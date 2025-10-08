Новини
Свят »
Франция »
Премиерът на Гренландия призова за по-силно партньорство с Европейския съюз

8 Октомври, 2025 17:25 506 3

  • гренландия-
  • премиер-
  • европейски съюз-
  • партньорство-
  • йенс-фредерик нилсен

Йенс-Фредерик Нилсен изрази признателност към ЕС за подкрепата и подчерта нуждата от по-тясно сътрудничество в областта на минното дело, енергетиката и търговията

Премиерът на Гренландия призова за по-силно партньорство с Европейския съюз - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз и Гренландия се нуждаят от още по-силно сътрудничество помежду си. Това подчерта днес премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в обръщение пред евродепутатите в Страсбург, предава БТА.

„Гренландия се нуждае от Европейския съюз и Европейският съюз се нуждае от Гренландия“, изтъкна Нилсен и подчерта важността на това партньорство.

Той изказа признателността си към ЕС заради подкрепата на общността за Гренландия в настоящата „драматична година за Гренландия“.

По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно изрази териториални претенции към полуавтономния датски остров. ЕС, в лицето на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, подкрепи суверенитета и териториалната цялост на Гренландия.

Нилсен говори и за потенциала за още по-тясно сътрудничество с Евросъюза в областта на минното дело, тъй като Гренландия притежава 24 от 34-те критични минерала, включени в европейския списък на стратегическите суровини. Той отбеляза също потенциала на страната в сферата на възобновяемата енергия, особено в областта на водноелектрическата енергия, както и възможностите за развитие на образованието и устойчивия туризъм.

Той подчерта и важността на търговските отношения с ЕС, по-специално по отношение на рибарството, и изтъкна необходимостта търговията между Гренландия и общността да продължи да бъде взаимноизгодна.

По думите на премиера Нилсен Арктика се променя в резултат на ускоряващите се климатични промени, трансграничното замърсяване и загубата на биоразнообразие.

Населението на Гренландия винаги е живяло от земята и океана, без да взема повече от необходимото. Обяснявайки, че ловът на тюлени винаги е бил важна част от културата на коренното население на най-големия остров в света - инуитите, Нилсен изрази надежда, че ЕС ще обмисли изменение на общата забрана на продукти от тюленско месо на европейския пазар и посочи негативните последици за икономиката на Гренландия от тези мерки.

Йенс-Фредерик Нилсен е първият премиер на Гренландия, който се изказва в Европейския парламент.


Франция
  • 1 Тръмп

    6 0 Отговор
    Какъв премиер? Гренландия е щат.Този е самозванец!

    17:27 08.10.2025

  • 2 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Яя, Зеленски си имал брат. Давай насам тюленските пърржоли на народни цени. И мазнинка от морски слонове за пържене на картофки.

    18:06 08.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Едни другари с пришити жълти петолъчки на ревера създадоха своя държава и сложиха жлътите петолъчки на знамето и!

    Та познайте кои са тези другари (вижте фона на кадрото)?

    18:46 08.10.2025

