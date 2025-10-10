Берлин отпуска 29 милиона евро хуманитарна помощ за Газа

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия ще предостави 29 милиона евро незабавна хуманитарна помощ за Ивицата Газа, в подкрепа на усилията за стабилизиране на региона след историческото мирно споразумение между Израел и палестинското движение Хамас, подписано вчера, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предоставяме 29 милиона евро за хуманитарна помощ. Заедно с Египет ще организираме конференция за възстановяването на Газа,“ заяви Мерц в платформата X (бивш Twitter). Той добави, че Германия ще поеме активна роля в мирния процес, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, който посредничи при споразумението.

Подписаното вчера споразумение за прекратяване на огъня трябва да сложи край на двугодишната война, в която загинаха над 67 000 палестинци и повече от 1 200 израелци. Сделката, постигната след продължителни преговори с посредничеството на САЩ, Египет, Катар и Турция, предвижда освобождаване на всички израелски заложници в замяна на стотици палестински затворници, както и постепенно изтегляне на израелските сили от Газа.

Очаква се хуманитарните конвои да навлязат в територията в следващите дни, като десетки камиони с храни, вода и медикаменти вече чакат на граничния пункт „Рафа“.

Мерц подчерта, че Европа има морално задължение да участва във възстановяването на региона:

„Не можем да оставим мира само в ръцете на други. Германия ще допринесе за хуманитарната стабилност и ще помогне на хората в Газа да възстановят живота си след години на страдание,“ каза той.

Мирната сделка между Израел и Хамас се възприема като дипломатически пробив с глобално отражение.

Според международни анализатори споразумението може да възстанови доверието между арабските и западните държави, да намали напрежението в Източното Средиземноморие и да възобнови мирния процес в Близкия изток, който беше блокиран повече от десетилетие.

Европейски дипломати приветстваха инициативата като ключов елемент за дългосрочно възстановяване на региона.