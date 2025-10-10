Новини
Швейцарският NZZ: Оцелялата Фон дер Лайен подкопава демокрацията, превишава правомощията си и си приписва чужди заслуги

10 Октомври, 2025 06:19, обновена 10 Октомври, 2025 06:32 1 611 24

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • критики

Въпреки победата си, председателката на ЕК „не трябва да таи илюзии, че е имунизирана“, тъй като „критиката към нейния лидерски стил е оправдана“, пише вестникът

Швейцарският NZZ: Оцелялата Фон дер Лайен подкопава демокрацията, превишава правомощията си и си приписва чужди заслуги - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Критиката към лидерския стил на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е оправдана, въпреки провала на двата вота на недоверие, пише Neue Zürcher Zeitung /NZZ/.

Въпреки победата си, председателката на ЕК „не трябва да таи илюзии, че е имунизирана“, тъй като „критиката към нейния лидерски стил е оправдана“, пише вестникът. „Последните две седмици са показателни: с плановете си да създаде европейска „стена от дронове“ бившият германски министър на отбраната, която постигна малък успех на предишния си пост, забравя, че политиката за сигурност е отговорност на националните държави и НАТО, а Европейската комисия трябва да играе само координираща роля“, пише вестникът. „А стратегията за изкуствен интелект, представена в сряда, е толкова неясна, че целите ѝ са практически невъзможни за постигане.“

Вестникът нарича „разбирането на фон дер Лайен за принципите на упражняване на правомощията ѝ съмнително“. Вестникът посочва желанието на председателя на ЕК да контролира всичко, което я принуждава „да държи европейските комисари на каишка и да си приписва заслугите за работата на другите“. Освен това фон дер Лайен почти никога не участва в публични дебати и не дава интервюта, страхувайки се от потенциални противоречия.

„В момента фон дер Лайен може да няма алтернатива като председател на Комисията“, заключава NZZ. „Но тя подкопава демократичните принципи, които ЕС толкова обича да прокламира.“

На сесията си в Страсбург на 9 октомври Европейският парламент последователно отхвърли две резолюции за недоверие към председателя на Комисията. Гласуването поискаха крайнолеви и крайнодесни партии. Десницата обвинява председателя на Комисията в корупция и липса на прозрачност, докато левицата я обвинява в подкопаване на програмата на Зелените и бездействие по отношение на ситуацията в ивицата Газа. И двата радикални блока обвиняват фон дер Лайен, че е пренебрегнала интересите на ЕС във външнополитическата сфера при сключването на тарифно споразумение със САЩ и подписването на споразумения за свободна търговия с латиноамериканските страни.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 38 гласа.
  • 1 Факти

    49 3 Отговор
    БРАВОООО за статията! Точно и ясно е описано всичко. Дано има съд и затвор.

    06:35 10.10.2025

  • 2 Уса

    43 3 Отговор
    Вота на недоверие е трик на демокрацията и не е измислен да бъде спечелен.Това са геиските механизми за удържане на грешната власт

    06:38 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    41 2 Отговор
    ТАЗИ ЗМИЯ ТРЯБВА С ЛОПАТАТА И ПО КУХАТА И ГЛАВА

    06:47 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нннн

    42 1 Отговор
    Някои държави имат Първа дама. ЕС има Първа вещица тя е и наша, де

    06:53 10.10.2025

  • 7 ООрана държава

    47 1 Отговор
    Ква демокрация бе, натискат орбан, разтурят избори когато не им хареса резултата.... това си е диктатура

    06:56 10.10.2025

  • 8 Хи хи

    22 1 Отговор
    дръта вещица !!!

    07:13 10.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    27 1 Отговор
    О,има алтернатива на Урсула. Орбан ще се справи прекрасно на нейно място.

    07:17 10.10.2025

  • 11 Предлагам

    16 1 Отговор
    Разчекване с четири коня!

    07:26 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    15 1 Отговор
    Защо оцелява ? Защото е овъртолила всички в корупция !!! Започнат ли да разплитат нея , ще разплетат още много !!!

    07:37 10.10.2025

  • 16 гошо

    11 1 Отговор
    Леко е корумпирана,а?Няма махане от бостана.

    07:38 10.10.2025

  • 17 Факт е че

    8 1 Отговор
    тя е дърта вещица!

    07:38 10.10.2025

  • 18 Артилерист

    15 0 Отговор
    Похвално за истински демократичната публикация на този швейцарски вестник. Лайен: "контролира ВСИЧКО, като държи европейските комисари на кайшка; тя НИКОГА НЕ УЧАСТВА В ПУБЛИЧНИ ДЕБАТИ И НЕ ДАВА ИНТЕРВЮТА; ТЯ ПОДКОПАВА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ"!!! Ето това е истината за "демокрацията" на Европейския съюз. Сега, ако изредя аргументи за публичните контакти на Путин с обикновени хора, журналисти, международни форуми и прочие, в сравнение с Лайен, ще ме изтрият, но вие си ги припомнете, като започнете от завчерашния форум в Петербург...

    Коментиран от #24

    07:39 10.10.2025

  • 19 Не мога да

    6 2 Отговор
    повярвам Европа загива а тия до нея преяждат и не виждат по-далеко от носа си!

    07:40 10.10.2025

  • 20 Василеску

    8 0 Отговор
    Нека никой не се чуди защо швейцарците са най-хубавата, богата и нормална държава. Защото са неутрални, обективни, разумни и спазват правилата и законите. И заради това са и богати. И обратното.

    Коментиран от #22

    07:45 10.10.2025

  • 21 Манолчо

    1 4 Отговор
    ама тя Швейцария не е в ЕС, какви оценка да дава, като не е работа на една неутрална държава. А за мен Урсула фон дер Лайен е една достойна дама, която с много деликатност си върши работата.

    07:53 10.10.2025

  • 22 Те са

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Василеску":

    една сбирщина от кантони, които си живеят по планините самостоятелно и ги интересуват само добитъка, планината, парите и часовниците.

    07:56 10.10.2025

  • 23 Георгиев

    0 1 Отговор
    Нещо заглъхна гигантската манипулация и кражба покрай Което 19, на Урсула. И заведените дела не се движат. Това ако е демокрация.... Но то и у нас е същото. Вотовете тук, гласуванията на грешния парламент.... Всичко е фалш.
    Тази дъртата, като зеления наркоман, стиска зъби, иззема не нейни функции, върти секирата и управлява. Това създава неприязнено отношение на народите в ЕС и се чувстват промени, които в следващия ЕП ще са значителни. Сега все още ЕНП и купената ПЕС пазят гърба й. Но това е до време, чийто край наближава.

    08:00 10.10.2025

  • 24 Не е вярно

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Артилерист":

    просто не сте чули речта й на последния форум. Толкова социална и житейска програма. Браво на Урсула. Много плювачи. Просто ЕС функционира като съюз, а не като обединени европейски щати. Ако се обединим всички страни, тогава ще имаме единно законодателство, армия, федеративно правителство и т.н. И това ще стане.

    08:01 10.10.2025

