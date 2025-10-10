„Да затворим тази негативна страница“: Путин призна свалянето на азербайджанския самолет

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че се надява Русия и Азербайджан да са затворили "негативната страница" след катастрофата на пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии миналата година, която постави началото на период на влошаване на отношенията между двете държави, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Разследването на катастрофата на азербайджанския самолет е почти приключено и ситуацията е ясна. Специалистите довършват последните детайли, за да приключат всички процедури, заяви Путин, цитиран от руската държавна новинарска агенция ТАСС. "В момента разследването е в заключителна фаза. Като цяло всичко е ясно, има още някои подробности, тънкости, които специалистите трябва да оформят по съответния начин", добави той.
Вчера Путин обясни пред азербайджанския президент Илхам Алиев, че две руски зенитни ракети са се взривили до разбилия се през декември самолет на Азербайджанските авиолинии. Путин каза, че ракетите са били изстреляни след навлизането на украински безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Русия, отбелязва Ройтерс.
След като описа как се е стигнало до поразяването на самолета, който се разби в Казахстан, Путин обеща компенсации.
Руският президент се срещна с Алиев в правителствената резиденция "Кохи Сомон" в столицата на Таджикистан - Душанбе, където вчера и днес се състояха среща на високо равнище Русия-Централна Азия и среща на върха на Общността на независимите държави (ОНД). Предишната среща на двамата президенти бе през октомври 2024 г.
Полет J2-8243 от азербайджанската столица Баку за столицата на руската република Чечения - Грозни, се разби на 25 декември миналата година близо до град Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни апарати атакуват няколко цели. Загинаха 38 души. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причините за инцидента.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Pyccкий Карлик
Четири года пиша страшни проЗдотии тук, но руснаците ме слагат в малкия си джоб, Ненадминати са, номер Одно 😁😁👍
20:27 10.10.2025
3 Сталин
Коментиран от #10, #16
20:27 10.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Урсуланковците
Ми няма да ви се сбъднат мечтите 😉😁😘
Коментиран от #9
20:28 10.10.2025
6 Мнението ми ☝️
Коментиран от #8, #13, #35
20:29 10.10.2025
7 Българин
20:30 10.10.2025
8 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #6 от "Мнението ми ☝️":На кВи Зеленки си ⁉️😅😁🤣
20:31 10.10.2025
9 Атина Палада
До коментар #5 от "Урсуланковците":4 години в бункера не е зле.Там ще е докато е жив.
20:31 10.10.2025
10 Путлер е патологичен лъжец и пoдлец
До коментар #3 от "Сталин":като всички останали от хунтата му.
20:31 10.10.2025
11 А укрофашистите
на холандския Боинг ?
Коментиран от #12
20:33 10.10.2025
12 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #11 от "А укрофашистите":Това е руски фейк.
20:34 10.10.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Мнението ми ☝️":Днес да няма допълнително от посолствоТ0
към дневната дажба ?
Много сте се актинирали 😁
20:35 10.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чикибегиристайн
20:39 10.10.2025
16 Поема отговорност
До коментар #3 от "Сталин":година след като истаната стана пределно ясна за всеки идиот и след като отричането й дооведе цял куп други поблеми
20:40 10.10.2025
17 Pyccкий Карлик
Аха...затваряй страницата, после закривай Русията.
Четири года про3дия ру3нак търпи издевателствата на още по-проздия си милиционер и мучи като добиче в обор 😁
20:40 10.10.2025
18 Εβροмин ΔиΛи
До коментар #14 от "А колко копейки":Успокой се малко !
От толкова нацвъкани ковентари
които сам си ги харесваш
взе да се бъркаш 😁
20:40 10.10.2025
19 Шойгу открадна парите
20:43 10.10.2025
20 Принципен
20:47 10.10.2025
21 Архимандрисандрит Бибиян
20:47 10.10.2025
22 Браво на Путин
Коментиран от #26
20:51 10.10.2025
23 Ами
20:52 10.10.2025
24 Радомир
Носорог 🦏 унизи и заплю ,,Ботокса,, оня нещо фъфлеше извиняваше ,мрън,мрън.
По сайтове раша бяха много активни ,но на живо бяха жалка гледка.
20:55 10.10.2025
25 стоян георгиев
Коментиран от #27
20:56 10.10.2025
26 Вашето мнение
До коментар #22 от "Браво на Путин":Путин е л@йно.
Коментиран от #28
20:57 10.10.2025
27 Просто стоенке
До коментар #25 от "стоян георгиев":Само трябва да знаеш как работят ПВО ракетите
Коментиран от #31
20:58 10.10.2025
28 Дай боже
До коментар #26 от "Вашето мнение":и ти да станеш, че да не изглеждаш толкова тъпо.
20:58 10.10.2025
29 Един друг
21:00 10.10.2025
30 Путин Многоходовия
21:08 10.10.2025
31 стоян георгиев
До коментар #27 от "Просто стоенке":И как работят.мошя да ми обясниш.след.обяснението на путлер доста се смях.вероятно ти няма да успееш така да ме разсмееш,но опитай.разкажи как отломките на ракетите са уцелили азерския самолет на две хиляди километра от фронта.
Коментиран от #32, #33
21:08 10.10.2025
32 Чети стоенке
До коментар #31 от "стоян георгиев":по лесно е от тролене.
21:10 10.10.2025
33 Необразовани тролеи сте
До коментар #31 от "стоян георгиев":ПВО ракетите са с фугасно осколочни глави и не се удрят в цел, а се взривяват близо до цел, образувайки облак от осколки.
21:31 10.10.2025
34 хаха
21:42 10.10.2025
35 Анджо
До коментар #6 от "Мнението ми ☝️":Как ще докажат ,че е истинският путин. Нали казват ,че има двама двойника и не се знае кой ще хванат и всеки ще казва аз не знам, или истинският путин ще каже ,че използват името му и други командват.🙅🧞
21:44 10.10.2025