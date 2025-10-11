The Times: Западните финансови министри обсъждат отнемането на замразените руски активи

Западните финансови министри ще обсъдят начини за експроприацията на руски активи на есенната среща на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон следващата седмица, пише британския вестник The Times.

На 10 октомври офисът на британския премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство, заедно с Франция и Германия, работи по евентуалното отчуждаване на руски активи. Според The ​​Times замразените руски активи във Великобритания надхвърлят 25 милиарда паунда (33,4 милиарда долара), включително средства от Руската централна банка, Фонда за национално благосъстояние и Министерството на финансите.

По-рано Европейската комисия предложи т. нар. репарационен заем на Украйна, който би включвал отчуждаване на приблизително 185 милиарда евро от 210-те милиарда евро, блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Тази схема беше обсъдена на срещата на върха на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, но не беше постигнато споразумение. Белгийският премиер Барт Де Вевер категорично се противопостави на това, настоявайки страните от ЕС да подпишат ангажимент за пълно споделяне на финансовите рискове в случай на ответни действия на Русия, което, според него, останалите страни от ЕС са отказали да направят.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен, а икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне замразените резерви на Русия". Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, отбеляза, че "Москва със сигурност ще отмъсти за кражбата на активите ѝ в Европа". Той подчерта, че Кремъл възнамерява да преследва замесените в тази схема.