National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата ѝ цел е да спечели индустриалната война с НАТО

10 Октомври, 2025 06:06, обновена 10 Октомври, 2025 10:07

Според изданието, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели

National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата ѝ цел е да спечели индустриалната война с НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата цел на руските въоръжени сили е да спечелят „индустриална война“ срещу НАТО и точно в тази посока се движи Москва, пише Андрю Латам, колумнист на американското издание National Security Journal.

Според автора, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели. „Силите на бъдещето ще бъдат по-тежки, по-евтини и софтуерно задвижвани, като ще се предпочита дистанционният огън, многослойната противовъздушна отбрана и масовото използване на дронове пред класическото въздушно господство или маневриране“, се посочва в материала.

Отбелязва се също, че руската страна разпръсква силите си, използва широко планиращи боеприпаси и редовно актуализира ракетното си въоръжение. Според колумниста това прави Русия регионална суперсила с глобални ударни възможности.

Латам смята, че отговорът на НАТО на възхода на Русия може да бъде стабилно и устойчиво военно-промишлено производство, включително средства за противовъздушна отбрана, системи за близко управление на огъня и възможности за електронна война.

Според автора, „след Украйна Москва вероятно ще разположи по-тежка, по-евтина и по-автоматизирана сила, оптимизирана за провеждане на военни кампании по границите си“, което ще усложни планирането на НАТО и ще осигури статута на велика сила на Русия. „Точно натам се е насочила Русия“, се посочва в изданието.

Авторът заключава, че след Украйна Русия „няма да е готова да марширува към Берлин“. „В този свят претенциите на Москва за статут на велика сила се основават не на театралност, а на силен, макар и безмилостен, капацитет за продължителна принуда и именно това изисква интелигентно възпиране“, заключава колумнистата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    41 18 Отговор
    Ако я предизвикате и към Берлин може!!! хихи
    Украйна, ако не бяха слушали англичанина, нито разрушения нито жертви, а сега тотал щета...

    Коментиран от #6, #18, #24, #56

    06:19 10.10.2025

  • 2 Къф Берлин

    18 33 Отговор
    Они 12 год маршируват към селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк и... Са само на 18 км от селото.
    Ееееехехе

    06:28 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво

    15 28 Отговор
    Видях модернизираните руски танкове против дронове....подвижна палатка ли е, оранжерия ли е не можах точно да преценя.

    06:29 10.10.2025

  • 5 Голям смях

    19 33 Отговор
    Авторът няма връзка с реалността. Раша 3 години и половина не може да превземе 30 % от Донбас... Путлер изпроси хиляди севернокорейците и ракети от Кимчо да освободи Курска област 😂

    Коментиран от #42

    06:30 10.10.2025

  • 6 Хихихихи

    11 19 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    рамАзан Тик Тока:
    След Киев тръгваме към Берлин и Париж! 25.02.22
    Хихихихи

    Коментиран от #37

    06:31 10.10.2025

  • 7 Механик

    37 18 Отговор
    Русия ще марширува на където си иска. Русия не се интересува мнението на розАвите понита.
    Не се хабете да анализирате и да "разбирате" Русия! Ако бяхте в състояние да направите това, нямаше сега да ядете попарата. Но вие сте ментално-ощетени и не ви се получава.

    Коментиран от #21, #69, #70

    06:32 10.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Алоо

    29 19 Отговор
    Западните ненормалници! Спрете се бре идиоти. За какво и е Германистан на Русия, ако разбира се сами не си го изпросят

    Коментиран от #11, #12

    06:33 10.10.2025

  • 10 Това е вица на деня

    25 28 Отговор
    Рашистите до момента (3 години и половина) се мотаят само в Донбас и не могат да направят нищо съществено освен да разрушават украинските села и градове с бомбите си.

    Коментиран от #19, #61

    06:34 10.10.2025

  • 11 Хм...

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "Алоо":

    Май не си разбрал текста?

    06:36 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А в какво се състои

    16 5 Отговор
    интелигентното възпиране авторът не споменава…

    06:37 10.10.2025

  • 14 Дааааа...

    9 16 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    146 $ минималка и дървен КЕН еф с ведро на улицата
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #44

    06:38 10.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Но нямаше да унищожат блатния султанат за по малко от 4 години, ако мислеха робски като всяка копейка!

    06:41 10.10.2025

  • 19 болгарин..

    18 10 Отговор

    До коментар #10 от "Това е вица на деня":

    А бг-тата-още колко години ще търпят двата плондера дека ги командорат..за да ги мачкат и да ги гнетять като джуркан боб.в пълнени чушки

    Коментиран от #25

    06:41 10.10.2025

  • 20 Каква супер сила е Русия ве...

    11 12 Отговор
    Мрът като мухи по кърища та на Украйна, при един разрушен Покровск се н@Si.....р@т вече три години и половина че Берлин им се е приискал.

    06:42 10.10.2025

  • 21 Успокой се копейко мaлoyмна!

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Раша е в будна кома и няма power за нищо повече от това което постигна до момента.

    06:42 10.10.2025

  • 22 Юсуф Мастара

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "Няма нужда Русия да бие Европа,":

    Ми цунеш КУ РАна?

    06:43 10.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Първо да превземе Покровск 😂😂😂,

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    че нещо се запъна там, вече 1 година...

    06:45 10.10.2025

  • 25 25 г.търпят

    12 14 Отговор

    До коментар #19 от "болгарин..":

    Жал ък пеДОФил назначен от Елцин ( след преврат).. и то без избори!
    Факт

    06:45 10.10.2025

  • 26 Атина Палада

    10 15 Отговор
    Кога ще пускат бензина в блатата, с кво ще пълнят уазките от 60те за Бирлин!?

    Коментиран от #31

    06:46 10.10.2025

  • 27 Факт

    16 3 Отговор
    Студената война се връща. Нищо ново!

    06:46 10.10.2025

  • 28 хикочко..

    12 8 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Трябва да признаем че масква придоби едно цяло море-азовско..заедно с пристанищата му и прибра зърнената реколта на 2/3 от житницата на бандерите,а вече красная вижда бреговете на големата бара в днiпро област..

    Коментиран от #32

    06:47 10.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 дедо..

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Когато на паладскатаобъсъница и поникнат..влакна,тогава бг-то няма да дава дневно по один млн.лв на тюркботаш

    Коментиран от #34

    06:51 10.10.2025

  • 32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 12 Отговор

    До коментар #28 от "хикочко..":

    Важното е керматорките в блатата да пушат 24/7, а те нека си гледат Днепър и Азовско море, още са пред Часов Яр с над милион чувала груз 200!

    Коментиран от #38

    06:51 10.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Делю Хайдутин

    6 12 Отговор

    До коментар #31 от "дедо..":

    То рашподлогата рублен подписа боташа, подлогович!

    06:53 10.10.2025

  • 35 Нормално

    9 10 Отговор
    Авторът явно не е виждал опашките по бензиностанциите в РФ. Русия с всеки изминал ден се приближава към своята гибел като Империя на злото.

    06:54 10.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пояснение

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хихихихи":

    Германия е предназначена за донорство. Да се дои и стриже . В същото време икономиката и да се държи полу-жива , и да изпитва постоянно липса на евтини качествени суровини, и енерго-носители . Това беше загатнато с майдана в Киев , и получи развитие 2022 г.

    07:01 10.10.2025

  • 38 хикочко..

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Сън сънувах,сън бандерски сънувах..бегай да гасиш столицата на кiевската хунта,астронавтите от мкс казаха че е много красива-озарена от огни масковские

    07:03 10.10.2025

  • 39 руски текезар

    8 8 Отговор
    Зеленски : ""Ако Путин иска да превземе Източна Украйна, ще трябва да погребе един милион от войниците си"" За путин руските камари трупове не са фактор! Иначе досега да е спрял войната, а и китай бълва доволно количество бели ладички!

    07:08 10.10.2025

  • 40 матей

    11 6 Отговор
    Глупак, Русия няма да марширува към Берлин, но ще го изравни със земята!

    07:16 10.10.2025

  • 41 руски текезар

    6 10 Отговор
    Как ще спечели индустриалната война, като и намаляват постоянно енергоносителите!

    Коментиран от #54

    07:17 10.10.2025

  • 42 СМЯХ ДУМАШ

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Голям смях":

    НЕ НЕ Е СМЕШНО-ГУЪЛ ЪРТ УАР МАП УКРАИНЕ ДЕИЛИ ЪПДЕИТ---УКРАИНА ТУ ТУУУУУ

    07:18 10.10.2025

  • 43 руски текезар

    7 10 Отговор
    Какво маршируване при скорост 1 % на година! Ще им трябват 100 години за да влязат в Европа, а дотогава русия ще е мъpтва!

    07:21 10.10.2025

  • 44 ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Дааааа...":

    ПРЕД ПАНЕЛКА В ПЛЕВЕН С ВЪТРШНА ТОАЛЕТНА И ЛИПСА НА ВОДА---СВИНСКА РАБОТА ДЕТО ЯДЕШ ТАМ ШЕРЕШ

    07:22 10.10.2025

  • 45 жжжжжж

    3 5 Отговор
    за кремъл ли става въпрос или за путин. ? помним как горби и елцин обърнаха политиката на 180 градуса....нищо не е сигурно.

    07:40 10.10.2025

  • 46 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 5 Отговор
    Тъжен евроатлантически квич !

    07:45 10.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Забелязал

    9 12 Отговор
    Украйна напълно развенча мита за силата на руската "армия".
    Путлер се принуди да проси севернокорейци от Кимчо за да освободи Курска област 😂...
    С всеки изминал ден от войната, позора за Раша се увеличава като опашките 😂по бензиностанциите и.

    07:53 10.10.2025

  • 50 Че тя

    0 1 Отговор
    я спечели още 1989 !

    07:58 10.10.2025

  • 51 Също

    0 1 Отговор
    и селскостопанската,!

    08:00 10.10.2025

  • 52 Факт

    5 8 Отговор
    Русия нападна Украйна още през 2014г
    . Един руски охлюв за 11 години щеше да е вече в Берлин!!! 😂

    08:04 10.10.2025

  • 53 От известно време

    7 3 Отговор
    Подозирам че Зеленски е агент на Путин и разиграват на Запада Доброто и Лошото Ченге...
    Ако е така - ще е МЕГАИЗМАМАТА на века...
    Kрaвулята /понеже толкова им е капацитета / си дават оръжията...
    Руснака им прави РИВЪРС ИНЖЕНЕРИНГ...
    И после...Ела да видиш...

    Коментиран от #67

    08:06 10.10.2025

  • 54 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "руски текезар":

    В нашите медии това не се отразява, но от 7-8 години в Русия ежемесечно влизат в действие по 20-25 нови големи промишлени предприятия, които използват евтините руски суровини и енергия, за да произвеждат търсена в страната и по света продукция . Русия прави нова гигантска реиндустриализация.

    Коментиран от #57, #63, #71

    08:38 10.10.2025

  • 55 явер

    5 3 Отговор
    Каква индустрия има Русия, че не ми е ясно. Тя дрон сама не може да произведе, по-скоро да сглоби с части от други държави. Не зная, колко хора са били в Русия, но там мизерията е толкова голяма, че бие някой африкански държави. В цялата си история Русия е крадяла от други държави, дори и космическите изследвания в началото са с помоща на германците и агентурни действия в Америка.

    Коментиран от #59

    08:44 10.10.2025

  • 56 Един

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Само до Берлин ли? Ако не беше Покровск и до Ламанша щяха да стигнат. 😀

    Коментиран от #58

    08:49 10.10.2025

  • 57 😅😂😆.....

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    Сериозно🤣... гигантска индустриализация ли?, както индустриализацията на СССР ли ? 🤣

    08:49 10.10.2025

  • 58 Гимараеш от Магеляеш...

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Един":

    И ние в Лисабон се отчаяхме, зарязахме окопите дето ги копахме три години, и сега само пикаем в тях, украинците объркаха работата.

    08:54 10.10.2025

  • 59 Цецко дюзата

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "явер":

    Предполагам частите за дронове са придружени с инструкции, инструктори, дълги инструктажи и обучение в китай. На колxозника, да му разкулачиш една детска играчка, немое я сглоби!

    08:54 10.10.2025

  • 60 факуса

    0 2 Отговор
    що да ходи ако направи сичко шише джам,няма да им се наложи да се разправят севропа

    09:13 10.10.2025

  • 61 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Това е вица на деня":

    друго си е сащ те асфалтират и строят жилища бомбейки,ирак и либия и къде ли не още могат ги населят

    09:16 10.10.2025

  • 62 Тъжна

    1 2 Отговор
    Картина е руската действителност

    Коментиран от #64

    09:25 10.10.2025

  • 63 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    В нашите медии това не се отразява, но от 7-8 години в Русия ежемесечно влизат в действие по 20-25 нови големи промишлени предприятия, които използват евтините руски суровини и енергия, за да произвеждат търсена в страната и по света продукция . Русия прави нова гигантска реиндустриализация."" "" ""

    Моля споделете какво произвеждат тези нови руски предприятия освен оръжие,та дори москвичите, ладите и волгите станаха китайски, само емблемата им е руска!!! 😂

    Коментиран от #65

    09:29 10.10.2025

  • 64 Факт е че

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Тъжна":

    А за нашата да кажеш нещо!

    09:30 10.10.2025

  • 65 То е ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Факт":

    Много компании работят все още в Русия. Подценяваш руснака май. Прочети да видиш какво са създавали.

    Коментиран от #66

    09:32 10.10.2025

  • 66 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "То е ясно":

    А ние 35 години рушим и крадем. Много сме добри в това. Даже имаме 240 майстер крадци в центъра на София!

    09:34 10.10.2025

  • 67 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "От известно време":

    Путин е китайски агент защото направи Русия зависима и подчинена на Китай!

    09:37 10.10.2025

  • 68 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Преди 265 години на вчерашния 09.10. 1760г. руснаците за първи път превземат в Берлин. После го превземат още два пъти през 1813 и през 1945г.

    Да се знае и да се помни!

    Така както върви ще има и четвърти път!

    09:40 10.10.2025

  • 69 Какво ядем викаш ?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Я се събуди . 3ти ден го ядем 4години . Чакаме Т34 да включат в ко беше ...а да СВО. Забравих.

    09:45 10.10.2025

  • 70 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    до 7 получили сте емоции от статия писана 2022 година - сега чакаме фалита

    09:49 10.10.2025

  • 71 Страшен виц каза

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    Току виж и автомобили ще почнат да произвеждат . След 300 години

    09:53 10.10.2025

  • 72 Русуфил хардлайнарин

    1 1 Отговор
    Путин е китайски агент на световноизвестната марка лада!

    10:06 10.10.2025

