Германия планира да закупи над 600 системи за противовъздушна отбрана Skyranger 30 от „Райнметал“

Германското правителство планира да поръча над 600 системи за противовъздушна отбрана с малък обсег Skyranger 30 от "Райнметал" преди края на годината, съобщават "Ройтерс" и "Ханделсблат", цитирани от News.bg.

Договорът за купола и превозното средство, в този случай колесната бронирана машина Boxer, произведена съвместно с френско-германската отбранителна компания KNDS, се оценява на повече от девет милиарда евро.

Министърът на отбраната Борис Писториус миналата седмица заяви, че Германия ще започне поръчката за няколкостотин танка Skyranger през следващите месеци. Досега са поръчани 19.

"Не искам да говоря за цифри", посочи говорител на германското министерство на отбраната на редовна правителствена пресконференция в Берлин, когато беше попитан за поръчката за 600 танка.

Мобилните системи за противовъздушна отбрана Skyranger на "Райнметал" са специално разработени за защита от ниско летящи обекти.

Противовъздушната отбрана е във фокуса на вниманието в Европа на фона на засилващите се опасения, че Русия може да стои зад нарастващия брой скорошни нахлувания на дронове във въздушното пространство на европейските съюзници на Украйна.

Кремъл отрече да има каквото и да е участие.