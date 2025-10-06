В повишена бойна готовност! Въздушни удари и струпване на американска военна мощ край Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че САЩ са поразили още един плавателен съд, за който се предполага, че е пренасял незаконни наркотици недалеч от брега на Венецуела, като това бе петата подобна атака през последните седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тези удари са най-новият пример за усилията на президента Тръмп да използва военната мощ на САЩ по нови и често спорни от правна гледна точка начини, като например разполагането на американски войски в Лос Анджелис или обявяването на заподозрени в трафик на наркотици за терористи, посочва агенцията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че ударът е бил нанесен в международни води и че всички убити са били мъже. Той каза, че плавателният съд е транспортирал „значителни количества наркотици, предназначени за Америка, за да отровят нашия народ“. Хегсет добави, без обаче да предостави доказателства, че разузнаването „без съмнение“ е потвърдило, че плавателният съд е транспортирал наркотици и че хората на борда му са „наркотерористи“. Той не разкри количеството или вида на предполагаемите наркотици.

В миналото операциите за борба с наркотиците обикновено са били провеждани от Американската брегова охрана, която е основната американска агенция за правоприлагане в морето, а не от американските въоръжени сили, коментира Ройтерс. В началото на миналата седмица обаче Пентагонът изпрати документ до Конгреса на САЩ, в който информира законодателния орган, че Тръмп е решил, че Съединените щати са въвлечени в „немеждународен въоръжен конфликт“ срещу наркокартелите. Документът имаше за цел да обясни правните основания на администрацията на Тръмп за разполагане на американски военни сили в Карибско море.

Напрежението в района напоследък се засили заради ударите и заради струпването на американски военноморски сили, пише в. „Монд“. Венецуела заяви в четвъртък, че е засякла „незаконно нахлуване“ на пет американски изтребителя, летящи „на 75 километра от нашите брегове“. Министърът на отбраната Владимир Падрино осъди предполагаемите полети в близост до Венецуела и ги нарече „провокация“ и „заплаха за националната ни сигурност“.

Миналия месец Тръмп изпрати 10 самолета Ф-35 в Пуерто Рико, американска територия в Карибско море, като част от най-голямото разполагане на военни сили в района от повече от три десетилетия, посочва вестникът. Той изпрати и осем военни кораба и ядрена подводница в региона като част от обявената операция за борба с трафика на наркотици през Карибите към САЩ.

След като миналия месец два венецуелски военни самолета прелетяха над американски военен кораб, Тръмп предупреди Каракас, че самолетите му ще бъдат „свалени“, ако случаят се повтори, пише „Монд“. Венецуелският президент Николас Мадуро обвини Тръмп, че тайно предприема стъпки за опит за смяна на режима.

Военни анализатори смятат, че струпаните в региона американски сили са твърде многобройни и съставът им е неподходящ за борба срещу наркотрафика, но за сметка на това са достатъчни, за да превземат и задържат ключови стратегически обекти като пристанища и летища на територията на Венецуела, пише в. „Вашингтон Екзаминър“. Ако САЩ установят контрол над тези обекти, това би позволило по-широкообхватно и устойчиво проникване на американската военна мощ във Венецуела от добре укрепени позиции, отбелязва изданието.

Пентагонът не крие, че усилено се подготвя за подобни операции, коментира американският столичен вестник. Той цитира изявление на министерството на отбраната на САЩ от края на август, в което се отбелязва, че по време на учение край Американските Вирджински острови „шестима военнослужещи от специалните сили на военновъздушните сили са се спуснали с парашути в Карибско море заедно с надуваема лодка на 3 мили от брега... Единадесет други военнослужещи са скочили от същия самолет директно над [летище], и двата елемента заедно са установили контрол над летището“.

Операциите по установяване на контрол над обекти биха оказали огромен натиск върху режима на Мадуро, който е основният фокус на разполагането на американските военни в Карибите, отбелязва „Вашингтон Игзаминейтър“. Възможно е целта на струпването на военна мощ да е просто Мадуро да бъде сплашен, но той с право се опасява, че предстоят по-директни действия, смята вестникът.

Президентът Тръмп вече намекна, че обхватът на операциите може да бъде разширен и в края на миналия месец заяви пред репортери, че САЩ сега обмислят дали да не атакуват картелите и „по суша“, пише изданието „Латин Таймс“.

Венецуела обяви извънредно положение, мобилизира въоръжените си сили и разреши извънредни мерки за защита на стратегическите обекти и институции в условията на засиленото напрежение, пише списание „Нюзуик“. Мадуро призова за национална мобилизация и заяви, че е възможно да се наложи суверенитетът на страната да бъде защитен от външна агресия.

Както САЩ, така и Венецуела са в състояние на повишена готовност и на фона на изострянето на реториката рискът от грешни преценки или внезапна конфронтация е нараснал значително, предупреждава „Нюзуик“.