Нов удар по Хавиер Милей! Ограничиха правомощията му да издава укази

Долната камара на аржентинския парламент одобри проектозакон за ограничаване на правомощията на президента да издава укази, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Решението на депутатите е предизвикателство за Хавиер Милей, чиято партия "Свободата идва" има малцинство в двете камари на законодателния орган. Милей обаче запазва правото си на вето върху законопроекта.
Управляващата партия заяви, че ако новите текстове бъдат приети, те ще дестабилизират политическата обстановка и ще създадат правна несигурност. Но според критиците президентът издава прекомерно много укази и по този начин нанася щети на държавните институции.
Новите законодателни мерки ще позволят на опозицията във всяка от двете камари на парламента да блокира президентските укази с обикновено мнозинство и по този начин правителството на Милей ще бъде принудено да търси по-широк консенсус по отношение на управленската си програма.
На 26 октомври в Аржентина ще се произведат междинни избори, които се смятат за решаващо изпитание за президента. Ако "Свободата идва" не успее да събере достатъчно гласове, на Милей ще му е много трудно да прокара планираните реформи.
