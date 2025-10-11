Новини
The Times: Западните финансови министри обсъждат отнемането на замразените руски активи

The Times: Западните финансови министри обсъждат отнемането на замразените руски активи

11 Октомври, 2025 07:09, обновена 11 Октомври, 2025 07:20 1 258 76

Това ще стане на есенната среща на МВФ и Световната банка следващата седмица. Москва вече заплаши с "отмъщение", ако "кражбата" бъде осъществена

The Times: Западните финансови министри обсъждат отнемането на замразените руски активи - 1
Киър Стармър, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните финансови министри ще обсъдят начини за експроприацията на руски активи на есенната среща на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон следващата седмица, пише британския вестник The Times.

На 10 октомври офисът на британския премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство, заедно с Франция и Германия, работи по евентуалното отчуждаване на руски активи. Според The ​​Times замразените руски активи във Великобритания надхвърлят 25 милиарда паунда (33,4 милиарда долара), включително средства от Руската централна банка, Фонда за национално благосъстояние и Министерството на финансите.

По-рано Европейската комисия предложи т. нар. репарационен заем на Украйна, който би включвал отчуждаване на приблизително 185 милиарда евро от 210-те милиарда евро, блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Тази схема беше обсъдена на срещата на върха на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, но не беше постигнато споразумение. Белгийският премиер Барт Де Вевер категорично се противопостави на това, настоявайки страните от ЕС да подпишат ангажимент за пълно споделяне на финансовите рискове в случай на ответни действия на Русия, което, според него, останалите страни от ЕС са отказали да направят.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен, а икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне замразените резерви на Русия". Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, отбеляза, че "Москва със сигурност ще отмъсти за кражбата на активите ѝ в Европа". Той подчерта, че Кремъл възнамерява да преследва замесените в тази схема.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    61 4 Отговор
    От години обсъждат как КРАЖБАТА да стане
    ЗАКОННО БОГОУГОДНО ДЕЛО‼️

    07:23 11.10.2025

  • 2 ОБСЪЖДАТ.....

    40 3 Отговор
    .....КАК ДА НАПРАВЯТ АЙДУЧИНЯТА

    Коментиран от #35

    07:24 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баш Балък

    54 5 Отговор
    Клуба на богатите май свърши парите. Мдаааааааааааа. Сигурно са наясно че един ден някой ще ги съди.

    Коментиран от #51

    07:25 11.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    38 3 Отговор
    "8. Не кради!"

    Коментиран от #8, #9

    07:25 11.10.2025

  • 6 Гориил

    47 2 Отговор
    Отмъщението ще бъде ужасяващо. Москва незабавно ще конфискува европейски активи на стойност почти същата сума.

    Коментиран от #14

    07:26 11.10.2025

  • 7 то е ясно000

    39 3 Отговор
    Скооро някоой видеен еврогъеец ще се преесели в отвъдноото. Коой ли ще е тоой? Цянсурират ме.

    07:26 11.10.2025

  • 8 ъврееин

    36 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ази, ако не крадна, как ще живея?

    07:27 11.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хе!

    17 16 Отговор
    Абе, какви активи има Русия, че някой да ги национализира!? Вземете се в ръце и осъзнайте какво манипулирате! В едната статия - Русия е бедна, загиваща, пари няма, технологии хич, няма един пирон изобретен, за телефон, ютия и телевизор да не говорим, на фронта е трепана повсеместно и се защитава с кирки, лопати, сърпове, чукове, а от оня ден и с коне, защото няма бензин за чуждите трактори и сега щели да и изземват авоарите!!! Изтупан човал, какво ще им вземете!? Само вековната изостаналост, простотията, крадливостта и алкохолизма са в наличност - отнемете ги!

    07:28 11.10.2025

  • 11 Хахахахаха

    41 4 Отговор
    Шепа европейски бандити ще обсъждат кражбата на замразените активи на руската банка.

    Коментиран от #15

    07:28 11.10.2025

  • 12 Гориил

    31 2 Отговор
    В отговор къщата ви ще бъде подпалена.Ако разбираш това, тогава защо заплашваш?

    07:30 11.10.2025

  • 13 Икономист

    39 3 Отговор
    Пиратското семе мира няма как да открадне руските парички,но да се вслушат в казаното от Бисмарк ,че руснаците винаги идват за своето .Изключение и този път няма да има .

    07:30 11.10.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    5 34 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    В Рашка има около 2 милиарда евро инвестиции.Хс ха ха .
    Кой ще инвестира в блатото наречено Русия?!М?

    Коментиран от #17, #53

    07:30 11.10.2025

  • 15 евреец

    28 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    Урсавещицата има опит от ваксите.

    07:31 11.10.2025

  • 16 интересно

    4 24 Отговор
    Въпроса е защо руските пари не са в руски банки с в лошия Запад? Не съм чул Западни капитали да лежат в руски банки

    Коментиран от #18, #69

    07:31 11.10.2025

  • 17 Гориил

    18 2 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Повече от двеста милиарда

    Коментиран от #29

    07:32 11.10.2025

  • 18 Алексбг

    21 2 Отговор

    До коментар #16 от "интересно":

    Не се опитвай да мислиш ,не ти се отдава .Следвай правилото на дедите си крепило ги през вековете , мразим да мислим и наблягай на еденьето и ..аньето .

    07:35 11.10.2025

  • 19 Ха-ха-ха

    35 0 Отговор
    Тая тема стана като темата "какви ползи щяло да ни донесе приемането на еврото". От време на време я повдигат. Мислят си че като повтарят едно и също нещата ще се променят. Не няма. Отнемането на руските активи си е откровенна кражба, и влизането ни в еврозоната сега си е национално предателство и катастрифа.

    07:36 11.10.2025

  • 20 Гориил

    26 1 Отговор
    Нито МВФ, нито Световната банка (бордовете на банките включват директори от десетки държави) никога не биха се съгласили на подобна сделка. В такъв случай това е британски пропаганден блъф.

    07:37 11.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Отец Дионисий":

    Кой определя кой и кога става крадец, татемой"😉

    07:40 11.10.2025

  • 23 пешо

    25 0 Отговор
    западни крадци и разбойници са свикнали само да крадат и грабят

    07:42 11.10.2025

  • 24 Някой

    31 1 Отговор
    Запада обсъжда кражбата на руски активи. Те така са свикнали да живеят векове наред - все с кражби. Затова бяха и богати.

    07:42 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 какво обсъждат

    13 1 Отговор
    не питайте всички министри, питайте само българския, той ще каже "Да" по навик, защото винаги е съгласен.

    07:48 11.10.2025

  • 27 Абе

    20 2 Отговор
    „Международното право ясно забранява конфискацията на активи на суверенни държави. Резервите на централната банка са защитени от доктрината за държавния имунитет – те не могат да бъдат отчуждени без съгласието на собственика. Опитите на Брюксел да заобиколи този принцип – например чрез официално признаване на правата на Москва върху активите, но пускането им в обращение чрез заем за „репарации“ на Украйна – не променят същността на въпроса.“

    07:50 11.10.2025

  • 28 РОБЕ!

    4 18 Отговор

    До коментар #25 от "пешо":

    СМЪРТНАТА ПРИСЪДА НА ЛЕВСКИ Е ПОДПИСАНА ОТ РУСНАКА ГРАФ ИГНАТИЕВ.

    Коментиран от #32, #34

    07:52 11.10.2025

  • 29 Любопитно

    3 15 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Я кажи името на един западен концерн на територията на кочината.

    Коментиран от #30

    07:53 11.10.2025

  • 30 Хахахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #29 от "Любопитно":

    Ами ето ти една фирма "Procter Gamble "

    07:57 11.10.2025

  • 31 Копейка

    6 2 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    07:57 11.10.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #28 от "РОБЕ!":

    РОБЕ,
    Подписана е от Иванчо Хаджипенчович❗
    Подписът на СЪЩИЯ Иванчо Хаджипенчович
    СТОИ И .... под Търновската конституция,
    РОБЕ‼️

    08:00 11.10.2025

  • 33 Ха-ха-ха

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Отец Дионисий":

    Ами тогава дай да конфискуваме парите и имотите на бандеровците щото е сигурно че са крадени.. Наистина богоугодно дело ще е. И без туй Украйна ни дължи много пари и няма изгледи да ни ги върне

    Коментиран от #36

    08:03 11.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "ОБСЪЖДАТ.....":

    По седем дена в седмицата се събират да обсъждат и не могат да съберат кураж! Геюви работи!

    08:04 11.10.2025

  • 36 СБУ на Украйна

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ха-ха-ха":

    Ще ти ги върне.

    08:04 11.10.2025

  • 37 Русия винаги се връща за нейното

    13 3 Отговор
    После кой ще ги връща

    08:10 11.10.2025

  • 38 Атлантик

    11 4 Отговор
    Преди години швейцарски авиодеспечър направи грешка и се сблъскаха два самолета, единия с руски деца, всички починаха. Минаха доста години и този човек беше убит в дома си.
    Същото ще стане и с тези , знаят го и затова не смеят.

    08:10 11.10.2025

  • 39 Свободен

    4 10 Отговор
    Не разбирам защо Русия не е държала активите си в рубли в московски трезор?!

    Коментиран от #40, #44

    08:11 11.10.2025

  • 40 просто е

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Свободен":

    Като се пооправиха след краха 1991, започнаха яко да купуват в чужбина, Че то на Острова в Кипър и Гърция, че и У БГ-то основните купувачи си бяха те.

    08:13 11.10.2025

  • 41 Зеленски

    16 23 Отговор
    Представете си как държави като Китай , Индия и богатите арабски страни биха гледали на този акт?
    Кой би си държал парите на запад като във всеки един момент може да ти ги откраднат?
    Това е все едно , шефа на банката да ви открадне личните спестявания защото смята че сте лош човек. Без съд.

    Коментиран от #48, #50, #54

    08:14 11.10.2025

  • 42 Еми щото

    13 21 Отговор
    Фалирахте и искате да изядете руските пари. Западнали ненормалници. Няма какво да ядат, ама пращат дронове, ракети, бронетехника, ПРО и милиарди за войни... Франция и САЩ... Британия е същата... умрела от глад... Германия и тя... Съюза умре.

    08:14 11.10.2025

  • 43 В Курск съм

    7 5 Отговор
    Някой знае ли какво става в Курск, украинските герои напредват ли?

    08:17 11.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "Свободен":

    Защото няма как да търгуваш с някого, когато парите ти са вкъщи под дюшека❗
    Про.100 е , ама не е за про,100 ПО ПЕЙКАджийче‼️
    Викат му международна търтговия‼️

    08:17 11.10.2025

  • 45 Боклуци

    6 5 Отговор
    Геювете се правят на мъже, но ще ядът шамари, не уювина

    08:17 11.10.2025

  • 46 Ти тан

    10 3 Отговор
    За парите на Израелската централна банка, казаха ли нещо , или Палестина няма нужда от възстановяване?

    08:19 11.10.2025

  • 47 Браво!

    13 10 Отговор
    Хубав ден и хубави новини! На Империята на злото Русия трябва да се отнеме абсолютно всичко което е възможно и на първо място възможността да търгуват с газ и нефт.

    Коментиран от #55

    08:23 11.10.2025

  • 48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 7 Отговор

    До коментар #41 от "Зеленски":

    Вече не е нужно да си го представя човек.

    Всичко това става пред очите ни :

    СА не подписа ново споразумение за продажби на петрол САМО срещу долари- ПЕТРОлДОЛАРИ
    и вече продава и срещу други валути❗

    Китай бавно, но сигурно намалява кредитния си баланс към САЩ ❗

    Банките по света са намалили с 20% експозициите си в долари за последните години❗

    БРИКС вече е НАД шапката G-7❗

    Коментиран от #58, #66

    08:24 11.10.2025

  • 49 Путин

    5 2 Отговор
    Има с какво да се отговори, спокойно:
    100-те най-големи чуждестранни компании в Русия (много от които западни) имат нетна печалба от около 1.3 трилиона рубли (40 % повече отколкото преди войната) по данни на Novaya Gazeta.

    08:24 11.10.2025

  • 50 това им е целта

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Зеленски":

    Споменатите дъжави имат много злеено и много народ, направо им изкупува бизнеса.

    08:25 11.10.2025

  • 51 Забележи,

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Балък":

    Че направо сложиха кръст на цялата демагогия с ес, еврозона, равноправие на членовете и т.н, - събраха си се трите най-големи и силни и си решават! Какъв е тоя формат, англия де е нито в ес, камо ли в еврозоната, кво прави там?

    08:26 11.10.2025

  • 52 Бай онзи

    8 4 Отговор
    Те западналите от време оно са си пирати,разбойници,бандити!!!!

    08:27 11.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ще знаят, че не трябва да нападат

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Зеленски":

    чужда държава, както постъпи империалистическа Русия.

    08:29 11.10.2025

  • 55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Браво!":

    Eх ПО ПЕЙКО, ЗАБЛУДЕНА❗
    Лично САШтко търгува с Русия,
    като за последно❗
    Уран, фосфатни и азотни торове, петрол....❗
    Чети, недей само да повтаряш
    какво ти пеят ОТпосолствоТО
    дето вече година НЯМА ПОСрАНИК‼️

    08:29 11.10.2025

  • 56 Механик

    6 1 Отговор
    A, западните намсиковоси знаят ли, че Русия винаги идва, за да си вземе нейното?
    Сметките без кръчмаря са много лошо нещо. Понеже кръчмарят накрая идва с омазания тефтрер и си иска парите.
    И тука вариантите на са много. Или плащаш в кеш или ядеш бой до изпускане и после пак плащаш ма с лихвите.
    Има и един друг който включва плащане с лихвите и незабравима нощ в мазата с кръчмаря. Ама за това по-добре д а не говорим, че не за пред хора.

    08:32 11.10.2025

  • 57 Спорт

    4 2 Отговор
    "Кремъл коментира че ще търси сметка на замесените в кражбата по един или друг начин."
    Единия начин са съдебни дела , някой знае ли какво означава "друг начин ".?

    Коментиран от #60

    08:33 11.10.2025

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Поставянето на минуси може да облекчва мъките ви, но не променя фактите❗

    08:36 11.10.2025

  • 59 Асен

    2 2 Отговор
    Продължават с това безумство!

    08:38 11.10.2025

  • 60 Означава, че си правят вентилация

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Спорт":

    Нищо не могат да направят рашистите.

    Коментиран от #62

    08:38 11.10.2025

  • 61 Факт

    2 0 Отговор
    Това означава война!

    08:38 11.10.2025

  • 62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Означава, че си правят вентилация":

    Така си мислеха янките и англосаксите и ето докъде докараха света❗
    Фалитите валят , като есенен дъжд❗

    Коментиран от #67

    08:40 11.10.2025

  • 63 Другарки

    8 0 Отговор
    И другари, след като оправихме безводието, наводненията, демографските проблеми и инфлацията от 3(три) процента, е време да помислим и за света. Ем така де, кой, ако не ниЙ? И да не си помислите, че някой се интересува от мнението ви, ама да не си помислите и че никой не се интересува!

    08:40 11.10.2025

  • 64 Безплатен съвет

    6 4 Отговор
    Не си блъскайте пилешките мозъчета, русофили! Не е по вашите умствени възможности...

    Коментиран от #72

    08:41 11.10.2025

  • 65 Анонимен

    3 4 Отговор
    "Ролева игра" в действие. Кая плаче, Стърмър отнема, Тръмп заплашва.

    08:41 11.10.2025

  • 66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Когато МИ.НОСИТЕ МИНОСИТЕ, добре е да знаете:
    " Така, според "•••••", миналата година Вашингтон е внесъл торове от Русия на стойност 1,1 млрд. долара, паладий за 878 млн. долара, уран за 624 млн. долара и части и компоненти за самолети на обща стойност 75 млн. долара.

    Сред стоките, които САЩ продължават да внасят от Русия, са неорганични химикали – включително радиоактивни материали и съединения като уранов хексафлуорид за ядрена употреба; дървесина и нейните производни, машини и реактори, храна за животни, неблагородни метали, изделия от желязо и стомана, както и плодове, зеленчуци и техните производни.

    В страната пристигат също каучук, пластмаси, фармацевтични продукти, козметика, етерични масла, текстил, обувки, играчки, часовници, индустриални метали като алуминий, мед и никел, в допълнение към различни стоки, вариращи от сурови кожи до печатни книги и дори живи животни.

    Нарастващи цифри
    Освен това, между януари и май тази година, вносът на руски продукти в САЩ се е увеличил в сравнение със същия период през 2024 г.: покупките на паладий са нараснали с 37%, на уран с 28% (което представлява увеличение от 147% в сравнение с първите месеци на 2021 г.), а на торове с 21% (с 60% повече, отколкото през същия период на 2021 г.).

    Обменът на услуги между САЩ и Русия миналата година дори е генерирал излишък от 873 млн. долара, което представлява увеличение с 43% в сравнение с 2023 г.

    08:44 11.10.2025

  • 67 Първо виж фалитите в Русия

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    и тогава коментирай Запада. 4363 руски фирми са фалирали за 2024 година, а за 2025 са вероятно над 6000...

    Коментиран от #71, #74, #76

    08:46 11.10.2025

  • 68 Мики

    1 4 Отговор
    Ако ЕС реши да използва замразените резерви на Руската централна банка, за да помогне на Украйна, какъвто план има Европейската комисия, Кремъл веднага ще национализира и продаде чуждестранните активи, замразени в Русия. За това съобщиха източници на агенция Блумбърг, както и редица медии, близки до руското правителство.

    08:46 11.10.2025

  • 69 Гориил

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "интересно":

    Защо вашите корпорации игнорират санкциите и продължават да печелят милиарди в Русия?

    08:47 11.10.2025

  • 70 Бай Оня

    4 0 Отговор
    хахаха джуджи ся ще излети през някой прозорец, засилен от собствените си придворни крадци, недоволни от загубата на откраднатото :D

    08:47 11.10.2025

  • 71 ТъПак

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Първо виж фалитите в Русия":

    По данни от български и немски източници, през 2024 г. в Германия са подадени приблизително 21 800 до 21 900 предприятия (фирми) с искане за несъстоятелност (insolvency).

    08:49 11.10.2025

  • 72 Истинския Професор Герджиков

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Безплатен съвет":

    Напъхай съвета на топло ,влажно и ароматно и най вече на сянка .

    08:50 11.10.2025

  • 73 Хмм

    1 0 Отговор
    не мислят за собствените си страни и народи, а за украйна, че и кражбите на чужди пари оправдават с това

    08:50 11.10.2025

  • 74 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Първо виж фалитите в Русия":

    Кво ти пука за руските фалита ,гледай си рахата ,султан Ердо фалити в санджак Румелия няма да допусне !

    08:52 11.10.2025

  • 75 Нашето злато е там

    0 0 Отговор
    И никой не рказва кой е взел това решение.

    08:53 11.10.2025

  • 76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Първо виж фалитите в Русия":

    ПЪРВО си сложи НИК❗
    Ама май в ре-дакция-та не Ви разрешават❗
    Схващаш ли, че сравняваш СТРАНА
    ПОСТАВЕНА под ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПАКЕТА санкции,
    със СТРАНИ
    НАЛАГАЩИ тези санкции❗
    Ако не - всичко е ясно ,
    ако да - пак 😉

    08:53 11.10.2025

