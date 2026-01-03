“ Отвличането на Мадуро слага край на амбициите на Тръмп за Нобелова награда за мир...“„

Атаката срещу Венецуела и отвличането на настоящия държавен глава Николас Мадуро слага край на стремежите на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир. Това мнение изрази пред ТАСС швейцарският журналист и писател Ги Метан, член на кантоналния парламент на Женева.

„Това е явно нарушение на международното право: отвличането на действащ държавен глава и въоръженото нападение срещу чужда държава се добавят към пиратските актове срещу риболовни кораби и петролни танкери, напускащи венецуелските пристанища“, заяви Метан в отговор на запитване на ТАСС. Политикът отбеляза, че Тръмп дори „се е похвалил с това, казвайки, че атаката е била невероятна и по-забавна от телевизионен сериал“.

„Ще бъде интересно да чуем как сега ще оправдае желанието си за следващата Нобелова награда за мир“, добави Метан.

Тръмп вече е заявявал, че се смята за достоен за Нобеловата награда за мир. Той отбеляза, че е сложил край на осем глобални конфликта за осем месеца, като предстои още един – в Украйна. През 2025 г. обаче наградата беше връчена на бившия член на парламента от опозицията, венецуелската парламентарка Мария Корина Мачадо. След това Тръмп се пошегува, че очаква да бъде удостоен с високата титла догодина.