Испания конфискува 10 тона кокаин

9 Октомври, 2025 04:58, обновена 9 Октомври, 2025 04:04 478 0

Разбита е голяма мрежа за трафик на наркотици

Испания конфискува 10 тона кокаин - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Испанската полиция заяви, че е разбила една от най-значимите мрежи за трафик на кокаин в света, конфискувайки 10 тона от наркотика и арестувайки петима заподозрени при съвместна операция, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полицията съобщи, че са извършени три ареста в Испания и двама в Колумбия по време на седем акции, без да се уточняват местоположенията или къде са открити наркотиците. Разследването е проведено с помощта на колумбийските власти.

Мрежата е пренасяла контрабандно около 120 тона кокаин годишно от Колумбия до Европа през пристанища в Нидерландия, Белгия и Испания, съобщи полицията.

Твърди се, че трафикантите имат връзки с колумбийския Clan del Golfo (Кланът от залива), една от най-големите престъпни групи, участващи в световната търговия с кокаин.

Полицията посочи, че наркомрежата е действала чрез фиктивни компании, подставени лица и други сложни схеми за контрабанда. Лидерите на мрежата са координирали операции от Колумбия, Испания и Дубай.

Специализирано звено на организацията се е занимавало с пране на пари чрез офшорни фирми. Регистрирани са транзакции с криптовалути на обща стойност около 700 милиона щатски долара.

Пробивът бе направен, след като следователите получиха достъп до криптирани съобщения, изпратени чрез приложението Sky ECC. Разследването, стартирано през 2022 г., бе с кодово име "Гулупа" (по този начин в Колумбия наричат плода маракуя).


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новини по държави:
