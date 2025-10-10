Новини
Свят »
Франция »
Neue Zürcher Zeitung: Арогантният Макрон е изчерпан, време е да напусне поста си

10 Октомври, 2025 05:36, обновена 10 Октомври, 2025 05:43 777 10

Политическият му театър вече не се оценява: само 17% от французите все още му вярват, а 73% искат оставката му, пише вестникът

Neue Zürcher Zeitung: Арогантният Макрон е изчерпан, време е да напусне поста си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон е изчерпал потенциала си на политически лидер и е време да напусне поста си, пише швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.

Изданието посочи като най-опасни политици тези, „чийто мандат е изтекъл, но които продължават да се вкопчват във властта“.

Това е гледната точка на вестника за Макрон, чиято мания за величие „вече не е политически ефективна“.

Президентът все повече започва да прилича на „отчаян губернатор на разпадаща се република“.

„Политическият театър на Макрон вече не се оценява: само 17% от французите все още му вярват, а 73% искат оставката му“, пише вестникът. „Дори политическите му съюзници, които би трябвало да го подкрепят, се дистанцират от него. Бившият френски премиер Едуар Филип настоява за мирна и достойна оставка. Друг бивш премиер и генерален секретар на партията „Ренесанс“ на Макрон Габриел Атал заявява пред медиите, че вече не разбира президента.“

В статията се отбелязва, че Франция има „огромен дълг от 3,3 трилиона евро“ и че „парламентаризмът е в криза“. Вестникът припомня, че настоящият президент дойде на власт, обещавайки да предотврати възхода на дясната партия „Национален сбор“. „При Макрон обаче десният популизъм само се засили и икономическото възстановяване е изключено“, смята медията.

Убеждението на френския лидер, че все още може да „реши проблемите на страната си“, говори за неговата арогантност, отбелязват авторите на статията. „Междувременно той допринася за нейната поляризация. Като се държи за властта, той укрепва Националния сбор“, подчертава статията.

„Макрон се е изчерпал и доверието в него е загубено. Ако цената на противопоставянето на Националния сбор е неспособността на държавата да действа, тогава е време да си тръгне“, заключава вестникът.


Франция
Новини по държави:
