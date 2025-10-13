Доналд Тръмп отново заплаши Путин: Спри войната, защото ще изпратя на украинската армия ракети "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изпрати на Украйна крилати ракети Tomahawk, ако войната с Русия не бъде уредена. Той разглежда тази заплаха като инструмент за натиск върху Кремъл и планира да я обсъди директно с руския президент Владимир Путин.
Това коментира Тръмп на борда на президентския самолет Air Force 1, пътуващ към Близкия изток за участие в церемонията по подписване на мирно споразумение между Израел и ХАМАС, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.
По време на полета си към Близкия изток Тръмп коментира политиката си по отношение на войната в Украйна, противопоставяйки я на подхода на предишната администрация.
"Байдън им даде (на Украйна ) 350 милиарда долара. Ние не им дадохме нищо. Но им дадохме уважение и някои други неща, честно казано“, заявява той.
Тръмп потвърди, че е обсъдил с президента на Украйна Володимир Зеленски нуждите на украинската армия. Според Тръмп, САЩ могат да изпратят на Украйна ракети Tomahawk, "ако тази война не бъде уредена“.
"Украйна много се нуждае от ракети Patriot. Те биха искали да получат ракети Tomahawk...“, заявява президентът на САЩ.
Той описва Tomahawk като "невероятно, много мощно оръжие“ и добавя, че преди да вземе окончателно решение, може да обсъди този въпрос с Путин.
"Мога да говоря с него (Путин). Мога да заявя: "Слушай, ако тази война не бъде разрешена, ще им изпратя (на Украйна) Tomahawk“. Мога да заявя това... Честно, Русия не се нуждае от това“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Туй куку
Коментиран от #31, #54
17:39 13.10.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #57
17:40 13.10.2025
3 Путин
Коментиран от #55
17:40 13.10.2025
4 секна кранчето от сащ за бедния хвуйчо
Коментиран от #29, #68
17:41 13.10.2025
5 китайски балон
БайДончо си плещи, колко да не заспи!
17:41 13.10.2025
6 Ха,ха,ха
17:41 13.10.2025
7 ТОЯ КУКРИГУ
Коментиран от #10
17:42 13.10.2025
8 Путин
Коментиран от #26
17:42 13.10.2025
9 Още новини от Украйна
17:43 13.10.2025
10 777
До коментар #7 от "ТОЯ КУКРИГУ":По-зле. Командори празноглави милиционери с пълни памперси.
17:43 13.10.2025
11 Истинския Професор Герджиков
17:43 13.10.2025
12 Милиционерите пълнят потурите
Коментиран от #17
17:44 13.10.2025
13 БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
17:44 13.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вовата
17:45 13.10.2025
16 БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
17:46 13.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Путин
17:47 13.10.2025
19 Нищо
17:48 13.10.2025
20 Майна
Кремъл:
,,Кремъл нарече контактите си с Виткоф важни, съществени и много полезни. Американският специален пратеник „напълно надеждно“ предава позицията на Москва на Вашингтон, отбеляза президентът Владимир Путин.
17:49 13.10.2025
21 Жанет
Коментиран от #41
17:49 13.10.2025
22 Хайде почвайте, че да се отървем от нато
Коментиран от #44
17:49 13.10.2025
23 На бай Дончо ..
Коментиран от #27, #70
17:49 13.10.2025
24 Атина Палада
Единственото ,което е ,че може да носи ядрен заряд...Изстреляна тази кошница по Русия,дали Русия няма да я отчете като нападение с ЯО и да отвърне на такова? Поради тази причина кошниците наречени томахоук няма да бъдат доставени в Украйна.На хамериканците им се живее... Многократно Путин е заявявал,че при нападение на РФ ще удрят центровете за взимане на решенията ..а това не е Киев!
17:50 13.10.2025
25 ООрана държава
17:51 13.10.2025
26 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
До коментар #8 от "Путин":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч
17:52 13.10.2025
27 Атина Палада
До коментар #23 от "На бай Дончо ..":Най ти Дончо през първия си мандат зачерви веатлетата на хамериканците със същите "мощни шамари"(томахоук) в Сирия:)))) Втори път резил няма да става ...
17:52 13.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 За какво "уважение" става дума?
До коментар #4 от "секна кранчето от сащ за бедния хвуйчо":Да не е като случая с Айшето, дето искала от съда развод, защото Хасан не я уважавал вече,- а преди я уваважавал по няколко пъти на седмица?
Коментиран от #36
17:53 13.10.2025
30 Туу-туулуп
17:53 13.10.2025
31 Някой
До коментар #1 от "Туй куку":Не, опитва се да прилага търговски трикове в политиката, ама срещу Русия нещо не му се получава.
Коментиран от #35, #47
17:56 13.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мнението ми
Коментиран от #37
17:58 13.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ти откъде знаеш какво му
До коментар #31 от "Някой":се получава ? Секретарката на Путлер ли си ?
18:00 13.10.2025
36 Зеленски Завоевателя
До коментар #29 от "За какво "уважение" става дума?":Не му ща уважението, да дава парите!!!!
Мен бандерите ми, си ме уважават редовно!
18:00 13.10.2025
37 Путин
До коментар #33 от "Мнението ми":Знаеш ли колко ми е на шнура за Тръмп, отдавна съм пуснал водата след него...
18:01 13.10.2025
38 Москва потъна
18:04 13.10.2025
39 Путин бункерчето
18:09 13.10.2025
40 Абе няма ли да кажете
Или викате, щом не е толкова бързо колкото ви се иска, не е интересно?
18:11 13.10.2025
41 Лука
До коментар #21 от "Жанет":Сериозно ли е умрял ?
18:13 13.10.2025
42 Георгиев
Беше интересен. Има какво да анализират заинтересованите.
Коментиран от #64
18:14 13.10.2025
43 Сеирджия
18:17 13.10.2025
44 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #22 от "Хайде почвайте, че да се отървем от нато":Копейките направо сте си рашисти.В русия скачането през прозорците е въпрос на държавна политика.
18:18 13.10.2025
45 Смешник
Коментиран от #49
18:19 13.10.2025
46 Тити
18:23 13.10.2025
47 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #31 от "Някой":Абе не занм дали му се получава или не, ама в Русия бензина вече е с талони, и то само където го има.. на повечето бензиностанции отговорът е Бензин няма! Елате утре! Така бече преди 35-40 години..
Коментиран от #53, #60
18:24 13.10.2025
48 Виолетов генерал
18:28 13.10.2025
49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #45 от "Смешник":🤣🤣🤣..ако беше запознат с фактите, нямаше да си толкова смел в изхвърлянето-- преди няколко дни на Полигон в Подмосковието е бил извършен опит с новото оръжие на Путин, с което щял да спечели войната ..резултата- оръжието го няма, а и полигона, останал само стълб дим, видим на 35 км.. А от 13 опита с Ярс, на чиято база е построен Орешник, само един е успешен, като ракетата е прелетяла има/ няма 30 км.. останалите се взривили още в шахтите..А че 80% от ракетите в Русия са с изтекъл ресурс, това дори руснаците сами си признават
Коментиран от #52, #58
18:29 13.10.2025
50 Хахаха
18:29 13.10.2025
51 Свободни медийни съчинения
18:29 13.10.2025
52 Въх, че си смешен!
До коментар #49 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Ти за американците пишеш, но ги наричаш руснаци, нали!?
18:31 13.10.2025
53 Знам бе, знам бе, знам бе, знам!
До коментар #47 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Ти професор си голям :)!
Смели малце, смехуранко!
18:35 13.10.2025
54 Европеец
До коментар #1 от "Туй куку":Убеждавам се, че бай Дончо почва да му хлопа дъската..... Да плаши Русия, просто не е познал.... Не си струва да коментирам повече....
Коментиран от #63
18:37 13.10.2025
55 Медведевъ
До коментар #3 от "Путин":си го премести в Путн
18:42 13.10.2025
56 Космос
С най-много жертви
С най-много предатели
С най-много дезертьори
С най-много затворници(350 000 редовна руска армия беше избита още в началото,)
С най-некадърните генерали и офицери
С най-крадливите генерали и офицери
80% от войниците на фронта са със СПИН.
Поради недостиг на пушечно месо събраха всякаква иzмет от Африка и Азия .
И четвърта година тъпчат на едно място.
Руската армия е една кръга нула.Рошава гарга,която само грачи и заплашва.
САЩ им гледат сеира.
Коментиран от #61
18:42 13.10.2025
57 Малък арсенал от
До коментар #2 от "Сатана Z":Тези ракети и с москва е свършено Затова в кремъл
се нааакв....т като чуят името им
Коментиран от #66, #72
18:43 13.10.2025
58 Аз съм веган
До коментар #49 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Взривило ти се е единствено дилл Дотто у дир.ниkkka щото си го ползвал на сухо на маххх.
18:45 13.10.2025
59 Тити
До коментар #28 от "Тачо Пармака":Пробвай с ба щасси,ще му излекуваш и май сълла и простатата .
18:47 13.10.2025
60 Тити
До коментар #47 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Емили ,на теб бензин не ти требе ,буташ щепсела и летиш с тротинетката 🛴 .
18:51 13.10.2025
61 Госあ
До коментар #56 от "Космос":Рошава гарга, ама голема, А ? Кво ше каеш ? Не е като да си се сврел на един мъглив остров, дето слънце не огрява. А ? Ама голема работа, били ! 😂 Победили индианците и аборигените. А японците ВСВ ги дънили къде ги хванат в Пасифика, ама голем флот имали 😂
18:52 13.10.2025
62 Тръмп
18:54 13.10.2025
63 Клепухин
До коментар #54 от "Европеец":Не плаши Русия,а Путин !
18:55 13.10.2025
64 Госあ
До коментар #42 от "Георгиев":Така праат на кеча като излизат на сцената ! 😂 тия смешни англосакси както изпълзяха от мъгливите ливади, така и ще се скрият…
18:55 13.10.2025
65 ТОЧНО ТАКА
НЕ СМЕЕ ДА ПРИПАРИ ДО ЦИГАНСКИТЕ МААЛИ В ПОКРАЙНИНИТЕ
18:56 13.10.2025
66 Атина Палада
До коментар #57 от "Малък арсенал от":Ха ха ха ,тези бръкни са от на пра баба ти времето :))) може само гаргите да плашиш с тях:)))
Коментиран от #69
18:58 13.10.2025
67 Госあ
19:00 13.10.2025
68 А все си мислихме,че...
До коментар #4 от "секна кранчето от сащ за бедния хвуйчо":...от Комунистите,по-големи Демагози на света-няма...?!
,,Байдън им даде (на Украйна ) 350 милиарда долара. Ние не им дадохме нищо. Но им дадохме уважение ..."
😂🤣😉😝🖕!
19:01 13.10.2025
69 А ве аз още бях в казармата...
До коментар #66 от "Атина Палада":...-лето-оно -1980,когато ни плашеха с тия ,,велики" -,,Томахавки"...
19:03 13.10.2025
70 НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ
До коментар #23 от "На бай Дончо ..":УКРОТЪПА.....НАР
ТО НЕ БЯХА БАЙРАКТАРИ ДЖЕВЕЛИНИ БРЕДЛИТА ХАЙМАРСИ АБРАМСИ ГАУБИЦИ 777
КВО ОЩЕ ДЪЛГИ НЕПТУНИ И КЪСИ ФЛАМИНГОТА
И ПОРЕДНИЯ ФЕЙК
ТОМАХАВКИ С ИНДИЕНЦИ
АБЕ КО СТААА С ТОКА БЕ
КЪМ ТОМАХАВКИТЕ ША ИМА ЛИ И СВЕЩИ
Е ТЕ НЕААААА ПО ТЪП ОТ УКРО....ДЕБИЛА
В УКРАЙНА И ЗАД ГРАНИЦА
19:04 13.10.2025
71 Госあ
19:06 13.10.2025
72 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #57 от "Малък арсенал от":ДАЖЕ ЕДНА СТИГА
ТРЕБЕ ДА СЕ УЦЕЛИ ВЪНШНИЯ КЕНЕФ НА КРЕМЪЛ
НАЛ ТЪЙ ДЕ.....БИЛ
19:07 13.10.2025
73 може
19:10 13.10.2025