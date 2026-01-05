Тайланд и Камбоджа изпълняват постепенно споразумението за прекратяване на огъня

Споразумението между Тайланд и Камбоджа за прекратяване на огъня се изпълнява „постепенно“, заяви говорителят на Китайското външно министерство Лин Цзян по време на редовна пресконференция, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Китай се надява двете страни да осигурят „всеобхватно и трайно“ прекратяване на огъня, подчерта той. Лин добави, че Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа.

Тайланд и Камбоджа сключиха споразумение в края на декември, с което сложиха край на продължилите няколко седмици сблъсъци по границата - най-ожесточените между двете съседни южноазиатски държави от години.