които твоите братя орки са изминали за 43 месеца.

    Коментиран от #85, #109

    20:35 07.10.2025

  • 57 аz СВО Победа80

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Опаааа":

    Но има купони.

    Коментиран от #59

    20:35 07.10.2025

  • 58 Путинистче идиотче

    5 5 Отговор
    Трепят ни като пилци, ама явно има мегдан за още.....

    20:35 07.10.2025

  • 59 Дик диверсанта

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "аz СВО Победа80":

    Всеки опит за величие на блатната кочина е завършвал с купони за продукти.

    20:36 07.10.2025

  • 60 Ха ХаХа

    7 6 Отговор
    Думкат те отвсякъде це нещастник.
    Украйна е на таратор.
    Кажи колко хиляди избягаха в Русия и колко от тях обърнаха оръжието срещу Украйна.
    Изхвърли Калашников от ВСУ.
    Въоръжи я с М 16 която плюе патроните след втория пълнител.
    Обяви война на Русия.Тя ви обяви СВО, но Украйна обяви военно положение без да е обявила война на Русия.
    Та каква война води Украйна?

    Коментиран от #65

    20:36 07.10.2025

  • 61 Покровск

    6 5 Отговор
    Поредната гробница за путиновото агресори.

    Коментиран от #72

    20:36 07.10.2025

  • 62 така, така

    6 7 Отговор
    Тоя пък, армията му губи и то тотално, а той седнал да споделя стимулираните си видения. В Киев явно няма един дето да не е на стимуланти, всички имат излишък на серотонин.
    Да, ама докато тия се реят някъде в пространството, държавата им се занулява.

    20:37 07.10.2025

  • 63 Ъъъъъъъ

    4 6 Отговор

    До коментар #46 от "Поплачи си копейко 😭":

    "Раша отива при крайцера и СССР."

    Тагни ме, когато се запъти натам.🤣

    Коментиран от #66

    20:37 07.10.2025

  • 64 Пора

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Поплачи си копейко 😭":

    Путинова русия умира.

    20:37 07.10.2025

  • 65 Я пъ тоа

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ХаХа":

    Путиновото мъки в Украйна са неистово. Четири години са бие и още са мъчи....

    Коментиран от #79

    20:37 07.10.2025

  • 66 Българин

    7 6 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъъъъъ":

    АЗОВ режат руски тикви в Покровско.

    Коментиран от #76, #78

    20:38 07.10.2025

  • 67 Путине, Путине...

    6 4 Отговор
    Не забравяй кво стана със СССР...и те бяха...НЕПОБЕДИМИ... УЖ

    20:38 07.10.2025

  • 68 АЗОВ

    5 5 Отговор
    Режат руски тикви и в Суми и в Покровск.

    Коментиран от #75

    20:39 07.10.2025

  • 69 Това са безспорни

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Къде е редовната руска армия?":

    Факти.

    20:40 07.10.2025

  • 70 Мартин

    4 7 Отговор
    Докъде я докара стратегът от бункера?
    Няма бензин,фалирала коч.ина ,над милион жертви във войната, която направи за да стиска власта.Жалко джудже само в бункера на рожденият си ден.

    Коментиран от #80

    20:45 07.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ее ама

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ъъъъъъъъ":

    хващате се за дребни работи, можел е да каже 81 951, което е все същото, ама другия път ще се поправи.

    20:47 07.10.2025

  • 75 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "АЗОВ":

    Повечето от Азов отдавна са станали на тор и наторяват чернозема в Малорусия !

    20:50 07.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Конешенко

    2 3 Отговор
    Патерии нет !

    20:51 07.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Помияроф

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Я пъ тоа":

    Тъп си като наркомана.
    Към на фронта нищоправецо

    Коментиран от #87

    20:52 07.10.2025

  • 80 брадато джудже с бял нос

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Мартин":

    За мен ли намеквате ,млади ми господине ?

    20:53 07.10.2025

  • 81 Путин

    3 2 Отговор
    събра 2 милиона армия и призна,че в Украина да останали 700 000 !

    20:54 07.10.2025

  • 82 Дик диверсанта

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "Азовците":

    Да бе 43 месеца все това, Рос дебилите сте заплаха за България.

    Коментиран от #84

    20:54 07.10.2025

  • 83 жомарт

    3 3 Отговор
    Лай-номисирски скоро ще е в чувал с краката в ръце.

    20:55 07.10.2025

  • 84 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Дик диверсанта":

    Соросите помогнали на Зеленски да ликвидира българите в Украйна като национални предатилипще бъдат съдени

    Коментиран от #90

    20:56 07.10.2025

  • 85 Важното е контранаступа да върви

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Дик диверсанта":

    Плана по Перемогата.

    Коментиран от #88

    20:56 07.10.2025

  • 86 Артилерист

    5 3 Отговор
    Ами то това се очаква от Сирски да приказва. Залужни беше сменен от този Сирски, защото започна да критикува американските инструктори за грешните "тактически процедури" за неуспехите на укроармията. Тоест, Сирски е избран защото е удобен. Ето вчера той, Сирски, е събрал де що е останало някакъв резерв и го е изпратил в Покровск, щото руските войски са пробили отбраната там, а Зеленски му е заръчал по никакъв начин да не го дава на руснаците. Между другото, най-надъханите бандеровци- батальона Азов-са избягали от там, щото Покровск бил пред пълно превземане.
    Тактиката на руските войски при превземането на опорните пунктове няма нищо общо с отживелите масирани атаки и пробиви. Те внимателно и търпеливо (кропотливо по техния изказ) ги обработват и обезкръвяват с огневи средства от дистанция и после с малки щурмови групи нахлуват в поразените слаби места (вкл. и през подземни тръбопроводи!)...

    Коментиран от #95, #106

    20:56 07.10.2025

  • 87 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "Помияроф":

    Мен не ме мисли.....бой по руския агресор.

    Коментиран от #89

    20:57 07.10.2025

  • 88 Контранаступа

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Важното е контранаступа да върви":

    Като СВОто...

    20:58 07.10.2025

  • 89 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #87 от "Я пъ тоа":

    Вещастнико с 2 гънки на мозъка.
    Ни ли ще биеш ?
    Или руснака Сирски?

    Коментиран от #94

    20:59 07.10.2025

  • 90 Дик диверсанта

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ХаХа":

    Който разпространява рашизъм, което е форма на фашизъм, ще последва съдбата на семейство Симонян.

    Коментиран от #93

    20:59 07.10.2025

  • 91 Путине агресор

    3 2 Отговор
    С агресор не се преговаря. Той са трепе.

    21:00 07.10.2025

  • 92 Синчето на Соловьов

    3 3 Отговор
    Бедни русначета, при мен елате, не мрете в окопите.

    21:01 07.10.2025

  • 93 Q -Рестия

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Дик диверсанта":

    Скоро диверсия в дивия май не са ти правили ?

    Коментиран от #101

    21:03 07.10.2025

  • 94 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ХаХа":

    Мен ме остави...
    Важно е натовско оръжие да избива путинистите в Украйна.

    Коментиран от #102, #111

    21:03 07.10.2025

  • 95 не го мисли

    5 4 Отговор

    До коментар #86 от "Артилерист":

    Скоро Покровск ще стане поредния град без никакво стратегичеко значение.
    Накрая ще излезе, че в цяла 0крайна няма един град дето да е важен за големите цели на елита

    Коментиран от #97, #107

    21:03 07.10.2025

  • 96 АЗОВ

    5 4 Отговор
    Режат руски тикви в Покровск, връщат си го за Мариупол.

    Коментиран от #104

    21:04 07.10.2025

  • 97 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "не го мисли":

    Като Херсон ли......

    21:05 07.10.2025

  • 98 Доктор

    2 3 Отговор
    Пълен идиот.

    21:06 07.10.2025

  • 99 ВВС на РФ

    3 0 Отговор
    днес удари ли натовски генерали,чакащи за пенсии ?

    21:09 07.10.2025

  • 100 Трепи Сирски... Трепи...

    2 3 Отговор
    .... без пощада руско-азиатските варвари... Слава на Украйна!, Слава на ВСУ! 🇺🇦🇧🇬🇪🇺🛩️🔥🔥🔥

    Коментиран от #110

    21:10 07.10.2025

  • 101 Копейкотрошач

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Q -Рестия":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #118

    21:10 07.10.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Северозападняк

    1 0 Отговор
    Я не мое разбера!СВО ,специална,или спасителна операция е ?

    Коментиран от #108

    21:12 07.10.2025

  • 104 Това е....

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "АЗОВ":

    Чудесно... просто прекрасно....

    21:12 07.10.2025

  • 105 Гост

    1 2 Отговор
    Той и Зеленски каза че са загубили 33000, ама то, кой ли вярва? А, после стигна но 85000! Сега ако го питате, макс 100- 105000 ще та! Мдааа, яко бият!

    21:12 07.10.2025

  • 106 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Артилерист":

    Изтрезней!

    21:12 07.10.2025

  • 107 Това го пишеш вече....

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "не го мисли":

    Три години....

    Коментиран от #112

    21:13 07.10.2025

  • 108 Нито спасителна, нито специална е....

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Северозападняк":

    ..... осир@ция е....

    21:16 07.10.2025

  • 109 Докарал

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дик диверсанта":

    си числата с напредъка на руснаците да изглежда малък, но те все пак напредват (както и с икономиката), докато украинците отстъпват, а западняците са в криза икономически.

    21:16 07.10.2025

  • 110 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Трепи Сирски... Трепи...":

    Как пък един теиполов не замина за Украйна да даде своя принос в трепането на руснаци?🤔

    Коментиран от #115

    21:16 07.10.2025

  • 111 Да....

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Я пъ тоа":

    Това е най важно, и ние помагаме с каквото можем.

    21:18 07.10.2025

  • 112 Вчера

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Това го пишеш вече....":

    не ги ли писа четири, а?

    21:18 07.10.2025

  • 113 Тии

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Кажи за руската

    21:19 07.10.2025

  • 114 1111

    0 1 Отговор
    Крайно време е Украйна да приеме поражението си.Русия е победител в тази война.Факт.Ако продължава Украйна по този начин,от нея нищо няма да остане.Време е за преговори.

    21:19 07.10.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Къде е редовната руска армия?":

    А къде е редовната 650 000- на редовна армия на Украйна? Къде е бройката от попе 5 мобилизации? Къде са Абрамсите? Къде са Ф16? Къде са територийте? Нещо?

    21:21 07.10.2025

  • 117 Иванушка🇺🇲

    1 0 Отговор
    Надеждата на Свободния свят е в смелата украинска армия която може да спре руските фашисти и убийци. Само Украйна може да избие зъбите на злото откачено джудже путин. Слава на Украйна.

    21:21 07.10.2025

  • 118 Q -Рестия

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Копейкотрошач":

    Гледай г3инkaтта ти да издържи ,че Палавника е породист .

    21:21 07.10.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Един от България

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нико":

    Еххх нико нико излез малко из под леглото стига си пълнил гащите

    21:21 07.10.2025

