Службата за гражданска защита в ивицата Газа обяви завръщането на 200 000 души

Службата за гражданска защита в ивицата Газа заяви днес, че близо 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия, откакто прекратяването на огъня влезе в сила в 12 часа местно (и българско) време, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Приблизително 200 000 души са се завърнали в северната част на страната днес“, каза пред Франс прес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, организация, предоставяща първа помощ и действаща под ръководството на ислямисткото движение Хамас.

Изображения на Франс прес показаха непрекъснат поток от хора по-рано през деня, насочващи се на север, а израелската армия предупреди, че няколко района там остават „изключително опасни“ за цивилните.

ООН призовава за отварянето на всички пропускателни пунктове към ивицата Газа, заявиха днес в Женева представители на организации от системата на ООН, предаде ДПА.

Сред тези организации са Световната здравна организация, Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Агенцията на ООН за палестинските бежанци в Близкия изток. Израел контролира достъпа до ивицата Газа и трябва да разреши доставката на хуманитарна помощ, като гарантира сигурността на автоколоните.