Новини
Свят »
Швейцария »
Отвличането на Мадуро слага край на амбициите на Тръмп за Нобелова награда за мир

Отвличането на Мадуро слага край на амбициите на Тръмп за Нобелова награда за мир

3 Януари, 2026 20:10 1 367 55

  • ги метан-
  • депутат-
  • швейцария-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • венецуела-
  • нобелова награда за мир

Метан: Това е явно нарушение на международното право: отвличането на действащ държавен глава и въоръженото нападение срещу чужда държава

Отвличането на Мадуро слага край на амбициите на Тръмп за Нобелова награда за мир - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Атаката срещу Венецуела и отвличането на настоящия държавен глава Николас Мадуро слага край на стремежите на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир. Това мнение изрази пред ТАСС швейцарският журналист и писател Ги Метан, член на кантоналния парламент на Женева.

Това е явно нарушение на международното право: отвличането на действащ държавен глава и въоръженото нападение срещу чужда държава се добавят към пиратските актове срещу риболовни кораби и петролни танкери, напускащи венецуелските пристанища“, заяви Метан в отговор на запитване на ТАСС. Политикът отбеляза, че Тръмп дори „се е похвалил с това, казвайки, че атаката е била невероятна и по-забавна от телевизионен сериал“.

Ще бъде интересно да чуем как сега ще оправдае желанието си за следващата Нобелова награда за мир“, добави Метан.

Тръмп вече е заявявал, че се смята за достоен за Нобеловата награда за мир. Той отбеляза, че е сложил край на осем глобални конфликта за осем месеца, като предстои още един – в Украйна. През 2025 г. обаче наградата беше връчена на бившия член на парламента от опозицията, венецуелската парламентарка Мария Корина Мачадо. След това Тръмп се пошегува, че очаква да бъде удостоен с високата титла догодина.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    31 2 Отговор
    За какво му е нобелова награда след като ще гушне милиарди от венецуелския петрол

    Коментиран от #15, #25

    20:12 03.01.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    16 3 Отговор
    А Тръмпича го бОли за тая награда.🤣 Направо ще го подхване и внимателно ще си го премести. В другия крачол.😂

    20:12 03.01.2026

  • 3 смех

    11 3 Отговор
    Той да гледа Шейцарската Монтана че изгоряха като макетата.

    20:12 03.01.2026

  • 4 Муахахах западна мафия

    28 3 Отговор
    Няма по-голяма пародия от Нобелите на Сорос

    20:12 03.01.2026

  • 5 Снуп Дог

    15 2 Отговор
    Тръмп спря наркотрафика. Какво ще правя сега ?

    Коментиран от #11

    20:12 03.01.2026

  • 6 Определено

    13 0 Отговор
    Това зависи от Нобеловия комитет, но и самият Нобел се преобръща при всяка номинация на Тръмп за нобеловата награда.

    20:13 03.01.2026

  • 7 Питам

    8 17 Отговор
    Ако нареди да извлекат путин от бункера дали ще вземе Нобела?

    Коментиран от #48

    20:14 03.01.2026

  • 8 Кимчо

    23 4 Отговор
    Чакам да се опитате и при мен. На първо време Лос Анжелес ще изчезне....

    Коментиран от #34

    20:14 03.01.2026

  • 9 Спецназ

    15 2 Отговор
    Там не е нито Ирак, нито Афганистан!

    НЕма им се верва кави операции в джунглите ги очакват с една

    къде къде по- подготвена на терен армия.

    ДАЖЕ да успеят- контрола над петролните полета и охраната им

    би бил истински кошмар!

    ще помислят помислят какво да го правят и
    накрая ще го метнат от кораба със жена му на рибите и готово.

    Коментиран от #17

    20:14 03.01.2026

  • 10 дядото

    16 3 Отговор
    навремето император траян завладява държавата на даките, открадва стотици тонове злато и хиляди-сребро.това обаче забавя но не спира гибелта на империята.идват времена на насилие и смърт и отново виновни са световните империи.

    20:15 03.01.2026

  • 11 ЗеленНаркос

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Снуп Дог":

    Аз ще ти пратя.

    20:15 03.01.2026

  • 12 Каквото оон

    13 2 Отговор
    Такива и миротворците

    20:15 03.01.2026

  • 13 Мачикян

    11 5 Отговор
    Мадуро сам се предаде и сам продаде петрола на Венецуела на Тръмп
    а този плямпа за някаква Нобелова награда

    20:16 03.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ДОКТРИНАТА МЪНРО СЕ ЛЕКУВА С
    ДОКТРИНАТА СМОЛ - МАЛКИ ПОРЕЗНИ РАНИ
    ВСЕКИ ДЕН , ВСЕКИ ЧАС 24/7 :)

    20:18 03.01.2026

  • 15 Купейка

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Руското ПВО, което пазеше венецуелското небе не е произвело нито един изстрел по време на атаката над Венецуела.

    Коментиран от #19, #32

    20:18 03.01.2026

  • 16 Отгоре ми се казва

    5 11 Отговор
    Без Мадуро Венецуела ше стане бързо богата и развита държава.
    Нали копейки?

    Коментиран от #30

    20:19 03.01.2026

  • 17 факт

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Руското ПВО, което пазеше венецуелското небе не е произвело нито един изстрел по време на атаката над Венецуела.

    20:19 03.01.2026

  • 18 Имаме сделкаааааа

    4 1 Отговор
    От предаването "сделка или не"

    20:19 03.01.2026

  • 19 Трейд-офф

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Купейка":

    ... защото превратът е предварително договорен между Путин, Мадуро, ..., и Тръмп

    Коментиран от #35

    20:20 03.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Феникс

    10 2 Отговор
    Явно и там са купили половината политически лумпени, за да предадат народа в ръцете на щатите! Сега ще им слугуват а онези ще им точат петрола! Както при нас ние им слугуваме, доходите са ни основно от услуги а златото ни се изнася!

    20:21 03.01.2026

  • 22 Доналд

    3 0 Отговор
    Тогава ще има още отвличания!

    20:22 03.01.2026

  • 23 Соваж бейби

    10 4 Отговор
    Както е тръгнала Америка с алчните си действия и войни не можаха да откраднат териториите на Украйна с газ и трафика на тръбите в Европа ,тръгнаха по други адреси не е Тръмп,той е само изпълнител на американската политика "граби и владей" скоро ще се събудим с новини Америка е бомбардирана дали Китай или Русия,Иран може би Корея ще се намери смелчага един да тръгне ще помогнат и другите държави.Радвам се че не живея в Америка .

    20:22 03.01.2026

  • 24 Малее, малееееии...

    6 2 Отговор
    “ Отвличането на Мадуро слага край на амбициите на Тръмп за Нобелова награда за мир...“„

    Е сега стой, та гледай какви ще има да ги върши Тръмп, щом няма да получи Нобелова награда за мир...!!!

    20:22 03.01.2026

  • 25 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Да се готви Гренландия...... Чакам коментара за Венецуела от зеления просяк милионер...

    20:22 03.01.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    НАРКОКАРТЕЛИТЕ НЯМА ДА СЕ НАМЕСЯТ НА СТРАНАТА
    НА ДЕМОКРАЦИЯТА
    ПОНЕЖЕ ТРЪМП Е ШЕФА НА НАРКОКАРТЕЛА САЩ :)

    20:23 03.01.2026

  • 27 Ае копейките

    5 5 Отговор
    Кво стана БРИКС? Напечатиха ли валутата?

    Коментиран от #37

    20:23 03.01.2026

  • 28 Обратно е

    3 2 Отговор
    отвлича,защото не получи Нобел!

    20:23 03.01.2026

  • 29 Нобел

    3 4 Отговор
    като отвлече Путин и Ким Чен!

    Коментиран от #33, #42

    20:24 03.01.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Отгоре ми се казва":

    Също, като Либия, Ирак и Сирия, нали. Всичко Брам върви по мед и масло.

    Коментиран от #36

    20:25 03.01.2026

  • 31 Копейка

    5 2 Отговор
    На нас още не са ни казали дали трябва да ревем за Мадуро!

    20:25 03.01.2026

  • 32 ФАКТ

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Купейка":

    Джуджето взе парите и каза ще видим

    20:25 03.01.2026

  • 33 Да ама тогава

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Нобел":

    Слънцето ще изгрее от Запад

    20:25 03.01.2026

  • 34 Соваж бейби

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кимчо":

    Ню Йорк или Чикаго с небостъргачите там да направят нощтна военна операция ,ще има милиони жертви като ферма за мравки в тези високи сгради .

    20:26 03.01.2026

  • 35 Муахахах

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Трейд-офф":

    Както и с Асад и Кадафи

    20:26 03.01.2026

  • 36 Тъй де

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Нали Русия ги пазеше безрезервно?

    Коментиран от #44, #52

    20:27 03.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Юрист

    5 2 Отговор
    Не е отвличане,а арестуване!

    Коментиран от #46

    20:28 03.01.2026

  • 39 Копейка

    2 1 Отговор
    А преди година,толкова се радвах на Тръмп!

    20:29 03.01.2026

  • 40 Усраула Лайненс

    6 2 Отговор
    вие не разбирате бе
    това е демократично отвличане, за него санкции не се полагат
    и по последни данни
    Витоша и язовир Искър са американски и скоро ще си ги вземат обратно
    ако има недоволно да внимават как ще спят за напред

    20:30 03.01.2026

  • 41 Важното е друго.

    3 2 Отговор
    Че нашите копейки всеки ден получават среден.

    20:30 03.01.2026

  • 42 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Нобел":

    Ще ги отвлече ама друг път,нали опита с Путин номера не мина както с Мадуро .

    20:30 03.01.2026

  • 43 Коста

    3 2 Отговор
    Че тя Нобеловата награда е анериканска не знаят ли? И нея ще нападне и открадне

    20:30 03.01.2026

  • 44 аz CВО Победа 80

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тъй де":

    Опази ги както се вижда 🤣🤣🤣

    20:31 03.01.2026

  • 45 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Нищо, Путлер може да се номинира .

    20:32 03.01.2026

  • 46 НРБ

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Юрист":

    Арестуване по време на СВО.

    20:33 03.01.2026

  • 47 Пропан Бутан

    3 0 Отговор
    Метан,бутан, ала бала,рижия Дони искаше да барне петрола на комунягите и да покаже среден пръст на късото джудже и Си !

    20:33 03.01.2026

  • 48 Не питай невеж пубер

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    Сащ и Русия имат по 6000 атомни заряда. франция - 200!
    Не може всеки глупак да има мнение!

    20:34 03.01.2026

  • 49 шашармак

    4 0 Отговор
    Ако САЩ отвлекат Путин, Нобеловата награда за мир му е гарантирана.

    20:34 03.01.2026

  • 50 Това беше

    2 1 Отговор
    Терорист N° 2, сега остава терорист N° 1. И светът ще стане по добро място.

    20:35 03.01.2026

  • 51 Бончо

    1 1 Отговор
    Колко да е трудно да отвлече и една награда?!

    20:36 03.01.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тъй де":

    Русия пазеше единствено Сирия от тези държави. Садам беше американско куче, Кадафи се умилкваше на Запада. Русия бе заета с войната в Украйна и не ѝ се губеше военни ресурси в Сирия. Въпросът ми беше: Живеят ли тези държави по-добре сега, след премахване на диктаторите?

    20:38 03.01.2026

  • 53 Изглежда

    0 1 Отговор
    Господин Тръмп ни е лъгал през цялото вре пфу

    20:41 03.01.2026

  • 54 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    20:41 03.01.2026

  • 55 Нобел за мир

    0 0 Отговор
    Дeдo Tpъмпи миpoтвopeцa мy кaзвaт

    20:46 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания