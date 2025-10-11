Новини
Свят »
Норвегия »
Нобеловият институт проверява възможно изтичане на информация за лауреата на Нобеловата награда за мир

11 Октомври, 2025 14:06 425 9

  • нобелова награда-
  • нобелова награда за мир-
  • лауреата

Наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, след необичайно бърз скок в прогнозираните шансове

Нобеловият институт проверява възможно изтичане на информация за лауреата на Нобеловата награда за мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Норвежкият Нобелов институт, който подпомага норвежкия Нобелов комитет при определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир, ще проверява дали е имало изтичане на информация относно тазгодишния победител, предаде Франс прес, позовавайки се на норвежки медии, предава БТА.

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която не се смяташе за фаворит сред експертите или медиите.

В нощта на четвъртък срещу петък, само няколко часа преди обявяването на лауреата, шансовете за Мачадо скочиха с 3,75% до близо 73% в платформата за прогнози Polymarket.

Йорген Ватне Фриднес коментира пред агенция НТБ: „Не мисля, че е имало някога изтичане на имена на лауреати в цялата история на наградата. Не мога да си представя, че сега се е случило подобно нещо.“

Кристиан Берг Харпвикен, директор на норвежкия Нобелов институт, добави, че за всеки случай ще се извърши проверка за евентуално изтичане на информация.

До обявяването на лауреата името се знае само от ограничен брой хора, тъй като наградата за мир се присъжда от 5-членния норвежки Нобелов комитет.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо е бесен.Да бяха му дали наградата та да миряса и начеше егото си.Същински Бойкоборисов

    Коментиран от #5

    14:10 11.10.2025

  • 2 Доналд Тръмп

    1 0 Отговор
    Не хареса тази новина

    14:11 11.10.2025

  • 3 Рубио,Зеленски и духовия оркестър ЕС:

    2 0 Отговор
    Бате Дончо,ауу, какъв срам,аууу,срам,голям срам,бате Дончо, голям срам,аууу

    14:14 11.10.2025

  • 4 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    Няма нищо, сега Тръмп да разпали другаде война,да я потуши след това и за другата година ще е фаворит .

    14:16 11.10.2025

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Бай Дъмп е мегаломанияк и нарцисист ,сам се предлага за награда,само някой с половин мозък може да приема насериозно Нобел в момента щом и на Обомбо му дадоха Нобел задето бомби 7 държави ,и сега тая талмудистка змия агент на ЦРУ я наградиха с Нобел

    14:18 11.10.2025

  • 6 От Норвежкият Нобелов комитет :

    2 0 Отговор
    И6aлu cме го Тръмп

    14:19 11.10.2025

  • 7 Шантал Нобел

    2 0 Отговор
    За малко Нобеловата награда да стане като Евровизия

    14:21 11.10.2025

  • 8 Е ТЕ ТЕА УРО......ДИ

    1 0 Отговор
    НЯМАТ СПИРКА
    НЕ САМО ИЗБОРИТЕ МАНИПУЛИРАТ
    АМИ И НОБЕЛОВАТА НАГРАДА
    ДО КАТО НЕ БЪДАТ ИЗ.....ТРЕПАНИ НЯМА ДА МИРЯСАТ

    14:22 11.10.2025

  • 9 Владимир Путин офишъл:

    1 0 Отговор
    Донка, npeцakaxa та,брат

    14:23 11.10.2025

