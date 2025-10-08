Премиерът на Гренландия призова за по-силно партньорство с Европейския съюз

Европейският съюз и Гренландия се нуждаят от още по-силно сътрудничество помежду си. Това подчерта днес премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в обръщение пред евродепутатите в Страсбург, предава БТА.

„Гренландия се нуждае от Европейския съюз и Европейският съюз се нуждае от Гренландия“, изтъкна Нилсен и подчерта важността на това партньорство.

Той изказа признателността си към ЕС заради подкрепата на общността за Гренландия в настоящата „драматична година за Гренландия“.

По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно изрази териториални претенции към полуавтономния датски остров. ЕС, в лицето на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, подкрепи суверенитета и териториалната цялост на Гренландия.

Нилсен говори и за потенциала за още по-тясно сътрудничество с Евросъюза в областта на минното дело, тъй като Гренландия притежава 24 от 34-те критични минерала, включени в европейския списък на стратегическите суровини. Той отбеляза също потенциала на страната в сферата на възобновяемата енергия, особено в областта на водноелектрическата енергия, както и възможностите за развитие на образованието и устойчивия туризъм.

Той подчерта и важността на търговските отношения с ЕС, по-специално по отношение на рибарството, и изтъкна необходимостта търговията между Гренландия и общността да продължи да бъде взаимноизгодна.

По думите на премиера Нилсен Арктика се променя в резултат на ускоряващите се климатични промени, трансграничното замърсяване и загубата на биоразнообразие.

Населението на Гренландия винаги е живяло от земята и океана, без да взема повече от необходимото. Обяснявайки, че ловът на тюлени винаги е бил важна част от културата на коренното население на най-големия остров в света - инуитите, Нилсен изрази надежда, че ЕС ще обмисли изменение на общата забрана на продукти от тюленско месо на европейския пазар и посочи негативните последици за икономиката на Гренландия от тези мерки.

Йенс-Фредерик Нилсен е първият премиер на Гренландия, който се изказва в Европейския парламент.