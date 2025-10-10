Новини
Протестиращи поискаха оставката на президента на Мадагаскар ВИДЕО

БТА БТА

Около 1000 протестиращи дефилираха в столицата на Мадагаскар, сблъсквайки се с полицията, която използва сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да ги разпръсне, в третата седмица на най-значителните безредици от години в островната държава в Индийския океан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Полицията патрулираше по улиците на Антананариво в бронирани автомобили и атакуваше протестиращите, повечето от които носеха маски. Не стана ясно веднага дали има ранени.

Протестите, водени от група, наричаща себе си "Поколение Z Мадагаскар" (Gen Z Madagascar), са най-новите от поредица демонстрации, които според ООН са довели до 22 загинали и десетки ранени. Правителството оспорва тези числа.

Протестите бяха предизвикани първоначално от прекъсвания на водоснабдяването и електрозахранването, но скоро се разшириха, включвайки недоволство от обвинения в корупция и непотизъм.

Протестите накараха президента на Мадагаскар Андри Раджоелина да уволни целия си кабинет, но това не успя да успокои младите хора, които сега го призовават да подаде оставка. Те отхвърлиха и поканата за преговори с Раджоелина в сряда.

По време на сблъсъците в районите Аноси и Махамасина, близо до общинския стадион Махамасина, протестиращите затвориха някои от улиците с камъни и горящи гуми.

Мадагаскар, голям остров с около 31 милиона души население край източното крайбрежие на Африка с история на политически кризи, е видял няколко лидери, принудени да напуснат властта в резултат на въстания, откакто е получил независимост от Франция през 1960 г.

Страната се бори с тежка бедност, която засяга около 80% от населението, отбелязва Световната банка.

51-годишният Раджоелина беше избран за президент през 2018 г. и преизбран през 2023 г., като опозиционните партии бойкотираха изборите.


Мадагаскар
