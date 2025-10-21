Новини
Новите предизвикателства пред сигурността! Полша и Румъния хванаха руски агенти с експлозивни пратки към Украйна
  Тема: Украйна

Новите предизвикателства пред сигурността! Полша и Румъния хванаха руски агенти с експлозивни пратки към Украйна

21 Октомври, 2025 18:53 1 205 33

Прокуратурата в Полша започна разследване на дейността на руското разузнаване срещу страната, след като няколко заподозрени са се опитали да изпратят колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна

Новите предизвикателства пред сигурността! Полша и Румъния хванаха руски агенти с експлозивни пратки към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

В мащабна операция Полша и Румъния са арестували осем души, свързани с предполагаем руски план за извършване на саботаж чрез пратки с експлозиви, предава RMF24.

Арестите във вторник са насочени към нова предполагаема схема, включваща взривни пакети, насочени към Украйна, което бележи критично развитие в настоящите предизвикателства пред сигурността.

Прокуратурата в Полша започна разследване на дейността на руското разузнаване срещу страната, след като няколко заподозрени са се опитали да изпратят колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна, чрез куриерски служби в Букурещ.

Това стана известно, след като премиерът Доналд Туск заяви, че Агенцията за вътрешна сигурност, в сътрудничество с други служби, е задържала осем души, заподозрени в подготовка на саботажни актове през последните дни.

Според заключенията на разследващите, група хора, работещи за руските специални служби, са подготвяли саботажни действия до 16 октомври, които са се състояли в изпращане на колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна.

Според прокуратурата, колетите е трябвало да се самозапалят или експлодират по време на транспортиране. Планираните действия са имали за цел да сплашат населението и да дестабилизират страните от ЕС, които подкрепят Украйна. Пакетите обаче са били прихванати от румънските служби, преди да се случи експлозията.

Във връзка с този случай един от изпращачите на пратките - Данило Г.- е задържан в Полша, а в Румъния са задържани и двама украински граждани, сътрудничили на заподозрения.

Румънските власти съобщиха, че именно двамата украинци на 21 и 24 години са доставили пакети с импровизирани взривни устройства на куриерска служба в Букурещ.

Украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с руските разузнавателни служби, беше арестуван и в Полша, като част от предполагаема саботажна кампания, съобщиха днес прокурорите на страните.

Според разследването Данило Г. е действал заедно с други лица, изпълнявайки задачи, възложени от руските специални служби. На 17 октомври Окръжният съд на Варшава постанови задържане на заподозрения за три месеца.

Румънският съд постанови задържането на заподозрените в страната граждани за 30 дни.

Говорителят на координатора на полските специални служби Яцек Добржински заяви, че през последните месеци служители на Агенцията за вътрешна сигурност са задържали общо 55 души, които са действали във вреда на Полша и в интерес на руското разузнаване.

През август Полша повдигна обвинения на беларуски гражданин, който е искал да сътрудничи на беларуското КГБ и да участва в саботаж в ЕС.

Съобщава се също, че са повдигнати обвинения срещу 27-годишен колумбиец, който може да стои зад два палежа в Полша.

Туск заяви, че властите ще действат безмилостно срещу онези, които планират да дестабилизират ситуацията в страната.

Полша


Полша
  • 1 Да,да

    21 5 Отговор
    Яко! Утре сутринта и ние ще хванем!

    Коментиран от #5, #13, #23

    18:55 21.10.2025

  • 2 Българин

    15 3 Отговор
    В Русия саботажите се наказват с доживотен затвор. Така трябва да е и в Европа!

    18:55 21.10.2025

  • 3 все хващат руски агенти по ес и урк

    10 6 Отговор
    а после пък тук не ни се фукат
    за осъдени такива с доказателства

    18:55 21.10.2025

  • 4 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Пазаренето продължава.

    Говорител на Белия дом: „Президентът Тръмп не планира среща с президента Путин в близко бъдеще.

    Рубио и Лавров проведоха продуктивен телефонен разговор. Следователно, не е необходима допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър.“

    Тръмп реши да изчака, тъй като има твърде много стимули около тази среща. Освен това, Тръмп чака среща на „коалицията на желаещите“, защото очаква те да осигурят финансиране за покупки на оръжие от САЩ, което е изгодно и за Вашингтон. Американците не бързат да прекратят война, която захранва военно-промишления им комплекс и пречи на Русия, независимо от суматохата около този случай.

    Наблюдаваме. Мирът е възможен само до есента на 2026 г., преди изборите за Конгреса, не по-рано. Все още няма предварителни условия за това.

    18:56 21.10.2025

  • 5 Утре сутринта и ние ще хванем!

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да,да":

    тук русофоборчаги мъчещи се да
    секат крипто копейки

    18:57 21.10.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    14 10 Отговор
    Мъка -Западняшка мъка и безсилие. Само къде народите биват ограбвани и тънат в мизерия заради шепа разбойници на власт!

    Коментиран от #19

    18:58 21.10.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 12 Отговор
    Защо и е на страна която Може да достави Искандер и Калибър изпращане на експлозив от Полша и Румъния? Дебилизъм евроатлантически

    Коментиран от #12, #27

    18:58 21.10.2025

  • 8 Пич

    21 7 Отговор
    Това само показва че в Украйна има партизанско движение срещу Зелю и неговите криминални касапи !!! Те убиват украинците напълно беззаконно !!! Зелю е нелигитимен , значи ,- и слугите му са нелигитимни !!! Мобилизацията - също !!!

    Коментиран от #10

    18:59 21.10.2025

  • 9 Зирге

    7 2 Отговор
    Само в ЕС има над 17000 шпиони,саботьори !

    19:02 21.10.2025

  • 10 Геро

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Нали ти казах, че мнението на от-падък като теб няма никакво значение?

    19:02 21.10.2025

  • 11 историк

    6 4 Отговор
    ако се хвани някой за терор се знае име и фаилнлто - знаятсе явки . адреси , пароли и т.н. а тук рпросто Данило Г хов НИ ЧАР ЛИ

    19:02 21.10.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #18

    19:03 21.10.2025

  • 13 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да,да":

    бегай ,тогава !

    19:03 21.10.2025

  • 14 минаващ

    5 1 Отговор
    И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДО СРЕЩАТА в буда или пеща

    Коментиран от #16

    19:03 21.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тръмп

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "минаващ":

    ще е при Буда,а Путин в пеща....

    19:08 21.10.2025

  • 17 Град Две могили

    4 4 Отговор
    Украински граждани внасят в България запалително олио за да извършват саботажи на нашия пазар. Освен това товарят кози и пръчове с взривни вещества, за да взривят Протеста в София!

    19:11 21.10.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Има ли значение?Като Ви свършим ,ще ги броим

    19:13 21.10.2025

  • 19 Боби

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Вярно, напълно вярно, масови бунтове у ЕС,огромни опашки пред руските посолства,европейски граждани се редът масово за гражданство мъкнейки чували с безценни рубли и палят безполезни долари и евро

    Коментиран от #25

    19:14 21.10.2025

  • 20 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    3 3 Отговор
    Шляхите са ги хванали за дръжките.

    19:14 21.10.2025

  • 21 Гориил

    3 2 Отговор
    Сигурен ли си? Или може би тези експлозиви са предназначени за Кримския мост или Турски поток? Вълци в овчи кожи.

    19:15 21.10.2025

  • 22 Селянин

    5 4 Отговор
    Хм, щом и украинците започнаха да работят за Русия, кой ли работи за Украйна?!

    19:15 21.10.2025

  • 23 Последния Шоп

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,да":

    Влез в Парламента - бъка от руски саботьори във всички партии...

    19:19 21.10.2025

  • 24 НАЙ-ВЕРОЯТНО

    4 2 Отговор
    Са хванали рускоговорящи бандери с експлозиви.

    19:20 21.10.2025

  • 25 Град Две могили оригинала

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Боби":

    Това е било през Великата депресия. Сега още не е така. Сега е рецесия, а депресията е след това. При капитализма следва така: Развитие, рецесия, депресия и световна война. Сега сме във втората фаза, рецесия. При депресията се разорява средната класа. Икономиката рухва и настава глад.

    19:23 21.10.2025

  • 26 Вие четете

    2 0 Отговор
    ли това което публикувате?? Пропагандата Ви е толкова проста че не хваща дикиш! Опитайте с неща които поне приличат на истина!

    19:35 21.10.2025

  • 27 Опорка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не е дeбилизъм, всички знаем, че ракетите свършиха още преди вече почти 4 години :)))

    19:38 21.10.2025

  • 28 Сандо

    6 0 Отговор
    След като номера с дроновете обиколи гордите и оглупели еврочленове сега дойде реда на руските шпиони.След като и той почне да мухлясва сигурно ще почнат да ни се привиждат руски атомни подводници във вода и по суша.Важното е стадото да бъде докарано до пълен страх и абсолютно подчинение.И когато това се получи пътя към кланицата е отворен.

    Коментиран от #32

    19:40 21.10.2025

  • 29 ЛеЛе

    2 0 Отговор
    Направо съм потресен от пропагандата. Хванали са трима УКРАИНЦИ (Данило е украинско име) с взривни пратки-работели са за Русия. Хващат беларусин-работил за Русия, хващат колумбиец-работил за Русия, утре ще хванат Зеленски и пак ще кажат, че работил за Русия. Е хванете поне един руснак де.

    19:45 21.10.2025

  • 30 Ами

    3 0 Отговор
    Руските пратки с експлозиви към окраина идват директно и светкавично.
    Основно се ползват през три куриерски фирми "Геран", " Кинжал" и "Искандер" :)

    19:48 21.10.2025

  • 31 Начо

    0 0 Отговор
    А в бг кога

    19:50 21.10.2025

  • 32 Опорка

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сандо":

    Новинарско заглавие от близкото бъдеще - "руска атомна подводница изплува в язовир Искър, правителството отправи протестна нота на Москва" :))

    19:54 21.10.2025

  • 33 Русия

    0 0 Отговор
    Не мина номера с дронове сега с бомби по пощите, другата седмица друго . трябва се пише нещо за промивка на мозъците

    20:07 21.10.2025

