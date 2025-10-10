Новини
Свят »
Израел »
Израелското армейско радио: 11 затворници от "Хамас" ще бъдат освободени по споразумението за Газа

Израелското армейско радио: 11 затворници от "Хамас" ще бъдат освободени по споразумението за Газа

10 Октомври, 2025 13:29, обновена 10 Октомври, 2025 13:47 588 3

  • затворници-
  • хамас-
  • споразумение-
  • газа

Прекратяването на огъня между Израел и "Хамас" влиза в сила, като списъкът с палестински заложници претърпява промяна

Израелското армейско радио: 11 затворници от "Хамас" ще бъдат освободени по споразумението за Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелското армейско радио съобщи днес, че според постигнатото споразумение за Газа ще бъдат освободени 11 затворници от "Хамас", а не от движението "Фатах", както бе предвидено по-рано, предава "Ройтерс". Според наличната информация промяната е направена в "последния момент", предава News.bg.

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи израелски заложници едновременно, 72 часа след началото на прекратяването на огъня.

Междувременно, по данни на израелски военен говорител, прекратяването на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" влезе в сила днес на обяд. Израел и "Хамас" постигнаха съгласие за първия етап от мирния план, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Споразумението предвижда освобождаването на всички израелски заложници и изтегляне на израелските сили до взаимно договорена линия в Газа. Израел ще освободи около 250 палестинци, излежаващи дългосрочни присъди, както и приблизително 1 700 души, задържани след нападението на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., което предизвика войната.

Днес израелските войски започнаха изтеглянето си от някои райони на Ивицата Газа, след като правителството на Бенямин Нетаняху официално ратифицира споразумението за прекратяване на огъня. Въпреки официалната ратификация, обстановката в Газа остава напрегната и неясна, като в някои райони все още се чуват стрелба и експлозии. Жителите на разрушени квартали започнаха предпазливо да се връщат по домовете си.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    пука ми на дебеуиаа ..3 .че щели некви муу .шетта да освободят ...хахах .да живее независима Палестина !

    13:58 10.10.2025

  • 2 Нацистите си имали даже и

    0 0 Отговор
    "армейско радио" ....

    14:13 10.10.2025

  • 3 Нацистите си имали даже и

    0 0 Отговор
    "военен говорител"....

    14:15 10.10.2025