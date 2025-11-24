Новини
Европейският съюз трябва да остане децентрализиран, заяви полският президент

24 Ноември, 2025 22:33 1 039 19

  • карол навроцки-
  • полша-
  • ес-
  • прага

Навроцки изнесе лекция в Карловия университет в Прага, посветена на бъдещето на ЕС

Европейският съюз трябва да остане децентрализиран, заяви полският президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Президентът на Полша Карол Навроцки представи визията си за Европейския съюз (ЕС), предлагайки постът на председателя на Европейския съвет да бъде премахнат и да се коригира системата за гласуване в Съвета на ЕС, където са представени правителствата на държавите членове, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Навроцки, смятан за евроскептик националист, изнесе лекция в Карловия университет в Прага, посветена на бъдещето на ЕС и опитите за неговата централизация, в рамките на официалното си посещение в Чехия днес.

Той призова за отказ от подобни инициативи, тъй като според него централизацията на блока би лишила всички държави, с изключение на двете най-големи (Германия и Франция - бел. ред.), от суверенитет и би отслабила техните демокрации, както и гласа им на равнище ЕС.

Държавите трябва да запазят индивидуалните си права да решават бъдещето на европейската интеграция, призова Навроцки.

Полският президент предложи вече да няма постоянен председател на Европейския съвет, застъпвайки се за връщане към система, при която постът е заеман от демократично избран ръководител на правителството на страна член, а не от бюрократ, зависим от подкрепата на по-силните държави от ЕС.

През 2007 г., съгласно Лисабонския договор, страните членове на ЕС се споразумяха Европейският съвет да има постоянен председател с мандат две години и половина, с възможност за еднократно подновяване. Сред хората, заемали поста, е и настоящият полски премиер - проевропейският центрист Доналд Туск (в периода 2014-2019 г.).

Навроцки заяви също така, че вижда необходимост от промяна на избирателната система в Съвета на ЕС, така че тя да даде по-голяма тежест на гласовете на по-малките държави от блока, както и да ограничи правомощията на европейските институции, ограничавайки ги до определени сфери като икономическото развитие или демографията.

Полският президент изрази своята подкрепа за членството на страната си в ЕС. Въпросите, свързани с конституцията, съдебната система и сигурността, обаче трябва да бъдат в правомощията само на президента и на правителството на Полша, добави в същото време той.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европиец

    14 1 Отговор
    Полша отказа да приеме еврото ,въпреки , че покрива всички критерий. Техните политици не ги набутаха насила и си запазиха кеша като го вписаха в конституцията си .

    22:36 24.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Полша, Чехия, Унгария, Словакия ще се присъединят към победителите САЩ, Русия и Китай за да не плащат репарации.

    Коментиран от #4

    22:36 24.11.2025

  • 3 си дзън

    4 8 Отговор
    Палякът дали знае за руската окупация от 1939?

    Коментиран от #11

    22:39 24.11.2025

  • 4 Ха,ха

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И остров тамбукрту и той искал да се присъединява

    Коментиран от #5

    22:40 24.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ха,ха":

    Другарят Си каза днес на Тръмп че в следвоенният ред Китай ще получи Тайван.

    Коментиран от #18

    22:41 24.11.2025

  • 6 Ами

    10 0 Отговор
    ЕС е създаден като съюз обслужващ корпоративни интереси.
    Като такъв и ще си умре.
    Всичко останало са илюзии.

    Коментиран от #8

    22:46 24.11.2025

  • 7 Миролюб Войнов, политически експерт

    2 5 Отговор
    Не разбирам полски и какво е казал пан Навроцки, но факта че и държал реч в Университет буди уважение 👍
    Путин никога не държал реч в Университет, електората му е сред затворниците и страните от Третия Свят.

    22:52 24.11.2025

  • 8 си дзън

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    И фламингата ги създадоха да обслужват руснаците.

    22:52 24.11.2025

  • 9 осраински

    3 0 Отговор
    дано го послушат инак стават пуше4но месо

    23:02 24.11.2025

  • 10 EС е вреден за държавите от периферията

    2 1 Отговор
    Такива са държавите от Източна Европа, вкл. България и Полша.

    Полша се крепи на САЩ и Малобритания.

    23:05 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    3 1 Отговор
    Те държавите отдавна са лишени от суверенитетите си. Със или без председател на Европейския Съвет все тази. ЕС трябва да бъде разпуснат, а законодателството му отменено от всички държави в блока. Това е диктат, продукт на корпоративни интереси.

    23:08 24.11.2025

  • 13 БРАВО , ДАНО ИМА ОЩЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

    2 1 Отговор
    ЕЕЕЕЕ, Я ВИЖ ТИ , ПОЯВИ СЕ ОЩЕ ЕДИН ОРБАН !!! БРАВО !! СЪЮЗ ЛИ , ДОБРЕ ОБМИСЛЕН КАПАН ЗА НАИВНИ ПРОКСИТА, ВЕРБОВАНИ С ПОДКУПНИТЕ ФАЛШИВИ ЕВРОХАРТИЙКИ ЗА ДА ГИ ПОЛЗВАТ КАТО СРЕДСВО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ФАшизоидните им кръвожадни цели , ДА ПОДПАЛВАТ ВОЙНИ И ВОДЯТ ВОЙНИ , ДА СЕ ВЪОРАЖАВАТ НА НАШ ГРЪБ ОГРАБВАЙКИ НИ БЕЗ ДА НИ ПИТАТ, Т. Е ДА НИ ПРАВЯТ НАСИЛА СЪУЧАСТНИЦИ В ДИВАШКИТЕ ИМ КЪРВАВИ ДЕЛА!!
    БРАВО!! ЗАПОЧНАХА И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕРИ ДА НАБИРАТ СМЕЛОСТ ,БЕЗ СТРАХ, КАТО ОРБАН ДА КАЗВАТ ИСТИНАТА за ДЕРИБЕЙЩИНА на урсулАнските кукундели - ДИКТАТ , ГЕНОЦИД , ТАЛИБАНЩИНА , ПИРАТЩИНА !!! ОКРАДОХА НИ НАД 400 МИЛЯРДА ОТ БЮДЖЕТА , БЕЗ НИКАКЪВ ОТЧЕТ ДО СЕГА !!! ЩЕЛИ ДА НИ ОГРАБЯТ С ОЩЕ 160 МИЛЯРДА ПАК ЗА УКР ХУНТА , КАТО В МОМЕНТА ВЪРВИ ОДИТ И СЕ ОСТАНОВЯВА ,ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ И КОМПАНИОЯ СА ПРИСВОИЛИ НАД 48 МИЛЯРДА ДОКЛАРА . КОРУПЦИЯ КОЯТО НЯМА РАВНА В СВЕТА . А ТЕЗИ НАШИ ЕВРОРАЗБОНИЦИ И ТЕ КАТО УКРАИНСКИТЕ ,СЕ ГОТВЯТ ДА ПАЩАТ ТЕЗИ 160 МИЛЯРДА , ТА И ТЯХ ДА ПРИБЕРАТ . ОТ ДЖОБА НА КОГО ? ВСИЧКО ЗА НАША СМЕТКА!!!
    ТОВА ЗЛО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАНО !!! ТОРМОЗ ЗА НАС ,ЧЕ РАБОТИМ ЗА ВОЙНИТЕ ИМ ,ЗА УБИВАНЕ НА МИЛОНИ!!!

    23:10 24.11.2025

  • 14 демократ

    0 1 Отговор
    От чехи не чакай нищо в гените им е да са роби пурво на Австрия а после и на Гейрмания

    Коментиран от #17

    23:14 24.11.2025

  • 15 Навроцки,

    1 0 Отговор
    ЕС , вече не е това което беше преди и това за което беше създаден: икономически съюз на суверенни на нации. Европа се е превърнала в геополитическа непрекъснато разширяваща се империя , в която гласът на отделните държави няма да има значение. Федерализацията е неизбежна. И това ще се случи с въвеждането на единна парична единица- евро с което ще се търгува в рамките на Европейската империя. Нищо не зависи вече по отделно от никой от нас.

    23:16 24.11.2025

  • 16 Антикомуне

    1 3 Отговор
    Европейския Съюз трябва да се обедини, един президент, едно правителство, една валута. Така ще сме конкурентно способни и ще сме независими от САЩ и Китай. Обединени Европейски Държави!!!

    23:51 24.11.2025

  • 17 Какви чехи

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    ве шизо?

    Коментиран от #19

    01:11 25.11.2025

  • 18 Мустафа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Всеки ще получи по нещо,а най големите тарикати като нас ще дават.

    01:31 25.11.2025

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Какви чехи":

    Седят трима пияни в кръчмата. По телевизията съобщават, че полски мишки са изяли голяма част от житната реколта тази година. Единият пияница се надига и казва:
    - Ба хти мишките...
    Другият:
    - Ба хти реколтата...
    Третият:
    - Ба хти поляците...

    01:34 25.11.2025

Новини по държави:
