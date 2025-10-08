Британската полиция: Нападателят от Манчестър заяви вярност към "Ислямска държава"

Извършителят на атаката срещу синагогата в британския град Манчестър миналата седмица, при която бяха убити двама души, е заявил вярност към групировката "Ислямска държава", каза днес местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес, предава БТА.
Джихад аш Шами се е обадил на спешния телефон по време на самото нападение на 2 октомври, за да обяви това.
Тридесет и пет годишният Аш Шами беше застрелян от полицията пред синагогата "Хийтън Парк" в Манчестър, след като блъсна с кола пешеходци, нападна ги с нож и се е опитал да нахлуе в храма.
1 Агата Кристи
19:59 08.10.2025
2 Спецназ
...ДОЙДОХА!
КО, СтАна??
19:59 08.10.2025
3 Руснак е
Ако краля на обединеното кралство надникне под леглото си ще види ескадрила от дронове и Путин който им дърпа конците.
Коментиран от #6
20:03 08.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Даже беше обявен за те-ро-рист и бе обявена награда за главата му❗
20:04 08.10.2025
5 Пич
20:04 08.10.2025
6 А под леглото на
До коментар #3 от "Руснак е":Урси Путин няма да се скрие защото тя за нищо не става. Безсмислено е да си хаби карабината за вещици.
20:05 08.10.2025
7 питам просто
20:18 08.10.2025
8 Синтия
20:20 08.10.2025