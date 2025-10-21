Новите предизвикателства пред сигурността! Полша и Румъния хванаха руски агенти с експлозивни пратки към Украйна

В мащабна операция Полша и Румъния са арестували осем души, свързани с предполагаем руски план за извършване на саботаж чрез пратки с експлозиви, предава RMF24.



Арестите във вторник са насочени към нова предполагаема схема, включваща взривни пакети, насочени към Украйна, което бележи критично развитие в настоящите предизвикателства пред сигурността.



Прокуратурата в Полша започна разследване на дейността на руското разузнаване срещу страната, след като няколко заподозрени са се опитали да изпратят колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна, чрез куриерски служби в Букурещ.



Това стана известно, след като премиерът Доналд Туск заяви, че Агенцията за вътрешна сигурност, в сътрудничество с други служби, е задържала осем души, заподозрени в подготовка на саботажни актове през последните дни.



Според заключенията на разследващите, група хора, работещи за руските специални служби, са подготвяли саботажни действия до 16 октомври, които са се състояли в изпращане на колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна.



Според прокуратурата, колетите е трябвало да се самозапалят или експлодират по време на транспортиране. Планираните действия са имали за цел да сплашат населението и да дестабилизират страните от ЕС, които подкрепят Украйна. Пакетите обаче са били прихванати от румънските служби, преди да се случи експлозията.



Във връзка с този случай един от изпращачите на пратките - Данило Г.- е задържан в Полша, а в Румъния са задържани и двама украински граждани, сътрудничили на заподозрения.



Румънските власти съобщиха, че именно двамата украинци на 21 и 24 години са доставили пакети с импровизирани взривни устройства на куриерска служба в Букурещ.



Украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с руските разузнавателни служби, беше арестуван и в Полша, като част от предполагаема саботажна кампания, съобщиха днес прокурорите на страните.



Според разследването Данило Г. е действал заедно с други лица, изпълнявайки задачи, възложени от руските специални служби. На 17 октомври Окръжният съд на Варшава постанови задържане на заподозрения за три месеца.



Румънският съд постанови задържането на заподозрените в страната граждани за 30 дни.



Говорителят на координатора на полските специални служби Яцек Добржински заяви, че през последните месеци служители на Агенцията за вътрешна сигурност са задържали общо 55 души, които са действали във вреда на Полша и в интерес на руското разузнаване.



През август Полша повдигна обвинения на беларуски гражданин, който е искал да сътрудничи на беларуското КГБ и да участва в саботаж в ЕС.



Съобщава се също, че са повдигнати обвинения срещу 27-годишен колумбиец, който може да стои зад два палежа в Полша.



Туск заяви, че властите ще действат безмилостно срещу онези, които планират да дестабилизират ситуацията в страната.

