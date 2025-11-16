Новини
Великобритания отново затяга правилата за миграция
  Тема: Кризата с бежанците

Великобритания отново затяга правилата за миграция

16 Ноември, 2025 16:12 824 13

Помощите за мигранти ще бъдат силно орязани или спрени, а депортациите - улеснени

Великобритания отново затяга правилата за миграция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Лейбъристкото правителство на Киър Стармър е под силен натиск заради силно намалялата му популярност, както си пролича от актуалните социологически проучвания. Кабинетът сега обяви, че ще затегне допълнително миграционната политика. Според информация от Министерството на вътрешните работи става дума за „най-голямата реформа на политиката за предоставяне на убежище“ в новата история на страната.

Бежанският статут - съкратен по време, а помощите - орязани

Сърцевината на реформата, обявена от вътрешната министърка Шабана Махмуд: съкращаване на бежанския статут до максимално 30 месеца, през които той ще бъде „текущо подлаган на проверка“. А бежанците ще трябва да се връщат обратно в родните си страни, щом те бъдат обявени за „безопасни“. В момента Великобритания дава бежански статут за време от пет години, след което мигрантите могат да подадат молба за правото на неограничен престой в страната, а после да кандидатстват и за британско гражданство, пояснява АРД.

„Тази страна има гордата традиция да приема онези, които бягат от опасност, но тази щедрост привлича нелегални мигранти през Ламанша “, каза Махмуд. По думите на министърката въпросните хора преминавали през „безопасни страни“, за да се отправят после към Великобритания.

"Политика на изкупителни жертви и фалшиви дебати"

Министърката обяви също, че ще отпадне досегашното законово задължение за подпомагане на някои от хората, търсещи убежище - например чрез предоставяне на жилище и седмични плащания . В бъдеще подобна помощ ще се отпуска по преценка на властите и ще може да бъде отказвана, ако търсещите убежище са в състояние да се издържат сами или ако са извършили престъпления.

В писмо до министъра на вътрешните работи над 100 британски организации апелираха да се сложи край на „политиката на изкупителни жертви и фалшиви дебати, които нанасят само вреда“. Британският съвет за бежанците заяви, че бежанците идват в Обединеното кралство заради семейни връзки или наличие на езикови познания, а не защото сравняват условията в системите за предоставяне на убежище.

Десните популисти поставят лейбъристите под натиск

Броят на молбите за предоставяне на убежище във Великобритания в последно време достигна рекордни стойности. През 12-те месеца до март 2025 година са подадени общо 109 443 молби за убежище – това е повишение от 17% спрямо предходната година, пояснява АРД.

Обявените реформи в Обединеното кралство ще се извършват по модела, възприет в Дания , която затегна политиката си по предоставяне на убежище. Правозащитни организации обвиняват датските власти, че с политиката си създават враждебна атмосфера към мигрантите.

В проучванията на общественото мнение във Великобритания управляващата Лейбъристка партия изостава значително от дяснопопулистката партия Reform UK на Найджъл Фараж, който е отявлен привърженик на антимиграционната политика.


Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В смисъл

    11 0 Отговор
    те англичаните не са ли вече малцинство?

    16:15 16.11.2025

  • 2 разбрах

    12 0 Отговор
    вече няма да пускат бели хора

    16:18 16.11.2025

  • 3 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    16:18 16.11.2025

  • 4 Бендида

    15 0 Отговор
    Късно е чадо. Само като прочетох ,,вътрешната министърка Шабана Махмуд...."......

    16:19 16.11.2025

  • 5 Величко

    1 0 Отговор
    Мразя рекламите защото лъжат повече от мен ! Никога не купувам нищо което се рекламира !

    16:24 16.11.2025

  • 6 А наташките кога ще ги депортират?

    1 3 Отговор
    Щерките на Путин, Песков, Лавров, Медведев и сие , си пият кафето в Лондон!

    16:33 16.11.2025

  • 7 Пич

    4 0 Отговор
    Я...!!! Кмета няма да си кани братчедите ли ?! Верваме...

    16:35 16.11.2025

  • 8 Зозо

    4 0 Отговор
    И кракът ми не искам да стъпи в тази ислямска държава

    16:36 16.11.2025

  • 9 Другарката

    3 0 Отговор
    Махмуд трябваше да ви отвори очите какво прави гнилото кралство.

    16:42 16.11.2025

  • 10 Такива като Махмуд

    1 0 Отговор
    ще свършат наистина работата, а не някаква лигава англичанка от незнам какъв си пол. Живяла е в мигрантски среди, чувала е истинските мотиви на мигрантите( мързел, желание за охолен живот без да работят, легалният алкохол, жени/мъже, наркотици, липса на Шериат, добрите условия в затворите, безплатното здравеопазване, квартира, парични помощи всяка седмица и др...). Тя вижда, че идването на нови прошляци от целия свят ще докара на власт такова правителство което ще доведе до масови експулсации, а покрай сухото гори и суровото.

    16:43 16.11.2025

  • 11 Ето един хайлазин

    6 0 Отговор
    от Йемен който иска да доведе семейството си от 3 жени и 19 деца в Нидерландия която му е отказала това "право" и сега я съди в Европейския съд.

    16:44 16.11.2025

  • 12 Късно е чадо

    2 0 Отговор
    Резето отдавна е хлопнало ! Тези още преди 2000-та година бяха наводнени с неевропейци. И вече са "министри", "премиери" и кметове... Вече са се укопали дълбоко на острова и сега дали ще затварят границите или не, влакът вече е отпътувал. Имаше "великата британия" , няма я вече...

    Коментиран от #13

    16:54 16.11.2025

  • 13 Съдбата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Късно е чадо":

    на окупатора е да бъде окупиран.

    17:06 16.11.2025

