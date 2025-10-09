Новини
Кой свали полет J2-8243? Владимир Путин даде още обяснения за трагичния инцидент с азербайджанския самолет

Кой свали полет J2-8243? Владимир Путин даде още обяснения за трагичния инцидент с азербайджанския самолет

9 Октомври, 2025 16:13, обновена 9 Октомври, 2025 16:39

Полет J2-8243, пътуващ от Баку за чеченската столица Грозни, се разби на 25 декември близо до Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни самолети атакуват няколко цели

Кой свали полет J2-8243? Владимир Путин даде още обяснения за трагичния инцидент с азербайджанския самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин даде днес подробности на азербайджанския си колега Илхам Алиев как две руски зенитни ракети са се взривили до катастрофиралия самолет на Азербайджанските авиолинии миналата година, след като украински безпилотни летателни апарати са навлезли в руското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След като обясни как се е стигнало до поразяването на самолета, който се разби в Казахстан, Путин обеща компенсации.

Путин се срещна с Алиев в правителствената резиденция "Кохи Сомон" в столицата на Таджикистан - Душанбе, където се провежда среща на върха на ОНД. Последната тяхна двустранна среща се проведе през октомври 2024 г., припомни ТАСС.

Путин и Алиев се поздравиха и се усмихнаха преди двустранната си среща, на която руският лидер засегна и самолетната катастрофа. Миналата година Путин поднесе необичайно публично извинение на Алиев за това, което Кремъл нарече "трагичен инцидент“ над Русия, припомни Ройтерс.

Полет J2-8243 от азербайджанската столица Баку за столицата на руската република Чечения - Грозни, се разби на 25 декември близо до град Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни апарати атакуват няколко цели. Загинаха 38 души. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причините за инцидента.

Самолетът катастрофира, след като руската противовъздушна отбрана беше задействана, за да прехване украински дронове. Путин обясни на Алиев, че изстреляните две руски зенитни ракети са се взривили на няколко метра от самолета.

"Разбира се, всичко, което се изисква в подобни трагични случаи, ще бъде направено от руската страна по отношение на обезщетението и ще бъде дадена правна оценка на цялата официална материя“, заяви Путин на Алиев. "Това е наш дълг. Повтарям… ще дадем обективна оценка на всичко, което се е случило, и ще разкрием истинските причини, за да сложим окончателно точка“, допълни той.

Путин предложи на Алиев да започнат срещата си директно с темата за авиокатастрофата. "Бих желал да започнем нашата среща с най-чувствителната тема – авиотрагедията в нашето небе“, каза президентът на Русия.

Руският лидер лично припомни на азербайджанския си колега, че се е извинил за катастрофата на самолета на Азербайджанските авиолинии, причинена в руското въздушно пространство, информира ТАСС. "Още тогава, в първия телефонен разговор, поднесох извиненията си за това, че трагедията се е разиграла именно в небето на Русия, и изказах съболезнованията си на семействата на загиналите“, каза руският държавен глава.

Владимир Путин посочи, че Русия всячески оказва съдействие на разследването на катастрофата. "Ние безусловно, както се и договорихме, и всячески оказваме съдействие на следствието, което приключва“, заяви Путин, цитиран от ТАСС. "Вече можем да говорим в цялост за причините за тази трагедия. Тя е свързана с няколко обстоятелства, първото от които е, че в този момент небето е имало украински дрон“, обяви Владимир Путин.

Той уточни, че в нощта на трагедията руските сили "са проследили“ общо три украински безпилотни летателни апарата, които са навлезли в руското въздушно пространство. За причините за катастрофата Путин е бил информиран в навечерието на срещата си с Алиев – „вчера-завчера" по неговите думи, посочва ТАСС.

Според изявленията на руския лидер пред Алиев двете ракети, изстреляни от руската противовъздушна отбрана по целта - украински дрон, не са поразили директно пътническия самолет "Ембраер“ на Азербайджанските авиолинии край Актау, а са се взривили на няколко метра от него. Възможно е корпусът на самолета да е бил уцелен не от ударни компоненти на ракетите, а от техни отломки, подчерта Путин.

„Ако ракетите бяха поразили директно самолета, той на момента щеше да се разпадне“, каза президентът на Русия, цитиран от ТАСС. "Те са се взривили – това е било самоунищожение – на няколко метра, на десет метра. И затова е имало поразяване, но главното е, че не са били бойните глави, а по-скоро отломки“, акцентира той.


