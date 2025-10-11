Новини
Спорт »
Световен футбол »
Принудителна смяна на Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид

Принудителна смяна на Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид

11 Октомври, 2025 10:29 303 0

  • мондиал 2026-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • азербайджан

След мача селекционерът на Франция - Дидие Дешан, разкри подробности за контузията

Принудителна смяна на Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе получи контузия и бе заменен при победата на Франция с 3:0 над Азербайджан от квалификациите за Мондиал 2026. Той получи болки в глезена и сам поиска да напусне в 83-ата минута на мача, когато на негово място влезе Флориан Тувин. Травмата му притесни не само "петлите", но и Реал Мадрид, където Мбапе е голмайстор на отбора.

След мача селекционерът на Франция - Дидие Дешан, разкри подробности за контузията.

„Той има стара контузия в глезена. Сега изпитва дискомфорт, което не е добре. Болката отшумява, когато си почива. Всички знаем обаче, че контактът е неизбежен по време на мач. Предстои да премине обстойни медицински прегледи и тогава ще преценим дали ще играе в следващия мач“, каза Дешан.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ