Доналд Тръмп отново заплаши Путин: Спри войната, защото ще изпратя на украинската армия ракети "Томахоук"
Доналд Тръмп отново заплаши Путин: Спри войната, защото ще изпратя на украинската армия ракети "Томахоук"

13 Октомври, 2025 17:36 1 697 73

По време на полета си към Близкия изток Тръмп коментира политиката си по отношение на войната в Украйна, противопоставяйки я на подхода на предишната администрация

Доналд Тръмп отново заплаши Путин: Спри войната, защото ще изпратя на украинската армия ракети "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изпрати на Украйна крилати ракети Tomahawk, ако войната с Русия не бъде уредена. Той разглежда тази заплаха като инструмент за натиск върху Кремъл и планира да я обсъди директно с руския президент Владимир Путин.

Това коментира Тръмп на борда на президентския самолет Air Force 1, пътуващ към Близкия изток за участие в церемонията по подписване на мирно споразумение между Израел и ХАМАС, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

По време на полета си към Близкия изток Тръмп коментира политиката си по отношение на войната в Украйна, противопоставяйки я на подхода на предишната администрация.

"Байдън им даде (на Украйна ) 350 милиарда долара. Ние не им дадохме нищо. Но им дадохме уважение и някои други неща, честно казано“, заявява той.

Тръмп потвърди, че е обсъдил с президента на Украйна Володимир Зеленски нуждите на украинската армия. Според Тръмп, САЩ могат да изпратят на Украйна ракети Tomahawk, "ако тази война не бъде уредена“.

"Украйна много се нуждае от ракети Patriot. Те биха искали да получат ракети Tomahawk...“, заявява президентът на САЩ.

Той описва Tomahawk като "невероятно, много мощно оръжие“ и добавя, че преди да вземе окончателно решение, може да обсъди този въпрос с Путин.

"Мога да говоря с него (Путин). Мога да заявя: "Слушай, ако тази война не бъде разрешена, ще им изпратя (на Украйна) Tomahawk“. Мога да заявя това... Честно, Русия не се нуждае от това“.

  • 1 Туй куку

    52 39 Отговор
    плаши гаргите.

    Коментиран от #31, #54

    17:39 13.10.2025

  • 2 Сатана Z

    54 41 Отговор
    Бизнесменът - Миротворец плаши гаргите.Рижав клоун,също като Зеления шут!

    Коментиран от #57

    17:40 13.10.2025

  • 3 Путин

    46 37 Отговор
    го премести.

    Коментиран от #55

    17:40 13.10.2025

  • 4 секна кранчето от сащ за бедния хвуйчо

    15 20 Отговор
    "Байдън им даде (на Украйна ) 350 милиарда долара. Ние не им дадохме нищо. Но им дадохме уважение

    Коментиран от #29, #68

    17:41 13.10.2025

  • 5 китайски балон

    50 16 Отговор
    Да, а може и някои подходящи държави да получат Орешници в отговор!
    БайДончо си плещи, колко да не заспи!

    17:41 13.10.2025

  • 6 Ха,ха,ха

    38 14 Отговор
    Намерил кой да плаши. Мисли си,че зеленото е насреща му. Онуй, дето го изрита от Белия дом.

    17:41 13.10.2025

  • 7 ТОЯ КУКРИГУ

    50 13 Отговор
    СИ МИСЛИ ЧЕ ДАВА КОМАНДИ НА НЕКОЕ НЕГРО. КУКУМИЦИН

    Коментиран от #10

    17:42 13.10.2025

  • 8 Путин

    10 22 Отговор
    Много съм многоходов, най-многоходовия ахахах

    Коментиран от #26

    17:42 13.10.2025

  • 9 Още новини от Украйна

    28 11 Отговор
    Несвързани брътвежи на един старец .Нищо не разбрах от несвързаната му реч пред огледалото в присъствието на неговата божествена натура

    17:43 13.10.2025

  • 10 777

    10 20 Отговор

    До коментар #7 от "ТОЯ КУКРИГУ":

    По-зле. Командори празноглави милиционери с пълни памперси.

    17:43 13.10.2025

  • 11 Истинския Професор Герджиков

    25 6 Отговор
    Поредните хайли лайкли ,тинтири минтири ,шменти капели за запълване на рубриката ловене на балъци за трафик и да цъкат +или - .Аз съм пас !

    17:43 13.10.2025

  • 12 Милиционерите пълнят потурите

    16 37 Отговор
    От Бензиностанцията няма да остане нищо ако дадат Томахок.

    Коментиран от #17

    17:44 13.10.2025

  • 13 БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ

    18 5 Отговор
    С ТВОЙТА КАМЪНИ ПО ТВОЯТА ГЛАВА ПОГОВОРКА

    17:44 13.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вовата

    28 9 Отговор
    Със закачлива усмивка смело премести топа по шахматната дъска .

    17:45 13.10.2025

  • 16 БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ

    11 5 Отговор
    С ТВОЙТЕ КАМЪНИ ПО ТВОЯТА ГЛАВА ПОГОВОРКА

    17:46 13.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин

    20 6 Отговор
    Тръмпе, спри да дрънкаш глупости, че ще ти пратя Орешници и Буревестници! Директно в Белия дом!

    17:47 13.10.2025

  • 19 Нищо

    14 3 Отговор
    няма да изпрати , сега ще тръгне и там да задейства примирие .

    17:48 13.10.2025

  • 20 Майна

    12 3 Отговор
    Стига сте скачали
    Кремъл:
    ,,Кремъл нарече контактите си с Виткоф важни, съществени и много полезни. Американският специален пратеник „напълно надеждно“ предава позицията на Москва на Вашингтон, отбеляза президентът Владимир Путин.

    17:49 13.10.2025

  • 21 Жанет

    22 3 Отговор
    Димитрий Анатолиевич Медведев е умрял от смях след заканите на Доналт

    Коментиран от #41

    17:49 13.10.2025

  • 22 Хайде почвайте, че да се отървем от нато

    20 4 Отговор
    Ако изстрелят томахавки към Москва това ще е краят на нато и ес!

    Коментиран от #44

    17:49 13.10.2025

  • 23 На бай Дончо ..

    3 17 Отговор
    ... взе му писва от кремълския пациент. Май ще му зачерви вратлето с мощни шамари (Томахоук) и ще го натири в ъгъла на международните отношения без десерт ( капитулацията на Украйна)!!!

    Коментиран от #27, #70

    17:49 13.10.2025

  • 24 Атина Палада

    21 4 Отговор
    Томахоук си е просто една стара щайга и нищо друго За мощно оръжие да не говорим.
    Единственото ,което е ,че може да носи ядрен заряд...Изстреляна тази кошница по Русия,дали Русия няма да я отчете като нападение с ЯО и да отвърне на такова? Поради тази причина кошниците наречени томахоук няма да бъдат доставени в Украйна.На хамериканците им се живее... Многократно Путин е заявявал,че при нападение на РФ ще удрят центровете за взимане на решенията ..а това не е Киев!

    17:50 13.10.2025

  • 25 ООрана държава

    10 4 Отговор
    Путин ще прати на орхайнската армия орешник

    17:51 13.10.2025

  • 26 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    17:52 13.10.2025

  • 27 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "На бай Дончо ..":

    Най ти Дончо през първия си мандат зачерви веатлетата на хамериканците със същите "мощни шамари"(томахоук) в Сирия:)))) Втори път резил няма да става ...

    17:52 13.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 За какво "уважение" става дума?

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "секна кранчето от сащ за бедния хвуйчо":

    Да не е като случая с Айшето, дето искала от съда развод, защото Хасан не я уважавал вече,- а преди я уваважавал по няколко пъти на седмица?

    Коментиран от #36

    17:53 13.10.2025

  • 30 Туу-туулуп

    6 3 Отговор
    Дони не го бърка, важното е да прибере парите за ракетите от ЕС

    17:53 13.10.2025

  • 31 Някой

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Туй куку":

    Не, опитва се да прилага търговски трикове в политиката, ама срещу Русия нещо не му се получава.

    Коментиран от #35, #47

    17:56 13.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мнението ми

    10 9 Отговор
    Тръмп вече отсвирва Путлер и няма да се церемони с дребосъка. Вече не го спира и Нобеловата награда за мир .

    Коментиран от #37

    17:58 13.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ти откъде знаеш какво му

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    се получава ? Секретарката на Путлер ли си ?

    18:00 13.10.2025

  • 36 Зеленски Завоевателя

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "За какво "уважение" става дума?":

    Не му ща уважението, да дава парите!!!!

    Мен бандерите ми, си ме уважават редовно!

    18:00 13.10.2025

  • 37 Путин

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Мнението ми":

    Знаеш ли колко ми е на шнура за Тръмп, отдавна съм пуснал водата след него...

    18:01 13.10.2025

  • 38 Москва потъна

    4 10 Отговор
    Американците да престанат със своето отвратително и световно лицемерие и да дадат на Украйна това от което се нуждаят. Те ще си свършат работата. Имат желание и кураж за това.

    18:04 13.10.2025

  • 39 Путин бункерчето

    5 5 Отговор
    Пусни томахавките! Аз пък ще пусна табуна коне, колоездачите и козичките, че нема бензинче! А корабите вече са ми с платна!

    18:09 13.10.2025

  • 40 Абе няма ли да кажете

    4 1 Отговор
    какво става на фронта?!!!
    Или викате, щом не е толкова бързо колкото ви се иска, не е интересно?

    18:11 13.10.2025

  • 41 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жанет":

    Сериозно ли е умрял ?

    18:13 13.10.2025

  • 42 Георгиев

    2 1 Отговор
    Прочетете внимателно казаното от Тръмп в статията, ако е вярно. Като че е казано от човек с особена психика. Наблюдавах посрещането му в Израел, на живо. Когато се появи на вратата на самолета, започна да говори. По време на слизането му по стълбата говори през цялото време. На кого? На посрещачите? Те бяха далеч, долу.
    Беше интересен. Има какво да анализират заинтересованите.

    Коментиран от #64

    18:14 13.10.2025

  • 43 Сеирджия

    5 4 Отговор
    Другата статия за ликвидираните ушaнки е по добра! 300 иляду пафчета само за първите неколко месяца!

    18:17 13.10.2025

  • 44 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хайде почвайте, че да се отървем от нато":

    Копейките направо сте си рашисти.В русия скачането през прозорците е въпрос на държавна политика.

    18:18 13.10.2025

  • 45 Смешник

    4 1 Отговор
    Чичо Дончо да внимава Путин да не му прати някой Орешник

    Коментиран от #49

    18:19 13.10.2025

  • 46 Тити

    1 3 Отговор
    Путлер не разбира от празни приказки крайно време е да изпратят ракетите.

    18:23 13.10.2025

  • 47 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Абе не занм дали му се получава или не, ама в Русия бензина вече е с талони, и то само където го има.. на повечето бензиностанции отговорът е Бензин няма! Елате утре! Така бече преди 35-40 години..

    Коментиран от #53, #60

    18:24 13.10.2025

  • 48 Виолетов генерал

    5 2 Отговор
    Първо, американците нямат достатъчно установки за "Томахоук". Трябва да изпратят самолетоносач(и) в Черно море или да използват турската база в Инджирлик за самолетите си. Второ, дори да имат достатъчно установки и ракети, "Томахоук" са твърде големи и твърде бавни. Преди 20-30 години бяха страшно оръжие, тъй като се движат с дозвукова скорост и следват релефа на терена, но сега това вече е по-скоро пречка. Освен това при определени условия могат да носят ядрена бойна глава, което е изключително опасно. С други думи, и двата сценария биха довели до Трета световна война.

    18:28 13.10.2025

  • 49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Смешник":

    🤣🤣🤣..ако беше запознат с фактите, нямаше да си толкова смел в изхвърлянето-- преди няколко дни на Полигон в Подмосковието е бил извършен опит с новото оръжие на Путин, с което щял да спечели войната ..резултата- оръжието го няма, а и полигона, останал само стълб дим, видим на 35 км.. А от 13 опита с Ярс, на чиято база е построен Орешник, само един е успешен, като ракетата е прелетяла има/ няма 30 км.. останалите се взривили още в шахтите..А че 80% от ракетите в Русия са с изтекъл ресурс, това дори руснаците сами си признават

    Коментиран от #52, #58

    18:29 13.10.2025

  • 50 Хахаха

    2 0 Отговор
    Идиот само лъже

    18:29 13.10.2025

  • 51 Свободни медийни съчинения

    3 1 Отговор
    Нищо подобно, скъпи и оядени мисирки!

    18:29 13.10.2025

  • 52 Въх, че си смешен!

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Ти за американците пишеш, но ги наричаш руснаци, нали!?

    18:31 13.10.2025

  • 53 Знам бе, знам бе, знам бе, знам!

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Ти професор си голям :)!

    Смели малце, смехуранко!

    18:35 13.10.2025

  • 54 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Туй куку":

    Убеждавам се, че бай Дончо почва да му хлопа дъската..... Да плаши Русия, просто не е познал.... Не си струва да коментирам повече....

    Коментиран от #63

    18:37 13.10.2025

  • 55 Медведевъ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    си го премести в Путн

    18:42 13.10.2025

  • 56 Космос

    5 3 Отговор
    Руската армия е най-битата(след сръбската) армия
    С най-много жертви
    С най-много предатели
    С най-много дезертьори
    С най-много затворници(350 000 редовна руска армия беше избита още в началото,)
    С най-некадърните генерали и офицери
    С най-крадливите генерали и офицери
    80% от войниците на фронта са със СПИН.
    Поради недостиг на пушечно месо събраха всякаква иzмет от Африка и Азия .
    И четвърта година тъпчат на едно място.

    Руската армия е една кръга нула.Рошава гарга,която само грачи и заплашва.
    САЩ им гледат сеира.

    Коментиран от #61

    18:42 13.10.2025

  • 57 Малък арсенал от

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Тези ракети и с москва е свършено Затова в кремъл
    се нааакв....т като чуят името им

    Коментиран от #66, #72

    18:43 13.10.2025

  • 58 Аз съм веган

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Взривило ти се е единствено дилл Дотто у дир.ниkkka щото си го ползвал на сухо на маххх.

    18:45 13.10.2025

  • 59 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тачо Пармака":

    Пробвай с ба щасси,ще му излекуваш и май сълла и простатата .

    18:47 13.10.2025

  • 60 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Емили ,на теб бензин не ти требе ,буташ щепсела и летиш с тротинетката 🛴 .

    18:51 13.10.2025

  • 61 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Космос":

    Рошава гарга, ама голема, А ? Кво ше каеш ? Не е като да си се сврел на един мъглив остров, дето слънце не огрява. А ? Ама голема работа, били ! 😂 Победили индианците и аборигените. А японците ВСВ ги дънили къде ги хванат в Пасифика, ама голем флот имали 😂

    18:52 13.10.2025

  • 62 Тръмп

    1 0 Отговор
    Давам ти 24 часа!

    18:54 13.10.2025

  • 63 Клепухин

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Европеец":

    Не плаши Русия,а Путин !

    18:55 13.10.2025

  • 64 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Георгиев":

    Така праат на кеча като излизат на сцената ! 😂 тия смешни англосакси както изпълзяха от мъгливите ливади, така и ще се скрият…

    18:55 13.10.2025

  • 65 ТОЧНО ТАКА

    1 1 Отговор
    ПУТИН МНООО СА УПЛАШИ И ОТ СТРАХ ПРЕВЗЕ ЦЕНТЪРА НА КУПЯНСК И ЦЕНТЪРА НА ПОКРОВСК
    НЕ СМЕЕ ДА ПРИПАРИ ДО ЦИГАНСКИТЕ МААЛИ В ПОКРАЙНИНИТЕ

    18:56 13.10.2025

  • 66 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Малък арсенал от":

    Ха ха ха ,тези бръкни са от на пра баба ти времето :))) може само гаргите да плашиш с тях:)))

    Коментиран от #69

    18:58 13.10.2025

  • 67 Госあ

    2 2 Отговор
    англосаксите могат да громят руснаците само филмите ! Иначе, от Виетнам избегаха с 200 !

    19:00 13.10.2025

  • 68 А все си мислихме,че...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "секна кранчето от сащ за бедния хвуйчо":

    ...от Комунистите,по-големи Демагози на света-няма...?!
    ,,Байдън им даде (на Украйна ) 350 милиарда долара. Ние не им дадохме нищо. Но им дадохме уважение ..."
    😂🤣😉😝🖕!

    19:01 13.10.2025

  • 69 А ве аз още бях в казармата...

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    ...-лето-оно -1980,когато ни плашеха с тия ,,велики" -,,Томахавки"...

    19:03 13.10.2025

  • 70 НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "На бай Дончо ..":

    УКРОТЪПА.....НАР
    ТО НЕ БЯХА БАЙРАКТАРИ ДЖЕВЕЛИНИ БРЕДЛИТА ХАЙМАРСИ АБРАМСИ ГАУБИЦИ 777
    КВО ОЩЕ ДЪЛГИ НЕПТУНИ И КЪСИ ФЛАМИНГОТА
    И ПОРЕДНИЯ ФЕЙК
    ТОМАХАВКИ С ИНДИЕНЦИ
    АБЕ КО СТААА С ТОКА БЕ
    КЪМ ТОМАХАВКИТЕ ША ИМА ЛИ И СВЕЩИ
    Е ТЕ НЕААААА ПО ТЪП ОТ УКРО....ДЕБИЛА
    В УКРАЙНА И ЗАД ГРАНИЦА

    19:04 13.10.2025

  • 71 Госあ

    0 0 Отговор
    хвърлете на помияра кремвирш и го оставете да оглозга ЕС. После го застреляйте. Разбирате ме, нали ?

    19:06 13.10.2025

  • 72 ТОЧНО ТАКА Е

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Малък арсенал от":

    ДАЖЕ ЕДНА СТИГА
    ТРЕБЕ ДА СЕ УЦЕЛИ ВЪНШНИЯ КЕНЕФ НА КРЕМЪЛ
    НАЛ ТЪЙ ДЕ.....БИЛ

    19:07 13.10.2025

  • 73 може

    0 0 Отговор
    Ами хайде , изпращай че да мине и тая пушилка ! До сега какво ли не пращахте в Украйна , и резултата е все 1 : 0 за Русия ! Резултата е ясен , но спрете се вече за да настъпи мир ! Много ясно ви беше казано , няма НАТО в Украйна , ако мислите че Русия ще отстъпи своя територия на НАТО значи не сте добре !

    19:10 13.10.2025