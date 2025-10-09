Кой свали полет J2-8243? Владимир Путин даде още обяснения за трагичния инцидент с азербайджанския самолет

Руският президент Владимир Путин даде днес подробности на азербайджанския си колега Илхам Алиев как две руски зенитни ракети са се взривили до катастрофиралия самолет на Азербайджанските авиолинии миналата година, след като украински безпилотни летателни апарати са навлезли в руското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
След като обясни как се е стигнало до поразяването на самолета, който се разби в Казахстан, Путин обеща компенсации.
Путин се срещна с Алиев в правителствената резиденция "Кохи Сомон" в столицата на Таджикистан - Душанбе, където се провежда среща на върха на ОНД. Последната тяхна двустранна среща се проведе през октомври 2024 г., припомни ТАСС.
Путин и Алиев се поздравиха и се усмихнаха преди двустранната си среща, на която руският лидер засегна и самолетната катастрофа. Миналата година Путин поднесе необичайно публично извинение на Алиев за това, което Кремъл нарече "трагичен инцидент“ над Русия, припомни Ройтерс.
Полет J2-8243 от азербайджанската столица Баку за столицата на руската република Чечения - Грозни, се разби на 25 декември близо до град Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни апарати атакуват няколко цели. Загинаха 38 души. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причините за инцидента.
Самолетът катастрофира, след като руската противовъздушна отбрана беше задействана, за да прехване украински дронове. Путин обясни на Алиев, че изстреляните две руски зенитни ракети са се взривили на няколко метра от самолета.
"Разбира се, всичко, което се изисква в подобни трагични случаи, ще бъде направено от руската страна по отношение на обезщетението и ще бъде дадена правна оценка на цялата официална материя“, заяви Путин на Алиев. "Това е наш дълг. Повтарям… ще дадем обективна оценка на всичко, което се е случило, и ще разкрием истинските причини, за да сложим окончателно точка“, допълни той.
Путин предложи на Алиев да започнат срещата си директно с темата за авиокатастрофата. "Бих желал да започнем нашата среща с най-чувствителната тема – авиотрагедията в нашето небе“, каза президентът на Русия.
Руският лидер лично припомни на азербайджанския си колега, че се е извинил за катастрофата на самолета на Азербайджанските авиолинии, причинена в руското въздушно пространство, информира ТАСС. "Още тогава, в първия телефонен разговор, поднесох извиненията си за това, че трагедията се е разиграла именно в небето на Русия, и изказах съболезнованията си на семействата на загиналите“, каза руският държавен глава.
Владимир Путин посочи, че Русия всячески оказва съдействие на разследването на катастрофата. "Ние безусловно, както се и договорихме, и всячески оказваме съдействие на следствието, което приключва“, заяви Путин, цитиран от ТАСС. "Вече можем да говорим в цялост за причините за тази трагедия. Тя е свързана с няколко обстоятелства, първото от които е, че в този момент небето е имало украински дрон“, обяви Владимир Путин.
Той уточни, че в нощта на трагедията руските сили "са проследили“ общо три украински безпилотни летателни апарата, които са навлезли в руското въздушно пространство. За причините за катастрофата Путин е бил информиран в навечерието на срещата си с Алиев – „вчера-завчера" по неговите думи, посочва ТАСС.
Според изявленията на руския лидер пред Алиев двете ракети, изстреляни от руската противовъздушна отбрана по целта - украински дрон, не са поразили директно пътническия самолет "Ембраер“ на Азербайджанските авиолинии край Актау, а са се взривили на няколко метра от него. Възможно е корпусът на самолета да е бил уцелен не от ударни компоненти на ракетите, а от техни отломки, подчерта Путин.
„Ако ракетите бяха поразили директно самолета, той на момента щеше да се разпадне“, каза президентът на Русия, цитиран от ТАСС. "Те са се взривили – това е било самоунищожение – на няколко метра, на десет метра. И затова е имало поразяване, но главното е, че не са били бойните глави, а по-скоро отломки“, акцентира той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фактура
Коментиран от #8
16:17 09.10.2025
2 Копейки яжте течен шоколад
Коментиран от #28
16:18 09.10.2025
3 Добри новини
Руска ПВО ракета отново се заби в жилищна сграда в Белгород (РФ). Видео. Красиво е!
Взривен релсов път и дерайлирал влак с военни товари в Русия.
The Atlantic: Русия смяташе, че времето е на нейна страна, но Украйна ще спечели войната на изтощение.
В руския Новосибирск гори завод, произвеждащ електроника за военните. Видео
В руския Новосибирск догаря завод произвеждаш електроника и микросхеми за армията.
В окупирания Крим продължава трети ден да гори най-големият петролен терминал след атаката на ВСУ. 😬
Украинците пак удариха рафинерията на "Лукойл" във Волгоградска област.
Украйна удари петролна база в руската Ростовска област. Видео. Красиво е!
Руският диктатор Путин призна вината на Русия за свалянето на самолета на AZAL
В ефира на руския пропагандист Соловьов звучи: "Ако вече нямаме сили, трябва да прекратим войната, да се договаряме и да се подготвяме за следваща война." Видео
Коментиран от #5, #6, #9, #31, #32
16:19 09.10.2025
4 явер
16:20 09.10.2025
5 явер
До коментар #3 от "Добри новини":Има заводи в Русия, където не са плащали заплати от 3 месеца, хора работещи там дават координатите за дроновете на Украйна да ги разбият.
Коментиран от #7, #15
16:23 09.10.2025
6 Путин милиционера
До коментар #3 от "Добри новини":Киев за 3 дни!
Коментиран от #34
16:27 09.10.2025
7 Запознат
До коментар #5 от "явер":Ще получат едно миризливо милиционерско л.о
16:27 09.10.2025
8 ВВП
До коментар #1 от "Фактура":Никога не съм бил мит, а пр0ст милиционер.
16:28 09.10.2025
9 Отваряй шампанското
До коментар #3 от "Добри новини":за победата!
Поздравления! Успяхте!
Не сме давали пари напразно и само за унищожението на Украйна и Европа, както лъжат копейките!
16:30 09.10.2025
10 Защото Путин
Коментиран от #58
16:36 09.10.2025
11 посейдон
16:38 09.10.2025
12 Браво на Путин
16:41 09.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 си дзън
Коментиран от #16
16:41 09.10.2025
15 Пропагандата
До коментар #5 от "явер":винаги се цели в глупака.
16:42 09.10.2025
16 Демек си руснак
До коментар #14 от "си дзън":Щом си все с лъжите напред. 😄 Толкова сте празни.
16:43 09.10.2025
17 дядя вофка шо така
16:50 09.10.2025
18 една и съща песен
Коментиран от #20
16:56 09.10.2025
19 Щу народ отиде
Коментиран от #21, #27, #42
16:57 09.10.2025
20 и в Сирия я слушахме
До коментар #18 от "една и съща песен":Там беше виновен Ф-16 който си играел на криеница с Ил-20. Бързо забравихме и за музикантите дето отидоха да свирят на рибите за победата на Русия в Сирия (За 3тия път). И тях без причина ги удари руска ракета.
16:58 09.10.2025
21 Много народ замина
До коментар #19 от "Щу народ отиде":заради САЩ. Не се страхувай да назовеш истината. Ни боли.
Коментиран от #23
16:59 09.10.2025
22 зелник
17:00 09.10.2025
23 ха ха
До коментар #21 от "Много народ замина":що не пробваш малко "БАЛКОН ДЖЪМПИНГ" бил добре за здравето и много разпространен в Русия.
Коментиран от #25, #48
17:01 09.10.2025
24 Казашкая фланкировка
Коментиран от #26, #30, #33
17:02 09.10.2025
25 Там пишеше
До коментар #23 от "ха ха":чи истината ни боли да се казва, затова я назовавай, защото заради САЩ още една държава като Украйна замина и хиляди загинаха. Ни са срамувай да си достойна.
Коментиран от #29
17:05 09.10.2025
26 Амио добре
До коментар #24 от "Казашкая фланкировка":Ама що та извадиха да покажеш дъното на запада?
17:06 09.10.2025
27 ЗДРАСТИ БАНДЕРА....СТИ
До коментар #19 от "Щу народ отиде":ЗНАЧИ РУСНАЦИТЕ ЩЕ ПЛАТЯТ ЗА ЩЕТИТЕ НАНЕСЕНИ ОТ РУСКИ ЗЕНИТНИ РАКЕТИ НА АЗЕРИТЕ
АБЕ МЪР.....ШИ КОГА УКРОП.....ИТЕ ША ПЛАТЯТ ЗА ЩЕТИТЕ НАНЕСЕНИ ОТ УКРАИНСКИ ЗЕНИТНИ РАКЕТИ НА УКРАИНЦИТЕ
КОГА БЕ
ГА СПРЪТ РУСНАЦИТЕ ПРИ КУПЯНСК И ПОКРОВСК
АМИ ЗНАЧИ НА ВЪРБА ДЕБ.....ИЛИ
17:06 09.10.2025
28 Вие подлого евро пеdalo
До коментар #2 от "Копейки яжте течен шоколад":джендари непрекъснато го облизвате от евроgeiskiя увиснал така,че не мой се уредим от вази.
17:09 09.10.2025
29 ха ха
До коментар #25 от "Там пишеше":къде пише ма мила? на дамските ти превръзки ли? ми чети си го. Ма това дето те боли ми се струва, че е от други неща, а не от истината. Следващия път си удари една слюнка на дупараната да не те боли.
Коментиран от #35, #38
17:10 09.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Горят на ба ти
До коментар #3 от "Добри новини":парашутките пищливш и drisлиvi. Целият 00zet крайна идгоря, а ти приписваш видеата на руснаците. Бъъларник тъпата укро пропаганда не помага за истинага, че 00нефа 404 гори целият.
17:13 09.10.2025
32 Отлични новини
До коментар #3 от "Добри новини":Ликвидирани са подземните заводи за дронове в Лвов ,Иваново Вознесинск и Чернигов
187000 украински военни са дезертирали в РФ/ Гардиън/
Укропистан гори като живи азовци в Покровск
17:14 09.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ко пише на дамсаките ти превръзки
До коментар #29 от "ха ха":ну мъ вълнува. А ко ти пиша аз, чити, за да си умна и да не те ползват да си евтино и глупаво, докато САЩ ти се подиграва и унищожава. Сига анадъмо?
17:19 09.10.2025
36 Кочо
До коментар #33 от "Ха ХаХа":Руската армия е най-битата (след сръбската) армия.ФАКТИ,ФАКТИ.
17:19 09.10.2025
37 Хахахаха
Коментиран от #41, #54
17:20 09.10.2025
38 АМИ ПИШЕ И НА ТВОЙТЕ
До коментар #29 от "ха ха":АМА КАТ МАХНЕШ КАФЯВОТО МОЖЕ И ДА ГО ПРОЧЕТЕШ
АБЕ ДАН СИ ДРИ.....СЛА ИЛИ ПРОСТО СИ ЛЕСНОПРОХОДИМА
17:22 09.10.2025
39 Дъ бест
Коментиран от #43
17:23 09.10.2025
40 Кой лъже
Жорж Буш- старши: Гн.Горбачов, ние сме джентълмени, НАТО няма да се разшири на 1 дюйм на изток от Източната граница на Германия.
Фон Лайян: Руснацитехсвалят чипове от перални и хладилници.
Меркел- М3нските споразумения бяха фиктивни.Целта беше да се организира ВСУ
И пр.,и пр......
17:23 09.10.2025
41 Чети книжки
До коментар #37 от "Хахахаха":за да не си евтино и глупаво и да искаш монети да ти говорят. 😄 Запада копае дъна да оопростачва глупави деца.
17:23 09.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ти си типичен представител
До коментар #39 от "Дъ бест":на западната фашистка пропаганда.
17:25 09.10.2025
44 Дъ бест
17:26 09.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Куку
17:27 09.10.2025
47 Кремълският
Коментиран от #59
17:27 09.10.2025
48 Вие тъпите нагличани поклонници сте по
До коментар #23 от "ха ха":тези стойки и чалъми. В слънчака що народ си замина от тез умствено недоразвити островни кръвосмешение. Думи нямам.
17:27 09.10.2025
49 П.Утин
Коментиран от #51
17:28 09.10.2025
50 Виж ко пише за снижанка мъник
До коментар #45 от "Хахахаха":Ни показвай как запада оопростачва глупави циганета. И без теб ни отвратиха с падението си да ни заливат с по детски тъпи лъжи.
17:29 09.10.2025
51 Дъ бест
До коментар #49 от "П.Утин":Много остроумно . Да ти повярва човек. Хахаха
17:30 09.10.2025
52 на гробаря в устата
17:33 09.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Научи географията и
До коментар #37 от "Хахахаха":тогава си постна простотиите и невежеството, моз, чно рудиментирал биологичен субект.
17:37 09.10.2025
55 АБЕ ТЪП....АК
До коментар #45 от "Хахахаха":ЗА ТАЯ ГОДИНА РУСИЯ ЗАГУБИ 5000 ПЕТ ХИЛЯДИ КМ КВ
НАЛИ ТАКА БЕ ТЪ... ПАК
И УКРАЙНА СКОРО ЩЕ ПРЕВЗЕМЕ ПОКРОВСК И КУПЯНСК
НАЛИ ТАКА БЕ ТЪ....ПАК
А ТИ ЩЕ ПОУМНЕЕШ
НАЛИ ТАКА БЕ ТЪ....ПАК
Коментиран от #61
17:42 09.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Я пък тоя
Няма начин да не умре от смях.
Гаранция!
17:46 09.10.2025
58 Последния Шоп
До коментар #10 от "Защото Путин":Убитите в самолета вече могат спокойно да си лежат където са - не ги е убила ракетата , а нейните осколки...Много ободряващо !!!А убитите един милион руснаци и един милион украинци ,заради нациста Путлер кой ще ги ободри ???? .
17:47 09.10.2025
59 Каква Двина те гони бе
До коментар #47 от "Кремълският":парцуцо изфирясала. В Русия това отдавна не се ползва още от 70-те години. Изостаналяк, не пиши простотии, че си смешен.
17:48 09.10.2025
60 Тити
17:57 09.10.2025
61 Хахахаха
До коментар #55 от "АБЕ ТЪП....АК":Ъъъъъъ копей, рашата беше пред Киев! Къде е сега? Още не може да стигне границите на Донецк.
17:57 09.10.2025