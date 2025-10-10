Новини
Германия планира да закупи над 600 системи за противовъздушна отбрана Skyranger 30 от „Райнметал“

Германия планира да закупи над 600 системи за противовъздушна отбрана Skyranger 30 от „Райнметал“

10 Октомври, 2025 14:59

Договорът, оценяван на над девет милиарда евро, цели укрепване на защитата срещу дронове и ниско летящи заплахи

Германия планира да закупи над 600 системи за противовъздушна отбрана Skyranger 30 от „Райнметал“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германското правителство планира да поръча над 600 системи за противовъздушна отбрана с малък обсег Skyranger 30 от "Райнметал" преди края на годината, съобщават "Ройтерс" и "Ханделсблат", цитирани от News.bg.

Договорът за купола и превозното средство, в този случай колесната бронирана машина Boxer, произведена съвместно с френско-германската отбранителна компания KNDS, се оценява на повече от девет милиарда евро.

Министърът на отбраната Борис Писториус миналата седмица заяви, че Германия ще започне поръчката за няколкостотин танка Skyranger през следващите месеци. Досега са поръчани 19.

"Не искам да говоря за цифри", посочи говорител на германското министерство на отбраната на редовна правителствена пресконференция в Берлин, когато беше попитан за поръчката за 600 танка.

Мобилните системи за противовъздушна отбрана Skyranger на "Райнметал" са специално разработени за защита от ниско летящи обекти.

Противовъздушната отбрана е във фокуса на вниманието в Европа на фона на засилващите се опасения, че Русия може да стои зад нарастващия брой скорошни нахлувания на дронове във въздушното пространство на европейските съюзници на Украйна.

Кремъл отрече да има каквото и да е участие.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Доста

    11 1 Отговор
    Безсмислена инвестиция... Пак с ракети за милиони, ще свалят дронове за хиляди..

    Коментиран от #9

    15:01 10.10.2025

  • 2 Как парите на народа

    16 0 Отговор
    Потъват в олигархични джобове и продажни политици. Заливаш всичко с пропаганда и лъжи, създаваш Мираж за един враг и усвояваш парите на народа.

    15:02 10.10.2025

  • 3 Баце ЕООД

    7 1 Отговор
    "... на вниманието в Европа на фона на засилващите се опасения, че Русия може да стои зад нарастващия брой скорошни нахлувания на дронове..." задържаха хърватин иначе. Ама Русия може да стои. Ей тоя Путин им изпи мозъка направо.

    15:02 10.10.2025

  • 4 Ъхъъъъъ...

    7 0 Отговор
    Германия планира да ги закупи ама без барут ... от „Райнметал"

    15:04 10.10.2025

  • 5 Тежко им на пеликаните и чаплите

    9 0 Отговор
    С тая защита от ниско летящи обекти.

    15:06 10.10.2025

  • 6 И за какво са им тези

    8 1 Отговор
    няколкостотин танка Skyranger ?

    15:07 10.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Рейнметал е собственост на Хазарите.

    15:07 10.10.2025

  • 8 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Немците ще си купуват фабрика на 8ми септември.Единственото обяснение е,че и в Германия действа същият политически режим познат в България като “режимът на двете прасета”,които наляха десетки милиарди за ненужни джепанета за да запазят кожите си.

    15:07 10.10.2025

  • 9 Леля Тьотка

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доста":

    Тази система не ползва ракети, а снаряди с електронно програмиран взрив и волфрамови шрапнели. Не че са евтини ама наистина е безсмислено - то всеки месец нов модел дронове вадят, а такива "инвестиции" - ПРОСТА СМЕТКА 9 милиарда за 600 системи - 15 милиона евро на система???? Да свалят дронове за 200 - 500 долара???

    15:09 10.10.2025

  • 10 Уса

    6 1 Отговор
    Източна Германия май си иска стената отново,но не срещу дронове а срещу безумието на западна Европа

    15:09 10.10.2025

  • 11 Ъхъъъъъ...

    4 0 Отговор
    (на фона на засилващите се опасения, че Русия може да стои зад нарастващия брой скорошни нахлувания на дронове във въздушното пространство на европейските съюзници .....) на другият фон..... Правим си сами провокации че да оправдаем огромните харчове и да мине бюджета

    15:11 10.10.2025

  • 12 демек Германия планира да тегли заеми

    5 0 Отговор
    за да закупи над 600 системи за противовъздушна отбрана Skyranger 30 от „3РайХ метал“

    15:13 10.10.2025

  • 13 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Да закупи и да си ги навира дето им е удобно ,за радост на акционерите отвъд голямата локва ,щото този ръждясал метал не е о немски

    15:14 10.10.2025

  • 14 гост

    3 1 Отговор
    Германия трябва да се вземе в ръце и да бъде на ниво,както е била винаги...да се разгърне за жалост във военно направление немската точност акуратност и иновации...кофти че дойде такова време.

    15:15 10.10.2025

  • 15 Фен

    6 0 Отговор
    Интересно е, кои са собствениците на Рейнметал. Не са европейци... Следвайте парите, и ще видите кой иска войната да не свършва.

    Коментиран от #19

    15:18 10.10.2025

  • 16 И как точно

    1 0 Отговор
    Договорът е оценяван на над девет милиарда евро, като даже обществена поръчка не е обявена ? Че ние в България може и по добра оферта да им дадем нали?

    15:29 10.10.2025

  • 17 Те за да им потрябват тези танкове

    1 0 Отговор
    За отбрана на Германия трябва Русия по призумция Полша да е превзела нали?

    15:31 10.10.2025

  • 18 Мишел

    0 0 Отговор
    Системата Skyranger 30 на "Райнметал" има таван 3 км. на основното си въоръжение - оръдието и беше изпробвана в Украйна. Когато Геран 2 летят ниско, тя е ефективна. Но руснаците програмираха дроновете си да летят на 4км. височина. Над целта дроновете пикират вертикално с голяма скорост и системата Skyranger 30 става с почти нулева ефективност .
    От началото на октомври руснаците ползват все повече реактивните Геран3, които са много по бързи.

    15:35 10.10.2025

  • 19 665

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Много бързо се разбира от интернет кои са собствениците. Определено не са германски. Половината са от Сащ, като се открояват блек рок, Голдмън сакс. . Европейските акционери са пак всеизвестни банки и фондове.
    Мисля, че е ясно "коѝ" са собствениците

    15:44 10.10.2025

Новини по държави:
