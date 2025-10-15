Шефът на Пентагона заплаши Кремъл: Ще накараме Русия да плати за тази война

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заплаши да накара Русия да плати за продължаващата си агресия, ако войната в Украйна не приключи, цитира думите му БиБиСи.

Хегсет заяви, че САЩ и техните съюзници ще предприемат необходимите стъпки, за да накарат Русия да плати за продължаващата си агресия.

"Ако трябва да предприемем тази стъпка, Министерството на отбраната на САЩ е готово да допринесе по начин, по който само Съединените щати могат", заяви Хегсет на среща на контактната група "Рамщайн" в централата на НАТО.

По-рано днес, преди срещата на министрите на отбраната на НАТО, Хегсет призова съюзниците от алианса да увеличат разходите за закупуване на американско оръжие за Украйна.

Министърът на финансите Скот Бесент по-рано обяви, че САЩ са готови да наложат санкции върху покупките на руски петрол от Китай.

В изявлението си Бесент, подобно на Хегсет, подчерта, че успехът на подобна мярка ще зависи от подкрепата на европейските съюзници.