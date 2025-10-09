Новини
Нов удар по Хавиер Милей! Ограничиха правомощията му да издава укази

9 Октомври, 2025 05:00, обновена 9 Октомври, 2025 05:03 917 2

  аржентина
  парламент
  президент
  хавиер милей

Решението е на долната камара на аржентинския парламент, който одобри съответния проектозакон

Нов удар по Хавиер Милей! Ограничиха правомощията му да издава укази - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Долната камара на аржентинския парламент одобри проектозакон за ограничаване на правомощията на президента да издава укази, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението на депутатите е предизвикателство за Хавиер Милей, чиято партия "Свободата идва" има малцинство в двете камари на законодателния орган. Милей обаче запазва правото си на вето върху законопроекта.

Управляващата партия заяви, че ако новите текстове бъдат приети, те ще дестабилизират политическата обстановка и ще създадат правна несигурност. Но според критиците президентът издава прекомерно много укази и по този начин нанася щети на държавните институции.

Новите законодателни мерки ще позволят на опозицията във всяка от двете камари на парламента да блокира президентските укази с обикновено мнозинство и по този начин правителството на Милей ще бъде принудено да търси по-широк консенсус по отношение на управленската си програма.

На 26 октомври в Аржентина ще се произведат междинни избори, които се смятат за решаващо изпитание за президента. Ако "Свободата идва" не успее да събере достатъчно гласове, на Милей ще му е много трудно да прокара планираните реформи.


Аржентина
