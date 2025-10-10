Срещу мигрантите и германците: какво става в Полша

Полският президент Карол Навроцки обяви, че няма да се присъедини към Миграционния пакт на ЕС. В платформата Х той написа, че е изпратил писмо на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, което изрично настоява за това "нашата родина да бъде изключена от проекта за преселване на нелегални мигранти". Постът му завършва с думите: "Полша на първо място!".

Така Навроцки оказва поддръжка на политиката, провеждана от дясноконсервативната полска опозиция. Тя е свикала протестен марш срещу мигрантите във Варшава тази събота, 11 октомври.

Председателят на партията „Право и справедливост" (ПиС) Ярослав Качински също изостри в последните дни тона си спрямо полското правителство и премиера Доналд Туск, както и срещу политиката на ЕС. „Злото ни преследва на всяка крачка. Миграционният пакт на ЕС е истинска заплаха", написа той в Х, за да окуражи привържениците си да се включат в протеста.

Идеята за марша е още от лятото, когато Качински заяви следното: „Става дума за незаконната миграция, която разрушава мира на милиони хора и е довела дотам, че западните държави вече не могат да функционират нормално - има зони, до които полицията няма достъп". Вестник „Газета Виборча" направи по този повод ироничния коментар, че за Качински мигрантите са „толкова опасни, колкото е Путин".

Планираният протест е и срещу търговското споразумение между ЕС и южноамериканските държави Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, за което полските селски стопани смятат, че ще им навреди. След преговори, продължили десет години, споразумението наскоро бе прието от ЕС, но трябва да бъде одобрено и от правителствата на държавите в Общността и да бъде ратифицирано от техните парламенти.

Насъскването срещу чужденците носи политически предимства

Антимиграционната политика обаче се проявява не само на улицата. И в миналото в Полша (почти национално-хомогенна страна до демократичните промени през 1989 година) е бил трупан политически актив чрез подбуждането на страх от чужденците. Критиката срещу европейската миграционна политика, най-вече във връзка с принципа за разпределение на бежанците сред държавите от ЕС, допринесе през 2015 година за изборната победа на „Право и справедливост". Десните полски медии насъскваха срещу бежанците от войните в Сирия и Ирак, определяйки ги като терористи и изнасилвачи. Качински дори предупреди за опасност от зараза с бацили, които мигрантите биха могли да донесат в Полша.

След изборната загуба преди две години „Право и справедливост" втвърди реториката си. „Лавината от мигранти ни заля. Полша изпитва страх. Хората се страхуват да напускат домовете си", написа през април едно дясно политическо списание. Политиците от ПиС събират подписи за референдум против „незаконната миграция" и организират протести срещу създаването на интеграционни центрове, предназначени да съветват мигрантите.

Очаква се антимиграционната кампания да изиграе важна роля и за планираното връщане във властта на „Право и справедливост" на парламентарните избори след две години. Протестът в събота е замислен като един вид старт.

Правителството на Туск продължава рестриктивната миграционна политика

Не е сигурно обаче, че тази стратегия ще се окаже успешна и сега. Тъй като правителството на Туск от поемането на властта през декември 2023 година провежда рестриктивна миграционна политика, която почти не се различава от курса на предходното правителство.

Поради това оградата по границата с Беларус бе разширена, а по границите с Германия и Литва бяха въведени проверки. Правото на убежище в източната част на страната е отменено за неопределено време. Доброволците, които оказват помощ на бежанците в граничещите с Беларус райони, биват арестувани и изправяни пред съда.

Туск също заяви, че не смята да прилага Миграционния пакт на ЕС. Полският правителствен ръководител се обосновава с това, че в Полша има около един милион украински бежанци, които претендират за социални помощи.

Германците - другият враг на десните в Полша

Не се знае дали Туск с неговата нова твърдост срещу мигрантите и бежанците ще успее да отнеме вятъра от платната на десните консерватори - защото десният лагер свързва темата за мигрантите с образа на още един враг: германците. Политиците от „Право и справедливост" от месеци повтарят мантрата, че германските власти масово прехвърлят нелегални мигранти през границата в Полша.

Качински от седмици обикаля западните полски области, които преди 1945 година са принадлежали на Германия, и подклажда страх от „регерманизация". „Трябва да бъдем много внимателни. Германците искат да бъдат световна сила", заяви миналата седмица Качински във Вроцлав. „От години съществува една бавна регерманизация, която в последно време набира скорост", предупреди лидерът на ПиС. Той посочи като доказателство плановете за връщането на старото име на един мост в града - „Мост на кайзера", тъй като е бил открит през 1910 година от кайзер Вилхелм Втори. До края на Втората световна война градът е имал предимно германско население.

По повод 86-ата година от избухването на Втората световна война на първи септември Качински нарече Германия „постнацистка държава", която не е наказала военнопрестъпниците и не е обезщетила жертвите.

Антимигранската реторика на „Право и справедливост" безпокои дори част от Католическата църква, която обичайно подкрепя партията на Качински. „Не виждам никакви демонстрации на чужденци, на мюсюлмани, с каквито ни плашат, а само будещи тревоги маршове, по време на които се издигат призиви, пълни с омраза и конфронтация", каза наскоро епископ Кщищоф Задарко, който в ръководството на Полската католическа църква отговаря за мигрантите. Приемането на мигрантите е морално задължение, което произтича от учението на църквата, припомни духовникът.

Автор: Яцек Лепиарж