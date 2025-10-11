Нобеловият институт проверява възможно изтичане на информация за лауреата на Нобеловата награда за мир

Норвежкият Нобелов институт, който подпомага норвежкия Нобелов комитет при определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир, ще проверява дали е имало изтичане на информация относно тазгодишния победител, предаде Франс прес, позовавайки се на норвежки медии, предава БТА.

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която не се смяташе за фаворит сред експертите или медиите.

В нощта на четвъртък срещу петък, само няколко часа преди обявяването на лауреата, шансовете за Мачадо скочиха с 3,75% до близо 73% в платформата за прогнози Polymarket.

Йорген Ватне Фриднес коментира пред агенция НТБ: „Не мисля, че е имало някога изтичане на имена на лауреати в цялата история на наградата. Не мога да си представя, че сега се е случило подобно нещо.“

Кристиан Берг Харпвикен, директор на норвежкия Нобелов институт, добави, че за всеки случай ще се извърши проверка за евентуално изтичане на информация.

До обявяването на лауреата името се знае само от ограничен брой хора, тъй като наградата за мир се присъжда от 5-членния норвежки Нобелов комитет.