Унгария повече няма да сътрудничи на ЕС по темата за руските активи

17 Декември, 2025 03:53, обновена 17 Декември, 2025 04:00 474 3

Във вторник Орбан заяви, че Европейският съюз иска да конфискува руски активи, тъй като в противен случай това би довело до колапс на няколко европейски правителства

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария вече няма да сътрудничи с Европейския съюз по отношение на руските активи, заяви унгарският премиер Виктор Орбан на страницата си в социалните мрежи.

Той подчерта, че Будапеща се е придържала към принципа на лоялно сътрудничество по отношение на замразените активи на Руската федерация. Европейският съюз обаче отхвърли това и лиши Унгария от правата ѝ. Следователно, отбеляза Орбан, отсега нататък Унгария вече не е задължена да се придържа към този принцип с ЕС.

На 16 декември унгарският премиер заяви, че Европейският съюз иска да конфискува руски активи, тъй като в противен случай това би довело до колапс на няколко европейски правителства.

Ден преди това Орбан заяви, че ако позицията на Будапеща относно конфискацията на руски активи бъде игнорирана, Унгария ще обжалва пред Европейския съд на следващия ден. Той уточни, че ако Москва оспори евентуалната конфискация на активите си в съда, със сигурност ще спечели; това е само въпрос на време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Това е

    4 2 Отговор
    Унгарския циганин Орбан Борисов.

    04:11 17.12.2025

  • 2 Гошо

    1 3 Отговор
    Орбан е новият лидер на Европа и той е този ,който ще я преобрази Успех

    Коментиран от #3

    04:25 17.12.2025

  • 3 Хи,хи,хи...

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Лидер на Европа????? Просто noдkynна болшевишка noдлoГа.

    04:36 17.12.2025

