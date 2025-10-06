Кремъл: Лондон подготвя атака срещу кораб в Европа, за да набеди после Москва

Службата за външно разузнаване на Русия предупреди, че Великобритания планира да извърши "провокация", включваща атака срещу "цивилен чуждестранен кораб в европейско пристанище", съобщава ТАСС.
"Членовете на групата вече са пристигнали във Великобритания за обучение по саботаж. След като терористите бъдат "разкрити", те планират да обявят, че са действали по "заповед на Москва", посочи агенцията.
Освен това СВР заяви, че украинските бойци ще носят произведено в Китай подводно оборудване, което по-късно ще бъде използвано като доказателство за подкрепата на Пекин за войната на Русия в Украйна.
Агенцията изтъкна, че "бързото свличане на Лондон в периферията на световната история" е подтикнало британските разузнавателни служби да се опитат да настроят "най-големите играчи в света един срещу друг", като същевременно отбеляза, че подобни опити ще се провалят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще ви сритат крепостници!
Коментиран от #6, #19, #30
15:38 06.10.2025
2 Типично за британците
Ще ти да влязат в първата световна война е имитация на германска атака срещу техен кораб в Ламанша
По-късно следствието установи че взривът в корпуса на кораба е дошъл отвъд тоест те сами са го взривали за да имат повод за влизане във войната
15:40 06.10.2025
3 Чебурашка
15:41 06.10.2025
4 хахавото
15:41 06.10.2025
5 Не се изненадвам
Сега 60%са с фереджета
15:41 06.10.2025
6 а бе сороското отвърсие
До коментар #1 от "Ще ви сритат крепостници!":крий се че иде рунтавия
15:42 06.10.2025
7 Последния Софиянец
15:43 06.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:44 06.10.2025
9 гошо
15:44 06.10.2025
10 Баце ЕООД
15:44 06.10.2025
11 az СВО Победа80
Без съмнение и сега след около месец, ще има някакъв нов английски цирк ....
15:45 06.10.2025
12 между редовете
"закопчаха ни саботьорите, за тва сваляме картите и крещим опит за набедяване."
15:45 06.10.2025
13 az СВО ПОБЕДА80
15:47 06.10.2025
14 Голем дебил
15:47 06.10.2025
15 Историк
Аз съм историк познавам историята все пак си направих труда да проверя къде кой кога е казал подобно нещо или написал проверих и в подписаните договори споразумения и в протоколите на срещите на руски и турски дипломати
Никъде нищо подобно не е посочено
То бива русофобия бива обаче чак толкова става смешно
15:47 06.10.2025
16 Някой
15:47 06.10.2025
17 Калчомания
15:48 06.10.2025
18 гошо
15:48 06.10.2025
19 Бауц,бауц...
До коментар #1 от "Ще ви сритат крепостници!":Човка в калтааа!
15:49 06.10.2025
20 Лятна ушанка
Коментиран от #24
15:49 06.10.2025
21 Оооо
15:50 06.10.2025
22 Историк
Коментиран от #41
15:51 06.10.2025
23 Атина Палада
15:53 06.10.2025
24 оли ,
До коментар #20 от "Лятна ушанка":При тебе положението е същото , разбира се от пръв поглед !
Коментиран от #27
15:54 06.10.2025
25 матю хари
Коментиран от #31
15:56 06.10.2025
26 Много се обясняват руснаците ...
Коментиран от #28
15:57 06.10.2025
27 Лятна ушанка
До коментар #24 от "оли ,":За мен не мисли! Иди на очен, че нещо погледа ти...мътен...
Коментиран от #29
15:58 06.10.2025
28 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Много се обясняват руснаците ...":От толкова бухане от втарая остана само скрап и леш по поляните!
Коментиран от #34
16:00 06.10.2025
29 оли ,
До коментар #27 от "Лятна ушанка":Ха-ха ! Щраус , голям си майтап ...!
16:00 06.10.2025
30 Абе
До коментар #1 от "Ще ви сритат крепостници!":Май ти нещо все наритан ходиш, че даже до рев стигна..
16:01 06.10.2025
31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #25 от "матю хари":Зеленски го прави доста успешно 4та година, над милион вата при кабзона.
16:01 06.10.2025
32 Време е!
Коментиран от #36
16:02 06.10.2025
33 Пука му на някой
16:02 06.10.2025
34 ха-ха
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Малко са те бухали като малък , трябвало е повече !
16:02 06.10.2025
35 ОСТРОВА ОСТРОВА , КОГА ЛИ???
16:03 06.10.2025
36 ха-ха
До коментар #32 от "Време е!":То пък потъна крайцера, всьо па план сказал ботокс!
3 дня
16:05 06.10.2025
37 Така си е
16:07 06.10.2025
38 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
16:08 06.10.2025
39 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:08 06.10.2025
40 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
16:09 06.10.2025
41 Драги, пишеш глупости.
До коментар #22 от "Историк":Във всеки един исторически факт има въпрос "Защо"? Например "Защо договорът от Сан-Стефано е " ревизиран от други държави?"./Кои са те е друг въпрос, но едва ли са обичащи България./ Съединението е в техен интерес - и досега е така - Македония е извън България закрепва се една историческа несправедливост - и досега е така. Ако си наистина историк, това ще го знаеш. Но ако си учил в Нов български или в някой от ". свободните" университети , може да имаш диплома , но историк не си.
16:09 06.10.2025