Протестиращи блокираха пътища и извършиха палежи във Франция

Протестиращи хора блокираха пътища, извършиха палежи и бяха посрещнати със залпове от сълзотворен газ в Париж и на други места във Франция, засилвайки натиска над президента Еманюел Макрон и превръщайки първия ден на премиера Себастиан Льокорню в негово бойно кръщение, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Министерството на вътрешните работи съобщи, че в първите часове на планирания ден на национални демонстрации срещу Макрон, бюджетните разходи и други проблеми, предизвикващи общественото недоволство, са задържани 295 души.
Въпреки че не успя да изпълни намерението си "Да блокираме всичко", протестното движение, което започна онлайн през лятото предизвика широкоразпространени безредици. То влезе в сблъсъци с безпрецедентно разположените 80 000 полицаи, които разбиваха барикади и извършваха бързи арести.
Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо заяви, че в западния град Рен е подпален автобус. На югозапад палежи нанесоха щети на електрически кабели, като спряха влаковете по една линия и причиниха нарушаване на трафика по друга, съобщиха транспортните власти.
Днешните протести протекоха с по-ниска интензивност в сравнение с безредиците, които периодично разтърсваха управлението на Макрон през първия и продължаващия му втори мандат като президент. Те включваха месеци на национални протести на т.нар. "жълти жилетки" срещу икономическото неравенство през 2018-2019 г.
След преизбирането си през 2022 г. Макрон се изправи пред гнева на мнозина французи заради непопулярните пенсионни реформи. Той се сблъска и с национални безредици и бунтове през 2023 г. след застрелването на тийнейджър от полицията в покрайнините на Париж.
Въпреки това, демонстрациите и спорадичните сблъсъци с полицията в Париж и на други места днес засилиха усещането за криза, което отново обхвана Франция след последния срив на правителството в понеделник, когато премиерът Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.
1 Хайде да блокират
Коментиран от #7, #20
20:19 10.09.2025
2 Феникс
20:20 10.09.2025
3 таксиджия 🚖
20:20 10.09.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #9
20:20 10.09.2025
5 ДАМОКЛИЕВИЯТ МЕЧ
20:21 10.09.2025
6 Путин
20:21 10.09.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Хайде да блокират":Той ще регулира скоростта на тротинетките!🌈🛴🥳🤣👍
20:21 10.09.2025
8 здравко тошков
20:22 10.09.2025
9 Е ТЕ ВЛЮБЕНИ И
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":ПЛЮЩЯТ СИ ШАМАРИ
20:22 10.09.2025
10 иван костов
20:22 10.09.2025
11 Мароууу,
Коментиран от #23
20:24 10.09.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #26
20:26 10.09.2025
13 Българин 🇧🇬
Коментиран от #28
20:27 10.09.2025
14 Сталин
20:28 10.09.2025
15 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
20:31 10.09.2025
16 Тома
20:31 10.09.2025
17 Новак
20:33 10.09.2025
18 Хеми значи бензин
20:35 10.09.2025
19 Соваж бейби
20:35 10.09.2025
20 Новак
До коментар #1 от "Хайде да блокират":Не дърпай дявола за опашката!
20:36 10.09.2025
21 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #25, #27
20:37 10.09.2025
22 ГЬОТЕ
20:38 10.09.2025
23 оня с коня
До коментар #11 от "Мароууу,":праща мара да сваля очилата и да кляка пред милен и да му смучеХУЯ
20:38 10.09.2025
24 Голям Парадокс!
Както казват :
...,,Внимавай какво си пожелаваш...!"...!!!
20:39 10.09.2025
25 ЛИЛИ
До коментар #21 от "град КОЗЛОДУЙ":ЧУЛ ТА ГОСПОД
20:39 10.09.2025
26 палете и наще 240 хрантутника нещем евро
До коментар #12 от "Последния Софиянец":НА 13 правете коктейл молотов нафта + настърган сапун + малко бензин във шишета и хвърляйте по нашия министерски съвет да гори
20:40 10.09.2025
27 ЦЪК-НЯМА!
До коментар #21 от "град КОЗЛОДУЙ":Тук сме заспала Гана под салкъм...!
20:40 10.09.2025
28 зашката
До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":а нашите мургави не са мигранти , а електорат банкянски
Коментиран от #30
20:40 10.09.2025
29 Калъчев
20:49 10.09.2025
30 Българин 🇧🇬
До коментар #28 от "зашката":В момента циганите са на прасетата - Борисов и Пеевски . Но ако БСП държаха хазната , те щяха да са "социално справедливите" 😜.
20:56 10.09.2025