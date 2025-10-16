Новини
Словашкият премиер заяви, че няма да подкрепи новия пакет антируски санкции
  Тема: Украйна

Словашкият премиер заяви, че няма да подкрепи новия пакет антируски санкции

16 Октомври, 2025 16:18 756 5

Премиерът призова словашките политици и предприемачи да се подготвя за подновяване на отношенията с Русия

Словашкият премиер заяви, че няма да подкрепи новия пакет антируски санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи 19-ия пакет антируски санкции на Европейския съюз (ЕС), докато не види разумни предложения от страна на ЕС, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Той допълни, че е необходим фокус върху конкурентоспособността на ЕС, така че държавите да могат да продават продуктите си в чужбина.

Още новини от Украйна

„Няма да подкрепя 19-ия пакет срещу Русия, освен ако не видя разумни предложения за формулировка и инструкции за Европейската комисия в заключенията на Европейския съвет, тъй като виждам неговата роля в това ние, като лидери, да дадем определени инструкции на Европейската комисия, която е изпълнителен орган. Мисля, че ясно подчертах това вчера пред председателя на Европейския съвет . Наше задължение е да излезем с разумни предложения, които да допълнят заключенията на Европейския съвет относно производството на автомобили и цените на електроенергията“, заяви Фицо.

Премиерът призова словашките политици и предприемачи да се подготвя за подновяване на отношенията с Русия, защото ще се наложи да търсят възможности за бизнес с нея след края на войната в Украйна. В същото време той разкритикува Европейския съвет, че обръща твърде голямо внимание на помощта за Украйна, докато не обръща внимание на конкурентоспособността на Европейския съюз. Според него е необходимо да се обсъди бъдещето на автомобилната промишленост и високите цени на енергията. Според него в случай на слаба конкурентоспособност Словакия може да не успява да изнася продуктите си в чужбина.

Фицо коментира и забраната за производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене, която трябва да влезе в сила от 2035 г. Той смята, че това решение трябва да бъде преразгледано под формата на промяна на датата или на условията му.


  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В бюджета на ЕС има 700 000 000 000 за Украйна.

    16:19 16.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    7 4 Отговор
    Словашкия премиер глубоко ошибается !!!
    Малко кинти и потупване по рамото ще го накарат да промени пазицията си 😁

    16:21 16.10.2025

  • 3 Василеску

    4 4 Отговор
    Винаги ме трият, когато напиша, че Фицо и Орбан имат топки да защитават интересите на хората си. Тук са Пейски говори за хора, но само за по-тъмни и само за по 100. Сега да видим.

    Коментиран от #5

    16:51 16.10.2025

  • 4 Руски мутри

    1 1 Отговор
    Словашката примадона на Москва да се подготви да бъде изгонен от Европа. Как може да има такива нечовешки хора. Ако Европа беше единна, фашистка Русия нямаше и да помисля да прави войни. Европа да забрани изцяло взаимовръзките с Русия. Търговски и икономически. Санкции за всеки който извършва някаква дейност с Русия.

    17:31 16.10.2025

  • 5 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Василеску":

    Само не е ясно чий го дирят в ЕС? Коя е тая сила, да стоят в съюз,който непрекъснато ги проваля и им налага санкции към най-обичания партньор? Защо не са в БРИКС и ОДКБ и Митническия Съюз на Русия?

    17:45 16.10.2025

