Доналд Тръмп отново заплаши Путин: Спри войната, защото ще изпратя на украинската армия ракети "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изпрати на Украйна крилати ракети Tomahawk, ако войната с Русия не бъде уредена. Той разглежда тази заплаха като инструмент за натиск върху Кремъл и планира да я обсъди директно с руския президент Владимир Путин.

Това коментира Тръмп на борда на президентския самолет Air Force 1, пътуващ към Близкия изток за участие в церемонията по подписване на мирно споразумение между Израел и ХАМАС, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.



По време на полета си към Близкия изток Тръмп коментира политиката си по отношение на войната в Украйна, противопоставяйки я на подхода на предишната администрация.



"Байдън им даде (на Украйна ) 350 милиарда долара. Ние не им дадохме нищо. Но им дадохме уважение и някои други неща, честно казано“, заявява той.



Тръмп потвърди, че е обсъдил с президента на Украйна Володимир Зеленски нуждите на украинската армия. Според Тръмп, САЩ могат да изпратят на Украйна ракети Tomahawk, "ако тази война не бъде уредена“.



"Украйна много се нуждае от ракети Patriot. Те биха искали да получат ракети Tomahawk...“, заявява президентът на САЩ.



Той описва Tomahawk като "невероятно, много мощно оръжие“ и добавя, че преди да вземе окончателно решение, може да обсъди този въпрос с Путин.



"Мога да говоря с него (Путин). Мога да заявя: "Слушай, ако тази война не бъде разрешена, ще им изпратя (на Украйна) Tomahawk“. Мога да заявя това... Честно, Русия не се нуждае от това“.

Още новини от Украйна