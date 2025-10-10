Новини
Свят »
Филипини »
Най-малко двама души загинаха при земетресението с магнитуд 7,4 във Филипините

Най-малко двама души загинаха при земетресението с магнитуд 7,4 във Филипините

10 Октомври, 2025 13:54 323 0

  • филипини-
  • земетресение

Мощен трус предизвика разрушения, прекъсване на електрозахранването и евакуация на крайбрежни райони.

Най-малко двама души загинаха при земетресението с магнитуд 7,4 във Филипините - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама души загинаха при земетресението с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, което удари Филипините днес, съобщава The Independent, предава Фокус.

Епицентърът на земетресението е бил в открито море, на дълбочина 10 километра, на около 62 километра от брега. Предупреждението за цунами е отменено.

Трусът е причинил повреди на няколко училища и една болница, прекъсване на електрозахранването, а жители от крайбрежните райони са били евакуирани.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ