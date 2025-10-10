National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата ѝ цел е да спечели индустриалната война с НАТО

Новата цел на руските въоръжени сили е да спечелят „индустриална война“ срещу НАТО и точно в тази посока се движи Москва, пише Андрю Латам, колумнист на американското издание National Security Journal.
Според автора, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели. „Силите на бъдещето ще бъдат по-тежки, по-евтини и софтуерно задвижвани, като ще се предпочита дистанционният огън, многослойната противовъздушна отбрана и масовото използване на дронове пред класическото въздушно господство или маневриране“, се посочва в материала.
Отбелязва се също, че руската страна разпръсква силите си, използва широко планиращи боеприпаси и редовно актуализира ракетното си въоръжение. Според колумниста това прави Русия регионална суперсила с глобални ударни възможности.
Латам смята, че отговорът на НАТО на възхода на Русия може да бъде стабилно и устойчиво военно-промишлено производство, включително средства за противовъздушна отбрана, системи за близко управление на огъня и възможности за електронна война.
Според автора, „след Украйна Москва вероятно ще разположи по-тежка, по-евтина и по-автоматизирана сила, оптимизирана за провеждане на военни кампании по границите си“, което ще усложни планирането на НАТО и ще осигури статута на велика сила на Русия. „Точно натам се е насочила Русия“, се посочва в изданието.
Авторът заключава, че след Украйна Русия „няма да е готова да марширува към Берлин“. „В този свят претенциите на Москва за статут на велика сила се основават не на театралност, а на силен, макар и безмилостен, капацитет за продължителна принуда и именно това изисква интелигентно възпиране“, заключава колумнистата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
Украйна, ако не бяха слушали англичанина, нито разрушения нито жертви, а сега тотал щета...
Коментиран от #6, #18, #24, #56
06:19 10.10.2025
2 Къф Берлин
Ееееехехе
06:28 10.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Браво
06:29 10.10.2025
5 Голям смях
Коментиран от #42
06:30 10.10.2025
6 Хихихихи
До коментар #1 от "хихи":рамАзан Тик Тока:
След Киев тръгваме към Берлин и Париж! 25.02.22
Хихихихи
Коментиран от #37
06:31 10.10.2025
7 Механик
Не се хабете да анализирате и да "разбирате" Русия! Ако бяхте в състояние да направите това, нямаше сега да ядете попарата. Но вие сте ментално-ощетени и не ви се получава.
Коментиран от #21, #69, #70
06:32 10.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Алоо
Коментиран от #11, #12
06:33 10.10.2025
10 Това е вица на деня
Коментиран от #19, #61
06:34 10.10.2025
11 Хм...
До коментар #9 от "Алоо":Май не си разбрал текста?
06:36 10.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А в какво се състои
06:37 10.10.2025
14 Дааааа...
До коментар #8 от "Мдаа":146 $ минималка и дървен КЕН еф с ведро на улицата
Ааасаахахаааа
Коментиран от #44
06:38 10.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Последния Софиянец
До коментар #1 от "хихи":Но нямаше да унищожат блатния султанат за по малко от 4 години, ако мислеха робски като всяка копейка!
06:41 10.10.2025
19 болгарин..
До коментар #10 от "Това е вица на деня":А бг-тата-още колко години ще търпят двата плондера дека ги командорат..за да ги мачкат и да ги гнетять като джуркан боб.в пълнени чушки
Коментиран от #25
06:41 10.10.2025
20 Каква супер сила е Русия ве...
06:42 10.10.2025
21 Успокой се копейко мaлoyмна!
До коментар #7 от "Механик":Раша е в будна кома и няма power за нищо повече от това което постигна до момента.
06:42 10.10.2025
22 Юсуф Мастара
До коментар #17 от "Няма нужда Русия да бие Европа,":Ми цунеш КУ РАна?
06:43 10.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Първо да превземе Покровск 😂😂😂,
До коментар #1 от "хихи":че нещо се запъна там, вече 1 година...
06:45 10.10.2025
25 25 г.търпят
До коментар #19 от "болгарин..":Жал ък пеДОФил назначен от Елцин ( след преврат).. и то без избори!
Факт
06:45 10.10.2025
26 Атина Палада
Коментиран от #31
06:46 10.10.2025
27 Факт
06:46 10.10.2025
28 хикочко..
До коментар #16 от "Механик":Трябва да признаем че масква придоби едно цяло море-азовско..заедно с пристанищата му и прибра зърнената реколта на 2/3 от житницата на бандерите,а вече красная вижда бреговете на големата бара в днiпро област..
Коментиран от #32
06:47 10.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 дедо..
До коментар #26 от "Атина Палада":Когато на паладскатаобъсъница и поникнат..влакна,тогава бг-то няма да дава дневно по один млн.лв на тюркботаш
Коментиран от #34
06:51 10.10.2025
32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #28 от "хикочко..":Важното е керматорките в блатата да пушат 24/7, а те нека си гледат Днепър и Азовско море, още са пред Часов Яр с над милион чувала груз 200!
Коментиран от #38
06:51 10.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Делю Хайдутин
До коментар #31 от "дедо..":То рашподлогата рублен подписа боташа, подлогович!
06:53 10.10.2025
35 Нормално
06:54 10.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 пояснение
До коментар #6 от "Хихихихи":Германия е предназначена за донорство. Да се дои и стриже . В същото време икономиката и да се държи полу-жива , и да изпитва постоянно липса на евтини качествени суровини, и енерго-носители . Това беше загатнато с майдана в Киев , и получи развитие 2022 г.
07:01 10.10.2025
38 хикочко..
До коментар #32 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Сън сънувах,сън бандерски сънувах..бегай да гасиш столицата на кiевската хунта,астронавтите от мкс казаха че е много красива-озарена от огни масковские
07:03 10.10.2025
39 руски текезар
07:08 10.10.2025
40 матей
07:16 10.10.2025
41 руски текезар
Коментиран от #54
07:17 10.10.2025
42 СМЯХ ДУМАШ
До коментар #5 от "Голям смях":НЕ НЕ Е СМЕШНО-ГУЪЛ ЪРТ УАР МАП УКРАИНЕ ДЕИЛИ ЪПДЕИТ---УКРАИНА ТУ ТУУУУУ
07:18 10.10.2025
43 руски текезар
07:21 10.10.2025
44 ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ
До коментар #14 от "Дааааа...":ПРЕД ПАНЕЛКА В ПЛЕВЕН С ВЪТРШНА ТОАЛЕТНА И ЛИПСА НА ВОДА---СВИНСКА РАБОТА ДЕТО ЯДЕШ ТАМ ШЕРЕШ
07:22 10.10.2025
45 жжжжжж
07:40 10.10.2025
46 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:45 10.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Забелязал
Путлер се принуди да проси севернокорейци от Кимчо за да освободи Курска област 😂...
С всеки изминал ден от войната, позора за Раша се увеличава като опашките 😂по бензиностанциите и.
07:53 10.10.2025
50 Че тя
07:58 10.10.2025
51 Също
08:00 10.10.2025
52 Факт
. Един руски охлюв за 11 години щеше да е вече в Берлин!!! 😂
08:04 10.10.2025
53 От известно време
Ако е така - ще е МЕГАИЗМАМАТА на века...
Kрaвулята /понеже толкова им е капацитета / си дават оръжията...
Руснака им прави РИВЪРС ИНЖЕНЕРИНГ...
И после...Ела да видиш...
Коментиран от #67
08:06 10.10.2025
54 Мишел
До коментар #41 от "руски текезар":В нашите медии това не се отразява, но от 7-8 години в Русия ежемесечно влизат в действие по 20-25 нови големи промишлени предприятия, които използват евтините руски суровини и енергия, за да произвеждат търсена в страната и по света продукция . Русия прави нова гигантска реиндустриализация.
Коментиран от #57, #63, #71
08:38 10.10.2025
55 явер
Коментиран от #59
08:44 10.10.2025
56 Един
До коментар #1 от "хихи":Само до Берлин ли? Ако не беше Покровск и до Ламанша щяха да стигнат. 😀
Коментиран от #58
08:49 10.10.2025
57 😅😂😆.....
До коментар #54 от "Мишел":Сериозно🤣... гигантска индустриализация ли?, както индустриализацията на СССР ли ? 🤣
08:49 10.10.2025
58 Гимараеш от Магеляеш...
До коментар #56 от "Един":И ние в Лисабон се отчаяхме, зарязахме окопите дето ги копахме три години, и сега само пикаем в тях, украинците объркаха работата.
08:54 10.10.2025
59 Цецко дюзата
До коментар #55 от "явер":Предполагам частите за дронове са придружени с инструкции, инструктори, дълги инструктажи и обучение в китай. На колxозника, да му разкулачиш една детска играчка, немое я сглоби!
08:54 10.10.2025
60 факуса
09:13 10.10.2025
61 факуса
До коментар #10 от "Това е вица на деня":друго си е сащ те асфалтират и строят жилища бомбейки,ирак и либия и къде ли не още могат ги населят
09:16 10.10.2025
62 Тъжна
Коментиран от #64
09:25 10.10.2025
63 Факт
До коментар #54 от "Мишел":В нашите медии това не се отразява, но от 7-8 години в Русия ежемесечно влизат в действие по 20-25 нови големи промишлени предприятия, които използват евтините руски суровини и енергия, за да произвеждат търсена в страната и по света продукция . Русия прави нова гигантска реиндустриализация."" "" ""
Моля споделете какво произвеждат тези нови руски предприятия освен оръжие,та дори москвичите, ладите и волгите станаха китайски, само емблемата им е руска!!! 😂
Коментиран от #65
09:29 10.10.2025
64 Факт е че
До коментар #62 от "Тъжна":А за нашата да кажеш нещо!
09:30 10.10.2025
65 То е ясно
До коментар #63 от "Факт":Много компании работят все още в Русия. Подценяваш руснака май. Прочети да видиш какво са създавали.
Коментиран от #66
09:32 10.10.2025
66 Гого
До коментар #65 от "То е ясно":А ние 35 години рушим и крадем. Много сме добри в това. Даже имаме 240 майстер крадци в центъра на София!
09:34 10.10.2025
67 Факт
До коментар #53 от "От известно време":Путин е китайски агент защото направи Русия зависима и подчинена на Китай!
09:37 10.10.2025
68 az СВО Победа 80
Да се знае и да се помни!
Така както върви ще има и четвърти път!
09:40 10.10.2025
69 Какво ядем викаш ?
До коментар #7 от "Механик":Я се събуди . 3ти ден го ядем 4години . Чакаме Т34 да включат в ко беше ...а да СВО. Забравих.
09:45 10.10.2025
70 наблюдател
До коментар #7 от "Механик":до 7 получили сте емоции от статия писана 2022 година - сега чакаме фалита
09:49 10.10.2025
71 Страшен виц каза
До коментар #54 от "Мишел":Току виж и автомобили ще почнат да произвеждат . След 300 години
09:53 10.10.2025
72 Русуфил хардлайнарин
10:06 10.10.2025