Новини
Свят »
Австралия »
Самолет се разби на източното крайбрежие в Австралия, загинаха трима

Самолет се разби на източното крайбрежие в Австралия, загинаха трима

11 Октомври, 2025 09:50, обновена 11 Октомври, 2025 09:58 542 1

  • самолет-
  • инцидент-
  • загинали-
  • австралия

Инцидентът е станал близо до летище Шелхарбър

Самолет се разби на източното крайбрежие в Австралия, загинаха трима - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лек самолет се разби на източното крайбрежие на Австралия, близо до летище Шелхарбър. Трима души са загинали при инцидента, съобщи полицията на Нов Южен Уелс.

Според ведомството катастрофата е станала около 10:00 ч. местно време близо до летище Шелхарбър, което се намира на 100 км южно от Сидни.

„Спасителните служби са пристигнали на мястото, след като са получили съобщения за катастрофа на лек самолет. Самолетът се е разбил малко след излитане от летището и се е запалил при удара“, съобщи полицията, добавяйки, че при инцидента са загинали трима души.

Полицията е отцепила мястото на инцидента и е в ход разследване на причините за инцидента.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Само трима загинали, за съжаление. 🦧😪🦧

    10:34 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания