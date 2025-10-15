Шефът на Пентагона заплаши Кремъл: Ще накараме Русия да плати за тази война

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заплаши да накара Русия да плати за продължаващата си агресия, ако войната в Украйна не приключи, цитира думите му БиБиСи.
Хегсет заяви, че САЩ и техните съюзници ще предприемат необходимите стъпки, за да накарат Русия да плати за продължаващата си агресия.
"Ако трябва да предприемем тази стъпка, Министерството на отбраната на САЩ е готово да допринесе по начин, по който само Съединените щати могат", заяви Хегсет на среща на контактната група "Рамщайн" в централата на НАТО.
По-рано днес, преди срещата на министрите на отбраната на НАТО, Хегсет призова съюзниците от алианса да увеличат разходите за закупуване на американско оръжие за Украйна.
Министърът на финансите Скот Бесент по-рано обяви, че САЩ са готови да наложат санкции върху покупките на руски петрол от Китай.
В изявлението си Бесент, подобно на Хегсет, подчерта, че успехът на подобна мярка ще зависи от подкрепата на европейските съюзници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али
21:25 15.10.2025
2 Хайо
Коментиран от #14
21:25 15.10.2025
3 😌😌😌
Коментиран от #17, #99
21:25 15.10.2025
4 Русия ке падне
Коментиран от #36, #44
21:26 15.10.2025
5 Носи се миризма на овъглено краварско
Коментиран от #33
21:26 15.10.2025
6 Путин
Коментиран от #23, #29
21:26 15.10.2025
7 Анонимен
21:26 15.10.2025
8 Питин
21:27 15.10.2025
9 ООрана държава
Коментиран от #39
21:27 15.10.2025
10 Сега и
Коментиран от #21, #26, #43
21:28 15.10.2025
11 Русия се оказа
Моли се на кой ли не за помощ
Цял живот ни лъжеха че са Супер сила а те били Хартиен Тигър
21:28 15.10.2025
12 Гост
21:28 15.10.2025
13 На 3 дена от Киев сме братушки
21:29 15.10.2025
14 Нещо прекъсвача ти е залепнал,
До коментар #2 от "Хайо":Трепери ли ти под брадичката?
21:29 15.10.2025
15 Дух
21:29 15.10.2025
16 Путин гол от кръста на соло без кон.
21:29 15.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "😌😌😌":Ама САШтко не иска да ги даде без пари❗
Иска ЕсеС да ги плати , а после да ги ПОДАРИ на У...йна❗
21:29 15.10.2025
18 Красимир Петров
21:30 15.10.2025
19 За размисъл
Говорят ли за права - говорят за премахване на правата.
Говорят ли за мир - говорят за война.
Нищо ново под слънцето. Каквото е било - ще бъде. И каквото ще дойде - вече е било. Суета на суетите.
Беше ясно - махнаха го първия път, защото не направи война. Сега ще я направи и ще има два мандата.
21:30 15.10.2025
20 Освободителите нещо взеха да бегат
21:30 15.10.2025
21 Нещо ти е нервно.
До коментар #10 от "Сега и":Как е? Спинкаш ли добре:)
21:30 15.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бобеди, не победи,
До коментар #6 от "Путин":даже в Украйна една бабичка да остане от всички накрая, пропъждайки с бастуна си последният руски войник, Украйна ще е победител.
21:32 15.10.2025
24 Генади
За да се измие позорът от Русия
21:32 15.10.2025
25 Вие сте тези
21:32 15.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Сега и":САЩ вече нямат министър на отбраната‼️
21:32 15.10.2025
27 Иронията е
21:32 15.10.2025
28 Тръмп
21:33 15.10.2025
29 Путин и приятелчетата му вече плащат.
До коментар #6 от "Путин":Замразените активи отиват в Украйна.
355 милиарда.
Честито на печелившите!
21:33 15.10.2025
30 Естествено че ми е нервно
21:33 15.10.2025
31 И накрая пак Русия
Коментиран от #38, #40, #55
21:33 15.10.2025
32 Тоа па?
21:35 15.10.2025
33 Хахаха
До коментар #5 от "Носи се миризма на овъглено краварско":Популациите на вълци, чакали, лисици, плъхове, червеи в източна Украйна се е увеличила до застрашителни размери, заради огромното количество руски кюфтета, които им сервират от украинската армия.
Коментиран от #52
21:35 15.10.2025
34 Симо
В това изречение се състои всичко.
Няма Украйна, няма НАТО, няма справедлив "мир"
Има само изнудване и търговия със смъртта на милиони.
ТЕРОРИСТИ и убийци!
Всичко ве връща и всичко се плаща един ден!!!
21:37 15.10.2025
35 допълващата новина
21:37 15.10.2025
36 Гробе
До коментар #4 от "Русия ке падне":То във Русия единственният приятел на Руснака е смъртта
21:37 15.10.2025
37 Баш Балък
21:37 15.10.2025
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "И накрая пак Русия":А когда е било преди?
21:38 15.10.2025
39 Шопо
До коментар #9 от "ООрана държава":Украйна не е държава а територия, руска територия.
21:38 15.10.2025
40 ДОБЪР ВЕЧЕР
До коментар #31 от "И накрая пак Русия":НА ТУКАШНИТЕ УКРОДЕ....БИЛИ
НИКОЙ НИЩО НЯМА ДА ПЛАТИ
ВСИЧКО ВИ СЕ ПИШЕ НА ТЪПИЯ УКРАИНСКИ Г.....ЪЗ
АЙДЕ ОТВОРЕТЕ БУЗКИТЕ
21:38 15.10.2025
41 Ние
Коментиран от #42
21:38 15.10.2025
42 Ко викаш?
До коментар #41 от "Ние":Напред и нагоре?
Демек към оня свят....
21:39 15.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Сега и":"Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“. Тръмп заяви, че това изпраща „послание за победа“ към целия свят, предаде АФП."
21:39 15.10.2025
44 ке падне
До коментар #4 от "Русия ке падне":пилешкия ти мозък русофоробе
21:40 15.10.2025
45 Сатана Z
Коментиран от #54
21:41 15.10.2025
46 Магадан
21:42 15.10.2025
47 Айрън Рейгън 🇺🇸🤠
Шматки 😄, дела трябват, а не думи ! Ако не вервате, питайте българите !
21:42 15.10.2025
48 Санкции за Русия
Коментиран от #66
21:43 15.10.2025
49 Активист
Това ще потвърди също, че ракетите на НАТО в Украйна са основна заплаха за Русия и че разполагането на щатни орбити е било необходимо.
21:43 15.10.2025
50 Бай Конур
Вчера в подобен смисъл се изказа и полският министър на отбраната Радослав Шикорски. Той каза " Не си мислете ,че подобна война би приличала на войната в Украйна. Няма да имат нищо общо "
Коментиран от #79
21:43 15.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пореден ненормален Урко фашист
До коментар #33 от "Хахаха":Заминавай за там
Коментиран от #62
21:44 15.10.2025
53 Тези
21:46 15.10.2025
54 Чирпан
До коментар #45 от "Сатана Z":За Червената армия говориш ,нали . Там да болни от СПИН половината . Ами боцкат се ,какво да ги правим . Па и кози няма .
Коментиран от #67
21:46 15.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Путин
Коментиран от #65, #90
21:47 15.10.2025
57 Джуджето Ботоксчо
21:47 15.10.2025
58 Вуте...
21:48 15.10.2025
59 аz СВО Победа 80
Ами сега.
Ква стана тя 🤣
Коментиран от #63
21:48 15.10.2025
60 Ами
То друго за продан в америка нямат. Всъщност имат, ама европейците не го искат.
Нищо лично, просто бизнес. Е ... ако стане напечено, пак ще звъни в Москва.
Този път само че, може и да не му вдигнат :)
Коментиран от #68
21:48 15.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Седя си с уискито вечер
До коментар #52 от "Пореден ненормален Урко фашист":И цъкам новините.
Вече всяка вечер имам повод да се черпя. Всяка вечер научавам колко повече затъвт руснаците в блатото.
Да следа как потъват много бавно в калта, осъзнавайки, че накрая се се удавят в нея, е един страхотен завършек на всеки мой ден. Най истинската радост е злорадството.
21:49 15.10.2025
63 Разчекни копейка.
До коментар #59 от "аz СВО Победа 80":Направи добро.
21:50 15.10.2025
64 сддфсасдас
21:50 15.10.2025
65 Ритни камбаната с финес
До коментар #56 от "Путин":Имаше ли убити американски генерали ?
Че аз нещо не си спомням такова нещо .
Коментиран от #75, #80
21:50 15.10.2025
66 Да....
До коментар #48 от "Санкции за Русия":Дано този път оранжевата ряпа да не се изметне в последният момент.
21:51 15.10.2025
67 Половината руснаци в армията им
До коментар #54 от "Чирпан":си боцкат вените, другата половина се боцкат oтзag.
Коментиран от #74
21:51 15.10.2025
68 Костадин Костадинов
До коментар #60 от "Ами":Над 20 % от свитовното производство е на САЩ ама тва чи ни искаш да го приемиш сий твой проблем,пси. За мен е важну чи ни са самуутрепъ чрез фъргани, както каза сношти
21:52 15.10.2025
69 300 млд. путински пари за томахоук
Москва да си създават там, щахтите им с негодните ЯО, дето от 1996 не са обслужвани също там.
21:52 15.10.2025
70 Атина Палада
Коментиран от #78
21:52 15.10.2025
71 Конешенко
Коментиран от #73
21:52 15.10.2025
72 Костадин Костадинов
21:53 15.10.2025
73 Костадин Костадинов
До коментар #71 от "Конешенко":Дай да видим къде е тва нешто
Коментиран от #81
21:54 15.10.2025
74 Ицо
До коментар #67 от "Половината руснаци в армията им":Ръъъгм копейки!
21:54 15.10.2025
75 Путин
До коментар #65 от "Ритни камбаната с финес":Не четеш ли коментари?Снощи в Одеса,пак е имало !
21:55 15.10.2025
76 Ъъъъъъъъъъ
Типично за краварите! Плашат! Там всички плашат - от президента до чистачката....🤣
Между другото, от 1776 г. до 2019 г., Съединените щати са участвали директно в 392 военни интервенции. Разбира се, тук не влизат операциите по сваляне на правителства, убийствата, които са извършвали на територията на чужди държави и т.н......Имайте го предвид следващия път, когато прочетете за уж имперските амбиции на Русия.🤣
Коментиран от #82, #97
21:55 15.10.2025
77 Костадин Костадинов
Коментиран от #88
21:55 15.10.2025
78 Не кради бе боклук американски
До коментар #70 от "Атина Палада":Запада кражба и лъжи. Цигания до шия. Помия. После защо света застана зад Русия. Кой стои зад помия.
21:55 15.10.2025
79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #50 от "Бай Конур":Ама Русия вече над половин век не напада НАТО❗
21:56 15.10.2025
80 Същите като този м@ло..
До коментар #65 от "Ритни камбаната с финес":умник пишеха че са убити 300 натовски генерала в Азовстал, след това същите 300 генерала ги убиха в Сумска област, сега същите тези генерали само че вече американски тази зима ще ги убият някъде из Украйна заедно с Томахавките, само гледай какво става.
Коментиран от #83
21:56 15.10.2025
81 На Маша
До коментар #73 от "Костадин Костадинов":във флашката !
21:56 15.10.2025
82 Костадин Костадинов
До коментар #76 от "Ъъъъъъъъъъ":Доста опростенчаски кументар,кат са има предвид чи САЩ спасиха Русия от Германия
Коментиран от #85
21:56 15.10.2025
83 Костадин Костадинов
До коментар #80 от "Същите като този м@ло..":Харесва ми как русуфилякъ представя желаното за реалност,а ,,ще" като факт,но разбира се тва е ф резултат на иманентната му таппооотиа
21:59 15.10.2025
84 Серьоша
21:59 15.10.2025
85 Кога това
До коментар #82 от "Костадин Костадинов":бе комплекс?
Коментиран от #95
22:00 15.10.2025
86 АУУУУУ
22:00 15.10.2025
87 Костадин Костадинов
22:00 15.10.2025
88 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #77 от "Костадин Костадинов":Трепе се!
Коментиран от #98
22:01 15.10.2025
89 000
22:02 15.10.2025
90 Верно бре
До коментар #56 от "Путин":Как ги забравихме
200 Натовски Генерала
Бяха убити .
Отдавна бяхме забравили за тях .
Следващите 200: Натовски Генерала
Кога ще почнем да ги убиваме
Или да питаме
Кукушинков?
22:02 15.10.2025
91 Сандо
Коментиран от #101
22:03 15.10.2025
92 Родината на корупцията и мутрите Русия
22:04 15.10.2025
93 Ха-ха-ха
Коментиран от #102
22:04 15.10.2025
94 Путин
22:04 15.10.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Ролан
22:06 15.10.2025
97 Путин не плаши.
До коментар #76 от "Ъъъъъъъъъъ":Той просто си има кладница. Прави кюфтета от 75 процента руска и 25 процента украинска кайма.
22:06 15.10.2025
98 Костадин Костадинов
До коментар #88 от "Руснакът е мръсно противно животно":Няа друга власт тед тъй да трепи собствения си нарот
22:07 15.10.2025
99 Как ще ги изстрелват?
До коментар #3 от "😌😌😌":Ако в разпитаните ви за.....ци се зареди достатъчно барут и се затъкнат томахавките, току виж, от фекалните хора в България имало някаква полза!
22:07 15.10.2025
100 Купони за Въглища
Тавариши и Таварашутки
Защо се връща Купонната Система
В Кочината ?
По Плану ли беше ?
22:07 15.10.2025
101 За Кремъл
До коментар #91 от "Сандо":Говориш .
Виж как си знаеш Рублоидиот.
22:09 15.10.2025
102 Ха- ха-то
До коментар #93 от "Ха-ха-ха":Явно копейките ползват ботове тука.
Написахме им, че с 300-те милиарда на Русия ще се плаща.
Коментиран от #107
22:09 15.10.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Хамас
22:10 15.10.2025
105 Жоро Мазния
Гладна Капейка
Не бъди Скръндза.
Направи Добро .
Подай му Мазния
22:10 15.10.2025
106 Нали
До коментар #103 от "Да бе комплекс":Не Русия,а СССР !
Коментиран от #109
22:11 15.10.2025
107 Е ще крадеш ли
До коментар #102 от "Ха- ха-то":Циганска му работа. Кражби и лъжи. После защо света застана зад Русия.
22:12 15.10.2025
108 Костадин Костадинов
До коментар #103 от "Да бе комплекс":Прес 2та свет.война,не знайш ли? Тва за безродника за русуфилякъ стаа въпрос,нали-прав си ,ас му викам небългарин! Ти не си русуфилякъ Психчо,нали!?
22:13 15.10.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.