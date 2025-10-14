Новини
Свят »
Турция »
Реджеп Ердоган: Докато те създават приказки в Брюксел, ние вършим работа в Анадола

Реджеп Ердоган: Докато те създават приказки в Брюксел, ние вършим работа в Анадола

14 Октомври, 2025 22:03 882 5

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието-
  • екрем имамоглу

Президентът коментира пред журналисти в своя самолет на връщане от Египет митинга в Брюксел, който организира най-голямата опозиционна формация в Турция – Народнорепубликанската партия

Реджеп Ердоган: Докато те създават приказки в Брюксел, ние вършим работа в Анадола - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира пред журналисти в своя самолет на връщане от Египет митинга в Брюксел, който най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) проведе на 12 октомври 2025 г., както и призивите ѝ към европейските държави, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. Ердоган заяви, че не е учуден от това действие на опозицията, съобщава БТА.

„Това са неща с НРП, на които сме свикнали. И преди търсиха в чужди ръце, това което не успяха да намерят в своя народ. Дори тези, които ръководят НРП, се затрудняват да разберат какво е направила и какво планира да направи НРП. Видна е ситуацията, в която вкараха общините. Видно е състоянието, до което ги докараха със своето повърхностно поведение“, заяви турският президент.

Народнорепубликанската партия проведе първия си европейски митинг в знак на протест срещу задържането на временно отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в Брюксел. Хиляди поддръжници на НРП и турски граждани, живеещи в чужбина, присъстваха на събитието, за да отправят призив за демокрация и независимост на съдебната система в Турция. НРП обяви също така, че през следващите седмици планира подобни прояви и в други европейски градове. Ердоган обаче смята, че вместо да се оплаква, лидерът на НРП Йозгюр Йозел трябва да се извини на турците в Европа.

„Казах го и в Трабзон. Организират се турове за оплаквания в чужбина. Може ли да има такъв резил? Ние всъщност очаквахме Йозгюр Йозел (председателят на НРП – бел. ред.) да поиска извинение от турците в Европа. Знаете, преди два месеца техните депутати (на НРП – бел. ред.) нарекоха нашите гурбетчии „лигльовци“. Не дойде обяснение или извинение за това. След като си отишъл в Брюксел, поне се извини. Както Йозел не показа, че притежава тази добродетел, така и заклеймявайки президента на Турция пред своите симпатизанти, създаде още по-голям скандал. Наистина е много жалко! Докато те създават приказки в Брюксел, ние вършим работа в Анадола. По това време бях в Ризе, а от друга страна участвах в церемонии по официално откриване в Трабзон. В края на тази седмица в продължение на четири дена обикаляхме там“, заяви Ердоган.

Той отново припомни случаите на корупция в общините, които прокуратурата разследва, както и кризите с боклука в някои от общините като Измир. В този смисъл Ердоган подчерта, че властта е дадена, за да може чрез нея да се служи на народа, а не за участие в корупционни схеми.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анадолски М@н@ф

    0 2 Отговор
    Работим здраво.Нямаме рекламации.

    22:04 14.10.2025

  • 2 геврекчията

    2 1 Отговор
    Забрави как намериха у сина му 3 милиона евро в кашони, за които не можа да даде обяснение. Корупцията е винаги в опозицията. Питайте дебелото момче.

    22:09 14.10.2025

  • 3 Дух

    1 3 Отговор
    Турците са Фанатици и Джендъри мислят си че могат да контролират цялото средиземноморие ама Гадните и Подли Гърци ще си ядат сополите от яд някой ден

    22:10 14.10.2025

  • 4 Бай Ердо ,

    4 1 Отговор
    Знаем ви "анадолските " работи ...

    22:17 14.10.2025

  • 5 369

    0 1 Отговор
    Алабала

    22:33 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания