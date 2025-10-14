Реджеп Ердоган: Докато те създават приказки в Брюксел, ние вършим работа в Анадола

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира пред журналисти в своя самолет на връщане от Египет митинга в Брюксел, който най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) проведе на 12 октомври 2025 г., както и призивите ѝ към европейските държави, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. Ердоган заяви, че не е учуден от това действие на опозицията, съобщава БТА.

„Това са неща с НРП, на които сме свикнали. И преди търсиха в чужди ръце, това което не успяха да намерят в своя народ. Дори тези, които ръководят НРП, се затрудняват да разберат какво е направила и какво планира да направи НРП. Видна е ситуацията, в която вкараха общините. Видно е състоянието, до което ги докараха със своето повърхностно поведение“, заяви турският президент.

Народнорепубликанската партия проведе първия си европейски митинг в знак на протест срещу задържането на временно отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в Брюксел. Хиляди поддръжници на НРП и турски граждани, живеещи в чужбина, присъстваха на събитието, за да отправят призив за демокрация и независимост на съдебната система в Турция. НРП обяви също така, че през следващите седмици планира подобни прояви и в други европейски градове. Ердоган обаче смята, че вместо да се оплаква, лидерът на НРП Йозгюр Йозел трябва да се извини на турците в Европа.

„Казах го и в Трабзон. Организират се турове за оплаквания в чужбина. Може ли да има такъв резил? Ние всъщност очаквахме Йозгюр Йозел (председателят на НРП – бел. ред.) да поиска извинение от турците в Европа. Знаете, преди два месеца техните депутати (на НРП – бел. ред.) нарекоха нашите гурбетчии „лигльовци“. Не дойде обяснение или извинение за това. След като си отишъл в Брюксел, поне се извини. Както Йозел не показа, че притежава тази добродетел, така и заклеймявайки президента на Турция пред своите симпатизанти, създаде още по-голям скандал. Наистина е много жалко! Докато те създават приказки в Брюксел, ние вършим работа в Анадола. По това време бях в Ризе, а от друга страна участвах в церемонии по официално откриване в Трабзон. В края на тази седмица в продължение на четири дена обикаляхме там“, заяви Ердоган.

Той отново припомни случаите на корупция в общините, които прокуратурата разследва, както и кризите с боклука в някои от общините като Измир. В този смисъл Ердоган подчерта, че властта е дадена, за да може чрез нея да се служи на народа, а не за участие в корупционни схеми.