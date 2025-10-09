Великобритания подписва голям договор за доставка на леки ракети на Индия

Великобритания подписа договор на стойност 350 милиона паунда (468 милиона долара) за доставка на леки ракети собствено производство на индийската армия, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
Споразумението е част от задълбочаващото се партньорство в областта на оръжията и отбраната между двете страни.
Новината дойде, докато британският премиер Киър Стармър е на посещение при индийския си колега Нарендра Моди в Мумбай, където двамата приветстваха потенциала на търговските отношения от сключената им преди месеци търговска сделка.
Британското правителство заяви, че новият договор за леки многоцелеви ракети, произведени от Thales в Северна Ирландия, ще осигури 700 работни места в завод, който в момента произвежда същите оръжия за Украйна.
"Сделката проправя пътя за по-широко комплексно партньорство в областта на оръжията между Обединеното кралство и Индия, което в момента е в процес на преговори между двете правителства", се допълва в изявлението.
През последните 12 месеца Стармър подкрепяше британския отбранителен сектор в опит да стимулира по-висок икономически растеж, като обеща да увеличи разходите в съответствие с целите на НАТО, както и да се съсредоточи върху спечелването на износ, като например неотдавнашния договор за фрегати с Норвегия на стойност 13,5 милиарда долара.
Днес Великобритания посочи и че е достигнала нов етап с Индия по отношение на споразумение за електрически двигатели за военноморски кораби, тъй като двете страни подписаха следващата фаза от сделка на първоначална стойност 250 милиона паунда.
