Шефът на Пентагона заплаши Кремъл: Ще накараме Русия да плати за тази война
  Тема: Украйна

Шефът на Пентагона заплаши Кремъл: Ще накараме Русия да плати за тази война

15 Октомври, 2025 21:23 1 563 109

По-рано днес, преди срещата на министрите на отбраната на НАТО, Пийт Хегсет призова съюзниците от алианса да увеличат разходите за закупуване на американско оръжие за Киев

Шефът на Пентагона заплаши Кремъл: Ще накараме Русия да плати за тази война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заплаши да накара Русия да плати за продължаващата си агресия, ако войната в Украйна не приключи, цитира думите му БиБиСи.

Хегсет заяви, че САЩ и техните съюзници ще предприемат необходимите стъпки, за да накарат Русия да плати за продължаващата си агресия.

"Ако трябва да предприемем тази стъпка, Министерството на отбраната на САЩ е готово да допринесе по начин, по който само Съединените щати могат", заяви Хегсет на среща на контактната група "Рамщайн" в централата на НАТО.

По-рано днес, преди срещата на министрите на отбраната на НАТО, Хегсет призова съюзниците от алианса да увеличат разходите за закупуване на американско оръжие за Украйна.

Министърът на финансите Скот Бесент по-рано обяви, че САЩ са готови да наложат санкции върху покупките на руски петрол от Китай.

В изявлението си Бесент, подобно на Хегсет, подчерта, че успехът на подобна мярка ще зависи от подкрепата на европейските съюзници.


  • 1 Али

    10 21 Отговор
    Привет гъзяги с тесни путяги.

    21:25 15.10.2025

  • 2 Хайо

    39 18 Отговор
    Този път е ред на САЩ да платят всичко и то с лихвите .САЩ се заминават ,но до като стане ,ще има много много жертви .

    Коментиран от #14

    21:25 15.10.2025

  • 3 😌😌😌

    19 40 Отговор
    Давайте томаховките да приключват с болшевиките 👊🏿

    Коментиран от #17, #99

    21:25 15.10.2025

  • 4 Русия ке падне

    17 34 Отговор
    Путин ке е на капака на Пикапа като Кадафи

    Коментиран от #36, #44

    21:26 15.10.2025

  • 5 Носи се миризма на овъглено краварско

    36 16 Отговор
    Ненормални смешници

    Коментиран от #33

    21:26 15.10.2025

  • 6 Путин

    37 10 Отговор
    Победителят не плаща.

    Коментиран от #23, #29

    21:26 15.10.2025

  • 7 Анонимен

    19 5 Отговор
    Това е стара новина в обратен ред и с друго заглавие!

    21:26 15.10.2025

  • 8 Питин

    12 17 Отговор
    Сега като изгубя войната Отварям Торбата с лъжите и ще оправя нещата

    21:27 15.10.2025

  • 9 ООрана държава

    30 8 Отговор
    Нещо се надръвчолихте всички без да осъзнавате че тая война ще приключи или с мирно споразумение или с приключване на орхайна. С натиск, заплахи и санкции вече се видя че не става

    Коментиран от #39

    21:27 15.10.2025

  • 10 Сега и

    27 8 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет ли почна да ръси мозък?

    Коментиран от #21, #26, #43

    21:28 15.10.2025

  • 11 Русия се оказа

    14 24 Отговор
    Много слаба Армия
    Моли се на кой ли не за помощ
    Цял живот ни лъжеха че са Супер сила а те били Хартиен Тигър

    21:28 15.10.2025

  • 12 Гост

    10 22 Отговор
    Расия е хартиена мечка танцуваща пристрастена към водка.

    21:28 15.10.2025

  • 13 На 3 дена от Киев сме братушки

    10 12 Отговор
    Идваме във Събота киев е Наш

    21:29 15.10.2025

  • 14 Нещо прекъсвача ти е залепнал,

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хайо":

    Трепери ли ти под брадичката?

    21:29 15.10.2025

  • 15 Дух

    2 6 Отговор
    От 3 месеца престой в БЕ ГЕ ТО станах Жена мисля отново да тръгна към Елинико 🇬🇷 обичам приключения и приказки, и без друго там е Елитен Лов на Хора и Морталия от Атина тя си знае коя е ме чака да ми реже корема с ножа и да ми вземе бъбрека и сърцето

    21:29 15.10.2025

  • 16 Путин гол от кръста на соло без кон.

    9 6 Отговор
    Значи да ви кажа мен оте бан не ме е страх. Само да ме не бият.

    21:29 15.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "😌😌😌":

    Ама САШтко не иска да ги даде без пари❗
    Иска ЕсеС да ги плати , а после да ги ПОДАРИ на У...йна❗

    21:29 15.10.2025

  • 18 Красимир Петров

    12 16 Отговор
    Русия не може да победи Украйна,да не говорим за НАТО.

    21:30 15.10.2025

  • 19 За размисъл

    13 4 Отговор
    Говорят ли за свобода - говорят за диктатура.
    Говорят ли за права - говорят за премахване на правата.
    Говорят ли за мир - говорят за война.
    Нищо ново под слънцето. Каквото е било - ще бъде. И каквото ще дойде - вече е било. Суета на суетите.
    Беше ясно - махнаха го първия път, защото не направи война. Сега ще я направи и ще има два мандата.

    21:30 15.10.2025

  • 20 Освободителите нещо взеха да бегат

    7 13 Отговор
    Каква е тази Украйна хората идват да я освобождават а те със зъби и нокти ги гонят и не искат Руската Свобода

    21:30 15.10.2025

  • 21 Нещо ти е нервно.

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сега и":

    Как е? Спинкаш ли добре:)

    21:30 15.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бобеди, не победи,

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    даже в Украйна една бабичка да остане от всички накрая, пропъждайки с бастуна си последният руски войник, Украйна ще е победител.

    21:32 15.10.2025

  • 24 Генади

    7 17 Отговор
    Нужни са хиляда години поне
    За да се измие позорът от Русия

    21:32 15.10.2025

  • 25 Вие сте тези

    19 5 Отговор
    които трябва да платят за тази война. Тя е ваше дело.

    21:32 15.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сега и":

    САЩ вече нямат министър на отбраната‼️

    21:32 15.10.2025

  • 27 Иронията е

    7 18 Отговор
    че украинците искаха само достатъчно ПВО и далекобойни оръжия, но им даваха по лъжичка, за да не би да отблъснат агресора с контра настъпление.

    21:32 15.10.2025

  • 28 Тръмп

    8 21 Отговор
    Руският народ се моли непрестанно САЩ да ги нападнат и освободят от Тиранинът Психопат Путин

    21:33 15.10.2025

  • 29 Путин и приятелчетата му вече плащат.

    8 21 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Замразените активи отиват в Украйна.
    355 милиарда.
    Честито на печелившите!

    21:33 15.10.2025

  • 30 Естествено че ми е нервно

    12 4 Отговор
    На тези олигофрени да им чета простотиите.

    21:33 15.10.2025

  • 31 И накрая пак Русия

    8 19 Отговор
    Ще изяде сопата като Бездомен Пумияр

    Коментиран от #38, #40, #55

    21:33 15.10.2025

  • 32 Тоа па?

    19 5 Отговор
    Кой финансира и направи военен преврат в Укра? Виктория Нюланд в длъжността си на държавен секретар на сащ... САЩ 100% са виновни за тази война... Какво и кого ще накарате бе??? А 20 Посейдона не искате ли?

    21:35 15.10.2025

  • 33 Хахаха

    7 12 Отговор

    До коментар #5 от "Носи се миризма на овъглено краварско":

    Популациите на вълци, чакали, лисици, плъхове, червеи в източна Украйна се е увеличила до застрашителни размери, заради огромното количество руски кюфтета, които им сервират от украинската армия.

    Коментиран от #52

    21:35 15.10.2025

  • 34 Симо

    14 1 Отговор
    "съюзниците от алианса да увеличат разходите за закупуване на американско оръжие!!!"
    В това изречение се състои всичко.
    Няма Украйна, няма НАТО, няма справедлив "мир"
    Има само изнудване и търговия със смъртта на милиони.
    ТЕРОРИСТИ и убийци!
    Всичко ве връща и всичко се плаща един ден!!!

    21:37 15.10.2025

  • 35 допълващата новина

    4 8 Отговор
    Току що ЕС и Великобритания дават 300-те милиарди руски пари на Украйна.Как са подробности.

    21:37 15.10.2025

  • 36 Гробе

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Русия ке падне":

    То във Русия единственният приятел на Руснака е смъртта

    21:37 15.10.2025

  • 37 Баш Балък

    10 3 Отговор
    Путин: Аз плащам с Орешници, ако ги фанат, техни са.

    21:37 15.10.2025

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "И накрая пак Русия":

    А когда е било преди?

    21:38 15.10.2025

  • 39 Шопо

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:38 15.10.2025

  • 40 ДОБЪР ВЕЧЕР

    10 3 Отговор

    До коментар #31 от "И накрая пак Русия":

    НА ТУКАШНИТЕ УКРОДЕ....БИЛИ
    НИКОЙ НИЩО НЯМА ДА ПЛАТИ
    ВСИЧКО ВИ СЕ ПИШЕ НА ТЪПИЯ УКРАИНСКИ Г.....ЪЗ
    АЙДЕ ОТВОРЕТЕ БУЗКИТЕ

    21:38 15.10.2025

  • 41 Ние

    6 4 Отговор
    Водини Путине, напред и нагоре, към по-добро БЪДЕЩЕ! СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!

    Коментиран от #42

    21:38 15.10.2025

  • 42 Ко викаш?

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ние":

    Напред и нагоре?
    Демек към оня свят....

    21:39 15.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сега и":

    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“. Тръмп заяви, че това изпраща „послание за победа“ към целия свят, предаде АФП."

    21:39 15.10.2025

  • 44 ке падне

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Русия ке падне":

    пилешкия ти мозък русофоробе

    21:40 15.10.2025

  • 45 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Аууу,тоя много страшен.Предводител на армия от лесбийки,гейове и незнам колко си пола.Пълен тшак.Администрацията на Байдън бяха професионалисти ,а не събрани от улицата безработни калинки

    Коментиран от #54

    21:41 15.10.2025

  • 46 Магадан

    7 5 Отговор
    С купони за 20 литра бензин се чака по 2 дни !

    21:42 15.10.2025

  • 47 Айрън Рейгън 🇺🇸🤠

    2 3 Отговор
    "Пийт Хегсет заплаши 😁 да накара Русия да плати"
    Шматки 😄, дела трябват, а не думи ! Ако не вервате, питайте българите !

    21:42 15.10.2025

  • 48 Санкции за Русия

    6 5 Отговор
    Руският психопат Путин се изплю в лицето на Мира при срещата с Тръмп в Аляска. И сега ще играе друго мерило. Стига американците да не разиграват поредния си театър. Защото тях ги бива в това.

    Коментиран от #66

    21:43 15.10.2025

  • 49 Активист

    6 5 Отговор
    Ако Тръмп даде „Томахоуки“ на украинската хунта, това само ще даде на руснаците извинение да завземат територията, където са разположени пусковите установки. Мисля, че руснаците се облизват от тази перспектива. Буферната зона ще трябва да бъде разширена до цяла Украйна!

    Това ще потвърди също, че ракетите на НАТО в Украйна са основна заплаха за Русия и че разполагането на щатни орбити е било необходимо.

    21:43 15.10.2025

  • 50 Бай Конур

    6 6 Отговор
    Бен Ходжис направи анализ какво би де случило с Русия ако нападне страна от Алианса. Тя ще бъде размазана от бой . Той много добре знае силите и на Русия и на НАТО.
    Вчера в подобен смисъл се изказа и полският министър на отбраната Радослав Шикорски. Той каза " Не си мислете ,че подобна война би приличала на войната в Украйна. Няма да имат нищо общо "

    Коментиран от #79

    21:43 15.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пореден ненормален Урко фашист

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха":

    Заминавай за там

    Коментиран от #62

    21:44 15.10.2025

  • 53 Тези

    3 3 Отговор
    усетиха ли се,че Путин ги унищожава четвърта година?

    21:46 15.10.2025

  • 54 Чирпан

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    За Червената армия говориш ,нали . Там да болни от СПИН половината . Ами боцкат се ,какво да ги правим . Па и кози няма .

    Коментиран от #67

    21:46 15.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Путин

    1 6 Отговор
    трябва да плати и за убитите американски генерали в Украйна!

    Коментиран от #65, #90

    21:47 15.10.2025

  • 57 Джуджето Ботоксчо

    9 6 Отговор
    Едвам крие вече какъв кенеф е икономиката на бензиностанцията с ракети, скоро иде и неговия съд

    21:47 15.10.2025

  • 58 Вуте...

    3 4 Отговор
    Е па как се размътиа нещата с тиа брадви и топори се ясни че мечката ке я рендосат здраво тоа път, нема да има лабао.

    21:48 15.10.2025

  • 59 аz СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    Ква стана тя 🤣
    Ами сега.
    Ква стана тя 🤣

    Коментиран от #63

    21:48 15.10.2025

  • 60 Ами

    4 3 Отговор
    Хегсет го играе "мачо" за да продаде колкото се може по-вече оръжия на европейците.
    То друго за продан в америка нямат. Всъщност имат, ама европейците не го искат.
    Нищо лично, просто бизнес. Е ... ако стане напечено, пак ще звъни в Москва.
    Този път само че, може и да не му вдигнат :)

    Коментиран от #68

    21:48 15.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Седя си с уискито вечер

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Пореден ненормален Урко фашист":

    И цъкам новините.
    Вече всяка вечер имам повод да се черпя. Всяка вечер научавам колко повече затъвт руснаците в блатото.
    Да следа как потъват много бавно в калта, осъзнавайки, че накрая се се удавят в нея, е един страхотен завършек на всеки мой ден. Най истинската радост е злорадството.

    21:49 15.10.2025

  • 63 Разчекни копейка.

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "аz СВО Победа 80":

    Направи добро.

    21:50 15.10.2025

  • 64 сддфсасдас

    5 4 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    21:50 15.10.2025

  • 65 Ритни камбаната с финес

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Путин":

    Имаше ли убити американски генерали ?
    Че аз нещо не си спомням такова нещо .

    Коментиран от #75, #80

    21:50 15.10.2025

  • 66 Да....

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Санкции за Русия":

    Дано този път оранжевата ряпа да не се изметне в последният момент.

    21:51 15.10.2025

  • 67 Половината руснаци в армията им

    6 4 Отговор

    До коментар #54 от "Чирпан":

    си боцкат вените, другата половина се боцкат oтзag.

    Коментиран от #74

    21:51 15.10.2025

  • 68 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ами":

    Над 20 % от свитовното производство е на САЩ ама тва чи ни искаш да го приемиш сий твой проблем,пси. За мен е важну чи ни са самуутрепъ чрез фъргани, както каза сношти

    21:52 15.10.2025

  • 69 300 млд. путински пари за томахоук

    4 5 Отговор
    Копейките май не схващат, че трябва да се евакуират на 2 500 км. от границите на Украйна.
    Москва да си създават там, щахтите им с негодните ЯО, дето от 1996 не са обслужвани също там.

    21:52 15.10.2025

  • 70 Атина Палада

    1 3 Отговор
    ТОМАХОУК ще е бъдат платени с руски пари.

    Коментиран от #78

    21:52 15.10.2025

  • 71 Конешенко

    2 1 Отговор
    вече записа видео за първите унищожени 12 Томахоук !

    Коментиран от #73

    21:52 15.10.2025

  • 72 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини в кълтъ срещу малка Украйна

    21:53 15.10.2025

  • 73 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Конешенко":

    Дай да видим къде е тва нешто

    Коментиран от #81

    21:54 15.10.2025

  • 74 Ицо

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Половината руснаци в армията им":

    Ръъъгм копейки!

    21:54 15.10.2025

  • 75 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ритни камбаната с финес":

    Не четеш ли коментари?Снощи в Одеса,пак е имало !

    21:55 15.10.2025

  • 76 Ъъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор
    "Шефът на Пентагона заплаши...."

    Типично за краварите! Плашат! Там всички плашат - от президента до чистачката....🤣
    Между другото, от 1776 г. до 2019 г., Съединените щати са участвали директно в 392 военни интервенции. Разбира се, тук не влизат операциите по сваляне на правителства, убийствата, които са извършвали на територията на чужди държави и т.н......Имайте го предвид следващия път, когато прочетете за уж имперските амбиции на Русия.🤣

    Коментиран от #82, #97

    21:55 15.10.2025

  • 77 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор
    Колко дица утрепа Путин

    Коментиран от #88

    21:55 15.10.2025

  • 78 Не кради бе боклук американски

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Атина Палада":

    Запада кражба и лъжи. Цигания до шия. Помия. После защо света застана зад Русия. Кой стои зад помия.

    21:55 15.10.2025

  • 79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Бай Конур":

    Ама Русия вече над половин век не напада НАТО❗

    21:56 15.10.2025

  • 80 Същите като този м@ло..

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Ритни камбаната с финес":

    умник пишеха че са убити 300 натовски генерала в Азовстал, след това същите 300 генерала ги убиха в Сумска област, сега същите тези генерали само че вече американски тази зима ще ги убият някъде из Украйна заедно с Томахавките, само гледай какво става.

    Коментиран от #83

    21:56 15.10.2025

  • 81 На Маша

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Костадин Костадинов":

    във флашката !

    21:56 15.10.2025

  • 82 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Доста опростенчаски кументар,кат са има предвид чи САЩ спасиха Русия от Германия

    Коментиран от #85

    21:56 15.10.2025

  • 83 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Същите като този м@ло..":

    Харесва ми как русуфилякъ представя желаното за реалност,а ,,ще" като факт,но разбира се тва е ф резултат на иманентната му таппооотиа

    21:59 15.10.2025

  • 84 Серьоша

    3 1 Отговор
    Казайский башбензин,очень харашой !

    21:59 15.10.2025

  • 85 Кога това

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Костадин Костадинов":

    бе комплекс?

    Коментиран от #95

    22:00 15.10.2025

  • 86 АУУУУУ

    1 1 Отговор
    Аууууууууууууу

    22:00 15.10.2025

  • 87 Костадин Костадинов

    4 1 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини срещу малка Украйна

    22:00 15.10.2025

  • 88 Руснакът е мръсно противно животно

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Костадин Костадинов":

    Трепе се!

    Коментиран от #98

    22:01 15.10.2025

  • 89 000

    1 3 Отговор
    Русия и сащ си въртят търгавията, а тъхите граждани на ес, без да ги питат - ще ги оберат до шушка. Ес е приключен, но още е нужен на вашингтон ...

    22:02 15.10.2025

  • 90 Верно бре

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Путин":

    Как ги забравихме

    200 Натовски Генерала
    Бяха убити .

    Отдавна бяхме забравили за тях .

    Следващите 200: Натовски Генерала

    Кога ще почнем да ги убиваме

    Или да питаме

    Кукушинков?

    22:02 15.10.2025

  • 91 Сандо

    1 2 Отговор
    Тръмп нали прекръсти Министерството на отбраната в Министерство на войната?Тогава бъдете коректни,господа журналисти,и изписвайте министъра като Министър на войната!

    Коментиран от #101

    22:03 15.10.2025

  • 92 Родината на корупцията и мутрите Русия

    2 1 Отговор
    Навява ли ви това спомени едновремешни за България...В Русия за да получиш купони за бензин, трябвало да си ги ПЛАТИШ..

    22:04 15.10.2025

  • 93 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Хи хи "призова съюзниците от алианса да увеличат разходите за закупуване на американско оръжие за Киев" Американците така майсторски ще издоят европейците. Купувайте, купувайтете после руснаците ще платят. Ама иначе тази война не е наша така че сами се оправяйтв с руснаците. Купувайте пълните ни хазната пък после я камилата я камилата.

    Коментиран от #102

    22:04 15.10.2025

  • 94 Путин

    2 1 Отговор
    се докара,да проси от Сирия!И до Газа ще опре !

    22:04 15.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Ролан

    1 2 Отговор
    Кой ще пие и кой ще плаща , ще разберем не след дълго . Глупави изказвания час подир час!)))

    22:06 15.10.2025

  • 97 Путин не плаши.

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Той просто си има кладница. Прави кюфтета от 75 процента руска и 25 процента украинска кайма.

    22:06 15.10.2025

  • 98 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Няа друга власт тед тъй да трепи собствения си нарот

    22:07 15.10.2025

  • 99 Как ще ги изстрелват?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "😌😌😌":

    Ако в разпитаните ви за.....ци се зареди достатъчно барут и се затъкнат томахавките, току виж, от фекалните хора в България имало някаква полза!

    22:07 15.10.2025

  • 100 Купони за Въглища

    2 0 Отговор
    Купони за Бензин.

    Тавариши и Таварашутки

    Защо се връща Купонната Система

    В Кочината ?

    По Плану ли беше ?

    22:07 15.10.2025

  • 101 За Кремъл

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сандо":

    Говориш .

    Виж как си знаеш Рублоидиот.

    22:09 15.10.2025

  • 102 Ха- ха-то

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ха-ха-ха":

    Явно копейките ползват ботове тука.
    Написахме им, че с 300-те милиарда на Русия ще се плаща.

    Коментиран от #107

    22:09 15.10.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Хамас

    0 0 Отговор
    Победихме Израел,вече ще помагаме на Путин !

    22:10 15.10.2025

  • 105 Жоро Мазния

    1 0 Отговор
    Когато видиш
    Гладна Капейка

    Не бъди Скръндза.
    Направи Добро .

    Подай му Мазния

    22:10 15.10.2025

  • 106 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Да бе комплекс":

    Не Русия,а СССР !

    Коментиран от #109

    22:11 15.10.2025

  • 107 Е ще крадеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ха- ха-то":

    Циганска му работа. Кражби и лъжи. После защо света застана зад Русия.

    22:12 15.10.2025

  • 108 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Да бе комплекс":

    Прес 2та свет.война,не знайш ли? Тва за безродника за русуфилякъ стаа въпрос,нали-прав си ,ас му викам небългарин! Ти не си русуфилякъ Психчо,нали!?

    22:13 15.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

