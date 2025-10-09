Кая Калас: Споразумението между Израел и „Хамас“ е важен пробив и шанс за прекратяване на войната

Споразумението между Израел и „Хамас“ по първата фаза на американския план за войната в Газа е важен пробив и истински шанс за прекратяване на войната и освобождаване на всички заложници, заяви днес върховната представителка на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Тя добави, че споразумението представлява „голямо дипломатическо постижение“.

„ЕС ще направи всичко по силите си, за да окаже подкрепа за прилагането му“, каза още Калас.