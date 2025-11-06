Турска компания откри находище на злато с резерв от 420 000 унции

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) обяви, че е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, съобщава в. „Тюркийе“, предаде БТА.
„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, „Ермаден“ разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа“, се казва в изявление на председателя на борда на директорите на „Ермаден“ Мурат Ялчънташ.
При настоящите цени на златото – около 4000 долара за унция, общата стойност на златото в разкритото от „Ермаден“ находище е около 1,7 милиарда щатски долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #9
08:35 06.11.2025
2 Агата
08:39 06.11.2025
3 хихи
Продавайте!
08:49 06.11.2025
4 Гого Мого
08:52 06.11.2025
5 Слава на Евроатлантическа България
Навремето НРБ (НАРОДНА Република България) в СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ) сама добиваше собственото си българско злато и имахме златно покритие на българския лев.
Днес умираща ЕАБ (Евро-Атлантическа България) в ЕС чужденци буквално крадат българското злато, нямаме вече и собствена валута, а индоктринирания евроатлантик си мисли, че това е свободен пазар и демокрацията.
Коментиран от #7
08:53 06.11.2025
6 България
08:54 06.11.2025
7 Абе
До коментар #5 от "Слава на Евроатлантическа България":Защо златото добито в България повреме на СИВ замина всичкото за СССР и урана и ябълките и чушките? И какво ни върнаха от СССР? Негодна индустрия, която ги обслужваше и която умря, когато СССР реши, че повече не ни иска боклуците.
Коментиран от #13, #14, #18
08:56 06.11.2025
8 А сега да
Коментиран от #10
08:56 06.11.2025
9 Частник
До коментар #1 от "ООрана държава":Частна ама на КГБ-ДС!
08:57 06.11.2025
10 Канадеца
До коментар #8 от "А сега да":Канадци, ама с руски произход.
Коментиран от #12
08:57 06.11.2025
11 ха ха ха
Коментиран от #16
08:58 06.11.2025
12 Точен
До коментар #10 от "Канадеца":Нищо руско няма в тази канадска фирма, май търсиш Путин всяка вечер и сутрин под миризливото си нарче...
09:02 06.11.2025
13 Не е истина
До коментар #7 от "Абе":Ние тогава бяхме в една система с тях. Не само сме давали, много и сме вземали от тях. Армията ни тогава беше въоръжена до зъби с най-модерните оръжия за времето си. Уран сме им изнасяли, да. Ама тогава нашите шефове решиха да нямаме ядрени оръжия: "Балканите, безядрена зона!" Ако сме искали и атомни оръжия да сме имали. Сравни днеска. Даваш милиарди за оръжия, даваш си златото, даваш територия за техни бази безплатно, сега ще "спасяваме " Франция ние, с наши пари... А какво получаваме от тях? На геврека дупката.
09:02 06.11.2025
14 Слава на ЕвроАтлантическа България
До коментар #7 от "Абе":Я осветли КОГА златото ни е заминало за СССР и защо?
И ЗАЩО днес ни крадат златото, и къде се намират българските златни запаси??
Коментиран от #17
09:04 06.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Путин
До коментар #11 от "ха ха ха":Ганев е свикнал от сянка на сянка и да се пплаква. За освобождение чакала помощ, днес без да в конфликт, чака братушка си с месена погача на Дунава...
09:06 06.11.2025
17 Територията
До коментар #14 от "Слава на ЕвроАтлантическа България":Нашето злато е в Лондон. А, за да си го вземем, трябва да платим 200 млн. €!!!
09:08 06.11.2025
18 Индустрията ни
До коментар #7 от "Абе":Умря, понеже не разбирахме тогава капитализма. И как стана приХватизацията? Предприятията ги взеха за по 2 лева некадърни нещастници, които разпродадоха машините, понеже НЕ разбираха нищо от производствата и уволниха много добри специалисти, работели години и имаха опит. Но, простите станаха "собственици" и началници... Е, сложи прости хора да са началници на БМВ, на Амазон, на Интел ...и ще стане същото.... Ние сме си виновни, че си унищожихме индустрията.
09:09 06.11.2025
19 Хе!
09:10 06.11.2025
20 знаещ
09:22 06.11.2025