Себастиан Льокорню: Новият френски премиер може да бъде назначен до 48 часа

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню заяви тази вечер, че в рамките на 48 часа президентът Еманюел Макрон вероятно ще номинира негов наследник на поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Льокорню перспективата за свикване на предсрочни парламентарни избори се отдалечава. В интервю за телевизия France 2 той отбеляза, че това съответства на позицията му, изразена по-рано през деня, когато коментира, че вероятността парламентът да бъде разпуснат изглежда все по-малка след проведените разговори с политическите партии.

„Казах на президента на републиката, че перспективите за разпускане (на парламента) намаляват и че смятам, че ситуацията позволява на президента да назначи премиер през следващите 48 часа“, обобщи Льокорню пред France 2.

Цитираният от ДПА, той поясни, че е налице мнозинство от няколко политически групи, включително от лявата опозиция, които са готови да постигнат споразумение по въпросите за бюджета и стабилността, макар и при определени условия.

На фона на призивите за свикване на предсрочни президентски избори, Льокорню заяви, че сега „не е време за смяна на президента“, предаде Франс прес.

„Нека не караме французите да вярват, че президентът на републиката е този, който гласува бюджета“, подчерта той и добави, че „тази президентска институция трябва да бъде защитена и запазена“.

Френският премиер в оставка също така коментира, цитиран от Ройтерс, че оспорваната пенсионна реформа остава една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство.

„Трябва да намерим начин да проведем дебати за пенсионната реформа“, заяви Льокорню.

Той допълни, че замразяването на реформата, която предвижда повишаване на възрастта за пенсиониране с две години – до 64 години, ще струва на хазната около 3 милиарда евро до 2027 г.