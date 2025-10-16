Новини
Опит за преврат в Кремъл? Милиардерът Михаил Ходорковски е обвинен, че иска да отстрани Путин от властта

16 Октомври, 2025 19:48, обновена 16 Октомври, 2025 18:42 2 505 91

Бившият петролен магнат от "Юкос“ е обвинен от руската служба за вътрешна сигурност, заедно с 22 други бизнесмени в изгнание, политици и активисти, в заговор за преврат

Опит за преврат в Кремъл? Милиардерът Михаил Ходорковски е обвинен, че иска да отстрани Путин от властта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл обвини изгнания руски петролен магнат Михаил Ходорковски, че замисля насилствено сваляне на режима на Владимир Путин и създаване на "терористична организация“. Това се случва, след като стотици руснаци призоваха за свалянето от власт на Владимир Путин в рядко срещано проявление на публично недоволство в Санкт Петербург, пише Daily Mail, цитиран от Фокус.

Руските власти започнаха ново разследване срещу Михаил Ходорковски, някога най-богатият човек в страната и един от най-яростните критици на Путин.

Бившият петролен магнат от "Юкос“ е обвинен от руската служба за вътрешна сигурност (ФСБ), заедно с 22 други бизнесмени в изгнание, политици и активисти, в заговор за преврат.

Антикремълските дисиденти са обвинени и в подкрепа на украински агенти за сваляне на властта в Русия.

Макар групата да е била подлагана на подобни преследвания от Кремъл и в миналото, новото разследване предвещава нова вълна от репресии срещу дисиденти в чужбина, което отразява нарастващия страх в Москва от силата на опозицията да разруши режима.

На 13 октомври тълпи от руснаци призоваха за свалянето на Путин по време на демонстрация на площад "Казанская", пише бртанскят вестник.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    38 14 Отговор
    Айдеее,започнаха лакърдиите след смърта на Путин,която беше преди обяд.
    Скучно,девочки

    Коментиран от #61

    18:44 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пРосия

    23 34 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #40

    18:44 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хгфтъу

    18 26 Отговор
    Ледът се пука.....!

    18:46 16.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    22 40 Отговор
    Путин ще бъда отстранен само с Томахавка.
    Скоро 👍

    Коментиран от #24

    18:46 16.10.2025

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦

    18 35 Отговор
    Джуджето се е побъркало от страх гнусляр

    18:47 16.10.2025

  • 10 Още новини от Украйна

    16 6 Отговор
    ‼️ Така се стигна до издигането на стълбовете за чуждестранния агент Ходорковски и неговата банда, което им обещах още през 2022 г.

    През януари 2024 г., по мое искане, Главната прокуратура обяви рожбата на МБХ, „Антивоенния комитет на Русия“, за нежелана организация. Сега ФСБ образува наказателно дело срещу всички членове на комитета, включително и тези, които все още не са идентифицирани (!), по статии за организиране на терористична група и насилствено завземане на властта. Под меча на правосъдието е каймакът на класата на чуждестранните агенти: Михаил Касянов, Гари Каспаров, Леонид Гозман, Сергей Алексашенко, Марат Гелман, Владимир Кара-Мурза, Виктор Шендерович, Дмитрий Гудков, Артур Смолянинов, Екатерина Шулман, Евгений Чичваркин и други.

    18:47 16.10.2025

  • 11 Европеец

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "ТОМАХОУК":

    Много глупаво и невярно заглавие... Няма какво да коментирам....

    18:47 16.10.2025

  • 12 Е това е претоплена Супа от времето

    27 7 Отговор
    на втората Буш Администрация 2000- та година.😁
    Факти - Oldies but Goodies.🤣
    Точно 25 години остаряла новина, Ходорковски лежа в пандиза, всичко му беше отнето и беше натирен в другата руска държава Израел.
    Са дайте днешните Новини, а не четвърт вековна претоплена манджа?🤔

    18:47 16.10.2025

  • 13 Хмм

    26 7 Отговор
    Ходорковски петролен магнат, бизнеса на баща си ли е наследил, обедняха любимците на Елцин и озверяха

    18:47 16.10.2025

  • 14 хахаха

    24 6 Отговор
    ха ха ха - и като свалят путин войната веднага ще спре, украина ще си върне териториите и ще започне ходоровски да й плаща репарации

    18:48 16.10.2025

  • 15 Пора

    16 21 Отговор
    Путинова русия умира.

    18:49 16.10.2025

  • 16 Майна

    24 6 Отговор
    Малко му бяха осем години в затвора
    После - в Лондон, при покровителите си..
    Ха..
    " Не воюйте с русскими"

    18:49 16.10.2025

  • 17 Тома

    20 8 Отговор
    Ходорковски е същият като нашия домус ага.

    18:50 16.10.2025

  • 18 Мартин

    9 14 Отговор
    Възможно е.
    Това е в духът на традиционните руски ценности Да си се избиват.

    18:51 16.10.2025

  • 19 Още новини от Украйна

    10 5 Отговор
    ❗️Образувано е дело срещу чуждестранен агент Ходорковски за създаване на терористична организация, съобщи ФСБ.

    Двадесет и двама членове на „Антивоенния комитет на Русия“ са обвинени по делото за създаване на терористична организация. Движението е основано през февруари 2022 г.; целта му е насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Русия, подчерта ФСБ.

    Делото е образувано и срещу членове на АКР:

    — Бившият премиер Михаил Касянов;
    — Световният шампион по шах Гари Каспаров;
    — Политикът Леонид Гозман;
    — Галеристът Марат Гелман;
    — Политикът Владимир Кара-Мурза;
    — Журналистът Виктор Шендерович;
    — Бившият депутат от Държавната дума Дмитрий Гудков;
    — Актьорът Артур Смолянинов;
    — Политологът Екатерина Шулман;
    — Бизнесменът Евгений Чичваркин.

    Всички те са признати за чуждестранни агенти в Русия.

    18:52 16.10.2025

  • 20 Гост

    6 10 Отговор
    Тези параноици от КГБ сега ще искат да го свитнат. Помня как отровиха онзи в Лондон, двоен агент май беше. С няква радиация го бастисаха.

    18:52 16.10.2025

  • 21 Майна

    14 7 Отговор
    Путин ги беше събрал през 2002 ( седемте " магната"), които движеха буквално политиката и им каза в прав текст- оставям ви заграбеното, правете бизнес съобразно новите държавни изисквания, съобразени със защита на интересите на работещите и долу ръцете от политиката. Ясно? Този , обаче явно не разбра Путин, ха ...

    18:53 16.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мога да ги изброя по име, тези които

    10 2 Отговор
    са искали да "свалят" Цар и Император Путин: Невзлин, Ходорковски, Немцов, (в другата Руска Държава Израел) , там имаше един КГБешник които стреляше по мишена с образа на Путин-а , пи чай в Лондон и тва беше, там имаше и един бивш учител по математика които се обеси в банята си в Лондон с вратовръзката, забравил съм му името са?

    18:54 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Строх ги гони западните мешоци от Путин

    3 8 Отговор
    Затова от страх пускат фейкове.

    18:55 16.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 23-мата бизнесмени в изгнание

    5 6 Отговор
    Да бъдат ликвидирани. Особенно тези които са в Израел.

    18:57 16.10.2025

  • 31 По между другото да Ви открия една

    2 4 Отговор
    голяма тайна, Путин е отдавна умрял, Факти поддържат "легендата" за Путин за да продават маратонки, гуменки, адидас анцузи, кафеварки и так далее...😁🤣

    Коментиран от #37

    18:58 16.10.2025

  • 32 Путин гол до кръста на пони

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ХаХа":

    Аз свалям Томагавките с прашка...ха ха ха ха

    18:58 16.10.2025

  • 33 Как па и 23-мата

    5 3 Отговор
    Все са гнусни евреи се чудя

    Коментиран от #49

    18:58 16.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Перо

    7 3 Отговор
    Ционистът си мисли, че това е Украйна, Майдана!

    18:58 16.10.2025

  • 36 Хайо

    8 3 Отговор
    Стотици ????? 30 човека нямаше ,срещу Макрон излизат по 1 милион пак нищо не пишете ,защо ли???

    19:00 16.10.2025

  • 37 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "По между другото да Ви открия една":

    Аз ша та умра аз тебе! Задунайци опро стачени!

    Коментиран от #51

    19:00 16.10.2025

  • 38 Хиляди умират за него

    6 4 Отговор
    "Стотици руснаци" искали да свалят Путин, това хумор ли е или откровена глупост?

    19:00 16.10.2025

  • 39 Опаааа,

    2 0 Отговор
    Опа , опа ,опа ... Русская жопа .. 🤭😁

    19:01 16.10.2025

  • 40 Улраинец

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "пРосия":

    Като те гледам теб,май България е страната на епитета който използваш .

    19:01 16.10.2025

  • 41 Сандо

    4 4 Отговор
    Ходорковски е истинско потвърждение на максимата,че няма ненаказано добро.Съдът трябваше да го вкара в панделата доживот,Путин го помилва и го пусна да си харчи парите на Запад срещу мижавото обещание,че гадината ще си налага парцалките и ще си гледа кефа и резултата е такъв,какъвто всеки нормален човек знае и очаква.А Путин не спира с либералните си изцепки в ситуация,в която бъдещето на Русия е сериозно застрашено.

    Коментиран от #50, #83

    19:01 16.10.2025

  • 42 Кадиров

    1 2 Отговор
    Хубаво говореше човека ... Само кажи и ще ги приключа тея чфути .....ама кой да слуша

    19:02 16.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Подкарване

    4 3 Отговор
    Подкараха го плъха.

    19:03 16.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кадиров

    4 3 Отговор
    Путин е добряк и си пати от добрината....

    19:04 16.10.2025

  • 47 Дочоолу

    4 2 Отговор
    Aлоо, българите не са тъпи наивници и идиоти като англичаните, как не ви е неудобно да подценявате така хората с тези глупави драсканици. Още малко и ще непишете че тълпите са нахлули в Кремъл да бесят Владимирович, а начело на щурма е американския посланник, хахах

    19:05 16.10.2025

  • 48 малиии

    3 1 Отговор
    Почнаха да си бъркат по дубките , чесно ... 🤭😁

    19:05 16.10.2025

  • 49 Не са 23-ма

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Как па и 23-мата":

    гнусни евреи а 22-ма ! Единият е от Азербайджан

    19:06 16.10.2025

  • 50 Майна

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Сандо":

    Путин граничи с гениалност
    Той ще довърши делото на Сталин
    Двама Великани

    19:06 16.10.2025

  • 51 Брачет,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Путин гол до кръста на пони":

    Успакойсья ...🤭😁

    19:06 16.10.2025

  • 52 Тодор Колев

    3 6 Отговор
    Голяма каша забъркаха нате болшевики! Освен, че любят Путлер, който си е Хитлер, мразят евреите което си е приоритет на Хитлер. Освен, че любят Ленин любят и руските милиардери, дето Ленин им е най-голям враг. Освен, че мразят Евросъюза, любят Дебелян Бекапеевски, дето е евроатлантик номер Едно. Сложни личности!

    19:08 16.10.2025

  • 53 Всички тея

    7 2 Отговор
    До един са направени олигарси от Елцин и с изключение на един са евреи

    19:08 16.10.2025

  • 54 А я вижте

    3 2 Отговор
    Кой е тоя Михаил Ходорковски....!

    19:10 16.10.2025

  • 55 Пацо

    1 1 Отговор
    Тоз богаташ да лапа новичок и ще стане

    19:10 16.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ХИХИХИХИ

    3 3 Отговор
    ГЛАДНИ КОКОШКИ ПРОСО СЪНУВАТ.НА ФАШИЗМА СЪДБАТА Е ЯСНА.

    19:13 16.10.2025

  • 58 ГЛОБАЛИСТИТЕ

    5 3 Отговор
    Жертват и най-силните си фигури в борбата за заграбване на руските ресурси. Ходорковски обаче се оказа безполезен.

    Коментиран от #69, #73

    19:13 16.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 глюпусти

    3 1 Отговор
    137% от руснаците подкрепят пожизнения си импиратор. С ДДСто.

    19:17 16.10.2025

  • 61 Видьо Видев

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Чудо невиждано! Куба внася захар, Русия внася бензин!Купони и ергенски данък!Това може да го постигне само Путин!

    19:17 16.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Боко

    3 3 Отговор
    “… след като 👌стотици👌 руснаци призоваха за свалянето от власт на Владимир Путин…” 😵‍💫😳💉
    Ти да видиш🧐 СТОТИЦИ !!!

    19:20 16.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 кой да знае

    4 3 Отговор
    За метеж срещу законната власт има само едно лекарство. Ходорковски сигурно го знае какво е.

    19:21 16.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 🤣......

    3 3 Отговор
    На този психопат не му стигат дертовете със Зеленски, дроновете, Тръмп с Томахавките, сега и с Ходорковски, явно късия здраво го е подгонила параноя та, едвали Ходорковски има такова влияние че да направи преврат, по вероятно е други кръгове в службите и сред олигарсите да са му вдигнали мерника и той да е усетил нещо, в края на краищата няма да му се размине куршума в тила, много хора погуби и още ще продължава.

    19:23 16.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кви ГЛОБАЛИСТИ бре

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "ГЛОБАЛИСТИТЕ":

    Става дума за чфути ...

    19:26 16.10.2025

  • 70 Румен

    4 0 Отговор
    Много евтин,бальшой театър !

    19:26 16.10.2025

  • 71 Ей сега вече ще видят

    2 0 Отговор
    репресии срещу дисиденти в чужбина....

    19:27 16.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ресурсин

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "ГЛОБАЛИСТИТЕ":

    Не ми барайте ресурса !

    19:29 16.10.2025

  • 74 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    1 2 Отговор
    Пак взехме само средния от руските богатства.

    19:29 16.10.2025

  • 75 Евреина Кобзон

    2 0 Отговор
    Истерия тресе
    Кремълската Измет.

    Когато краят наближава
    Всички Плъхове почнаха да се оглеждат
    Откъде ще им дойде тупаника.

    Удар в Спину
    Е стандартна процедура за Кремля .

    19:29 16.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Най Добре

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    На Стената .

    Като Чаушеску.

    19:30 16.10.2025

  • 78 Ъхъъъъъ.....

    1 2 Отговор
    Михаил Ходорковски, някога най-богатият човек в страната сега няма нищо в страната нали? Но иначе гнусен крадлив евреин направен олигарх още на 17 години от Елцин

    Коментиран от #82, #88

    19:30 16.10.2025

  • 79 Ходорковси

    2 0 Отговор
    не е в Русия !

    19:31 16.10.2025

  • 80 На Кои

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ох майкоооо":

    На Пуся Шаломчето
    И Мендел Алкохолика ?

    19:31 16.10.2025

  • 81 Русия ще стане като Биробиджан

    1 0 Отговор
    Няма никъде евреин да има

    Коментиран от #87

    19:32 16.10.2025

  • 82 Путин нали

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ъхъъъъъ.....":

    Му открадна Милиардите на
    Ходорковски .

    Едно Шаломче
    Прецака друго

    Хахахахаха

    19:32 16.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 КГБ

    1 0 Отговор
    Ситуацията е,като за терористичен акт !

    19:33 16.10.2025

  • 85 Симо

    1 1 Отговор
    Статия от измислени клишета. Сутрин сътрудниците на определени "медии" отиват на работа и им се задава задача да съчинят статия, по политическа коректна тема с клишета от опорните на "водещата" партия. Те и в Пентагона решиха да цензурират статиите на американските медии с подбран текст и формат. Скоро и това ще стане. Иначе акредитация, нанай

    19:33 16.10.2025

  • 86 По-скоро

    2 0 Отговор
    Пригожин ще го свали !

    19:34 16.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 А твоят

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ъхъъъъъ.....":

    кумир пулер, кой го инсталира? Такива човешки недоразумения не бива да се докосват до тояга а на него му дадоха държава. Сега не могат да се отъват от този навлек.

    19:37 16.10.2025

  • 89 123

    1 0 Отговор
    Гледам, че и без бойно поле се колят и бесят неудобни хора там, и си топят мъжкото население бързо. Жалко за нацията им.

    19:37 16.10.2025

  • 90 Всички руски и израелски граждани

    1 0 Отговор
    С двойно гражданство, служили в израелската армия ще бъдат лишени от руско гражданство. Нещо което задължително трябва и в България да се приложи впрочем.

    19:38 16.10.2025

  • 91 Гетлост

    0 0 Отговор
    Според мене статията е смесица от полуистини и откровени лъжи.

    19:40 16.10.2025

