Службата за външно разузнаване на Русия предупреди, че Великобритания планира да извърши "провокация", включваща атака срещу "цивилен чуждестранен кораб в европейско пристанище", съобщава ТАСС.

"Членовете на групата вече са пристигнали във Великобритания за обучение по саботаж. След като терористите бъдат "разкрити", те планират да обявят, че са действали по "заповед на Москва", посочи агенцията.

Освен това СВР заяви, че украинските бойци ще носят произведено в Китай подводно оборудване, което по-късно ще бъде използвано като доказателство за подкрепата на Пекин за войната на Русия в Украйна.

Агенцията изтъкна, че "бързото свличане на Лондон в периферията на световната история" е подтикнало британските разузнавателни служби да се опитат да настроят "най-големите играчи в света един срещу друг", като същевременно отбеляза, че подобни опити ще се провалят.