Протестиращи блокираха пътища и извършиха палежи във Франция

10 Септември, 2025 20:18 944 30

Сблъсъците засилиха усещането за криза, което отново обхвана Франция след последния срив на правителството

Протестиращи блокираха пътища и извършиха палежи във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи хора блокираха пътища, извършиха палежи и бяха посрещнати със залпове от сълзотворен газ в Париж и на други места във Франция, засилвайки натиска над президента Еманюел Макрон и превръщайки първия ден на премиера Себастиан Льокорню в негово бойно кръщение, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че в първите часове на планирания ден на национални демонстрации срещу Макрон, бюджетните разходи и други проблеми, предизвикващи общественото недоволство, са задържани 295 души.

Въпреки че не успя да изпълни намерението си "Да блокираме всичко", протестното движение, което започна онлайн през лятото предизвика широкоразпространени безредици. То влезе в сблъсъци с безпрецедентно разположените 80 000 полицаи, които разбиваха барикади и извършваха бързи арести.

Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо заяви, че в западния град Рен е подпален автобус. На югозапад палежи нанесоха щети на електрически кабели, като спряха влаковете по една линия и причиниха нарушаване на трафика по друга, съобщиха транспортните власти.

Днешните протести протекоха с по-ниска интензивност в сравнение с безредиците, които периодично разтърсваха управлението на Макрон през първия и продължаващия му втори мандат като президент. Те включваха месеци на национални протести на т.нар. "жълти жилетки" срещу икономическото неравенство през 2018-2019 г.

След преизбирането си през 2022 г. Макрон се изправи пред гнева на мнозина французи заради непопулярните пенсионни реформи. Той се сблъска и с национални безредици и бунтове през 2023 г. след застрелването на тийнейджър от полицията в покрайнините на Париж.

Въпреки това, демонстрациите и спорадичните сблъсъци с полицията в Париж и на други места днес засилиха усещането за криза, което отново обхвана Франция след последния срив на правителството в понеделник, когато премиерът Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде да блокират

    19 8 Отговор
    И бащата на някаква Саяна. Не да обикаля всеки ден всеки телевизии.

    Коментиран от #7, #20

    20:19 10.09.2025

  • 2 Феникс

    28 0 Отговор
    Скоро и в България!

    20:20 10.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    24 0 Отговор
    А ний чакаме Януари, когато тарикатите спрели си парното, нямат да могат да ск платят тока за климатиците. И тогава ше излизаме в студа да сваляме правителството, което и без това ще си е свършило мисията и ще ходи по островите хахахаха

    20:20 10.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Щастливи и весели влюбени хора(в Пророка от Мека)!🕌🕌🕌🥳🤣👍

    Коментиран от #9

    20:20 10.09.2025

  • 5 ДАМОКЛИЕВИЯТ МЕЧ

    9 2 Отговор
    И БАБОЛЮБ

    20:21 10.09.2025

  • 6 Путин

    5 7 Отговор
    Е виновен

    20:21 10.09.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде да блокират":

    Той ще регулира скоростта на тротинетките!🌈🛴🥳🤣👍

    20:21 10.09.2025

  • 8 здравко тошков

    15 2 Отговор
    айде макарона аут, уйди у бабушку..................на дидя..........

    20:22 10.09.2025

  • 9 Е ТЕ ВЛЮБЕНИ И

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ПЛЮЩЯТ СИ ШАМАРИ

    20:22 10.09.2025

  • 10 иван костов

    23 0 Отговор
    Време е да се извадят гилотините! Глобално да се приключи с глобалистите!

    20:22 10.09.2025

  • 11 Мароууу,

    15 0 Отговор
    Цял ден мълчиш,и чакаш да ги кажеш, когато няма пик на читатели, но хората го прочетоха в други сайтове- сериозни сайтове.

    Коментиран от #23

    20:24 10.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    На 13 ти септември и у нас.

    Коментиран от #26

    20:26 10.09.2025

  • 13 Българин 🇧🇬

    14 0 Отговор
    Гледах кадри . Изненадан съм . Невероятно единодушие между крайни националисти и мургави мигранти , че управляващите в Париж за нищо не стават .

    Коментиран от #28

    20:27 10.09.2025

  • 14 Сталин

    11 0 Отговор
    Жабарите фалираха ,след тях и еврозоната ,тъкмо навреме за България в еврозоната

    20:28 10.09.2025

  • 15 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    Сигурно се бунтуват, защпто Макрон още не е пратил войската в бивша Украйна!
    🤣🤣🤣

    20:31 10.09.2025

  • 16 Тома

    7 0 Отговор
    Нека да започваме борбата срещу корупцията.Първи са младежите от Непал сега са французите.

    20:31 10.09.2025

  • 17 Новак

    6 0 Отговор
    Бриджит има нов кУрню.

    20:33 10.09.2025

  • 18 Хеми значи бензин

    5 1 Отговор
    Хак им е на франсетата да слушат расняците и да се пълнят с африканци насочвани от расняците към Франция.

    20:35 10.09.2025

  • 19 Соваж бейби

    10 0 Отговор
    Дано този път се стигне до гражданско неподчинение ако се наложи и революция ,по голям нахалник не съм виждала хората не го искат се прави на отнесен и назначава днес негови хора за министър ми 🧠 ...?Заради Макрон е това да се маха ,от вечерта хората са вън да изненадат полицията докато не са блокирали пътищата ,80 хиляди полицаи резил значи му е ясна народната любов и не си тръгва , на времето не са тръгвали хората с толкова голяма армия на война.

    20:35 10.09.2025

  • 20 Новак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде да блокират":

    Не дърпай дявола за опашката!

    20:36 10.09.2025

  • 21 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор
    дано скоро и тук започнат палежите във софия

    Коментиран от #25, #27

    20:37 10.09.2025

  • 22 ГЬОТЕ

    8 0 Отговор
    ХУБАВА ГЛЕДКА НО ЩЕ Е ОЩЕ ПО ХУБАВА КОГАТО КОГАТО ПЛАМНЕ ЦЯЛА ЕВРОПА

    20:38 10.09.2025

  • 23 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мароууу,":

    праща мара да сваля очилата и да кляка пред милен и да му смучеХУЯ

    20:38 10.09.2025

  • 24 Голям Парадокс!

    9 0 Отговор
    Макрон бе голЕм Мераклия за война в Украйна...,пък тя войната се пренесе в собствената му страна...!
    Както казват :
    ...,,Внимавай какво си пожелаваш...!"...!!!

    20:39 10.09.2025

  • 25 ЛИЛИ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "град КОЗЛОДУЙ":

    ЧУЛ ТА ГОСПОД

    20:39 10.09.2025

  • 26 палете и наще 240 хрантутника нещем евро

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    НА 13 правете коктейл молотов нафта + настърган сапун + малко бензин във шишета и хвърляйте по нашия министерски съвет да гори

    20:40 10.09.2025

  • 27 ЦЪК-НЯМА!

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Тук сме заспала Гана под салкъм...!

    20:40 10.09.2025

  • 28 зашката

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":

    а нашите мургави не са мигранти , а електорат банкянски

    Коментиран от #30

    20:40 10.09.2025

  • 29 Калъчев

    2 0 Отговор
    Изкукалият макарон сам си докара тая беля днес. Нищожеството да се маха

    20:49 10.09.2025

  • 30 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "зашката":

    В момента циганите са на прасетата - Борисов и Пеевски . Но ако БСП държаха хазната , те щяха да са "социално справедливите" 😜.

    20:56 10.09.2025

Новини по държави:
