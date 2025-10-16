Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо

Русия няма способност да нанесе удар по ЕС днес, но в следващите години това може да се промени, предупреди европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Опасността няма да изчезне с края на войната в Украйна, добави тя на съвместна пресконференция със зам.-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс при представянето на плана на комисията за повишаване на отбранителните способности на държавите от ЕС, съобщава БТА.
Този план цели да се поддържа мир, посочи Калас. По нейните думи стремежът е до 2030 г. всички днешни недостатъци на европейската отбрана да бъдат преодолени.
По думите на еврокомисар Кубилюс войната трябва да бъде предотвратена и планът на ЕК преследва такава цел. Той отбеляза, че засега способностите на европейските страни да засичат и унищожават дронове на разумна цена са силно ограничени. В Европа не произвеждаме достатъчно количество ракети с голям обсег, добави еврокомисарят.
Предвижда се чувствително увеличение на отбранителните разходи в следващия многогодишен бюджет на ЕС, поясни зам.-председателят на ЕК Хена Виркунен. Тя уточни, че новият бюджет е разчетен за 10 пъти повече средства за военна мобилност и пет пъти повече за отбрана. Виркунен допълни, че комисията е готова да отчита напредъка по изпълнението на плана всяка година.
1 Временното явление ЕС
да тестват търпението на Путин...
Коментиран от #8, #11
20:50 16.10.2025
2 Пич
20:51 16.10.2025
3 Ами
20:51 16.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Чак пък и ПЪРВИ❗
20:52 16.10.2025
5 Pyccкий Карлик
Дайте на пустата Украйна оръжие, ракети, Атом и нека си се оправят с Русията па русски, като братя 👍
20:53 16.10.2025
6 Един
Тази освен едната гола омраза към Русия, заради което я назначиха е естремно просто парче.
20:53 16.10.2025
7 Кая била първи дипломат
Хахаха. Мухаха.Пхахахс.🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
20:54 16.10.2025
8 Европеец
До коментар #1 от "Временното явление ЕС":Тая каята ще излезе по-тъпичка и от алената. ... А иначе Дончо и руският президент Путин се разбраха да се срещат в Будапеща, ама пропагатният сайт чака инструкции да съобщи новината....
Коментиран от #9, #17
20:54 16.10.2025
9 Сандо
До коментар #8 от "Европеец":А уточниха,ли броят и целите на Томахавките?
Коментиран от #12, #43
20:56 16.10.2025
10 Рублевка
Коментиран от #13
20:57 16.10.2025
11 Механик
До коментар #1 от "Временното явление ЕС":Напомням.Днес е ден 1331 от тридневната СВО.
20:57 16.10.2025
12 Българка
До коментар #9 от "Сандо":В музея на смеха в Москва. Поредния трофей
Коментиран от #16
20:57 16.10.2025
13 Димяща ушанка
До коментар #10 от "Рублевка":Аз съм със Спутник!
Коментиран от #18
20:58 16.10.2025
14 ФЕЙК - либераст
20:58 16.10.2025
15 смех геле
20:58 16.10.2025
16 Българин
До коментар #12 от "Българка":Шматко ако залп от Томахоук посети Москва няма да остане много от града.
Коментиран от #24, #27, #29, #44
21:00 16.10.2025
17 Рублевка
До коментар #8 от "Европеец":Как тъй в Будапеща!?!? Там е Орбан! Народен враг на Европа, Урсула и Кая! Противник на ковид ваксината и подкупите.
21:00 16.10.2025
18 Костя копанара
До коментар #13 от "Димяща ушанка":Аз съм на Янсен!
Коментиран от #19
21:00 16.10.2025
19 Пепи Волгата
До коментар #18 от "Костя копанара":Аз съм на ЕВРО!
21:01 16.10.2025
20 име
Коментиран от #23
21:02 16.10.2025
21 Българин
21:02 16.10.2025
22 Диспансер
21:03 16.10.2025
23 От Карлуково
До коментар #20 от "име":Тук,ли си бил?Айде прибирай се .
21:03 16.10.2025
24 Рублевка
До коментар #16 от "Българин":Само ако залпът е с ядрено оръжие. Но тогава от САЩ и Европа няма да остане нищо. Пълно унищожение на населението. Да ни пази Бог от иди оти с власт!
21:04 16.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Джоко
Коментиран от #28
21:05 16.10.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Българин":..... АКО!.....
21:05 16.10.2025
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Джоко":От руснак войник не става.Там е проблема.
21:06 16.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сатана Z
21:06 16.10.2025
31 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
21:07 16.10.2025
32 Анонимен
21:07 16.10.2025
33 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
Коментиран от #38, #40
21:07 16.10.2025
34 калинке кая язък че се водиш дипломат
ако беше така нато отдавна да бяха нападнали Русия
Коментиран от #39
21:07 16.10.2025
35 Блогър от Москва Крим не Руски завинаги
Коментиран от #47
21:08 16.10.2025
36 Какво значи помияри, ....
21:08 16.10.2025
37 Ленин🍌🍌
21:09 16.10.2025
38 до палячо С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #33 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":бълнувай си още за К00ПЕЙКИ смешко
21:09 16.10.2025
39 Да бе
До коментар #34 от "калинке кая язък че се водиш дипломат":Някой се е засилил да напада кочината.
21:09 16.10.2025
40 Делю Хайдутин
До коментар #33 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Ще си омеся и главата.
21:10 16.10.2025
41 посочи Калас....
21:10 16.10.2025
42 Мишел
За да няма повече войни , ядрените сили Русия, Китай и Северна Корея направиха съюз, срещу който никой няма да тръгне да воюва.
21:11 16.10.2025
43 Европеец
До коментар #9 от "Сандо":Е не съм ги послушвал та да знам за целите на томахавчетата..... Ама ще бъде хубаво по Брюксел да идаят, ха пък Путин да пусне нещо от неговите... Да на Европейския съюз на суверените нации и народи .. . Не на Европейския тоталитарен и колониален Съюз на кликата на урсулата и компанията ѝ.....
21:11 16.10.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Българин":За по-тъп.ичките:
"Филип, бащата на Александър Македонски, покорявал Гърция. Страната била раздробена и той завоювал област след област, докато останала само Лакония – земята на спартанците.
Армията на Филип обаче била на предела на силите си, а спартанците се славели като отлични воини.
Решил Филип да се опита да завладее Лакония без боя. И пратил вестоносец с послание при спартанците, което гласяло: „Ако ми се подчините, ще ви направя управители на всички завоювани земи. Ако ли не – ще унищожа прекрасния ви град!
Скоро вестоносецът донесъл отговора.
Там пишело само :
" АКО!"
Коментиран от #45
21:12 16.10.2025
45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Оттам и изразът
"ЛАКОНИЧЕН"
21:13 16.10.2025
46 Хмм
21:15 16.10.2025
47 Козло дуйййй
До коментар #35 от "Блогър от Москва Крим не Руски завинаги":За СССР не знам ,но за Турция в границите и 1878 съм сигурен
21:16 16.10.2025