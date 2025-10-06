Новини
Кремъл: Лондон подготвя атака срещу кораб в Европа, за да набеди после Москва
Кремъл: Лондон подготвя атака срещу кораб в Европа, за да набеди после Москва

6 Октомври, 2025 15:36 1 112 41

Освен това СВР заяви, че украинските бойци ще носят произведено в Китай подводно оборудване, което по-късно ще бъде използвано като доказателство за подкрепата на Пекин за войната на Русия в Украйна

Кремъл: Лондон подготвя атака срещу кораб в Европа, за да набеди после Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Службата за външно разузнаване на Русия предупреди, че Великобритания планира да извърши "провокация", включваща атака срещу "цивилен чуждестранен кораб в европейско пристанище", съобщава ТАСС.

"Членовете на групата вече са пристигнали във Великобритания за обучение по саботаж. След като терористите бъдат "разкрити", те планират да обявят, че са действали по "заповед на Москва", посочи агенцията.

Освен това СВР заяви, че украинските бойци ще носят произведено в Китай подводно оборудване, което по-късно ще бъде използвано като доказателство за подкрепата на Пекин за войната на Русия в Украйна.

Агенцията изтъкна, че "бързото свличане на Лондон в периферията на световната история" е подтикнало британските разузнавателни служби да се опитат да настроят "най-големите играчи в света един срещу друг", като същевременно отбеляза, че подобни опити ще се провалят.


Оценка 3.7 от 27 гласа.
  • 1 Ще ви сритат крепостници!

    11 29 Отговор
    Да се знае.

    Коментиран от #6, #19, #30

    15:38 06.10.2025

  • 2 Типично за британците

    29 5 Отговор
    Подобен случай има вече повод съединените
    Ще ти да влязат в първата световна война е имитация на германска атака срещу техен кораб в Ламанша
    По-късно следствието установи че взривът в корпуса на кораба е дошъл отвъд тоест те сами са го взривали за да имат повод за влизане във войната

    15:40 06.10.2025

  • 3 Чебурашка

    27 7 Отговор
    Малобритания - островът на змиите!

    15:41 06.10.2025

  • 4 хахавото

    27 5 Отговор
    ами ударете един орешник в ми6 и уиндзор и те така те,а ако са недоволни им пуснете посейдона

    15:41 06.10.2025

  • 5 Не се изненадвам

    35 5 Отговор
    Рижавите чалми са майстори в разпалването на конфликти още от времето когато 95%от населението им беше с лунички
    Сега 60%са с фереджета

    15:41 06.10.2025

  • 6 а бе сороското отвърсие

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ще ви сритат крепостници!":

    крий се че иде рунтавия

    15:42 06.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 18 Отговор
    До като не се унищожи блатния халифат няма да има мир по света.

    15:43 06.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 18 Отговор
    Алкохолизираните терористи трябва да са в чувал, копейките им тоже‼️

    15:44 06.10.2025

  • 9 гошо

    21 5 Отговор
    Така както англичаните убиха Георги Марков и после набедиха България.Както американците се опитаха да убият папата и обвиниха България.

    15:44 06.10.2025

  • 10 Баце ЕООД

    19 5 Отговор
    Отчайващо е положението на острова.. Всеки ден ново дъно. Всеки ден протести, мизерия, глад на деца. Загубили са 99% от парите на борсата за последните 5 години. Мн зле.

    15:44 06.10.2025

  • 11 az СВО Победа80

    22 5 Отговор
    Когато предният път от СВР предупредиха за готвени провокации, за които ще бъде обвинена Русия, след около месец последва циркът с дроновете в Полша.

    Без съмнение и сега след около месец, ще има някакъв нов английски цирк ....

    15:45 06.10.2025

  • 12 между редовете

    8 12 Отговор
    да се разбира:
    "закопчаха ни саботьорите, за тва сваляме картите и крещим опит за набедяване."

    15:45 06.10.2025

  • 13 az СВО ПОБЕДА80

    5 12 Отговор
    От Кииф за три дня, до къде се докара бункерната старица, ток нет, топливо нет, блатата в разпад!

    15:47 06.10.2025

  • 14 Голем дебил

    11 4 Отговор
    Кремълци,ние отдавна знаем за провокациите на Уркайна и Аналанглия

    15:47 06.10.2025

  • 15 Историк

    16 2 Отговор
    Тази сутрин в едно предаване на националното радио Ирина Недева интервюира един историк който каза че в определен исторически период Русия е предлагала на Турция да ѝ предаде българското южно черноморие като дори цитира че на България и едно пристанище на Черно море е достатъчно
    Аз съм историк познавам историята все пак си направих труда да проверя къде кой кога е казал подобно нещо или написал проверих и в подписаните договори споразумения и в протоколите на срещите на руски и турски дипломати
    Никъде нищо подобно не е посочено
    То бива русофобия бива обаче чак толкова става смешно

    15:47 06.10.2025

  • 16 Някой

    14 3 Отговор
    На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ). На част е мешано с независимост и от на Франция. На Палестина виждат сметката. Държат някъде още 6 държави.

    15:47 06.10.2025

  • 17 Калчомания

    4 13 Отговор
    Бати миризливите съветски дегрдантни! Жалки убийци!

    15:48 06.10.2025

  • 18 гошо

    4 13 Отговор
    Как и да го въртят ватите вске са го изяли, а за копейките пак средния!

    15:48 06.10.2025

  • 19 Бауц,бауц...

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще ви сритат крепостници!":

    Човка в калтааа!

    15:49 06.10.2025

  • 20 Лятна ушанка

    5 6 Отговор
    Много е лошо, когато се мислиш за по-умен от някого, а то е точно обратно...!

    Коментиран от #24

    15:49 06.10.2025

  • 21 Оооо

    3 12 Отговор
    Кой ви чете вас бе, копейки?! Западна ви бизнеса!

    15:50 06.10.2025

  • 22 Историк

    3 11 Отговор
    Но трябва да се помни, че русия е най големия враг на българщината и България, единствено те са против Съединението и пращат сърбите да ни нападнат в гръб!

    Коментиран от #41

    15:51 06.10.2025

  • 23 Атина Палада

    2 6 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му.

    15:53 06.10.2025

  • 24 оли ,

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лятна ушанка":

    При тебе положението е същото , разбира се от пръв поглед !

    Коментиран от #27

    15:54 06.10.2025

  • 25 матю хари

    2 1 Отговор
    Русия умира от страх да не би НАТО да я демилитаризира.

    Коментиран от #31

    15:56 06.10.2025

  • 26 Много се обясняват руснаците ...

    3 2 Отговор
    Да бухат украинската пасмина и тва е

    Коментиран от #28

    15:57 06.10.2025

  • 27 Лятна ушанка

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "оли ,":

    За мен не мисли! Иди на очен, че нещо погледа ти...мътен...

    Коментиран от #29

    15:58 06.10.2025

  • 28 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Много се обясняват руснаците ...":

    От толкова бухане от втарая остана само скрап и леш по поляните!

    Коментиран от #34

    16:00 06.10.2025

  • 29 оли ,

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Лятна ушанка":

    Ха-ха ! Щраус , голям си майтап ...!

    16:00 06.10.2025

  • 30 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ще ви сритат крепостници!":

    Май ти нещо все наритан ходиш, че даже до рев стигна..

    16:01 06.10.2025

  • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "матю хари":

    Зеленски го прави доста успешно 4та година, над милион вата при кабзона.

    16:01 06.10.2025

  • 32 Време е!

    2 2 Отговор
    Колко добре ще е за света да се потопи този остров!

    Коментиран от #36

    16:02 06.10.2025

  • 33 Пука му на някой

    2 2 Отговор
    За евентуална атака срещу "цивилен чуждестранен кораб в европейско пристанище".... бой по украинската пасмина и хич не се разсейвайте

    16:02 06.10.2025

  • 34 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Малко са те бухали като малък , трябвало е повече !

    16:02 06.10.2025

  • 35 ОСТРОВА ОСТРОВА , КОГА ЛИ???

    2 2 Отговор
    ИСТИНСКАТА ИМ СЪЩНОСТ - ПОСЛОВИЧНО ПОЗНАТА НА СВЕТА ОТ ВЕКОВЕ.

    16:03 06.10.2025

  • 36 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Време е!":

    То пък потъна крайцера, всьо па план сказал ботокс!
    3 дня

    16:05 06.10.2025

  • 37 Така си е

    1 0 Отговор
    Агенцията изтъкна, че има "бързо свличане на Лондон в периферията на световната история".. кой въобще ги брои за нещо вече ...

    16:07 06.10.2025

  • 38 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    0 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:08 06.10.2025

  • 39 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:08 06.10.2025

  • 40 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:09 06.10.2025

  • 41 Драги, пишеш глупости.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Във всеки един исторически факт има въпрос "Защо"? Например "Защо договорът от Сан-Стефано е " ревизиран от други държави?"./Кои са те е друг въпрос, но едва ли са обичащи България./ Съединението е в техен интерес - и досега е така - Македония е извън България закрепва се една историческа несправедливост - и досега е така. Ако си наистина историк, това ще го знаеш. Но ако си учил в Нов български или в някой от ". свободните" университети , може да имаш диплома , но историк не си.

    16:09 06.10.2025

Новини по държави:
