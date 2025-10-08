Новини
Бившият шеф на ФБР се изправи пред съда

8 Октомври, 2025 18:23 436 3

  • фбр-
  • лъжесвидетелстване-
  • възпрепятстване-
  • разследване

Процесът бележи първото съдебно преследване от министерството на правосъдието срещу политически противник на президента Доналд Тръмп

Бившият шеф на ФБР се изправи пред съда - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се яви пред федерален съд, за да отговаря на обвинения за даване на лъжливи показания и възпрепятстване на разследване на Конгреса, в рамките на първото съдебно преследване от страна на американското министерство на правосъдието срещу един от политическите врагове на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коми пледира „невинен“ по обвиненията, които бяха повдигнати от бившия личен адвокат на Тръмп - Линдзи Халиган, назначена миналия месец за прокурор на Източния съдебен окръг на щата Вирджиния, след като Тръмп уволни предшественика ѝ заради отказа му да преследва Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Коми, който се яви днес в съда в Александрия, щата Вирджиния, е обвинен, че съзнателно е направил невярно изявление, когато по време на изслушване през 2020 г. е казал на републикански сенатор, че поддържа предишното си изявление, че не е упълномощавал никого да служи като анонимен източник в новинарски репортажи за разследвания на ФБР.

Според обвинителния акт Коми е упълномощил служител на ФБР да разкрие информация за федерално разследване. Конкретното разследване не се посочва, но изглежда, че то е свързано с Хилъри Клинтън, съперничката на Тръмп в изборите през 2016 г.

В обвинителния акт не се посочват подробности за доказателствата срещу Коми.

Тръмп заплашва да вкара в затвора политическите си съперници още от началото на президентската си кампания през 2016 г., но делото срещу Коми е първият случай, в който администрацията му успява да предяви обвинение, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рейгън разказва този виц на Горби:

    6 5 Отговор
    Един американец казал на човек от СССР: Аз мога да отида при кабинета на президент Рейган и да му кажа че не ми харесва как управлява страната и да си тръгна. При, което човека от СССР, казва,, аз също мога. Американеца :как така?
    Човека от СССР: Отивам при кабинета на другаря Брежнев и му казвам Господин Брежнев не ми харесва как Рейган управлява САЩ и да си тръгна.

    Коментиран от #2

    18:26 08.10.2025

  • 2 Ха сега и ти отиди....

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рейгън разказва този виц на Горби:":

    обаче при Джелязков Водопада и му кажи същото. Ние ще гледаме сеир.

    18:38 08.10.2025

  • 3 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Не вкараха рижата в затвора където му е мястото и сега ще си носят последствията от грешката която направиха.

    18:39 08.10.2025