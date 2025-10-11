Д-р Басем Наим от "Хамас": Благодарим на Тръмп. Няма да се разоръжим напълно. Тони Блеър не е добре дошъл в Газа ВИДЕО

Доктор Басем Наим, високопоставен служител на "Хамас", благодари в интервю за "Скай нюз" на президента Доналд Тръмп за ролята му в осигуряването на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", предаде БНР.

Той обаче предупреди, че бившият премиер на Обединеното кралство сър Тони Блеър няма да бъде добре дошъл на каквато и да е позиция в Газа.



Доктор Наим заяви, че прекратяването на огъня не би било възможно без президента Тръмп, но настоя, че той трябва да продължи да оказва натиск върху Израел да се придържа към споразумението. Той добави, че от "Хамас" биха били готови да се оттеглят за палестински орган, който да управлява следвоенна Газа, но че те ще останат "на място" и няма да бъдат разоръжени.



По повод на намека на Бенямин Нетаняху, че Израел може да поднови офанзивата си, ако "Хамас" не се откаже от оръжията си, д-р Наим заяви, че групировката няма да се разоръжи напълно и че оръжията ще бъдат предадени само на палестинската държава, като бойците ще бъдат интегрирани в Палестинската национална армия.



Относно бъдещото управление Басем Наим критикува плановете Тони Блеър да играе каквато и да е роля в надзора на бъдещето на Газа, заявявайки, че "Хамас" и палестинците са разгневени от ролята му в предишни войни в Афганистан и Ирак.

Испанската активистка Рейес Риго е постигнала споразумение с израелската прокуратура и ще бъде депортирана след заплащане на глоба. Тя беше официално обвинена, че е ухапала служител на затвора Кециот при задържането ѝ.



Според прокуратурата в Израел 50-годишната Риго е отказала доброволно да влезе в килията си в затвора и по време на борбата с охраната е ухапала служителка по ръката. Обвинението е определило инцидента като нападение срещу държавен служител и като опит за повреждане на правителствени символи.



Задържането на Риго беше удължено през последните дни с решение на местен съд. Това предизвика несигурност за нейното положение, докато течеше полицейското разследване. Случаят привлече международно внимание, тъй като тя е последният испански гражданин от флотилията, все още задържана в Израел.



48-те активисти, които се прибраха в началото на седмицата разказаха, че са били бити, влачени и връзвани след като са били свалени от корабите с хуманитарна помощ за Газа.