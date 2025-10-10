Израелското армейско радио: 11 затворници от "Хамас" ще бъдат освободени по споразумението за Газа

Израелското армейско радио съобщи днес, че според постигнатото споразумение за Газа ще бъдат освободени 11 затворници от "Хамас", а не от движението "Фатах", както бе предвидено по-рано, предава "Ройтерс". Според наличната информация промяната е направена в "последния момент", предава News.bg.

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи израелски заложници едновременно, 72 часа след началото на прекратяването на огъня.

Междувременно, по данни на израелски военен говорител, прекратяването на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" влезе в сила днес на обяд. Израел и "Хамас" постигнаха съгласие за първия етап от мирния план, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Споразумението предвижда освобождаването на всички израелски заложници и изтегляне на израелските сили до взаимно договорена линия в Газа. Израел ще освободи около 250 палестинци, излежаващи дългосрочни присъди, както и приблизително 1 700 души, задържани след нападението на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., което предизвика войната.

Днес израелските войски започнаха изтеглянето си от някои райони на Ивицата Газа, след като правителството на Бенямин Нетаняху официално ратифицира споразумението за прекратяване на огъня. Въпреки официалната ратификация, обстановката в Газа остава напрегната и неясна, като в някои райони все още се чуват стрелба и експлозии. Жителите на разрушени квартали започнаха предпазливо да се връщат по домовете си.