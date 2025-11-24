Европейският съюз трябва да остане децентрализиран, заяви полският президент

Президентът на Полша Карол Навроцки представи визията си за Европейския съюз (ЕС), предлагайки постът на председателя на Европейския съвет да бъде премахнат и да се коригира системата за гласуване в Съвета на ЕС, където са представени правителствата на държавите членове, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.
Навроцки, смятан за евроскептик националист, изнесе лекция в Карловия университет в Прага, посветена на бъдещето на ЕС и опитите за неговата централизация, в рамките на официалното си посещение в Чехия днес.
Той призова за отказ от подобни инициативи, тъй като според него централизацията на блока би лишила всички държави, с изключение на двете най-големи (Германия и Франция - бел. ред.), от суверенитет и би отслабила техните демокрации, както и гласа им на равнище ЕС.
Държавите трябва да запазят индивидуалните си права да решават бъдещето на европейската интеграция, призова Навроцки.
Полският президент предложи вече да няма постоянен председател на Европейския съвет, застъпвайки се за връщане към система, при която постът е заеман от демократично избран ръководител на правителството на страна член, а не от бюрократ, зависим от подкрепата на по-силните държави от ЕС.
През 2007 г., съгласно Лисабонския договор, страните членове на ЕС се споразумяха Европейският съвет да има постоянен председател с мандат две години и половина, с възможност за еднократно подновяване. Сред хората, заемали поста, е и настоящият полски премиер - проевропейският центрист Доналд Туск (в периода 2014-2019 г.).
Навроцки заяви също така, че вижда необходимост от промяна на избирателната система в Съвета на ЕС, така че тя да даде по-голяма тежест на гласовете на по-малките държави от блока, както и да ограничи правомощията на европейските институции, ограничавайки ги до определени сфери като икономическото развитие или демографията.
Полският президент изрази своята подкрепа за членството на страната си в ЕС. Въпросите, свързани с конституцията, съдебната система и сигурността, обаче трябва да бъдат в правомощията само на президента и на правителството на Полша, добави в същото време той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европиец
22:36 24.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
22:36 24.11.2025
3 си дзън
Коментиран от #11
22:39 24.11.2025
4 Ха,ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И остров тамбукрту и той искал да се присъединява
Коментиран от #5
22:40 24.11.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Ха,ха":Другарят Си каза днес на Тръмп че в следвоенният ред Китай ще получи Тайван.
Коментиран от #18
22:41 24.11.2025
6 Ами
Като такъв и ще си умре.
Всичко останало са илюзии.
Коментиран от #8
22:46 24.11.2025
7 Миролюб Войнов, политически експерт
Путин никога не държал реч в Университет, електората му е сред затворниците и страните от Третия Свят.
22:52 24.11.2025
8 си дзън
До коментар #6 от "Ами":И фламингата ги създадоха да обслужват руснаците.
22:52 24.11.2025
9 осраински
23:02 24.11.2025
10 EС е вреден за държавите от периферията
Полша се крепи на САЩ и Малобритания.
23:05 24.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе
23:08 24.11.2025
13 БРАВО , ДАНО ИМА ОЩЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
БРАВО!! ЗАПОЧНАХА И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕРИ ДА НАБИРАТ СМЕЛОСТ ,БЕЗ СТРАХ, КАТО ОРБАН ДА КАЗВАТ ИСТИНАТА за ДЕРИБЕЙЩИНА на урсулАнските кукундели - ДИКТАТ , ГЕНОЦИД , ТАЛИБАНЩИНА , ПИРАТЩИНА !!! ОКРАДОХА НИ НАД 400 МИЛЯРДА ОТ БЮДЖЕТА , БЕЗ НИКАКЪВ ОТЧЕТ ДО СЕГА !!! ЩЕЛИ ДА НИ ОГРАБЯТ С ОЩЕ 160 МИЛЯРДА ПАК ЗА УКР ХУНТА , КАТО В МОМЕНТА ВЪРВИ ОДИТ И СЕ ОСТАНОВЯВА ,ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ И КОМПАНИОЯ СА ПРИСВОИЛИ НАД 48 МИЛЯРДА ДОКЛАРА . КОРУПЦИЯ КОЯТО НЯМА РАВНА В СВЕТА . А ТЕЗИ НАШИ ЕВРОРАЗБОНИЦИ И ТЕ КАТО УКРАИНСКИТЕ ,СЕ ГОТВЯТ ДА ПАЩАТ ТЕЗИ 160 МИЛЯРДА , ТА И ТЯХ ДА ПРИБЕРАТ . ОТ ДЖОБА НА КОГО ? ВСИЧКО ЗА НАША СМЕТКА!!!
ТОВА ЗЛО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАНО !!! ТОРМОЗ ЗА НАС ,ЧЕ РАБОТИМ ЗА ВОЙНИТЕ ИМ ,ЗА УБИВАНЕ НА МИЛОНИ!!!
23:10 24.11.2025
14 демократ
Коментиран от #17
23:14 24.11.2025
15 Навроцки,
23:16 24.11.2025
16 Антикомуне
23:51 24.11.2025
17 Какви чехи
До коментар #14 от "демократ":ве шизо?
Коментиран от #19
01:11 25.11.2025
18 Мустафа
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Всеки ще получи по нещо,а най големите тарикати като нас ще дават.
01:31 25.11.2025
19 Сатана Z
До коментар #17 от "Какви чехи":Седят трима пияни в кръчмата. По телевизията съобщават, че полски мишки са изяли голяма част от житната реколта тази година. Единият пияница се надига и казва:
- Ба хти мишките...
Другият:
- Ба хти реколтата...
Третият:
- Ба хти поляците...
01:34 25.11.2025