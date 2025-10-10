Най-малко двама души загинаха при земетресението с магнитуд 7,4 във Филипините

Най-малко двама души загинаха при земетресението с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, което удари Филипините днес, съобщава The Independent, предава Фокус.

Епицентърът на земетресението е бил в открито море, на дълбочина 10 километра, на около 62 километра от брега. Предупреждението за цунами е отменено.

Трусът е причинил повреди на няколко училища и една болница, прекъсване на електрозахранването, а жители от крайбрежните райони са били евакуирани.