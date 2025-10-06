Френският премиер подаде оставка

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставката, предадоха световните агенции. Президентството на Франция съобщава, че френският държавен глава Еманюел Макрон е приел оставката.
Оставката беше връчена ден след като Льокорню представи състава на правителството си, отбелязва Франс прес, съобщи БТА.
С решението да се оттегли от премиерския пост Льокорню се превръща в трети френски министър-председател, който подава оставка за около година. Така страната отново се озовава в политическа задънена улица.
Льокорню беше назначен за премиер от френския президент Еманюел Макрон на 9 септември.
Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.
Преди броени дни стана ясно и, че Льокорню не е уточнил в биографията си, че няма диплома за магистратура по право, какво твърдеше, че има. Той е карал само първата година от обучението за тази магистратура. За валидна диплома за магистратура се изисква двугодишно обучение.
Това, че Франция беше без ново правителство в продължение на 26 дни, от 9 септември до вчера - 5 октомври, се случва за първи път от 1958 г. насам, припомни вчера френската медия "Брют".
