11 Октомври, 2025 07:06 564 0

Финалистите от последните две световни първенства демонстрираха класа и контрол през целия двубой на „Парк де Пренс“

Павел Ковачев

Франция тръгна уверено към Мондиал 2026, след като постигна очаквана и категорична победа с 3:0 над Азербайджан в квалификационен мач от група „D“ на зона УЕФА. Финалистите от последните две световни първенства демонстрираха класа и контрол през целия двубой на „Парк де Пренс“.

Капитанът Килиан Мбапе откри резултата малко преди почивката с мощен удар от средна дистанция. През второто полувреме Адриен Рабио удвои, а резервата Флориан Товен оформи крайното 3:0, само минути след като се появи на терена.

„Петлите“ започнаха срещата вихрено – още в първите секунди Мбапе принуди вратаря на гостите Шахрудин Махамадалиев да спасява след страховит шут отдалеч. Французите упражниха силен натиск и създадоха няколко добри положения, но азерите се бранеха дисциплинирано и с късмет задържаха равенството до самия край на първата част.

В 43-ата минута обаче Мбапе реши да вземе нещата в свои ръце. Той получи топката от Екитике, премина през защитата и с типичен за него прецизен изстрел откри резултата – 1:0 за Франция.

След почивката сценарият не се промени. Екитике удари гредата, Мбапе и Тюрам пропуснаха да удвоят, но в 68-ата минута Рабио беше на точното място, за да засече центриране на Мбапе и да направи резултата 2:0.

Азербайджан стигна до един-единствен по-опасен удар чрез Мамадов, но вратарят Майк Менян се справи без проблем.

В заключителните минути капитанът Мбапе поиска смяна заради болки, а на негово място се появи Флориан Товен, който веднага оправда доверието – с техничен удар от воле оформи крайното 3:0.

Така Франция стартира квалификациите по перфектен начин – с убедителна победа, суха мрежа и демонстрация на сила, която още веднъж показа защо тимът на Дидие Дешан остава сред фаворитите за златото на Мондиал 2026.


