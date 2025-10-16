Словашкият премиер заяви, че няма да подкрепи новия пакет антируски санкции

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи 19-ия пакет антируски санкции на Европейския съюз (ЕС), докато не види разумни предложения от страна на ЕС, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.
Той допълни, че е необходим фокус върху конкурентоспособността на ЕС, така че държавите да могат да продават продуктите си в чужбина.
„Няма да подкрепя 19-ия пакет срещу Русия, освен ако не видя разумни предложения за формулировка и инструкции за Европейската комисия в заключенията на Европейския съвет, тъй като виждам неговата роля в това ние, като лидери, да дадем определени инструкции на Европейската комисия, която е изпълнителен орган. Мисля, че ясно подчертах това вчера пред председателя на Европейския съвет . Наше задължение е да излезем с разумни предложения, които да допълнят заключенията на Европейския съвет относно производството на автомобили и цените на електроенергията“, заяви Фицо.
Премиерът призова словашките политици и предприемачи да се подготвя за подновяване на отношенията с Русия, защото ще се наложи да търсят възможности за бизнес с нея след края на войната в Украйна. В същото време той разкритикува Европейския съвет, че обръща твърде голямо внимание на помощта за Украйна, докато не обръща внимание на конкурентоспособността на Европейския съюз. Според него е необходимо да се обсъди бъдещето на автомобилната промишленост и високите цени на енергията. Според него в случай на слаба конкурентоспособност Словакия може да не успява да изнася продуктите си в чужбина.
Фицо коментира и забраната за производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене, която трябва да влезе в сила от 2035 г. Той смята, че това решение трябва да бъде преразгледано под формата на промяна на датата или на условията му.
1 Последния Софиянец
16:19 16.10.2025
2 Pyccкий Карлик
Малко кинти и потупване по рамото ще го накарат да промени пазицията си 😁
16:21 16.10.2025
3 Василеску
Коментиран от #5
16:51 16.10.2025
4 Руски мутри
17:31 16.10.2025
5 койдазнай
До коментар #3 от "Василеску":Само не е ясно чий го дирят в ЕС? Коя е тая сила, да стоят в съюз,който непрекъснато ги проваля и им налага санкции към най-обичания партньор? Защо не са в БРИКС и ОДКБ и Митническия Съюз на Русия?
17:45 16.10.2025