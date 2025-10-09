Новини
Великобритания подписва голям договор за доставка на леки ракети на Индия

9 Октомври, 2025 13:43 511 7

  • великобритания-
  • договор-
  • ракети-
  • индия

Сделката от 350 милиона паунда задълбочава военното партньорство между Лондон и Делхи

Великобритания подписва голям договор за доставка на леки ракети на Индия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания подписа договор на стойност 350 милиона паунда (468 милиона долара) за доставка на леки ракети собствено производство на индийската армия, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Споразумението е част от задълбочаващото се партньорство в областта на оръжията и отбраната между двете страни.

Новината дойде, докато британският премиер Киър Стармър е на посещение при индийския си колега Нарендра Моди в Мумбай, където двамата приветстваха потенциала на търговските отношения от сключената им преди месеци търговска сделка.

Британското правителство заяви, че новият договор за леки многоцелеви ракети, произведени от Thales в Северна Ирландия, ще осигури 700 работни места в завод, който в момента произвежда същите оръжия за Украйна.

"Сделката проправя пътя за по-широко комплексно партньорство в областта на оръжията между Обединеното кралство и Индия, което в момента е в процес на преговори между двете правителства", се допълва в изявлението.

През последните 12 месеца Стармър подкрепяше британския отбранителен сектор в опит да стимулира по-висок икономически растеж, като обеща да увеличи разходите в съответствие с целите на НАТО, както и да се съсредоточи върху спечелването на износ, като например неотдавнашния договор за фрегати с Норвегия на стойност 13,5 милиарда долара.

Днес Великобритания посочи и че е достигнала нов етап с Индия по отношение на споразумение за електрически двигатели за военноморски кораби, тъй като двете страни подписаха следващата фаза от сделка на първоначална стойност 250 милиона паунда.


  • 1 Я пък тоя

    1 3 Отговор
    Ще достави, ала друг път, ракетите отиват за Украйна!
    Казах!

    Коментиран от #3

    13:47 09.10.2025

  • 2 Путин гол от кръста надолу без

    3 0 Отговор
    Абе нали от нас щяха да купуват?

    13:53 09.10.2025

  • 3 я го даай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    сапалиф

    13:53 09.10.2025

  • 4 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор
    За да ограничат/ядосат Русия, въоръжават Индия и други страни, свързани по някакъв начин с руснаците, а след това ще берат ядове и с тях

    Коментиран от #7

    14:09 09.10.2025

  • 5 Бегай

    0 0 Отговор
    Стига с тия оръжия и прочее...! Ненормалници!

    14:21 09.10.2025

  • 6 Браво

    0 0 Отговор
    Индийците си купуват лек петрол он пашистите
    сега леки ракети от ивгилизите

    Много им върви бизнеса!

    А какво ще правят, като Аллах си прибере Фюрера?

    14:22 09.10.2025

  • 7 Да не би

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лицемерни 60клуци":

    индииците да са като талибаните от планинитне?!?!?!

    14:23 09.10.2025

