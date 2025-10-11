Принудителна смяна на Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид

Килиан Мбапе получи контузия и бе заменен при победата на Франция с 3:0 над Азербайджан от квалификациите за Мондиал 2026. Той получи болки в глезена и сам поиска да напусне в 83-ата минута на мача, когато на негово място влезе Флориан Тувин. Травмата му притесни не само "петлите", но и Реал Мадрид, където Мбапе е голмайстор на отбора.

След мача селекционерът на Франция - Дидие Дешан, разкри подробности за контузията.

„Той има стара контузия в глезена. Сега изпитва дискомфорт, което не е добре. Болката отшумява, когато си почива. Всички знаем обаче, че контактът е неизбежен по време на мач. Предстои да премине обстойни медицински прегледи и тогава ще преценим дали ще играе в следващия мач“, каза Дешан.