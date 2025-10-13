Враг на Кремъл! Русия отново издирва опозициония политик Владимир Кара-Мурза

Министерството на вътрешните работи на Русия е обявило за издирване руския опозиционен политик Владимир Кара-Мурза, съобщи изданието "Медиазона", което се позовава на полицейската база данни. Засега не е известно по какъв член от Наказателния кодекс се издирва Кара-Мурза.

Опозиционерът, известен с критиките си срещу Кремъл и войната в Украйна, беше освободен от руски затвор на 1 август 2024 г. в рамките на мащабна размяна на задържани между Русия и Запада.

През 2023 г. Московският градски съд го осъди на 25 години затвор по обвинения в "разпространение на фалшиви сведения за армията", "участие в дейността на нежелана организация" и "държавна измяна". Причината беше публичната му позиция против руската инвазия в Украйна и участието му в международни форуми, на които осъждаше действията на Кремъл.

След освобождаването си Кара-Мурза живее извън Русия. Новината за издирването му предизвика коментари, че Москва може да се опитва да възстанови контрола над опозиционери, напуснали страната след размяната на затворници.