Новини
Свят »
Палестина »
Службата за гражданска защита в ивицата Газа обяви завръщането на 200 000 души

Службата за гражданска защита в ивицата Газа обяви завръщането на 200 000 души

10 Октомври, 2025 22:53 430 0

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас

Прекратяването на огъня влезе в сила в 12 часа местно време

Службата за гражданска защита в ивицата Газа обяви завръщането на 200 000 души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службата за гражданска защита в ивицата Газа заяви днес, че близо 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия, откакто прекратяването на огъня влезе в сила в 12 часа местно (и българско) време, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Приблизително 200 000 души са се завърнали в северната част на страната днес“, каза пред Франс прес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, организация, предоставяща първа помощ и действаща под ръководството на ислямисткото движение Хамас.

Изображения на Франс прес показаха непрекъснат поток от хора по-рано през деня, насочващи се на север, а израелската армия предупреди, че няколко района там остават „изключително опасни“ за цивилните.

ООН призовава за отварянето на всички пропускателни пунктове към ивицата Газа, заявиха днес в Женева представители на организации от системата на ООН, предаде ДПА.

Сред тези организации са Световната здравна организация, Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Агенцията на ООН за палестинските бежанци в Близкия изток. Израел контролира достъпа до ивицата Газа и трябва да разреши доставката на хуманитарна помощ, като гарантира сигурността на автоколоните.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ