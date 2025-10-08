Новини
Себастиан Льокорню: Новият френски премиер може да бъде назначен до 48 часа

Себастиан Льокорню: Новият френски премиер може да бъде назначен до 48 часа

8 Октомври, 2025 22:54 525 9

  • себастиан льокорню-
  • франция-
  • премиер

Премиерът в оставка смята, че перспективата за предсрочни парламентарни избори намалява, а политическите сили са готови на компромис за стабилност и бюджет

Себастиан Льокорню: Новият френски премиер може да бъде назначен до 48 часа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню заяви тази вечер, че в рамките на 48 часа президентът Еманюел Макрон вероятно ще номинира негов наследник на поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Льокорню перспективата за свикване на предсрочни парламентарни избори се отдалечава. В интервю за телевизия France 2 той отбеляза, че това съответства на позицията му, изразена по-рано през деня, когато коментира, че вероятността парламентът да бъде разпуснат изглежда все по-малка след проведените разговори с политическите партии.

„Казах на президента на републиката, че перспективите за разпускане (на парламента) намаляват и че смятам, че ситуацията позволява на президента да назначи премиер през следващите 48 часа“, обобщи Льокорню пред France 2.

Цитираният от ДПА, той поясни, че е налице мнозинство от няколко политически групи, включително от лявата опозиция, които са готови да постигнат споразумение по въпросите за бюджета и стабилността, макар и при определени условия.

На фона на призивите за свикване на предсрочни президентски избори, Льокорню заяви, че сега „не е време за смяна на президента“, предаде Франс прес.

„Нека не караме французите да вярват, че президентът на републиката е този, който гласува бюджета“, подчерта той и добави, че „тази президентска институция трябва да бъде защитена и запазена“.

Френският премиер в оставка също така коментира, цитиран от Ройтерс, че оспорваната пенсионна реформа остава една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство.

„Трябва да намерим начин да проведем дебати за пенсионната реформа“, заяви Льокорню.

Той допълни, че замразяването на реформата, която предвижда повишаване на възрастта за пенсиониране с две години – до 64 години, ще струва на хазната около 3 милиарда евро до 2027 г.


Франция
  • 1 НАБЛЮДАТЕЛ

    11 0 Отговор
    А фалита как ще оправите??

    Коментиран от #4

    22:56 08.10.2025

  • 2 Пич

    11 0 Отговор
    Макарон да направи министър председател Ла Мама и тя с блага дума у щедро шамаросване бързо ще дисциплинира Франция !

    22:56 08.10.2025

  • 3 И той ще е ...

    3 2 Отговор
    И неговото име ще е ......
    Жан Мишел Жар

    22:58 08.10.2025

  • 4 аz СВО Победа80

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Ще вземат от Русия напечатаните вече купони.
    😂😂😂😂

    23:02 08.10.2025

  • 5 НИЕ

    6 2 Отговор
    Водини Путине ! Към Париж!

    Коментиран от #6

    23:09 08.10.2025

  • 6 Йосиф Кобзон

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "НИЕ":

    Води ни ги.

    23:11 08.10.2025

  • 7 Мхм

    6 1 Отговор
    Франсетата чакат лапанка от евровата България след Нова Година. Затънали са до гуша.

    23:12 08.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Премиерът в оставка Льокорню

    5 0 Отговор
    Бил, бил мислил, че политическите сили са готови на компромис за стабилност и бясна атлантическа далавера .... Звучи ли ви познато пичове ? А? ....ъхъъ ...

    23:28 08.10.2025

