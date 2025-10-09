Кая Калас: Споразумението между Израел и „Хамас“ е важен пробив и шанс за прекратяване на войната

Споразумението между Израел и „Хамас“ по първата фаза на американския план за войната в Газа е важен пробив и истински шанс за прекратяване на войната и освобождаване на всички заложници, заяви днес върховната представителка на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Тя добави, че споразумението представлява „голямо дипломатическо постижение“.
„ЕС ще направи всичко по силите си, за да окаже подкрепа за прилагането му“, каза още Калас.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смърт за "демократите"
Коментиран от #6
10:12 09.10.2025
2 Течен шоколад за Сорос и Ротшилд
10:12 09.10.2025
3 777
10:13 09.10.2025
4 Геноцидни уууу ДОЛУ ДОЛУ
10:16 09.10.2025
5 СУМУД
Премирие
10:17 09.10.2025
6 ВВП
До коментар #1 от "Смърт за "демократите"":Русия също подкрепя Израел.
10:17 09.10.2025
7 стоян
10:21 09.10.2025
8 Я пък тоя
10:30 09.10.2025
9 И кво ?
10:37 09.10.2025
10 Празнодумец
10:41 09.10.2025
11 Баце ЕООД
10:42 09.10.2025
12 Kaлпазанин
10:46 09.10.2025