Новини
Свят »
Русия »
„Да затворим тази негативна страница“: Путин призна свалянето на азербайджанския самолет
  Тема: Украйна

„Да затворим тази негативна страница“: Путин призна свалянето на азербайджанския самолет

10 Октомври, 2025 20:22 1 375 35

  • азербайджан-
  • илхам алиев-
  • русия-
  • самолет-
  • владимир путин

Разследването на катастрофата на азербайджанския самолет е почти приключено и ситуацията е ясна, каза руският президент

„Да затворим тази негативна страница“: Путин призна свалянето на азербайджанския самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че се надява Русия и Азербайджан да са затворили "негативната страница" след катастрофата на пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии миналата година, която постави началото на период на влошаване на отношенията между двете държави, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Разследването на катастрофата на азербайджанския самолет е почти приключено и ситуацията е ясна. Специалистите довършват последните детайли, за да приключат всички процедури, заяви Путин, цитиран от руската държавна новинарска агенция ТАСС. "В момента разследването е в заключителна фаза. Като цяло всичко е ясно, има още някои подробности, тънкости, които специалистите трябва да оформят по съответния начин", добави той.

Още новини от Украйна

Вчера Путин обясни пред азербайджанския президент Илхам Алиев, че две руски зенитни ракети са се взривили до разбилия се през декември самолет на Азербайджанските авиолинии. Путин каза, че ракетите са били изстреляни след навлизането на украински безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Русия, отбелязва Ройтерс.

След като описа как се е стигнало до поразяването на самолета, който се разби в Казахстан, Путин обеща компенсации.

Руският президент се срещна с Алиев в правителствената резиденция "Кохи Сомон" в столицата на Таджикистан - Душанбе, където вчера и днес се състояха среща на високо равнище Русия-Централна Азия и среща на върха на Общността на независимите държави (ОНД). Предишната среща на двамата президенти бе през октомври 2024 г.

Полет J2-8243 от азербайджанската столица Баку за столицата на руската република Чечения - Грозни, се разби на 25 декември миналата година близо до град Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни апарати атакуват няколко цели. Загинаха 38 души. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причините за инцидента.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Pyccкий Карлик

    18 15 Отговор
    Четири года.....
    Четири года пиша страшни проЗдотии тук, но руснаците ме слагат в малкия си джоб, Ненадминати са, номер Одно 😁😁👍

    20:27 10.10.2025

  • 3 Сталин

    28 31 Отговор
    Путин е велик Мъж,поема отговорност, не като нашите н@с рани цървули

    Коментиран от #10, #16

    20:27 10.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Урсуланковците

    19 23 Отговор
    Много се надяваха Путин да бъде задържан при посещението му в Таджикистан !
    Ми няма да ви се сбъднат мечтите 😉😁😘

    Коментиран от #9

    20:28 10.10.2025

  • 6 Мнението ми ☝️

    31 25 Отговор
    В Хага диктатора ще си признае всички грехове към Русия, Украйна и човечеството .

    Коментиран от #8, #13, #35

    20:29 10.10.2025

  • 7 Българин

    22 18 Отговор
    Затова азовците режат руски тикви.

    20:30 10.10.2025

  • 8 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14 16 Отговор

    До коментар #6 от "Мнението ми ☝️":

    На кВи Зеленки си ⁉️😅😁🤣

    20:31 10.10.2025

  • 9 Атина Палада

    21 13 Отговор

    До коментар #5 от "Урсуланковците":

    4 години в бункера не е зле.Там ще е докато е жив.

    20:31 10.10.2025

  • 10 Путлер е патологичен лъжец и пoдлец

    28 17 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    като всички останали от хунтата му.

    20:31 10.10.2025

  • 11 А укрофашистите

    12 18 Отговор
    Кога ще признаят за свалянето
    на холандския Боинг ?

    Коментиран от #12

    20:33 10.10.2025

  • 12 Изпражнението гайтанджиева

    13 14 Отговор

    До коментар #11 от "А укрофашистите":

    Това е руски фейк.

    20:34 10.10.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 12 Отговор

    До коментар #6 от "Мнението ми ☝️":

    Днес да няма допълнително от посолствоТ0
    към дневната дажба ?
    Много сте се актинирали 😁

    20:35 10.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чикибегиристайн

    17 13 Отговор
    Като гледам фейса на Владо Путк.та няма да го бъде дълго време.

    20:39 10.10.2025

  • 16 Поема отговорност

    14 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    година след като истаната стана пределно ясна за всеки идиот и след като отричането й дооведе цял куп други поблеми

    20:40 10.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    15 14 Отговор
    "....Да затворим тази негативна страница..."

    Аха...затваряй страницата, после закривай Русията.
    Четири года про3дия ру3нак търпи издевателствата на още по-проздия си милиционер и мучи като добиче в обор 😁

    20:40 10.10.2025

  • 18 Εβροмин ΔиΛи

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "А колко копейки":

    Успокой се малко !
    От толкова нацвъкани ковентари
    които сам си ги харесваш
    взе да се бъркаш 😁

    20:40 10.10.2025

  • 19 Шойгу открадна парите

    19 17 Отговор
    Алиев размаза Джуджи. През цялото време азербайджанският президент седеше в поза, която беше на достоен, изправен, горд човек. От другата страна беше една прегърбена старуха, която ръсеше братвежи. Казват, че се е молил и за бензин.

    20:43 10.10.2025

  • 20 Принципен

    4 4 Отговор
    В Хага му е мястото, според мен и милиарди други хора по света 🤔

    20:47 10.10.2025

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    8 13 Отговор
    Путйо императорът на Татароменгяния каза путилифонът каде туй ракетите да се взивът до корпоса на самалета ка да улезе само главичката-не се брои за сабаране на граждански самалйот деа! Фнетен ли е?

    20:47 10.10.2025

  • 22 Браво на Путин

    12 15 Отговор
    Достойна постъпка е да се признае грешка. На фона на лъжите и пропагандата на запада, Русия се държи супер достойно

    Коментиран от #26

    20:51 10.10.2025

  • 23 Ами

    11 10 Отговор
    Путлер се опита,както обикновено да се изхлузи по търлъци.Ся ще плаща докато му ум зайде

    20:52 10.10.2025

  • 24 Радомир

    9 8 Отговор
    Абсолютно съм съгласен с номер 19.
    Носорог 🦏 унизи и заплю ,,Ботокса,, оня нещо фъфлеше извиняваше ,мрън,мрън.
    По сайтове раша бяха много активни ,но на живо бяха жалка гледка.

    20:55 10.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    9 6 Отговор
    Как са се взривили ракетите до самолета а? Летял си азерския самолет и два коварни украински дрона се скрили зад него.путин е нямаш избор и е утрепал пътниците на самолета.напълно правилно и оправдано нали другари...хахах!

    Коментиран от #27

    20:56 10.10.2025

  • 26 Вашето мнение

    10 5 Отговор

    До коментар #22 от "Браво на Путин":

    Путин е л@йно.

    Коментиран от #28

    20:57 10.10.2025

  • 27 Просто стоенке

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Само трябва да знаеш как работят ПВО ракетите

    Коментиран от #31

    20:58 10.10.2025

  • 28 Дай боже

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "Вашето мнение":

    и ти да станеш, че да не изглеждаш толкова тъпо.

    20:58 10.10.2025

  • 29 Един друг

    7 4 Отговор
    Като видях как само кърши малките си ръчички и ръкомаха, а другия Президент го гледа надменно и ми стана жал за този комплексиран подполковник, станал по случайност президент.

    21:00 10.10.2025

  • 30 Путин Многоходовия

    4 3 Отговор
    От толкова много ходове, почна да ме боли главата

    21:08 10.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Просто стоенке":

    И как работят.мошя да ми обясниш.след.обяснението на путлер доста се смях.вероятно ти няма да успееш така да ме разсмееш,но опитай.разкажи как отломките на ракетите са уцелили азерския самолет на две хиляди километра от фронта.

    Коментиран от #32, #33

    21:08 10.10.2025

  • 32 Чети стоенке

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    по лесно е от тролене.

    21:10 10.10.2025

  • 33 Необразовани тролеи сте

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    ПВО ракетите са с фугасно осколочни глави и не се удрят в цел, а се взривяват близо до цел, образувайки облак от осколки.

    21:31 10.10.2025

  • 34 хаха

    1 0 Отговор
    Сигурно сигурно..."призна". По-скоро се охвърля.

    21:42 10.10.2025

  • 35 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнението ми ☝️":

    Как ще докажат ,че е истинският путин. Нали казват ,че има двама двойника и не се знае кой ще хванат и всеки ще казва аз не знам, или истинският путин ще каже ,че използват името му и други командват.🙅🧞

    21:44 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания