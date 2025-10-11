The Times: Западните финансови министри обсъждат отнемането на замразените руски активи

Западните финансови министри ще обсъдят начини за експроприацията на руски активи на есенната среща на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон следващата седмица, пише британския вестник The Times.
На 10 октомври офисът на британския премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство, заедно с Франция и Германия, работи по евентуалното отчуждаване на руски активи. Според The Times замразените руски активи във Великобритания надхвърлят 25 милиарда паунда (33,4 милиарда долара), включително средства от Руската централна банка, Фонда за национално благосъстояние и Министерството на финансите.
По-рано Европейската комисия предложи т. нар. репарационен заем на Украйна, който би включвал отчуждаване на приблизително 185 милиарда евро от 210-те милиарда евро, блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Тази схема беше обсъдена на срещата на върха на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, но не беше постигнато споразумение. Белгийският премиер Барт Де Вевер категорично се противопостави на това, настоявайки страните от ЕС да подпишат ангажимент за пълно споделяне на финансовите рискове в случай на ответни действия на Русия, което, според него, останалите страни от ЕС са отказали да направят.
Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен, а икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне замразените резерви на Русия". Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, отбеляза, че "Москва със сигурност ще отмъсти за кражбата на активите ѝ в Европа". Той подчерта, че Кремъл възнамерява да преследва замесените в тази схема.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ЗАКОННО БОГОУГОДНО ДЕЛО‼️
07:23 11.10.2025
2 ОБСЪЖДАТ.....
Коментиран от #35
07:24 11.10.2025
4 Баш Балък
Коментиран от #51
07:25 11.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #8, #9
07:25 11.10.2025
6 Гориил
Коментиран от #14
07:26 11.10.2025
7 то е ясно000
07:26 11.10.2025
8 ъврееин
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ази, ако не крадна, как ще живея?
07:27 11.10.2025
10 Хе!
07:28 11.10.2025
11 Хахахахаха
Коментиран от #15
07:28 11.10.2025
12 Гориил
13 Икономист
07:30 11.10.2025
14 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Гориил":В Рашка има около 2 милиарда евро инвестиции.Хс ха ха .
Кой ще инвестира в блатото наречено Русия?!М?
Коментиран от #17, #53
07:30 11.10.2025
15 евреец
До коментар #11 от "Хахахахаха":Урсавещицата има опит от ваксите.
07:31 11.10.2025
16 интересно
Коментиран от #18, #69
07:31 11.10.2025
17 Гориил
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Повече от двеста милиарда
Коментиран от #29
07:32 11.10.2025
18 Алексбг
До коментар #16 от "интересно":Не се опитвай да мислиш ,не ти се отдава .Следвай правилото на дедите си крепило ги през вековете , мразим да мислим и наблягай на еденьето и ..аньето .
07:35 11.10.2025
19 Ха-ха-ха
07:36 11.10.2025
20 Гориил
07:37 11.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Отец Дионисий":Кой определя кой и кога става крадец, татемой"😉
07:40 11.10.2025
23 пешо
07:42 11.10.2025
24 Някой
07:42 11.10.2025
26 какво обсъждат
07:48 11.10.2025
27 Абе
07:50 11.10.2025
28 РОБЕ!
До коментар #25 от "пешо":СМЪРТНАТА ПРИСЪДА НА ЛЕВСКИ Е ПОДПИСАНА ОТ РУСНАКА ГРАФ ИГНАТИЕВ.
Коментиран от #32, #34
07:52 11.10.2025
29 Любопитно
До коментар #17 от "Гориил":Я кажи името на един западен концерн на територията на кочината.
Коментиран от #30
07:53 11.10.2025
30 Хахахахаха
До коментар #29 от "Любопитно":Ами ето ти една фирма "Procter Gamble "
07:57 11.10.2025
31 Копейка
07:57 11.10.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "РОБЕ!":РОБЕ,
Подписана е от Иванчо Хаджипенчович❗
Подписът на СЪЩИЯ Иванчо Хаджипенчович
СТОИ И .... под Търновската конституция,
РОБЕ‼️
08:00 11.10.2025
33 Ха-ха-ха
До коментар #9 от "Отец Дионисий":Ами тогава дай да конфискуваме парите и имотите на бандеровците щото е сигурно че са крадени.. Наистина богоугодно дело ще е. И без туй Украйна ни дължи много пари и няма изгледи да ни ги върне
Коментиран от #36
08:03 11.10.2025
35 Хахахаха
До коментар #2 от "ОБСЪЖДАТ.....":По седем дена в седмицата се събират да обсъждат и не могат да съберат кураж! Геюви работи!
08:04 11.10.2025
36 СБУ на Украйна
До коментар #33 от "Ха-ха-ха":Ще ти ги върне.
08:04 11.10.2025
37 Русия винаги се връща за нейното
08:10 11.10.2025
38 Атлантик
Същото ще стане и с тези , знаят го и затова не смеят.
08:10 11.10.2025
39 Свободен
Коментиран от #40, #44
08:11 11.10.2025
40 просто е
До коментар #39 от "Свободен":Като се пооправиха след краха 1991, започнаха яко да купуват в чужбина, Че то на Острова в Кипър и Гърция, че и У БГ-то основните купувачи си бяха те.
08:13 11.10.2025
41 Зеленски
Кой би си държал парите на запад като във всеки един момент може да ти ги откраднат?
Това е все едно , шефа на банката да ви открадне личните спестявания защото смята че сте лош човек. Без съд.
Коментиран от #48, #50, #54
08:14 11.10.2025
42 Еми щото
08:14 11.10.2025
43 В Курск съм
08:17 11.10.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #39 от "Свободен":Защото няма как да търгуваш с някого, когато парите ти са вкъщи под дюшека❗
Про.100 е , ама не е за про,100 ПО ПЕЙКАджийче‼️
Викат му международна търтговия‼️
08:17 11.10.2025
45 Боклуци
08:17 11.10.2025
46 Ти тан
08:19 11.10.2025
47 Браво!
Коментиран от #55
08:23 11.10.2025
48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Зеленски":Вече не е нужно да си го представя човек.
Всичко това става пред очите ни :
СА не подписа ново споразумение за продажби на петрол САМО срещу долари- ПЕТРОлДОЛАРИ
и вече продава и срещу други валути❗
Китай бавно, но сигурно намалява кредитния си баланс към САЩ ❗
Банките по света са намалили с 20% експозициите си в долари за последните години❗
БРИКС вече е НАД шапката G-7❗
Коментиран от #58, #66
08:24 11.10.2025
49 Путин
100-те най-големи чуждестранни компании в Русия (много от които западни) имат нетна печалба от около 1.3 трилиона рубли (40 % повече отколкото преди войната) по данни на Novaya Gazeta.
08:24 11.10.2025
50 това им е целта
До коментар #41 от "Зеленски":Споменатите дъжави имат много злеено и много народ, направо им изкупува бизнеса.
08:25 11.10.2025
51 Забележи,
До коментар #4 от "Баш Балък":Че направо сложиха кръст на цялата демагогия с ес, еврозона, равноправие на членовете и т.н, - събраха си се трите най-големи и силни и си решават! Какъв е тоя формат, англия де е нито в ес, камо ли в еврозоната, кво прави там?
08:26 11.10.2025
52 Бай онзи
08:27 11.10.2025
54 Ще знаят, че не трябва да нападат
До коментар #41 от "Зеленски":чужда държава, както постъпи империалистическа Русия.
08:29 11.10.2025
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #47 от "Браво!":Eх ПО ПЕЙКО, ЗАБЛУДЕНА❗
Лично САШтко търгува с Русия,
като за последно❗
Уран, фосфатни и азотни торове, петрол....❗
Чети, недей само да повтаряш
какво ти пеят ОТпосолствоТО
дето вече година НЯМА ПОСрАНИК‼️
08:29 11.10.2025
56 Механик
Сметките без кръчмаря са много лошо нещо. Понеже кръчмарят накрая идва с омазания тефтрер и си иска парите.
И тука вариантите на са много. Или плащаш в кеш или ядеш бой до изпускане и после пак плащаш ма с лихвите.
Има и един друг който включва плащане с лихвите и незабравима нощ в мазата с кръчмаря. Ама за това по-добре д а не говорим, че не за пред хора.
08:32 11.10.2025
57 Спорт
Единия начин са съдебни дела , някой знае ли какво означава "друг начин ".?
Коментиран от #60
08:33 11.10.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Поставянето на минуси може да облекчва мъките ви, но не променя фактите❗
08:36 11.10.2025
59 Асен
08:38 11.10.2025
60 Означава, че си правят вентилация
До коментар #57 от "Спорт":Нищо не могат да направят рашистите.
Коментиран от #62
08:38 11.10.2025
61 Факт
08:38 11.10.2025
62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Означава, че си правят вентилация":Така си мислеха янките и англосаксите и ето докъде докараха света❗
Фалитите валят , като есенен дъжд❗
Коментиран от #67
08:40 11.10.2025
63 Другарки
08:40 11.10.2025
64 Безплатен съвет
Коментиран от #72
08:41 11.10.2025
65 Анонимен
08:41 11.10.2025
66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Когато МИ.НОСИТЕ МИНОСИТЕ, добре е да знаете:
" Така, според "•••••", миналата година Вашингтон е внесъл торове от Русия на стойност 1,1 млрд. долара, паладий за 878 млн. долара, уран за 624 млн. долара и части и компоненти за самолети на обща стойност 75 млн. долара.
Сред стоките, които САЩ продължават да внасят от Русия, са неорганични химикали – включително радиоактивни материали и съединения като уранов хексафлуорид за ядрена употреба; дървесина и нейните производни, машини и реактори, храна за животни, неблагородни метали, изделия от желязо и стомана, както и плодове, зеленчуци и техните производни.
В страната пристигат също каучук, пластмаси, фармацевтични продукти, козметика, етерични масла, текстил, обувки, играчки, часовници, индустриални метали като алуминий, мед и никел, в допълнение към различни стоки, вариращи от сурови кожи до печатни книги и дори живи животни.
Нарастващи цифри
Освен това, между януари и май тази година, вносът на руски продукти в САЩ се е увеличил в сравнение със същия период през 2024 г.: покупките на паладий са нараснали с 37%, на уран с 28% (което представлява увеличение от 147% в сравнение с първите месеци на 2021 г.), а на торове с 21% (с 60% повече, отколкото през същия период на 2021 г.).
Обменът на услуги между САЩ и Русия миналата година дори е генерирал излишък от 873 млн. долара, което представлява увеличение с 43% в сравнение с 2023 г.
08:44 11.10.2025
67 Първо виж фалитите в Русия
До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":и тогава коментирай Запада. 4363 руски фирми са фалирали за 2024 година, а за 2025 са вероятно над 6000...
Коментиран от #71, #74, #76
08:46 11.10.2025
68 Мики
08:46 11.10.2025
69 Гориил
До коментар #16 от "интересно":Защо вашите корпорации игнорират санкциите и продължават да печелят милиарди в Русия?
08:47 11.10.2025
70 Бай Оня
08:47 11.10.2025
71 ТъПак
До коментар #67 от "Първо виж фалитите в Русия":По данни от български и немски източници, през 2024 г. в Германия са подадени приблизително 21 800 до 21 900 предприятия (фирми) с искане за несъстоятелност (insolvency).
08:49 11.10.2025
72 Истинския Професор Герджиков
До коментар #64 от "Безплатен съвет":Напъхай съвета на топло ,влажно и ароматно и най вече на сянка .
08:50 11.10.2025
73 Хмм
08:50 11.10.2025
74 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #67 от "Първо виж фалитите в Русия":Кво ти пука за руските фалита ,гледай си рахата ,султан Ердо фалити в санджак Румелия няма да допусне !
08:52 11.10.2025
75 Нашето злато е там
08:53 11.10.2025
76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #67 от "Първо виж фалитите в Русия":ПЪРВО си сложи НИК❗
Ама май в ре-дакция-та не Ви разрешават❗
Схващаш ли, че сравняваш СТРАНА
ПОСТАВЕНА под ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПАКЕТА санкции,
със СТРАНИ
НАЛАГАЩИ тези санкции❗
Ако не - всичко е ясно ,
ако да - пак 😉
08:53 11.10.2025