Ново силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Филипини

10 Октомври, 2025 15:48

Вторият трус за деня е усетен в същия регион като сутрешното земетресение с магнитуд 7,4, при което загинаха петима души

Ново силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Филипини - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ново земетресение с магнитуд 6,9 беше усетено в същия южен район на Филипините, където тази сутрин стана трус с магнитуд 7,4, съобщиха филипински сеизмолози, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол заяви, че земетресението тази нощ местно време е разлюляло град Манай в провинция Източен Давао. По думите му трусът е предизвикан от сеизмично движение в същата земетръсна област - Филипинската падина - на дълбочина от около 10 километра.

Сеизмолозите все още не са установили дали това е отделно земетресение или вторичен трус след предишния, който по-рано през деня причини смъртта на петима души.


Филипини
