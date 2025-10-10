Швейцарският NZZ: Оцелялата Фон дер Лайен подкопава демокрацията, превишава правомощията си и си приписва чужди заслуги

Критиката към лидерския стил на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е оправдана, въпреки провала на двата вота на недоверие, пише Neue Zürcher Zeitung /NZZ/.

Въпреки победата си, председателката на ЕК „не трябва да таи илюзии, че е имунизирана“, тъй като „критиката към нейния лидерски стил е оправдана“, пише вестникът. „Последните две седмици са показателни: с плановете си да създаде европейска „стена от дронове“ бившият германски министър на отбраната, която постигна малък успех на предишния си пост, забравя, че политиката за сигурност е отговорност на националните държави и НАТО, а Европейската комисия трябва да играе само координираща роля“, пише вестникът. „А стратегията за изкуствен интелект, представена в сряда, е толкова неясна, че целите ѝ са практически невъзможни за постигане.“

Вестникът нарича „разбирането на фон дер Лайен за принципите на упражняване на правомощията ѝ съмнително“. Вестникът посочва желанието на председателя на ЕК да контролира всичко, което я принуждава „да държи европейските комисари на каишка и да си приписва заслугите за работата на другите“. Освен това фон дер Лайен почти никога не участва в публични дебати и не дава интервюта, страхувайки се от потенциални противоречия.

„В момента фон дер Лайен може да няма алтернатива като председател на Комисията“, заключава NZZ. „Но тя подкопава демократичните принципи, които ЕС толкова обича да прокламира.“

На сесията си в Страсбург на 9 октомври Европейският парламент последователно отхвърли две резолюции за недоверие към председателя на Комисията. Гласуването поискаха крайнолеви и крайнодесни партии. Десницата обвинява председателя на Комисията в корупция и липса на прозрачност, докато левицата я обвинява в подкопаване на програмата на Зелените и бездействие по отношение на ситуацията в ивицата Газа. И двата радикални блока обвиняват фон дер Лайен, че е пренебрегнала интересите на ЕС във външнополитическата сфера при сключването на тарифно споразумение със САЩ и подписването на споразумения за свободна търговия с латиноамериканските страни.