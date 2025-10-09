Новини
Кая Калас: Споразумението между Израел и „Хамас“ е важен пробив и шанс за прекратяване на войната

9 Октомври, 2025 10:11 418 12

Върховната представителка на ЕС определи постигнатото съгласие като голямо дипломатическо постижение и обеща подкрепа за прилагането му

Кая Калас: Споразумението между Израел и „Хамас“ е важен пробив и шанс за прекратяване на войната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Споразумението между Израел и „Хамас“ по първата фаза на американския план за войната в Газа е важен пробив и истински шанс за прекратяване на войната и освобождаване на всички заложници, заяви днес върховната представителка на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Тя добави, че споразумението представлява „голямо дипломатическо постижение“.

„ЕС ще направи всичко по силите си, за да окаже подкрепа за прилагането му“, каза още Калас.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Смърт за "демократите"

    6 0 Отговор
    Детеубица

    Коментиран от #6

    10:12 09.10.2025

  • 2 Течен шоколад за Сорос и Ротшилд

    6 0 Отговор
    Няма по-туморно и геноцидно образувание от западния режим

    10:12 09.10.2025

  • 3 777

    1 0 Отговор
    Който проповядва "демокрация" какво да получи?

    10:13 09.10.2025

  • 4 Геноцидни уууу ДОЛУ ДОЛУ

    4 0 Отговор
    Бебеубийци

    10:16 09.10.2025

  • 5 СУМУД

    5 1 Отговор
    В момента има удари от страна на ционистите срещу Палестина (ГАЗА)
    Премирие

    10:17 09.10.2025

  • 6 ВВП

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Смърт за "демократите"":

    Русия също подкрепя Израел.

    10:17 09.10.2025

  • 7 стоян

    1 2 Отговор
    Калас е умна жена и знае как да фалира и разтури федерацията спонсор на тероризъм и заплашваща света с унищожение

    10:21 09.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Пробит ти е мозъка.

    10:30 09.10.2025

  • 9 И кво ?

    2 0 Отговор
    Израел вече показа нрава си : Вече наруши споразумението .

    10:37 09.10.2025

  • 10 Празнодумец

    2 0 Отговор
    Добре е, че си имаме Кая, за да ни ги каже тези мъдри слова. Какво щяхме да правим без нея - не знам.

    10:41 09.10.2025

  • 11 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Коя е тази? Какъв принос има тя по конфликта?

    10:42 09.10.2025

  • 12 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Не е война ,а геноцид мила ми разпатена нацистка патко

    10:46 09.10.2025