Британската полиция: Нападателят от Манчестър заяви вярност към "Ислямска държава"

8 Октомври, 2025 19:54 578 8

Полицията потвърди, че извършителят на атаката срещу синагогата е обявил подкрепа за терористичната групировка.

Британската полиция: Нападателят от Манчестър заяви вярност към "Ислямска държава" - 1
Снимкa: БГНЕС
Извършителят на атаката срещу синагогата в британския град Манчестър миналата седмица, при която бяха убити двама души, е заявил вярност към групировката "Ислямска държава", каза днес местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес, предава БТА.

Джихад аш Шами се е обадил на спешния телефон по време на самото нападение на 2 октомври, за да обяви това.

Тридесет и пет годишният Аш Шами беше застрелян от полицията пред синагогата "Хийтън Парк" в Манчестър, след като блъсна с кола пешеходци, нападна ги с нож и се е опитал да нахлуе в храма.


  • 1 Агата Кристи

    4 2 Отговор
    Аз си мислех, че е заявил вярност към Путин.

    19:59 08.10.2025

  • 2 Спецназ

    13 0 Отговор
    ПОКАНИХТЕ ГИ-

    ...ДОЙДОХА!

    КО, СтАна??

    19:59 08.10.2025

  • 3 Руснак е

    8 0 Отговор
    Тайните ви служби за нищо не стават.
    Ако краля на обединеното кралство надникне под леглото си ще види ескадрила от дронове и Путин който им дърпа конците.

    Коментиран от #6

    20:03 08.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Че нали новият Президент на Сирия Ахмед Хюсеин ал-Шараа също беше от Ислямска държава❗
    Даже беше обявен за те-ро-рист и бе обявена награда за главата му❗

    20:04 08.10.2025

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    А такааа.....!!!!? Поканете още няколко милиона!!!

    20:04 08.10.2025

  • 6 А под леглото на

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руснак е":

    Урси Путин няма да се скрие защото тя за нищо не става. Безсмислено е да си хаби карабината за вещици.

    20:05 08.10.2025

  • 7 питам просто

    1 0 Отговор
    нещо ново с кметовете в германия

    20:18 08.10.2025

  • 8 Синтия

    0 0 Отговор
    След като е бил застрелян пред динсгогата как сега е заявил че е такъв?

    20:20 08.10.2025

