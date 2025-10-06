Новини
Френският премиер подаде оставка

Френският премиер подаде оставка

6 Октомври, 2025 11:13, обновена 6 Октомври, 2025 11:17 1 080 15

Френският държавен глава Еманюел Макрон е приел оставката

Френският премиер подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставката, предадоха световните агенции. Президентството на Франция съобщава, че френският държавен глава Еманюел Макрон е приел оставката.

Оставката беше връчена ден след като Льокорню представи състава на правителството си, отбелязва Франс прес, съобщи БТА.

С решението да се оттегли от премиерския пост Льокорню се превръща в трети френски министър-председател, който подава оставка за около година. Така страната отново се озовава в политическа задънена улица.

Льокорню беше назначен за премиер от френския президент Еманюел Макрон на 9 септември.

Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.

Преди броени дни стана ясно и, че Льокорню не е уточнил в биографията си, че няма диплома за магистратура по право, какво твърдеше, че има. Той е карал само първата година от обучението за тази магистратура. За валидна диплома за магистратура се изисква двугодишно обучение.

Това, че Франция беше без ново правителство в продължение на 26 дни, от 9 септември до вчера - 5 октомври, се случва за първи път от 1958 г. насам, припомни вчера френската медия "Брют".


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
  • 1 456 до Факти

    15 0 Отговор
    Факти, това статия ли наричате? Нещо за подробности?

    11:16 06.10.2025

  • 2 Бибитко от Банкя

    29 0 Отговор
    Франция се намира в дълбока икономическа и политическа криза, пада правителство след правителство и е време войнолюбецът Макрон да подаде оставка!

    11:17 06.10.2025

  • 3 ДългоИме

    21 0 Отговор
    Следващият, моля! Я, по-добре Макарона да излезе на терен, стига с това криене и въртене окило фустата на Бабата.

    11:18 06.10.2025

  • 4 Лост

    12 0 Отговор
    Б.Борисов-"Макрон ми е приятел и аз го научих как да тупка топката!".

    11:21 06.10.2025

  • 5 Горещ картоф

    13 0 Отговор
    Всички си прехвърлят властта като горещ картоф. Това не е на добре. Явно никой не иска да носи отговорността за това, което предстои. И надали е просто някаква икономическа криза. По-вероятно е да бягат от предстоящата война, което значи че Макарона с надрусаните си дружки, наистина подготвят война

    11:22 06.10.2025

  • 6 Директор

    12 0 Отговор
    Същите мърди като нас. Лъжа след лъжа.

    11:23 06.10.2025

  • 7 следващият

    11 0 Отговор
    Водопада джиляско кога???????

    11:25 06.10.2025

  • 8 Виж ти, виж ти !

    8 0 Отговор
    Тоя не изкара и два дена!😂😂😂

    11:28 06.10.2025

  • 9 С то две думи

    7 1 Отговор
    Криза е меко казано за Франция-тотален фалит е правилно да се говори...А имайте предвид,че са втората икономика в"клуба на богатите"--кадето и нас ни набутаха--сещайте се какво го чака този клуб и как и ние ще отнесем всичките негативи. Ама Ганчо седи и блееееееее

    11:29 06.10.2025

  • 10 селяк

    5 0 Отговор
    Тиа са в клуба на богатите :Д

    11:30 06.10.2025

  • 11 с връзки

    4 1 Отговор
    От 9 септември до сега Себастиан имаше достатъчно време да се дипломира в Софийския.

    11:30 06.10.2025

  • 12 Алжир

    1 0 Отговор
    Вече за фалирала Франция няма лечение.

    11:31 06.10.2025

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Лошите новини за Макрон не свършват.
    В петък официални източници потвърдиха, че на мадам Макрон са и открили увеличена простата.

    11:34 06.10.2025

  • 14 име

    1 0 Отговор
    Тва е щото е видял брижит микрон от близо, получил е уплах човека и има нужда да излезе в болнични за неопределено време

    11:35 06.10.2025

  • 15 А бе

    0 0 Отговор
    Ех,а ние си имахме премиер без поданство...А оставка нямаше! Да го пратим на Франция,понеже е побратимена с половин Канада, да видят и се насладят и те на харвардска Промяна,а не само от мароканци,тунизийци и алжирци!

    11:35 06.10.2025

