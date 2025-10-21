Новите предизвикателства пред сигурността! Полша и Румъния хванаха руски агенти с експлозивни пратки към Украйна

В мащабна операция Полша и Румъния са арестували осем души, свързани с предполагаем руски план за извършване на саботаж чрез пратки с експлозиви, предава RMF24.
Арестите във вторник са насочени към нова предполагаема схема, включваща взривни пакети, насочени към Украйна, което бележи критично развитие в настоящите предизвикателства пред сигурността.
Прокуратурата в Полша започна разследване на дейността на руското разузнаване срещу страната, след като няколко заподозрени са се опитали да изпратят колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна, чрез куриерски служби в Букурещ.
Това стана известно, след като премиерът Доналд Туск заяви, че Агенцията за вътрешна сигурност, в сътрудничество с други служби, е задържала осем души, заподозрени в подготовка на саботажни актове през последните дни.
Според заключенията на разследващите, група хора, работещи за руските специални служби, са подготвяли саботажни действия до 16 октомври, които са се състояли в изпращане на колети с взривни вещества и запалителни материали до Украйна.
Според прокуратурата, колетите е трябвало да се самозапалят или експлодират по време на транспортиране. Планираните действия са имали за цел да сплашат населението и да дестабилизират страните от ЕС, които подкрепят Украйна. Пакетите обаче са били прихванати от румънските служби, преди да се случи експлозията.
Във връзка с този случай един от изпращачите на пратките - Данило Г.- е задържан в Полша, а в Румъния са задържани и двама украински граждани, сътрудничили на заподозрения.
Румънските власти съобщиха, че именно двамата украинци на 21 и 24 години са доставили пакети с импровизирани взривни устройства на куриерска служба в Букурещ.
Украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с руските разузнавателни служби, беше арестуван и в Полша, като част от предполагаема саботажна кампания, съобщиха днес прокурорите на страните.
Според разследването Данило Г. е действал заедно с други лица, изпълнявайки задачи, възложени от руските специални служби. На 17 октомври Окръжният съд на Варшава постанови задържане на заподозрения за три месеца.
Румънският съд постанови задържането на заподозрените в страната граждани за 30 дни.
Говорителят на координатора на полските специални служби Яцек Добржински заяви, че през последните месеци служители на Агенцията за вътрешна сигурност са задържали общо 55 души, които са действали във вреда на Полша и в интерес на руското разузнаване.
През август Полша повдигна обвинения на беларуски гражданин, който е искал да сътрудничи на беларуското КГБ и да участва в саботаж в ЕС.
Съобщава се също, че са повдигнати обвинения срещу 27-годишен колумбиец, който може да стои зад два палежа в Полша.
Туск заяви, че властите ще действат безмилостно срещу онези, които планират да дестабилизират ситуацията в страната.
1 Да,да
Коментиран от #5, #13, #23
18:55 21.10.2025
2 Българин
18:55 21.10.2025
3 все хващат руски агенти по ес и урк
за осъдени такива с доказателства
18:55 21.10.2025
4 Сатана Z
Говорител на Белия дом: „Президентът Тръмп не планира среща с президента Путин в близко бъдеще.
Рубио и Лавров проведоха продуктивен телефонен разговор. Следователно, не е необходима допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър.“
Тръмп реши да изчака, тъй като има твърде много стимули около тази среща. Освен това, Тръмп чака среща на „коалицията на желаещите“, защото очаква те да осигурят финансиране за покупки на оръжие от САЩ, което е изгодно и за Вашингтон. Американците не бързат да прекратят война, която захранва военно-промишления им комплекс и пречи на Русия, независимо от суматохата около този случай.
Наблюдаваме. Мирът е възможен само до есента на 2026 г., преди изборите за Конгреса, не по-рано. Все още няма предварителни условия за това.
18:56 21.10.2025
5 Утре сутринта и ние ще хванем!
До коментар #1 от "Да,да":тук русофоборчаги мъчещи се да
секат крипто копейки
18:57 21.10.2025
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #19
18:58 21.10.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #12, #27
18:58 21.10.2025
8 Пич
Коментиран от #10
18:59 21.10.2025
9 Зирге
19:02 21.10.2025
10 Геро
До коментар #8 от "Пич":Нали ти казах, че мнението на от-падък като теб няма никакво значение?
19:02 21.10.2025
11 историк
19:02 21.10.2025
12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #18
19:03 21.10.2025
13 Ами
До коментар #1 от "Да,да":бегай ,тогава !
19:03 21.10.2025
14 минаващ
Коментиран от #16
19:03 21.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тръмп
До коментар #14 от "минаващ":ще е при Буда,а Путин в пеща....
19:08 21.10.2025
17 Град Две могили
19:11 21.10.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Има ли значение?Като Ви свършим ,ще ги броим
19:13 21.10.2025
19 Боби
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Вярно, напълно вярно, масови бунтове у ЕС,огромни опашки пред руските посолства,европейски граждани се редът масово за гражданство мъкнейки чували с безценни рубли и палят безполезни долари и евро
Коментиран от #25
19:14 21.10.2025
20 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
19:14 21.10.2025
21 Гориил
19:15 21.10.2025
22 Селянин
19:15 21.10.2025
23 Последния Шоп
До коментар #1 от "Да,да":Влез в Парламента - бъка от руски саботьори във всички партии...
19:19 21.10.2025
24 НАЙ-ВЕРОЯТНО
19:20 21.10.2025
25 Град Две могили оригинала
До коментар #19 от "Боби":Това е било през Великата депресия. Сега още не е така. Сега е рецесия, а депресията е след това. При капитализма следва така: Развитие, рецесия, депресия и световна война. Сега сме във втората фаза, рецесия. При депресията се разорява средната класа. Икономиката рухва и настава глад.
19:23 21.10.2025
26 Вие четете
19:35 21.10.2025
27 Опорка
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не е дeбилизъм, всички знаем, че ракетите свършиха още преди вече почти 4 години :)))
19:38 21.10.2025
28 Сандо
Коментиран от #32
19:40 21.10.2025
29 ЛеЛе
19:45 21.10.2025
30 Ами
Основно се ползват през три куриерски фирми "Геран", " Кинжал" и "Искандер" :)
19:48 21.10.2025
31 Начо
19:50 21.10.2025
32 Опорка
До коментар #28 от "Сандо":Новинарско заглавие от близкото бъдеще - "руска атомна подводница изплува в язовир Искър, правителството отправи протестна нота на Москва" :))
19:54 21.10.2025
33 Русия
20:07 21.10.2025