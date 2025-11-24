Европейският съюз трябва да остане децентрализиран, заяви полският президент

Президентът на Полша Карол Навроцки представи визията си за Европейския съюз (ЕС), предлагайки постът на председателя на Европейския съвет да бъде премахнат и да се коригира системата за гласуване в Съвета на ЕС, където са представени правителствата на държавите членове, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Навроцки, смятан за евроскептик националист, изнесе лекция в Карловия университет в Прага, посветена на бъдещето на ЕС и опитите за неговата централизация, в рамките на официалното си посещение в Чехия днес.

Той призова за отказ от подобни инициативи, тъй като според него централизацията на блока би лишила всички държави, с изключение на двете най-големи (Германия и Франция - бел. ред.), от суверенитет и би отслабила техните демокрации, както и гласа им на равнище ЕС.

Държавите трябва да запазят индивидуалните си права да решават бъдещето на европейската интеграция, призова Навроцки.

Полският президент предложи вече да няма постоянен председател на Европейския съвет, застъпвайки се за връщане към система, при която постът е заеман от демократично избран ръководител на правителството на страна член, а не от бюрократ, зависим от подкрепата на по-силните държави от ЕС.

През 2007 г., съгласно Лисабонския договор, страните членове на ЕС се споразумяха Европейският съвет да има постоянен председател с мандат две години и половина, с възможност за еднократно подновяване. Сред хората, заемали поста, е и настоящият полски премиер - проевропейският центрист Доналд Туск (в периода 2014-2019 г.).

Навроцки заяви също така, че вижда необходимост от промяна на избирателната система в Съвета на ЕС, така че тя да даде по-голяма тежест на гласовете на по-малките държави от блока, както и да ограничи правомощията на европейските институции, ограничавайки ги до определени сфери като икономическото развитие или демографията.

Полският президент изрази своята подкрепа за членството на страната си в ЕС. Въпросите, свързани с конституцията, съдебната система и сигурността, обаче трябва да бъдат в правомощията само на президента и на правителството на Полша, добави в същото време той.