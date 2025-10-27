Новини
Свят »
Гърция »
Мигранти са загинали при корабокрушение край гръцкия остров Лесбос
  Тема: Кризата с бежанците

Мигранти са загинали при корабокрушение край гръцкия остров Лесбос

27 Октомври, 2025 10:52 532 3

  • мигранти-
  • лесбос-
  • бежанци-
  • гърция-
  • кораб

Действията на властите се затрудняват от силните ветрове в района, които достигат до шеста степен

Мигранти са загинали при корабокрушение край гръцкия остров Лесбос - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима мигранти са загинали, а седем са спасени, след като са претърпели корабокрушение тази нощ в района на гръцкия остров Лесбос в източната част на Егейско море, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В момента спасителната операция продължава, защото не е известен точният брой на пътниците в плавателния съд. Спасените мигранти са от Судан. Те не говорят английски, поради което все още има затруднения в получаването на сведения от тях.

Инцидентът е станал около 2:30 ч. след полунощ. Досега спасителните екипи са намерили телата на четирима загинали при корабокрушението. Издирвателните действия се провеждат както по море, така и на сушата.

В операцията участват плавателни съдове и хеликоптер "Супер Пума". Действията на властите се затрудняват от силните ветрове в района, които достигат до шеста степен по скалата на Бофорт.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всички там където трябва

    1 2 Отговор
    Жалко.Можеха да бъдат в Германия или Франция.Дано следващите оцелеят.

    11:13 27.10.2025

  • 2 Георги

    1 0 Отговор
    о-в Лесбос е в еГейско море

    11:14 27.10.2025

  • 3 явно не могат да плуват

    0 0 Отговор
    а на лесбос гърчотините не слагат спасители нарочно . и там често се издавят . да ги погребат . по христянски .

    11:47 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания