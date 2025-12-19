Новини
Euractiv: Брюксел разглежда "компромисен" заем за Украйна от €90 милиарда замразени руски активи

19 Декември, 2025 01:49, обновена 19 Декември, 2025 02:07

Euractiv: Брюксел разглежда "компромисен" заем за Украйна от €90 милиарда замразени руски активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След първия ден от срещата на върха в Брюксел, лидерите на ЕС не успяха да постигнат споразумение за използването на руски суверенни активи за „репарационен заем“ за Украйна.

Темата дори не беше спомената в изявлението, публикувано след първия ден от преговорите.

На срещата, която продължава и днес, лидерите на ЕС планират да вземат решение за метод за финансиране на заем за Украйна до 210 милиарда евро, от които 90 милиарда евро ще бъдат предназначени за финансови и военни нужди през 2026-2027 г. Лидерите на ЕС настояват за тази цел да бъдат използвани руски активи.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че участниците в срещата на върха няма да напуснат Европейския съвет, докато не решат какъв ще бъде източникът на по-нататъшно финансиране за Украйна – от бюджета на ЕС или чрез руски активи.

По време на срещата на лидерите на ЕС е бил предложен компромисен пакет от помощи за Киев, който ще включва отпускане на заем на Украйна, използвайки 90 милиарда евро замразени руски активи, съобщи Euractiv, позовавайки се на документ, с който разполага.

„Лидерите на ЕС обсъждат компромисен пакет за подготовка на заем от 90 милиарда евро за Киев, използващ замразени руски активи“, се казва в статията.

Според Euractiv, след 13 часа преговори, лидерите на ЕС получили преработен двустраничен проект на документ, съдържащ много от ключовите искания на белгийския премиер Барт Де Вевер.

Предложението призовава Белгия да получи „пълни и неограничени мерки за солидарност и споделяне на риска“ от други държави от ЕС и финансови институции.

Позовавайки се на двама европейски дипломати, изданието отбелязва, че новият документ отчита исканията на Белгия до такава степен, че е неприемлив за много страни и може да не бъде приет.

Както заяви унгарският премиер Виктор Орбан, ЕС се е отказала от идеята да намери метод за финансиране на Украйна, който да удовлетвори всички държави членки, и е преминала към реални дискусии едва в края на първия ден от срещата на върха.

Белгийският премиер Барт де Вевер поиска преди срещата на върха другите страни от ЕС да предоставят гаранции, неограничени до конкретна сума, тъй като експроприацията на държавни активи е безпрецедентна стъпка, изпълнена с „непредсказуеми рискове“.


Белгия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пука му на малоумното премиерче дЖилезку

    1 0 Отговор
    Че щял да предостави гаранции, неограничени до конкретна сума, тъй като експроприацията на държавни активи е безпрецедентна стъпка, изпълнена с „непредсказуеми рискове“.....няма пък ... "неограничени гаранции" ще поеме мощно, че направо държавата от ряз с един арбитраж после да фалира. Така прави истинското малоумно атланте. Само се чудя обаче къде точно ще се крият после тези боклуци

    02:15 19.12.2025

  • 3 9999

    1 0 Отговор
    Кражбата на оръжие е равносилна на грабеж, категорично отмъстителен. Каквито и да са промените в начина на изразяване, същността на кражбата остава непроменена. Който излиза на улицата, рано или късно ще си плати!

    02:18 19.12.2025

