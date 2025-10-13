Новини
Свят »
Русия »
Враг на Кремъл! Русия отново издирва опозициония политик Владимир Кара-Мурза

Враг на Кремъл! Русия отново издирва опозициония политик Владимир Кара-Мурза

13 Октомври, 2025 17:23 664 3

  • владимир кара-мурза-
  • русия-
  • кремъл-
  • владимир путин-
  • алексей навални

Новината за издирването му предизвика коментари, че Москва може да се опитва да възстанови контрола над опозиционери, напуснали страната след размяната на затворници

Враг на Кремъл! Русия отново издирва опозициония политик Владимир Кара-Мурза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Министерството на вътрешните работи на Русия е обявило за издирване руския опозиционен политик Владимир Кара-Мурза, съобщи изданието "Медиазона", което се позовава на полицейската база данни. Засега не е известно по какъв член от Наказателния кодекс се издирва Кара-Мурза.

Опозиционерът, известен с критиките си срещу Кремъл и войната в Украйна, беше освободен от руски затвор на 1 август 2024 г. в рамките на мащабна размяна на задържани между Русия и Запада.

През 2023 г. Московският градски съд го осъди на 25 години затвор по обвинения в "разпространение на фалшиви сведения за армията", "участие в дейността на нежелана организация" и "държавна измяна". Причината беше публичната му позиция против руската инвазия в Украйна и участието му в международни форуми, на които осъждаше действията на Кремъл.

След освобождаването си Кара-Мурза живее извън Русия. Новината за издирването му предизвика коментари, че Москва може да се опитва да възстанови контрола над опозиционери, напуснали страната след размяната на затворници.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рано или късно

    4 4 Отговор
    ще го гепи

    17:25 13.10.2025

  • 2 кремълското джудже се тресе

    4 5 Отговор
    страх ли е или просто старчески паркинсон.

    17:40 13.10.2025

  • 3 9689

    0 0 Отговор
    Търсете го при доктор Гълъбова.

    18:49 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания