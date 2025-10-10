Берлин отпуска 29 милиона евро хуманитарна помощ за Газа

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия ще предостави 29 милиона евро незабавна хуманитарна помощ за Ивицата Газа, в подкрепа на усилията за стабилизиране на региона след историческото мирно споразумение между Израел и палестинското движение Хамас, подписано вчера, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
„Предоставяме 29 милиона евро за хуманитарна помощ. Заедно с Египет ще организираме конференция за възстановяването на Газа,“ заяви Мерц в платформата X (бивш Twitter). Той добави, че Германия ще поеме активна роля в мирния процес, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, който посредничи при споразумението.
Подписаното вчера споразумение за прекратяване на огъня трябва да сложи край на двугодишната война, в която загинаха над 67 000 палестинци и повече от 1 200 израелци. Сделката, постигната след продължителни преговори с посредничеството на САЩ, Египет, Катар и Турция, предвижда освобождаване на всички израелски заложници в замяна на стотици палестински затворници, както и постепенно изтегляне на израелските сили от Газа.
Очаква се хуманитарните конвои да навлязат в територията в следващите дни, като десетки камиони с храни, вода и медикаменти вече чакат на граничния пункт „Рафа“.
Мерц подчерта, че Европа има морално задължение да участва във възстановяването на региона:
„Не можем да оставим мира само в ръцете на други. Германия ще допринесе за хуманитарната стабилност и ще помогне на хората в Газа да възстановят живота си след години на страдание,“ каза той.
Мирната сделка между Израел и Хамас се възприема като дипломатически пробив с глобално отражение.
Според международни анализатори споразумението може да възстанови доверието между арабските и западните държави, да намали напрежението в Източното Средиземноморие и да възобнови мирния процес в Близкия изток, който беше блокиран повече от десетилетие.
Европейски дипломати приветстваха инициативата като ключов елемент за дългосрочно възстановяване на региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
10:56 10.10.2025
2 зелката: дай баате и нас пък щом даваш
Берлин отпуска 29 милиона евро
10:57 10.10.2025
3 Това е много хуманно
Същото като жълтият терорист който на всичко отгоре и искал нобел за мир!!!!
Побъркани дяволи и нашите слугуват на тем сатании!!!
11:00 10.10.2025