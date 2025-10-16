Кремъл обвини изгнания руски петролен магнат Михаил Ходорковски, че замисля насилствено сваляне на режима на Владимир Путин и създаване на "терористична организация“. Това се случва, след като стотици руснаци призоваха за свалянето от власт на Владимир Путин в рядко срещано проявление на публично недоволство в Санкт Петербург, пише Daily Mail, цитиран от Фокус.
Руските власти започнаха ново разследване срещу Михаил Ходорковски, някога най-богатият човек в страната и един от най-яростните критици на Путин.
Бившият петролен магнат от "Юкос“ е обвинен от руската служба за вътрешна сигурност (ФСБ), заедно с 22 други бизнесмени в изгнание, политици и активисти, в заговор за преврат.
Антикремълските дисиденти са обвинени и в подкрепа на украински агенти за сваляне на властта в Русия.
Макар групата да е била подлагана на подобни преследвания от Кремъл и в миналото, новото разследване предвещава нова вълна от репресии срещу дисиденти в чужбина, което отразява нарастващия страх в Москва от силата на опозицията да разруши режима.
На 13 октомври тълпи от руснаци призоваха за свалянето на Путин по време на демонстрация на площад "Казанская", пише бртанскят вестник.
Опит за преврат в Кремъл? Милиардерът Михаил Ходорковски е обвинен, че иска да отстрани Путин от властта
Бившият петролен магнат от "Юкос" е обвинен от руската служба за вътрешна сигурност, заедно с 22 други бизнесмени в изгнание, политици и активисти, в заговор за преврат
10 Още новини от Украйна
През януари 2024 г., по мое искане, Главната прокуратура обяви рожбата на МБХ, „Антивоенния комитет на Русия“, за нежелана организация. Сега ФСБ образува наказателно дело срещу всички членове на комитета, включително и тези, които все още не са идентифицирани (!), по статии за организиране на терористична група и насилствено завземане на властта. Под меча на правосъдието е каймакът на класата на чуждестранните агенти: Михаил Касянов, Гари Каспаров, Леонид Гозман, Сергей Алексашенко, Марат Гелман, Владимир Кара-Мурза, Виктор Шендерович, Дмитрий Гудков, Артур Смолянинов, Екатерина Шулман, Евгений Чичваркин и други.
19 Още новини от Украйна
Двадесет и двама членове на „Антивоенния комитет на Русия“ са обвинени по делото за създаване на терористична организация. Движението е основано през февруари 2022 г.; целта му е насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Русия, подчерта ФСБ.
