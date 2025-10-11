Самолет се разби на източното крайбрежие в Австралия, загинаха трима

Лек самолет се разби на източното крайбрежие на Австралия, близо до летище Шелхарбър. Трима души са загинали при инцидента, съобщи полицията на Нов Южен Уелс.

Според ведомството катастрофата е станала около 10:00 ч. местно време близо до летище Шелхарбър, което се намира на 100 км южно от Сидни.

„Спасителните служби са пристигнали на мястото, след като са получили съобщения за катастрофа на лек самолет. Самолетът се е разбил малко след излитане от летището и се е запалил при удара“, съобщи полицията, добавяйки, че при инцидента са загинали трима души.

Полицията е отцепила мястото на инцидента и е в ход разследване на причините за инцидента.