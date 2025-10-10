Новини
Ливан превръща тунелите на Хизбула във винарски изби

По-добре да възродим индустрията, вместо да остават като цели на Израел, заяви депутатът Адиб Абдел Мисих

Ливанският депутат Адиб Абдел Мисих предложи превръщането на тунелите на Хизбула във винарски изби, вместо да бъдат разрушавани. Той сподели идеята на страницата си в социалната мрежа X.

„Тези ценни обекти, вместо да бъдат цели на израелските военновъздушни сили, биха могли да бъдат превърнати във винарски изби и да се превърнат в печеливши туристически атракции“, написа депутатът.

Той вярва, че такова използване на бункери и тунели ще допринесе за развитието и съживяването на винарската индустрия.

По-рано Израелските отбранителни сили обявиха, че са убили високопоставен член на Хизбула в района на Бинт Джубейл в южен Ливан.


