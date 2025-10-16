Новини
Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо
Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо

16 Октомври, 2025 20:48 661 47

По думите на Кая Калас стремежът е до 2030 г. всички днешни недостатъци на европейската отбрана да бъдат преодолени

Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия няма способност да нанесе удар по ЕС днес, но в следващите години това може да се промени, предупреди европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Опасността няма да изчезне с края на войната в Украйна, добави тя на съвместна пресконференция със зам.-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс при представянето на плана на комисията за повишаване на отбранителните способности на държавите от ЕС, съобщава БТА.

Този план цели да се поддържа мир, посочи Калас. По нейните думи стремежът е до 2030 г. всички днешни недостатъци на европейската отбрана да бъдат преодолени.

По думите на еврокомисар Кубилюс войната трябва да бъде предотвратена и планът на ЕК преследва такава цел. Той отбеляза, че засега способностите на европейските страни да засичат и унищожават дронове на разумна цена са силно ограничени. В Европа не произвеждаме достатъчно количество ракети с голям обсег, добави еврокомисарят.

Предвижда се чувствително увеличение на отбранителните разходи в следващия многогодишен бюджет на ЕС, поясни зам.-председателят на ЕК Хена Виркунен. Тя уточни, че новият бюджет е разчетен за 10 пъти повече средства за военна мобилност и пет пъти повече за отбрана. Виркунен допълни, че комисията е готова да отчита напредъка по изпълнението на плана всяка година.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
  • 1 Временното явление ЕС

    22 3 Отговор
    А бе разните урсуланковци още да продължават
    да тестват търпението на Путин...

    Коментиран от #8, #11

    20:50 16.10.2025

  • 2 Пич

    28 3 Отговор
    Кая и тая-оная са първите тъпанарки на Европа !!! Без никакви способности независимо от ситуацията !!! Подиграват им се и ги унижават открито , което е срамно за всички европейци !!!

    20:51 16.10.2025

  • 3 Ами

    20 1 Отговор
    то зависи от вас,малоумници.

    20:51 16.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 1 Отговор
    Чак пък ДИПЛОМАТ❗
    Чак пък и ПЪРВИ❗

    20:52 16.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    3 16 Отговор
    Решението е елементарно бе Ватсон !!!
    Дайте на пустата Украйна оръжие, ракети, Атом и нека си се оправят с Русията па русски, като братя 👍

    20:53 16.10.2025

  • 6 Един

    18 1 Отговор
    Колко трябва да си пропаднал за да се хващаш на глупостите на нацистката Калас?!
    Тази освен едната гола омраза към Русия, заради което я назначиха е естремно просто парче.

    20:53 16.10.2025

  • 7 Кая била първи дипломат

    17 1 Отговор
    Вица на века!
    Хахаха. Мухаха.Пхахахс.🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    20:54 16.10.2025

  • 8 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Тая каята ще излезе по-тъпичка и от алената. ... А иначе Дончо и руският президент Путин се разбраха да се срещат в Будапеща, ама пропагатният сайт чака инструкции да съобщи новината....

    Коментиран от #9, #17

    20:54 16.10.2025

  • 9 Сандо

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    А уточниха,ли броят и целите на Томахавките?

    Коментиран от #12, #43

    20:56 16.10.2025

  • 10 Рублевка

    13 1 Отговор
    Ковид ваксината на Урсула е ударила Кая в мозъка.

    Коментиран от #13

    20:57 16.10.2025

  • 11 Механик

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Напомням.Днес е ден 1331 от тридневната СВО.

    20:57 16.10.2025

  • 12 Българка

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    В музея на смеха в Москва. Поредния трофей

    Коментиран от #16

    20:57 16.10.2025

  • 13 Димяща ушанка

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Рублевка":

    Аз съм със Спутник!

    Коментиран от #18

    20:58 16.10.2025

  • 14 ФЕЙК - либераст

    6 0 Отговор
    Кая е голям корифей по мъжките мъжките военни проблеми! Вече е в брак с трети мъж! Изучила се жената!

    20:58 16.10.2025

  • 15 смех геле

    4 1 Отговор
    Тая що не си обясни защо Тръмп звъни, а коментира непозната материя?

    20:58 16.10.2025

  • 16 Българин

    1 9 Отговор

    До коментар #12 от "Българка":

    Шматко ако залп от Томахоук посети Москва няма да остане много от града.

    Коментиран от #24, #27, #29, #44

    21:00 16.10.2025

  • 17 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Как тъй в Будапеща!?!? Там е Орбан! Народен враг на Европа, Урсула и Кая! Противник на ковид ваксината и подкупите.

    21:00 16.10.2025

  • 18 Костя копанара

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Димяща ушанка":

    Аз съм на Янсен!

    Коментиран от #19

    21:00 16.10.2025

  • 19 Пепи Волгата

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Костя копанара":

    Аз съм на ЕВРО!

    21:01 16.10.2025

  • 20 име

    3 1 Отговор
    Офф, тая нациска е доказателство за човешката неблагодарност. Литва, Латвия и Естония са някви племена без писменост, дето вместо да са благодарни на руснаците че са им създали държавите и не са били поробени като африкански племе от демократична дължава, ся ходи да плюе тези, на които дължи съществуването си.

    Коментиран от #23

    21:02 16.10.2025

  • 21 Българин

    2 4 Отговор
    От путин чеп за зеле не става.Нито от армията му.

    21:02 16.10.2025

  • 22 Диспансер

    3 0 Отговор
    Тази богомолка,само с усмирителна риза.

    21:03 16.10.2025

  • 23 От Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Тук,ли си бил?Айде прибирай се .

    21:03 16.10.2025

  • 24 Рублевка

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Само ако залпът е с ядрено оръжие. Но тогава от САЩ и Европа няма да остане нищо. Пълно унищожение на населението. Да ни пази Бог от иди оти с власт!

    21:04 16.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Джоко

    1 0 Отговор
    Първия дипломат в олигофрен! Ако Русия не може, кой може?

    Коментиран от #28

    21:05 16.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    ..... АКО!.....

    21:05 16.10.2025

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Джоко":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    21:06 16.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сатана Z

    1 2 Отговор
    "Луд умора няма ,само се пОти" каза Путин и го премести в другия крАчол

    21:06 16.10.2025

  • 31 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    2 1 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    21:07 16.10.2025

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор
    Много интересно как Путин се синхронизира с вашите планове. И като се забавите, той изчаква. 🤣

    21:07 16.10.2025

  • 33 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    2 1 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #38, #40

    21:07 16.10.2025

  • 34 калинке кая язък че се водиш дипломат

    2 1 Отговор
    мозък без покритие Русия няма способност да нанесе удар по ЕС днес


    ако беше така нато отдавна да бяха нападнали Русия

    Коментиран от #39

    21:07 16.10.2025

  • 35 Блогър от Москва Крим не Руски завинаги

    2 2 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #47

    21:08 16.10.2025

  • 36 Какво значи помияри, ....

    2 1 Отговор
    Атлантическа олигофрения и шизофрения.... единият Рюте излиза и почва да дрънка как страшно било и трябва трилиони да даваме щото страшна заплаха имало, после друг олигофрен излиза да обяснява как Русия капацитет нямала и невъзможно било Украйна да победи....после трети олигофрен, после четвърти олигофрен а сега видиш ли върховният олигофрен ....Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо

    21:08 16.10.2025

  • 37 Ленин🍌🍌

    2 0 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 😉

    21:09 16.10.2025

  • 38 до палячо С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    бълнувай си още за К00ПЕЙКИ смешко

    21:09 16.10.2025

  • 39 Да бе

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "калинке кая язък че се водиш дипломат":

    Някой се е засилил да напада кочината.

    21:09 16.10.2025

  • 40 Делю Хайдутин

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Ще си омеся и главата.

    21:10 16.10.2025

  • 41 посочи Калас....

    1 0 Отговор
    Едно неграмотно нищожество с 9 клас ....ни било посочило ...

    21:10 16.10.2025

  • 42 Мишел

    1 0 Отговор
    Какво ще търси с война Русия в Европа? Защо ще я води тази война? Оръжията сега са такива, че правят войната безсмислена. След война а ядрени сили остава само смърт и пълно опустошение на територията , а вероятно и възможно опустошение на цялата планета.
    За да няма повече войни , ядрените сили Русия, Китай и Северна Корея направиха съюз, срещу който никой няма да тръгне да воюва.

    21:11 16.10.2025

  • 43 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Е не съм ги послушвал та да знам за целите на томахавчетата..... Ама ще бъде хубаво по Брюксел да идаят, ха пък Путин да пусне нещо от неговите... Да на Европейския съюз на суверените нации и народи .. . Не на Европейския тоталитарен и колониален Съюз на кликата на урсулата и компанията ѝ.....

    21:11 16.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    За по-тъп.ичките:
    "Филип, бащата на Александър Македонски, покорявал Гърция. Страната била раздробена и той завоювал област след област, докато останала само Лакония – земята на спартанците.

    Армията на Филип обаче била на предела на силите си, а спартанците се славели като отлични воини.

    Решил Филип да се опита да завладее Лакония без боя. И пратил вестоносец с послание при спартанците, което гласяло: „Ако ми се подчините, ще ви направя управители на всички завоювани земи. Ако ли не – ще унищожа прекрасния ви град!
    Скоро вестоносецът донесъл отговора.
    Там пишело само :

    " АКО!"

    Коментиран от #45

    21:12 16.10.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Оттам и изразът
    "ЛАКОНИЧЕН"

    21:13 16.10.2025

  • 46 Хмм

    2 0 Отговор
    първият дипломат на Европа, майтапите ли се, в Естония не могат да задържат собственото си население, вече са под милион, решава естонката какво може и не може Русия

    21:15 16.10.2025

  • 47 Козло дуйййй

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва Крим не Руски завинаги":

    За СССР не знам ,но за Турция в границите и 1878 съм сигурен

    21:16 16.10.2025

