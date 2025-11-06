Новини
Свят »
Турция »
Турска компания откри находище на злато с резерв от 420 000 унции

Турска компания откри находище на злато с резерв от 420 000 унции

6 Ноември, 2025 08:34 1 412 20

  • злато-
  • находище-
  • турция-
  • сивас

При настоящите цени на златото общата стойност на златото е около 1,7 милиарда щатски долара

Турска компания откри находище на злато с резерв от 420 000 унции - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) обяви, че е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, съобщава в. „Тюркийе“, предаде БТА.

„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, „Ермаден“ разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа“, се казва в изявление на председателя на борда на директорите на „Ермаден“ Мурат Ялчънташ.

При настоящите цени на златото – около 4000 долара за унция, общата стойност на златото в разкритото от „Ермаден“ находище е около 1,7 милиарда щатски долара.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    27 2 Отговор
    Ние нащо го подаряваме на частна фирма...

    Коментиран от #9

    08:35 06.11.2025

  • 2 Агата

    28 2 Отговор
    Бравооооо,а нашите го подаряват на Канадска компания и се оправдават че не може да се преразгледа договора,което не е вярно.Какви хватки от няколко хора които продават нашето злато а ние глеееедаме като овце на празна ясла……

    08:39 06.11.2025

  • 3 хихи

    1 6 Отговор
    Златото, ке падне!
    Продавайте!

    08:49 06.11.2025

  • 4 Гого Мого

    7 0 Отговор
    На стойност колкото наще Ф-ки дето не летят, а не всички са доставени. Като сложиш цената за добива, не е толкова много.

    08:52 06.11.2025

  • 5 Слава на Евроатлантическа България

    13 1 Отговор
    Не чужда, а турска миннодобивна компания ще си добива златото!

    Навремето НРБ (НАРОДНА Република България) в СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ) сама добиваше собственото си българско злато и имахме златно покритие на българския лев.

    Днес умираща ЕАБ (Евро-Атлантическа България) в ЕС чужденци буквално крадат българското злато, нямаме вече и собствена валута, а индоктринирания евроатлантик си мисли, че това е свободен пазар и демокрацията.

    Коментиран от #7

    08:53 06.11.2025

  • 6 България

    8 5 Отговор
    Вижте сега, как турците ще си го разработват сами, вместо да го дадат за жълти стотинки подкуп на руска-КГБ-ДС офшорка, но Турция не се е оставила да бъде окупирана и освободена от руснаци.

    08:54 06.11.2025

  • 7 Абе

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Защо златото добито в България повреме на СИВ замина всичкото за СССР и урана и ябълките и чушките? И какво ни върнаха от СССР? Негодна индустрия, която ги обслужваше и която умря, когато СССР реши, че повече не ни иска боклуците.

    Коментиран от #13, #14, #18

    08:56 06.11.2025

  • 8 А сега да

    6 1 Отговор
    Поканят канадци или сащиянци да им вземат златото? Някои други са толкова глупави, не и Турция. Усещате ли, как уж "избрани" от народа, прецакват нашата страна и народ за един пробит долар? Те лично да се уредят с нещо си, дават милиарди народни ресурси на чужденци. Ама то не е тяхно, на баба им. То е на всички, на българския народ. И как тогава, едно такова същество имало право да подписва от мое, от твое, от името на всички българи накаква тъпа хартия, с която ни вземат милиарди? Помислете!

    Коментиран от #10

    08:56 06.11.2025

  • 9 Частник

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Частна ама на КГБ-ДС!

    08:57 06.11.2025

  • 10 Канадеца

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "А сега да":

    Канадци, ама с руски произход.

    Коментиран от #12

    08:57 06.11.2025

  • 11 ха ха ха

    3 1 Отговор
    оплакват се че някой друг им копае златото.. .е 1300 години къде бяхте? Що никой от вас не е с кирката или инвестиция в нашето злато. Друго си е да плямпаме по форумите от диванчето и да въртим ИП сменячката да си набиваме плюсчета.

    Коментиран от #16

    08:58 06.11.2025

  • 12 Точен

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Канадеца":

    Нищо руско няма в тази канадска фирма, май търсиш Путин всяка вечер и сутрин под миризливото си нарче...

    09:02 06.11.2025

  • 13 Не е истина

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Ние тогава бяхме в една система с тях. Не само сме давали, много и сме вземали от тях. Армията ни тогава беше въоръжена до зъби с най-модерните оръжия за времето си. Уран сме им изнасяли, да. Ама тогава нашите шефове решиха да нямаме ядрени оръжия: "Балканите, безядрена зона!" Ако сме искали и атомни оръжия да сме имали. Сравни днеска. Даваш милиарди за оръжия, даваш си златото, даваш територия за техни бази безплатно, сега ще "спасяваме " Франция ние, с наши пари... А какво получаваме от тях? На геврека дупката.

    09:02 06.11.2025

  • 14 Слава на ЕвроАтлантическа България

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Я осветли КОГА златото ни е заминало за СССР и защо?

    И ЗАЩО днес ни крадат златото, и къде се намират българските златни запаси??

    Коментиран от #17

    09:04 06.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха ха":

    Ганев е свикнал от сянка на сянка и да се пплаква. За освобождение чакала помощ, днес без да в конфликт, чака братушка си с месена погача на Дунава...

    09:06 06.11.2025

  • 17 Територията

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Слава на ЕвроАтлантическа България":

    Нашето злато е в Лондон. А, за да си го вземем, трябва да платим 200 млн. €!!!

    09:08 06.11.2025

  • 18 Индустрията ни

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Умря, понеже не разбирахме тогава капитализма. И как стана приХватизацията? Предприятията ги взеха за по 2 лева некадърни нещастници, които разпродадоха машините, понеже НЕ разбираха нищо от производствата и уволниха много добри специалисти, работели години и имаха опит. Но, простите станаха "собственици" и началници... Е, сложи прости хора да са началници на БМВ, на Амазон, на Интел ...и ще стане същото.... Ние сме си виновни, че си унищожихме индустрията.

    09:09 06.11.2025

  • 19 Хе!

    1 0 Отговор
    Намери се най после! Вълчан войвода! Поколения иманери го търсеха, а то се оказа там, където трябва! Браво!

    09:10 06.11.2025

  • 20 знаещ

    0 0 Отговор
    Откъде мислите идват имената на някой населени места в България .Златица ,Златоград , Златна Панега и др. В България има много злато , но се изнася и не остава нищо за държавата .

    09:22 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания